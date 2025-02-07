DeFi ບໍ່ໄດ້ເຮັດໄດ້ດີຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ

ຮູບພາບນີ້ແມ່ນ AI ສ້າງດ້ວຍ perchance.org
ວິທີການ DeFi ມາຈາກການປະຕິວັດໄປສູ່ການຊໍ້າຊ້ອນ: ການໄລ່ຕາມຜົນຜະລິດ, ຫລີກລ່ຽງການດຶງຜ້າພົມ, ແລະເບິ່ງການປ່ຽນຊື່ຂອງໂປໂຕຄອນ. ບາງຄັ້ງທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນຫາເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆດີຂຶ້ນ.
The DeFi Dilemma
ຂ້ອຍເວົ້າກັບຜູ້ໃຊ້ DeFi ທຸກຄົນທີ່ໄດ້ປະມານນັບຕັ້ງແຕ່ 2020 ເມື່ອຂ້ອຍເວົ້າວ່າມັນຮູ້ສຶກວ່າ DeFi ຢຸດສະງັກ. ຂ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດກັບເລື່ອງນີ້? ໃນປັດຈຸບັນ, ເກືອບບໍ່ມີໃຫມ່, ນະວັດຕະກໍາແລະ, ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ໂປໂຕຄອນໃຫມ່ທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ແມ່ນໄດ້ຖືກເປີດຕົວທີ່ດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ປົກກະຕິ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມສຽງ melancholic ແລະເວົ້າວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແມ່ນດີກວ່າໃນອະດີດ. ມີການແຮັກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂປຣໂຕຄອນໃຫຍ່ເຊັ່ນ Euler Finance (ຄ່າເສຍ: $179,000,000) ຫຼືຄ້າຍຄືກັນ. (ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ເອົາ Euler Finance ເປັນຕົວຢ່າງ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຫຍັງຕໍ່ຕ້ານອະນຸສັນຍາ, ຫຼືທີມງານແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ) [1] . ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານບໍ່ສາມາດກໍາຈັດຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ DeFi ບໍ່ມີຄວາມກ້າວຫນ້າຕໍ່ໄປອີກແລ້ວແຕ່ຈະຢຸດສະງັກ.
ສະຖາບັນ DeFi ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນ Uniswap, Aave, ແລະ Compound, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍຕົນເອງແລະຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນ. ເມື່ອພິທີການເຫຼົ່ານີ້ຖືກເປີດຕົວໃນຮອບປີ 2020, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາການພັດທະນາ DeFi ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະເປັນການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ແທ້ຈິງຂອງມັນ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຈິງທີ່ວ່າ DeFi ບໍ່ມີມາກ່ອນແລະດັ່ງນັ້ນຜະລິດຕະພັນທີ່ງ່າຍດາຍເຊັ່ນການແລກປ່ຽນ, ການກູ້ຢືມແລະການກູ້ຢືມໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ 'ໃຫມ່ແລະນະວັດກໍາ'. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນໄລຍະຍາວ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພິສູດວ່າມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກາຍເປັນຍັກໃຫຍ່ DeFi ເຂົາເຈົ້າໃນມື້ນີ້ແລະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຕົວຢ່າງ, Uniswap ມີປະລິມານປະຈໍາວັນຂອງ $ 2 ຫາ 3 ຕື້ໂດຍສະເລ່ຍ [2] , ໃນຂະນະທີ່ Aave ແລະ Compound ມີ TVL ຂອງ $ 21 ຕື້ແລະ $ 2.8 ຕື້ຕາມລໍາດັບ [3] [4] .
ວິກິດການ Copycat — ຜະລິດຕະພັນທີ່ນຳມາໃຊ້ໃໝ່, ບັນຫາການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່
ໃນໄລຍະເວລາ, ອະນຸສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທໍາມະຊາດໂດຍການຫມຸນວຽນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ເຊິ່ງຍັງມີສ່ວນສໍາຄັນໃນມື້ນີ້ແລະຍັງມີ "raison d'être", ເຊັ່ນ Jupiter ແລະ PancakeSwap ຕົວຢ່າງ [5] [6] . ຫລັງໂປໂຕຄອນແຖວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້, copycats ຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ອອກມາ. ໂປໂຕຄອນໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຊິ້ນສ່ວນຂອງ pie ແລະສະເຫນີຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ເພື່ອພະຍາຍາມມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ, ໂປໂຕຄອນໃຫມ່ໆເກີດຂື້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງດ້ວຍ tokens ເຫຼື້ອມໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາເພື່ອດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ໃຫ້ກັບເວທີຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ແມ່ນວົງຈອນນິລັນດອນທີ່ສືບຕໍ່ຈົນເຖິງທຸກມື້ນີ້.
ໃນຈຸດໃດນຶ່ງ, ເຈົ້າຕ້ອງຖາມຕົວເອງວ່າຈຸດນັ້ນແມ່ນຫຍັງ. ມູນຄ່າເພີ່ມແມ່ນບໍ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ເລື້ອຍໆ, ແນວຄວາມຄິດທີ່ມີຄຸນຄ່າຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທີ່ປັບປຸງແນວຄວາມຄິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, ຜົນຜະລິດມັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍໂປໂຕຄອນໃຫມ່ເພື່ອດຶງດູດຜູ້ໃຊ້, ພຽງແຕ່ເພື່ອໃຫ້ທີມງານຜູ້ສ້າງສາມາດຖິ້ມ tokens ທີມຫຼັງຈາກສອງສາມເດືອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ກໍາໄລ. ( Joshua Field ຂຽນບົດຄວາມທີ່ດີກ່ຽວກັບຜົນຜະລິດທີ່ແທ້ຈິງໃນປີ 2023 [7] ).
ຮູບແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ໂປໂຕຄອນຖືກປະຖິ້ມ ຫຼືປ່ຽນຊື່ໃໝ່ເພື່ອຊ່ອນບັນຫາຂອງມັນ. ເອົາ Alpha Finance, oops ຂ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າ Stella Finance ແນ່ນອນ, oh no oops, ຫຼັງຈາກ rebrand ຫລ້າສຸດຂ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າ LitLayer ແນ່ນອນ [8] . ເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຫມາຍຄວາມວ່າ.
ການເດີນທາງຂອງຜູ້ໃຊ້ປ່ຽນເປັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນຄົງທີ່ຈາກໂປໂຕຄອນໄປຫາໂປໂຕຄອນເພື່ອເກັບກໍາຜົນຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍປອມແລະຂາຍໂທເຄນຂອງໂປໂຕຄອນໄວກວ່າທີ່ທີມງານສາມາດເຮັດໄດ້, ຫຼືດັ່ງທີ່ Joshua Field ເອີ້ນມັນວ່າ " ມັນຕົ້ນຮ້ອນ " [7] . ການເດີນທາງຂອງຜູ້ໃຊ້ນີ້ແມ່ນບໍ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ສຸດແລະຜູ້ໃຊ້ DeFi ໃຫມ່ຈະຕື່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ຂົມຂື່ນວ່າ tokens ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ຕົວຢ່າງ, ເກືອບບໍ່ມີຄຸນຄ່າ (ອີກແລ້ວ) ໃນຕອນທ້າຍແລະຜົນຜະລິດຕົວຈິງແມ່ນຕ່ໍາກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຫວັງ.
ແນ່ນອນ, ການແຂ່ງຂັນແມ່ນດີຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງແລະກະຕຸ້ນຕະຫຼາດ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນຄໍາຖາມທີ່ວ່ານີ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະແຫນງ DeFi ໃນປະຈຸບັນ. ເລື້ອຍໆຜະລິດຕະພັນດຽວກັນຖືກຫຸ້ມຫໍ່ຄືນໃຫມ່, ແລະການແຂ່ງຂັນບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະໂດດເດັ່ນຈາກຝູງຊົນດ້ວຍຜະລິດຕະພັນນະວັດຕະກໍາຫຼືການປັບປຸງ.
ໃນເວລາທີ່ປະດິດສ້າງຕົວຈິງຫມາຍຄວາມວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງ
ມັນອາດຈະເປັນເວລາທີ່ຈະເນັ້ນໃສ່ Pendle ຢູ່ທີ່ນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າອະນຸສັນຍາດັ່ງກ່າວມີຢູ່ຈິງຕັ້ງແຕ່ປີ 2021 [9] , ມັນພຽງແຕ່ປະສົບກັບການຂະຫຍາຍຕົວແລະ hype ຢ່າງແທ້ຈິງໃນທ້າຍປີ 2023 ແລະຕົ້ນປີ 2024, ດ້ວຍມູນຄ່າຕະຫຼາດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 200 ລ້ານໂດລາໃນເດືອນທັນວາ 2023 ເປັນປະມານ 6.5 ຕື້ໂດລາພາຍໃນ 6 ເດືອນ [10] . ເປັນຫຍັງຄື? ຢ່າງຊັດເຈນເນື່ອງຈາກວ່າ Eigenlayer Points [11] ທີ່ຢູ່ໃນ hype ໃນເວລານັ້ນແລະສາມາດໄດ້ຮັບການກະສິກໍາກັບ Pendle, ແຕ່ຍັງເນື່ອງຈາກວ່າມັນເປັນໂປໂຕຄອນໃຫມ່ແລະນະວັດກໍາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ໃນຮູບແບບນີ້ກ່ອນ.
ເພື່ອອະທິບາຍ Pendle ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຄໍາສັບຕ່າງໆຂອງເວັບໄຊທ໌ Messari: " Pendle ສະເຫນີຕະຫຼາດສໍາລັບອັດຕາຄົງທີ່ແລະເລື່ອນຂອງ tokens ທີ່ມີຜົນຕອບແທນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຄົງທີ່, ຜົນຜະລິດຍາວ (ຕົວຢ່າງ, ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດຂອງ token ພື້ນຖານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ), ແລະສະຫນອງສະພາບຄ່ອງກັບ Pendle pool ສໍາລັບ token ພື້ນຖານ. ” [12]
Pendle, ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອນຂ້າງສັບສົນ, ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງການປະດິດສ້າງໃນຂະແຫນງ DeFi. ຄວາມສັບສົນຂອງຜະລິດຕະພັນອາດຈະຈໍາກັດການຮັບຮອງເອົາຂອງມັນ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານທາງດ້ານການເງິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນເປັນຫົວຂໍ້ສໍາລັບບົດຄວາມອື່ນ. ຈຸດຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນວ່າຂະແຫນງ DeFi ສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍກ່ວາພຽງແຕ່ການຫຸ້ມຫໍ່ຄືນໃຫມ່ແລະຂຸດຄົ້ນຜະລິດຕະພັນທີ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ແລະ Pendle ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນແງ່ດີຂອງເລື່ອງນີ້.
ຄວາມເປັນຈິງຂອງ DeFi ໃນມື້ນີ້
ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນເຮົາສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຈາກການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ຂອງ 2-3 ປີທີ່ຜ່ານມາວ່າ DeFi ກໍາລັງພັດທະນາໃນທິດທາງທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ເຊິ່ງບໍ່ມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາ crypto ແລະ DeFi. ສະນັ້ນມັນບໍ່ຄ່ອຍແປກໃຈທີ່ 'newby' ຊື້ token meme ທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດທີ່ມີຫມາຫນ້າຮັກເປັນໂລໂກ້ແລະຊື່ຕະຫລົກ, ເພາະວ່ານັ້ນແມ່ນເຂົ້າໃຈແລະງ່າຍດາຍ. A meme token ບໍ່ມີຈຸດປະສົງແລະບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດແຕ່ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈຸດເຂົ້າໄປໃນ crypto ໃນທຸກມື້ນີ້.
ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດມັນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ: DeFi ໄດ້ພັດທະນາ, ແຕ່ປະຈຸບັນເປັນເງົາຂອງຄໍາສັນຍາເດີມຂອງມັນ. ແທນທີ່ຈະສົ່ງເສີມການລວມເອົາທາງດ້ານການເງິນແລະການຊຸກຍູ້ຂອບເຂດ, ພວກເຮົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ການສໍ້ໂກງ, ບໍ່ມີຈຸດຫມາຍ, ແລະການຫຸ້ມຫໍ່ຄືນໃຫມ່ຂອງຜະລິດຕະພັນເກົ່າແກ່ເພື່ອຄອບງໍາ DeFi Space.
ສ່ວນບຸກຄົນ, ໃນຖານະຜູ້ໃຊ້ຂອງໂປໂຕຄອນ DeFi ຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຕົວເອງໃນສະຖານະການເກົ່າອີກເທື່ອຫນຶ່ງແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງ: ເງິນຂອງຂ້ອຍຫມຸນຈາກໂປໂຕຄອນໄປຫາໂປໂຕຄອນເພື່ອໃຫ້ຂ້ອຍສາມາດສ້າງຜົນຜະລິດບາງຢ່າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຮູ້ວ່າມັກຈະມີການຈັບເງິນສົດຢູ່ຫລັງໂປໂຕຄອນ, ຕາມທໍາມະຊາດຂ້ອຍຕ້ອງຂາຍໂທເຄັນຂອງຂ້ອຍແລະຍ້າຍໄປບ່ອນອື່ນ. ແລະວົງຈອນເຮັດເລື້ມຄືນ, ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ຂ້າພະເຈົ້າພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ໃຊ້ DeFi ທໍາມະດາທີ່ພະຍາຍາມໄປຫາພື້ນທີ່ DeFi ໃນປັດຈຸບັນ.
ຄໍາສຸດທ້າຍຈາກຂ້ອຍ
ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂ້ອຍແລະເຖິງແມ່ນວ່າທັດສະນະຄະຕິຂອງຂ້ອຍຕໍ່ DeFi ມີຄວາມໂສກເສົ້າຫຼາຍໃນເວລານີ້, ແລະຂ້ອຍເອງສັງເກດເຫັນວ່າຄວາມສົນໃຈຂອງຂ້ອຍຫຼຸດລົງຫຼາຍຂື້ນ, ຂ້ອຍຮັກ DeFi. ແລະນັ້ນກໍ່ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຂ້ອຍຂຽນບົດຄວາມນີ້. ອອກຈາກຄວາມຮັກຂອງຂ້ອຍສໍາລັບ DeFi, ເຊິ່ງແນ່ນອນວ່າຂ້ອຍຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດປັບປຸງຂະແຫນງການຮ່ວມກັນ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ແມ່ນຜູ້ດຽວທີ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນບັນຫາ:
ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້, ກະລຸນາຕິດຕາມຂ້ອຍ, ເພາະວ່າຂ້ອຍຈະສືບຕໍ່ຂຽນບົດຄວາມກ່ຽວກັບ DeFi, crypto, ແລະສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຢ່າລັງເລທີ່ຈະເຂົ້າຫາຖ້າທ່ານຕ້ອງການສົນທະນາຫຼືຮ່ວມມືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ແລະຊອກຫາຂ້ອຍເປັນ @Maxo1st ໃນທົ່ວແພລະຕະຟອມສື່ສັງຄົມ.
ອ້າງອີງ:
[1] https://rekt.news/leaderboard/
[2] https://defillama.com/dexs/uniswap
[3] https://defilama.com/protocol/aave
[4] https://defillama.com/protocol/compound-finance
[5] https://jup.ag/
[6] https://pancakeswap.finance/
[7] https://medium.com/contango-digital-assets/real-yield-the-future-of-defi-c3ca7aa5621c
[8] https://rekt.news/trapped-between-protocols/
[9] https://messari.io/project/pendle/profile
[10] https://defilama.com/protocol/pendle
[11] https://finbold.com/guide/where-to-trade-eigenlayer-points/
[12] https://messari.io/project/pendle/profile