DeFi não está indo muito bem agora

Como o DeFi passou de revolucionário para repetitivo: perseguindo rendimentos, evitando puxões de tapete e observando protocolos mudarem de marca. Às vezes, você precisa apontar os problemas para melhorar as coisas.

O dilema DeFi

Falo por todos os usuários de DeFi que estão por aí desde 2020 quando digo que parece que o DeFi está estagnado. O que exatamente quero dizer com isso? Hoje em dia, quase nenhum protocolo novo, inovador e, acima de tudo, confiável e fácil de usar está sendo lançado que atraia um usuário regular. Não estou tentando soar melancólico e dizer que tudo era melhor no passado. Houve muitos hacks e falhas completas de grandes protocolos como o Euler Finance (valor perdido: $ 179.000.000) ou similares. (Só tomo o Euler Finance como exemplo, não tenho nada contra o protocolo ou a equipe e não fui afetado) [1] . No entanto, você não pode se livrar da sensação de que o DeFi não está mais evoluindo progressivamente, mas estagnado.

As grandes instituições DeFi, como Uniswap, Aave e Compound, se estabeleceram e ainda são essenciais. Quando esses protocolos foram lançados por volta de 2020, eles avançaram muito no desenvolvimento do DeFi e foram seu verdadeiro começo. Isso também se deve ao fato de que o DeFi não existia realmente antes e, portanto, produtos simples como swapping, lending e loan eram considerados 'novos e inovadores'. No longo prazo, no entanto, eles provaram ser confiáveis, confiáveis e fáceis de usar e, portanto, se tornaram os gigantes DeFi que são hoje e continuam a desfrutar de grande popularidade. Por exemplo, o Uniswap tem um volume diário de US$ 2 a 3 bilhões em média [2] , enquanto o Aave e o Compound têm um TVL de US$ 21 bilhões e US$ 2,8 bilhões, respectivamente [3] [4] .

A Crise do Copycat — Produtos Reciclados, Problemas Reciclados

Ao longo do tempo, esses protocolos foram naturalmente unidos por spin-offs semelhantes, que também desempenham um papel importante hoje e também têm sua “razão de ser”, como Jupiter e PancakeSwap, por exemplo [5] [6] . Por trás desses protocolos de primeira linha, muitos imitadores surgiram. Esses novos protocolos querem uma fatia do bolo e oferecem produtos idênticos. Para tentar ser competitivos, surgem protocolos cada vez mais novos, que então mantêm artificialmente os rendimentos altos com seus novos tokens brilhantes para atrair novos usuários para suas plataformas. Este é o ciclo eterno que continua até hoje.

Em um certo ponto, você tem que se perguntar qual é o ponto. O valor agregado não é mais aparente. Com muita frequência, um conceito valorizado é reciclado sem que haja qualquer pensamento inovador por trás dele que melhore o conceito existente. Como já mencionei, os rendimentos são frequentemente inflados por novos protocolos para atrair usuários, apenas para que a equipe criadora possa despejar os tokens da equipe depois de alguns meses para obter lucro. ( Joshua Field escreveu um bom artigo sobre Real Yield em 2023 [7] ).

Este padrão se repete frequentemente. Protocolos são abandonados ou renomeados para esconder seus problemas. Veja Alpha Finance, opa, quero dizer Stella Finance, é claro, opa, depois da última renomeação, quero dizer LitLayer, é claro [8] . Você entende o que quero dizer.

A jornada do usuário se transforma em uma movimentação constante de fundos de protocolo para protocolo para coletar rendimentos artificialmente inflacionados e vender os tokens de protocolo mais rápido do que as equipes conseguem fazer, ou como Joshua Field chamou de “ um jogo de batata quente ” [7] . Essa jornada do usuário é extremamente hostil aos usuários e novos usuários DeFi acordarão para a amarga realidade de que os tokens que ganharam por meio de empréstimos, por exemplo, praticamente não têm valor (mais) no final e o rendimento real agora é muito menor do que o que eles esperavam.

Obviamente, a competição é boa por si só e estimula o mercado, mas é questionável se isso funciona no atual setor DeFi. Com muita frequência, o mesmo produto é reembalado, e a competição não tenta se destacar da multidão com produtos inovadores ou melhorias.

Quando a inovação realmente significa alguma coisa

Provavelmente é hora de destacar Pendle aqui. Embora o protocolo realmente exista desde 2021 [9] , ele só realmente experimentou uma ascensão e entusiasmo no final de 2023 e no início de 2024, com sua capitalização de mercado crescendo de US$ 200 milhões em dezembro de 2023 para cerca de US$ 6,5 bilhões em 6 meses [10] . Por que isso? Claramente por causa dos Eigenlayer Points [11] que estavam em alta na época e podiam ser cultivados com Pendle, mas também porque é um protocolo novo e inovador que nunca existiu dessa forma antes.

Para descrever Pendle efetivamente nas palavras do site Messari: “ Pendle oferece um mercado para taxas fixas e flutuantes de tokens com rendimento suportado, pelos quais os usuários podem ganhar rendimento fixo, rendimento longo (por exemplo, especular sobre o aumento do rendimento do token subjacente) e fornecer liquidez ao pool Pendle para o token subjacente. ” [12]

Pendle, embora relativamente complicado, é um exemplo de inovação no setor DeFi. A complexidade do produto pode limitar sua adoção, especialmente para novos usuários sem experiência financeira. No entanto, esse é um tópico para outro artigo. O ponto aqui é que o setor DeFi pode fazer mais do que apenas reembalar e explorar os mesmos produtos, e Pendle é um exemplo muito positivo disso.

A realidade do DeFi hoje

Assim, pode-se concluir desses desenvolvimentos dos últimos 2–3 anos que o DeFi está se desenvolvendo em uma direção improdutiva, o que não faz sentido para a adoção de cripto e DeFi. Portanto, não é de se surpreender que um "novato" compre um token de meme inútil com um cachorro fofo como logotipo e um nome engraçado, porque isso é compreensível e simples. Um token de meme não tem propósito nem utilidade, mas geralmente é o ponto de entrada para cripto atualmente.

Não podemos mais negar: o DeFi evoluiu, mas atualmente é uma sombra de sua promessa original. Em vez de promover a inclusão financeira e ultrapassar limites, permitimos que a fraude, a inutilidade e a reembalagem dos mesmos produtos antigos dominassem o Espaço DeFi.

Pessoalmente, como usuário de vários protocolos DeFi, eu me vi na mesma velha situação repetidamente: meus fundos giram de protocolo para protocolo para que eu possa gerar algum rendimento. No entanto, sabendo que pode haver frequentemente uma apropriação de dinheiro por trás dos protocolos, eu naturalmente tenho que vender meus tokens e passar para outro. E o ciclo se repete, afinal, eu sou apenas um usuário DeFi normal tentando navegar no espaço DeFi atual.

Uma palavra final minha

Esta é minha opinião e, embora minha atitude em relação ao DeFi esteja muito sombria no momento, e eu mesmo perceba como meu interesse está diminuindo cada vez mais, eu amo o DeFi. E é exatamente por isso que estou escrevendo este artigo. Por meu amor pelo DeFi, que é, claro, o motivo pelo qual espero que possamos melhorar o setor juntos. Afinal, não pareço ser o único que percebeu o problema:









