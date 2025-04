DeFi no está teniendo un desempeño tan bueno en este momento

Esta imagen fue generada con IA con perchance.org





Cómo las DeFi pasaron de ser revolucionarias a ser repetitivas: buscar rendimientos, esquivar las estafas y observar cómo los protocolos cambian de marca. A veces es necesario señalar los problemas para mejorar las cosas.

El dilema de las DeFi

Hablo en nombre de todos los usuarios de DeFi que han estado presentes desde 2020 cuando digo que parece que DeFi se está estancando. ¿Qué quiero decir exactamente con esto? Hoy en día, casi no se lanzan nuevos protocolos innovadores y, sobre todo, fiables y fáciles de usar que atraigan a un usuario habitual. No intento sonar melancólico y decir que todo era mejor en el pasado. Ha habido muchos hackeos y fracasos completos de protocolos importantes como Euler Finance (valor perdido: $ 179,000,000) o similares. (Solo tomo Euler Finance como ejemplo, no tengo nada en contra del protocolo, ni del equipo y no me afectó) [1] . Sin embargo, no se puede quitar la sensación de que DeFi ya no está evolucionando progresivamente, sino que está estancado.

Las grandes instituciones DeFi, como Uniswap, Aave y Compound, se han consolidado y siguen siendo esenciales. Cuando se lanzaron estos protocolos alrededor de 2020, hicieron avanzar enormemente el desarrollo de DeFi y fueron su verdadero comienzo. Esto también se debe al hecho de que DeFi realmente no existía antes y, por lo tanto, productos simples como el intercambio, el préstamo y el endeudamiento se consideraban "nuevos e innovadores". Sin embargo, a largo plazo han demostrado ser confiables, dignos de confianza y fáciles de usar y, por lo tanto, se han convertido en los gigantes de DeFi que son hoy y continúan disfrutando de una gran popularidad. Por ejemplo, Uniswap tiene un volumen diario de $ 2 a 3 mil millones en promedio [2] , mientras que Aave y Compound tienen un TVL de $ 21 mil millones y $ 2.8 mil millones respectivamente [3] [4] .

La crisis de las imitaciones: productos reciclados, problemas reciclados

Con el paso del tiempo, a estos protocolos se han sumado naturalmente otros similares, que también hoy en día juegan un papel importante y también tienen su razón de ser, como Jupiter y PancakeSwap, por ejemplo [5] [6] . Detrás de estos protocolos de primera fila han surgido muchos imitadores. Estos nuevos protocolos quieren un trozo del pastel y ofrecen productos idénticos. Para intentar ser competitivos, surgen protocolos cada vez más nuevos, que luego mantienen artificialmente los rendimientos altos con sus nuevos tokens brillantes para atraer nuevos usuarios a sus plataformas. Este es el ciclo eterno que continúa hasta el día de hoy.

En un momento dado, hay que preguntarse cuál es el objetivo. El valor añadido ya no es evidente. Con demasiada frecuencia, un concepto valioso se recicla sin que haya ningún pensamiento innovador detrás que mejore el concepto existente. Como ya he mencionado, los rendimientos suelen inflarse con nuevos protocolos para atraer a los usuarios, solo para que el equipo creador pueda deshacerse de los tokens del equipo después de unos meses para obtener ganancias. ( Joshua Field escribió un buen artículo sobre Real Yield en 2023 [7] ).

Este patrón se repite con frecuencia. Los protocolos se abandonan o se les cambia el nombre para ocultar sus problemas. Tomemos como ejemplo Alpha Finance, oops, me refiero a Stella Finance, por supuesto, oh no, oops, después del último cambio de marca me refiero a LitLayer, por supuesto [8] . Ya ves a lo que me refiero.

El recorrido del usuario se convierte en un movimiento constante de fondos de un protocolo a otro para recolectar rendimientos inflados artificialmente y vender los tokens del protocolo más rápido de lo que los equipos pueden hacerlo, o como lo llamó Joshua Field , " un juego de papa caliente " [7] . Este recorrido del usuario es extremadamente hostil para los usuarios y los nuevos usuarios de DeFi se darán cuenta de la amarga realidad de que los tokens que ganaron a través de préstamos, por ejemplo, prácticamente no tienen valor (ya no) al final y el rendimiento real ahora es mucho menor de lo que esperaban.

Obviamente, la competencia es buena en sí misma y estimula el mercado, pero es cuestionable si esto funciona en el sector DeFi actual. Con demasiada frecuencia se reempaqueta el mismo producto y la competencia no intenta destacarse del resto con productos innovadores o mejoras.

Cuando la innovación realmente significa algo

Probablemente sea el momento de destacar a Pendle aquí. Aunque el protocolo existe desde 2021 [9] , solo experimentó un auge y un revuelo a finales de 2023 y principios de 2024, y su capitalización de mercado pasó de 200 millones de dólares en diciembre de 2023 a unos 6500 millones de dólares en 6 meses [10] . ¿Por qué? Claramente, por los puntos Eigenlayer [11] que estaban de moda en ese momento y que se podían cultivar con Pendle, pero también porque es un protocolo nuevo e innovador que nunca antes había existido en esta forma.

Para describir a Pendle de manera efectiva en las palabras del sitio web de Messari: “ Pendle ofrece un mercado para tasas fijas y flotantes de tokens con rendimiento soportado mediante el cual los usuarios pueden obtener un rendimiento fijo, un rendimiento a largo plazo (por ejemplo, especular sobre el aumento del rendimiento del token subyacente) y proporcionar liquidez al fondo de Pendle para el token subyacente”. [12]

Pendle, aunque relativamente complicado, es un ejemplo de innovación en el sector DeFi. La complejidad del producto puede limitar su adopción, especialmente para nuevos usuarios sin experiencia financiera. Sin embargo, ese es un tema para otro artículo. El punto aquí es que el sector DeFi puede hacer más que simplemente reempaquetar y explotar los mismos productos de siempre, y Pendle es un ejemplo muy positivo y destacado de esto.

La realidad de DeFi hoy

Por lo tanto, de estos desarrollos de los últimos 2-3 años se puede concluir que DeFi se está desarrollando en una dirección improductiva, lo que no tiene sentido para la adopción de criptomonedas y DeFi. Por lo tanto, no es de extrañar que un "novato" compre un token meme inútil con un lindo perro como logotipo y un nombre gracioso, porque eso es comprensible y simple. Un token meme no tiene ningún propósito ni utilidad, pero generalmente es el punto de entrada a las criptomonedas en estos días.

Ya no podemos negarlo: las finanzas descentralizadas han evolucionado, pero actualmente son solo una sombra de su promesa original. En lugar de promover la inclusión financiera y superar los límites, hemos permitido que el fraude, la inutilidad y la reorganización de los mismos productos de siempre dominen el espacio de las finanzas descentralizadas.

Personalmente, como usuario de varios protocolos DeFi, me he encontrado una y otra vez en la misma situación: mis fondos rotan de un protocolo a otro para poder generar algún rendimiento. Sin embargo, sabiendo que a menudo puede haber una apropiación de efectivo detrás de los protocolos, naturalmente tengo que vender mis tokens y pasar a otro. Y el ciclo se repite, después de todo, solo soy un usuario normal de DeFi que intenta navegar en el espacio DeFi actual.

Una última palabra de mi parte

Esta es mi opinión y, aunque mi actitud hacia DeFi es muy sombría en este momento y yo mismo noto que mi interés está disminuyendo cada vez más, me encanta DeFi. Y es exactamente por eso que estoy escribiendo este artículo. Por mi amor por DeFi, que es, por supuesto, la razón por la que espero que podamos mejorar el sector juntos. Después de todo, no parece que sea el único que se ha dado cuenta del problema:









