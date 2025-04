DeFi nuk po bën aq mirë tani

Kjo foto është krijuar nga AI me perchance.org





Si DeFi u shndërrua nga revolucionar në përsëritës: Ndjekja e rendimenteve, shmangia e tërheqjeve të qilimave dhe shikimi i riemërtimit të protokolleve. Ndonjëherë ju duhet të tregoni problemet për t'i përmirësuar gjërat.

Dilema DeFi

Unë flas për çdo përdorues të DeFi që ka qenë rreth e rrotull që nga viti 2020, kur them se ndjehet sikur DeFi po ngec. Çfarë dua të them saktësisht me këtë? Në ditët e sotme, pothuajse asnjë protokoll i ri, inovativ dhe, mbi të gjitha, i besueshëm dhe miqësor për përdoruesit po lançohet që të tërheqë një përdorues të rregullt. Nuk po përpiqem të tingëlloj melankolik dhe të them se gjithçka ishte më mirë në të kaluarën. Ka pasur shumë hakime dhe dështime të plota të protokolleve kryesore si Euler Finance (vlera e humbur: 179,000,000 dollarë) ose të ngjashme. (Unë marr si shembull vetëm Euler Finance, nuk kam asgjë kundër protokollit, apo ekipit dhe nuk u prek) [1] . Sidoqoftë, nuk mund të heqësh qafe ndjenjën se DeFi nuk po evoluon më në mënyrë progresive, por po ngec.

Institucionet e mëdha DeFi, si Uniswap, Aave dhe Compound, janë themeluar dhe janë ende thelbësore. Kur këto protokolle u lançuan rreth vitit 2020, ato e avancuan shumë zhvillimin e DeFi dhe ishin fillimi i tij i vërtetë. Kjo është edhe për faktin se DeFi nuk ekzistonte në të vërtetë më parë dhe për këtë arsye produktet e thjeshta si shkëmbimi, huamarrja dhe huamarrja konsideroheshin 'të reja dhe inovative'. Megjithatë, në planin afatgjatë, ata janë dëshmuar të jenë të besueshëm, të besueshëm dhe miqësorë për përdoruesit dhe kështu janë bërë gjigantët e DeFi që janë sot dhe vazhdojnë të gëzojnë popullaritet të madh. Për shembull, Uniswap ka një vëllim ditor prej 2 deri në 3 miliardë dollarë mesatarisht [2] , ndërsa Aave dhe Compound kanë një TVL prej 21 miliardë dollarë dhe 2.8 miliardë dollarë respektivisht [3] [4] .

Kriza e kopjimit - Produkte të ricikluara, probleme të ricikluara

Me kalimin e kohës, këtyre protokolleve u janë bashkuar natyrshëm spin-offs të ngjashëm, të cilët gjithashtu luajnë një rol të madh sot dhe gjithashtu kanë "raison d'être" e tyre, të tilla si Jupiteri dhe PancakeSwap për shembull [5] [6] . Pas këtyre protokolleve të rreshtit të parë, janë shfaqur shumë kopje. Këto protokolle të reja duan një pjesë të byrekut dhe ofrojnë produkte identike. Në mënyrë që të përpiqemi të jemi konkurrues, shfaqen protokolle gjithnjë e më të reja, të cilat më pas mbajnë artificialisht rendimentet të larta me shenjat e tyre të reja me shkëlqim për të tërhequr përdorues të rinj në platformat e tyre. Ky është cikli i përjetshëm që vazhdon edhe sot e kësaj dite.

Në një moment të caktuar, duhet të pyesni veten se cila është qëllimi. Vlera e shtuar nuk është më e dukshme. Shumë shpesh, një koncept i vlerësuar riciklohet pa pasur ndonjë mendim novator pas tij që përmirëson konceptin ekzistues. Siç e përmenda tashmë, rendimentet shpesh fryhen nga protokolle të reja për të tërhequr përdoruesit, vetëm në mënyrë që ekipi i krijuesit të mund të hedhë shenjat e ekipit pas disa muajsh për të bërë një fitim. ( Joshua Field shkroi një artikull të mirë për Rendimentin e Vërtetë në 2023 [7] ).

Ky model përsëritet shpesh. Protokollet ose braktisen ose riemërohen për të fshehur problemet e tyre. Merrni Alpha Finance, oops e kam fjalën për Stella Finance sigurisht, oh jo oops, pas ribrendimit të fundit, sigurisht që dua të them LitLayer [8] . E kupton se çfarë dua të them.

Udhëtimi i përdoruesit kthehet në një lëvizje të vazhdueshme fondi nga protokolli në protokoll për të mbledhur rendimente të fryra artificialisht dhe për të shitur tokenat e protokollit më shpejt se sa mund ta bëjnë ekipet, ose siç e quajti Joshua Field " një lojë me patate të nxehtë " [7] . Ky udhëtim i përdoruesit është jashtëzakonisht jomiqësor për përdoruesit dhe përdoruesit e rinj të DeFi do të zgjohen me realitetin e hidhur se argumentet që ata fituan përmes huadhënies, për shembull, nuk kanë praktikisht asnjë vlerë (më) në fund dhe rendimenti aktual tani është shumë më i ulët se sa ata shpresonin.

Natyrisht, konkurrenca është e mirë në vetvete dhe stimulon tregun, por është e diskutueshme nëse kjo funksionon në sektorin aktual DeFi. Shumë shpesh i njëjti produkt ripaketohet dhe konkurrenca nuk përpiqet të dallohet nga turma me produkte apo përmirësime inovative.

Kur inovacioni në të vërtetë do të thotë diçka

Ndoshta është koha për të theksuar Pendle këtu. Megjithëse protokolli ka ekzistuar në të vërtetë që nga viti 2021 [9] , ai përjetoi vërtet një ngritje dhe bujë vetëm në fund të 2023 dhe fillim të 2024, me kapitalizimin e tij të tregut që u rrit nga 200 milionë dollarë në dhjetor 2023 në rreth 6.5 miliardë dollarë brenda 6 muajve [10] . Pse është kështu? Qartë për shkak të Pikave Eigenlayer [11] që ishin në rritje në atë kohë dhe mund të kultivoheshin me Pendle, por edhe sepse është një protokoll i ri dhe inovativ që nuk ka ekzistuar kurrë më parë në këtë formë.

Për të përshkruar Pendle në mënyrë efektive me fjalët e uebsajtit të Messari: “ Pendle ofron një treg për norma fikse dhe të ndryshueshme të argumenteve të mbështetur me rendiment, me anë të të cilit përdoruesit mund të fitojnë rendiment fiks, rendiment afatgjatë (p.sh., të spekulojnë për rritjen e rendimentit të tokenit themelor) dhe të ofrojnë likuiditet për tokenin Pendle për nën. ” [12]

Pendle, edhe pse relativisht i komplikuar, është një shembull i inovacionit në sektorin DeFi. Kompleksiteti i produktit mund të kufizojë miratimin e tij, veçanërisht për përdoruesit e rinj pa një sfond financiar. Megjithatë, kjo është një temë për një artikull tjetër. Çështja këtu është se sektori DeFi mund të bëjë më shumë sesa thjesht të ripaketojë dhe të shfrytëzojë të njëjtat produkte, dhe Pendle është një shembull shumë pozitiv i spikatur për këtë.

Realiteti i DeFi Sot

Kështu, mund të konkludohet nga këto zhvillime të 2-3 viteve të fundit se DeFi po zhvillohet në një drejtim joproduktiv, gjë që nuk ka kuptim për adoptimin e kriptove dhe DeFi. Pra, nuk është për t'u habitur që një 'i ri' të blejë një shenjë meme të padobishme me një qen të lezetshëm si logo dhe një emër qesharak, sepse kjo është e kuptueshme dhe e thjeshtë. Një shenjë meme nuk ka asnjë qëllim dhe asnjë dobi, por zakonisht është pika e hyrjes në kripto këto ditë.

Nuk mund ta mohojmë më: DeFi ka evoluar, por aktualisht është një hije e premtimit të tij origjinal. Në vend që të promovojmë përfshirjen financiare dhe të shtyjmë kufijtë, ne kemi lejuar mashtrimin, pakuptimësinë dhe ripaketimin e të njëjtave produkte të vjetra të dominojnë në DeFi Space.

Personalisht, si përdorues i disa protokolleve DeFi, e kam gjetur veten vazhdimisht në të njëjtën situatë të vjetër: fondet e mia rrotullohen nga protokolli në protokoll, në mënyrë që të mund të gjeneroj njëfarë rendimenti. Sidoqoftë, duke e ditur se shpesh mund të ketë një rrëmbim parash pas protokolleve, natyrisht më duhet të shes argumentet e mia dhe të kaloj te një tjetër. Dhe cikli përsëritet, në fund të fundit, unë jam thjesht një përdorues normal i DeFi që përpiqet të lundrojë në hapësirën aktuale të DeFi.

Një fjalë e fundit nga unë

Ky është mendimi im dhe megjithëse qëndrimi im ndaj DeFi është shumë i zymtë për momentin, dhe unë vetë vërej se si interesi im po pakësohet gjithnjë e më shumë, unë e dua DeFi. Dhe pikërisht për këtë po shkruaj këtë artikull. Për shkak të dashurisë sime për DeFi, kjo është sigurisht arsyeja pse unë shpresoj se ne mund të përmirësojmë sektorin së bashku. Në fund të fundit, nuk duket se jam i vetmi që e kam vënë re problemin:









