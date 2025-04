La DeFi non sta andando molto bene in questo momento

Questa immagine è stata generata dall'intelligenza artificiale con perchance.org





Come la DeFi è passata dall'essere rivoluzionaria a ripetitiva: inseguire i rendimenti, schivare i rug pull e guardare i protocolli cambiare marchio. A volte è necessario evidenziare i problemi per migliorare le cose.

Il dilemma della DeFi

Parlo a nome di ogni utente DeFi che è in circolazione dal 2020 quando dico che sembra che DeFi sia in stallo. Cosa intendo esattamente con questo? Al giorno d'oggi, non vengono lanciati quasi più protocolli nuovi, innovativi e, soprattutto, affidabili e facili da usare che attraggano un utente normale. Non sto cercando di sembrare malinconico e dire che in passato tutto andava meglio. Ci sono stati molti hack e fallimenti completi di protocolli importanti come Euler Finance (valore perso: $ 179.000.000) o simili. (Prendo solo Euler Finance come esempio, non ho nulla contro il protocollo o il team e non sono stato colpito) [1] . Tuttavia, non puoi liberarti della sensazione che DeFi non si stia più evolvendo progressivamente ma sia in stallo.

Le grandi istituzioni DeFi, come Uniswap, Aave e Compound, si sono affermate e sono ancora essenziali. Quando questi protocolli sono stati lanciati intorno al 2020, hanno notevolmente fatto progredire lo sviluppo di DeFi e ne sono stati il vero inizio. Ciò è dovuto anche al fatto che prima DeFi non esisteva realmente e quindi prodotti semplici come lo swapping, il lending e il borrowing erano considerati "nuovi e innovativi". A lungo termine, tuttavia, hanno dimostrato di essere affidabili, degni di fiducia e di facile utilizzo e sono quindi diventati i giganti DeFi che sono oggi e continuano a godere di grande popolarità. Ad esempio, Uniswap ha un volume giornaliero di $ 2-3 miliardi in media [2] , mentre Aave e Compound hanno un TVL rispettivamente di $ 21 miliardi e $ 2,8 miliardi [3] [4] .

La crisi dell’imitazione: prodotti riciclati, problemi riciclati

Nel corso del tempo, a questi protocolli si sono naturalmente aggiunti spin-off simili, che svolgono anche oggi un ruolo importante e hanno anch'essi una loro "ragion d'essere", come Jupiter e PancakeSwap ad esempio [5] [6] . Dietro questi protocolli di prima fila, sono emersi molti imitatori. Questi nuovi protocolli vogliono una fetta della torta e offrono prodotti identici. Per cercare di essere competitivi, emergono protocolli sempre più nuovi, che poi mantengono artificialmente alti i rendimenti con i loro nuovi token scintillanti per attrarre nuovi utenti sulle loro piattaforme. Questo è il ciclo eterno che continua fino ad oggi.

A un certo punto, devi chiederti qual è il punto. Il valore aggiunto non è più evidente. Troppo spesso, un concetto apprezzato viene riciclato senza che ci sia alcun pensiero innovativo dietro che migliori il concetto esistente. Come ho già detto, i rendimenti sono spesso gonfiati da nuovi protocolli per attrarre utenti, solo così il team creatore può scaricare i token del team dopo alcuni mesi per realizzare un profitto. ( Joshua Field ha scritto un buon articolo su Real Yield nel 2023 [7] ).

Questo schema si ripete frequentemente. I protocolli vengono abbandonati o rinominati per nascondere i loro problemi. Prendi Alpha Finance, oops volevo dire Stella Finance ovviamente, oh no oops, dopo l'ultimo rebranding volevo dire LitLayer ovviamente [8] . Capisci cosa intendo.

Il percorso dell'utente si trasforma in un continuo spostamento di fondi da un protocollo all'altro per raccogliere rendimenti artificialmente gonfiati e vendere i token del protocollo più velocemente di quanto i team possano farlo, o come Joshua Field lo ha chiamato " un gioco della patata bollente " [7] . Questo percorso dell'utente è estremamente ostile per gli utenti e i nuovi utenti DeFi si sveglieranno con l'amara realtà che i token guadagnati tramite prestito, ad esempio, non hanno praticamente alcun valore (più) alla fine e il rendimento effettivo è ora molto più basso di quanto sperassero.

Ovviamente, la concorrenza è positiva di per sé e stimola il mercato, ma è discutibile se ciò funzioni nell'attuale settore DeFi. Troppo spesso lo stesso prodotto viene riconfezionato e la concorrenza non cerca di distinguersi dalla massa con prodotti innovativi o miglioramenti.

Quando l'innovazione significa davvero qualcosa

Probabilmente è giunto il momento di evidenziare Pendle qui. Sebbene il protocollo esista effettivamente dal 2021 [9] , ha sperimentato una vera e propria ripresa e un clamore solo alla fine del 2023 e all'inizio del 2024, con la sua capitalizzazione di mercato in crescita da 200 milioni di dollari a dicembre 2023 a circa 6,5 miliardi di dollari in 6 mesi [10] . Perché? Chiaramente a causa degli Eigenlayer Points [11] che erano in voga all'epoca e potevano essere coltivati con Pendle, ma anche perché è un protocollo nuovo e innovativo che non è mai esistito prima in questa forma.

Per descrivere efficacemente Pendle con le parole del sito web Messari: “ Pendle offre un mercato per tassi fissi e variabili di token con rendimento supportato tramite i quali gli utenti possono guadagnare rendimento fisso, rendimento a lungo termine (ad esempio, speculare sull’aumento del rendimento del token sottostante) e fornire liquidità al pool Pendle per il token sottostante. ” [12]

Pendle, sebbene relativamente complicato, è un esempio di innovazione nel settore DeFi. La complessità del prodotto potrebbe limitarne l'adozione, soprattutto per i nuovi utenti senza un background finanziario. Tuttavia, questo è un argomento per un altro articolo. Il punto qui è che il settore DeFi può fare di più che riconfezionare e sfruttare gli stessi prodotti, e Pendle è un esempio molto positivo e straordinario di questo.

La realtà della DeFi oggi

Pertanto, si può concludere da questi sviluppi degli ultimi 2-3 anni che la DeFi si sta sviluppando in una direzione improduttiva, il che non ha senso per l'adozione di criptovalute e DeFi. Quindi non sorprende che un "novizio" acquisti un token meme inutile con un simpatico cane come logo e un nome divertente, perché è comprensibile e semplice. Un token meme non ha scopo né utilità, ma di solito è il punto di ingresso nelle criptovalute in questi giorni.

Non possiamo più negarlo: la DeFi si è evoluta, ma al momento è solo l'ombra della sua promessa originale. Invece di promuovere l'inclusione finanziaria e di superare i limiti, abbiamo permesso che frodi, inutilità e il riconfezionamento degli stessi vecchi prodotti dominassero lo spazio DeFi.

Personalmente, come utente di diversi protocolli DeFi, mi sono ritrovato nella stessa vecchia situazione ancora e ancora: i miei fondi ruotano da un protocollo all'altro in modo da poter generare un po' di rendimento. Tuttavia, sapendo che spesso potrebbe esserci un tentativo di accaparramento di denaro dietro i protocolli, devo naturalmente vendere i miei token e passare a un altro. E il ciclo si ripete, dopotutto, sono solo un normale utente DeFi che cerca di orientarsi nell'attuale spazio DeFi.

Un'ultima parola da parte mia

Questa è la mia opinione e anche se il mio atteggiamento verso la DeFi è molto cupo al momento, e io stesso noto come il mio interesse stia diminuendo sempre di più, amo la DeFi. Ed è esattamente per questo che sto scrivendo questo articolo. Per amore della DeFi, che è ovviamente il motivo per cui spero che possiamo migliorare il settore insieme. Dopotutto, non sembro essere l'unico ad aver notato il problema:









