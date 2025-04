DeFi sa práve teraz nedarí

Tento obrázok bol vygenerovaný AI pomocou perchance.org





Ako sa DeFi zmenilo od revolučného k opakovanému: Naháňanie výnosov, vyhýbanie sa ťahom kobercov a sledovanie rebrandingu protokolov. Niekedy je potrebné poukázať na problémy, aby sa veci zlepšili.

Dilema DeFi

Hovorím za každého používateľa DeFi, ktorý je tu od roku 2020, keď hovorím, že mám pocit, že DeFi stagnuje. Čo presne tým myslím? V dnešnej dobe sa už takmer neuvádzajú nové, inovatívne a predovšetkým dôveryhodné a užívateľsky prívetivé nové protokoly, ktoré oslovia bežného užívateľa. Nesnažím sa pôsobiť melancholicky a tvrdiť, že v minulosti bolo všetko lepšie. Došlo k mnohým hackom a úplným zlyhaniam hlavných protokolov, ako je Euler Finance (stratená hodnota: 179 000 000 USD) alebo podobných. (Euler Finance beriem len ako príklad, nemám nič proti protokolu, ani tímu a nebol dotknutý) [1] . Nedá sa však zbaviť pocitu, že DeFi sa už progresívne nevyvíja, ale stagnuje.

Veľké inštitúcie DeFi, ako Uniswap, Aave a Compound, sa etablovali a sú stále nevyhnutné. Keď boli tieto protokoly spustené okolo roku 2020, výrazne pokročili vo vývoji DeFi a boli jeho skutočným začiatkom. Je to spôsobené aj tým, že DeFi predtým v skutočnosti neexistovalo, a preto sa jednoduché produkty ako výmena, pôžičky a pôžičky považovali za „nové a inovatívne“. Z dlhodobého hľadiska sa však ukázali ako spoľahlivé, dôveryhodné a užívateľsky prívetivé, a tak sa stali gigantmi DeFi, akými sú dnes a naďalej sa tešia veľkej obľube. Napríklad Uniswap má denný objem v priemere 2 až 3 miliardy USD [2] , zatiaľ čo Aave a Compound majú TVL 21 miliárd USD a 2,8 miliardy USD [3] [4] .

Copycat Crisis — Recyklované produkty, problémy s recykláciou

Postupom času sa k týmto protokolom prirodzene pridali podobné vedľajšie produkty, ktoré dnes tiež zohrávajú veľkú úlohu a majú aj svoj „raison d'être“, ako napríklad Jupiter a PancakeSwap [5] [6] . Za týmito protokolmi v prvom rade sa objavilo veľa napodobiteľov. Tieto nové protokoly chcú kúsok koláča a ponúkajú identické produkty. V snahe byť konkurencieschopnými sa objavujú stále novšie protokoly, ktoré potom umelo udržujú vysoké výnosy pomocou svojich nových lesklých tokenov, aby prilákali nových používateľov na svoje platformy. Toto je večný kolobeh, ktorý trvá dodnes.

V určitom bode si musíte položiť otázku, o čo vlastne ide. Pridaná hodnota už nie je zrejmá. Až príliš často sa hodnotný koncept recykluje bez toho, aby za tým bola nejaká inovatívna myšlienka, ktorá by zlepšila existujúci koncept. Ako som už spomenul, výnosy sú často nafúknuté novými protokolmi, aby prilákali používateľov, len aby tím tvorcov mohol po niekoľkých mesiacoch vyhodiť tímové tokeny, aby dosiahol zisk. ( Joshua Field napísal dobrý článok o Real Yield v roku 2023 [7] ).

Tento vzorec sa často opakuje. Protokoly sú buď opustené, alebo prerobené, aby skryli svoje problémy. Vezmite Alpha Finance, ups, myslím samozrejme Stella Finance, no nie, po najnovšom rebrande myslím samozrejme LitLayer [8] . Vidíš, čo tým myslím.

Cesta používateľa sa mení na neustále presúvanie prostriedkov od protokolu k protokolu s cieľom zbierať umelo navýšené výnosy a predávať protokolové tokeny rýchlejšie, ako to dokážu tímy, alebo ako to nazval Joshua Field „ hra s horúcimi zemiakmi “ [7] . Táto cesta používateľa je pre používateľov mimoriadne nepriateľská a noví používatelia DeFi sa prebudia do trpkej reality, že tokeny, ktoré zarobili napríklad požičiavaním, nemajú na konci (už) prakticky žiadnu hodnotu a skutočný výnos je teraz oveľa nižší, než v aký dúfali.

Je zrejmé, že konkurencia je sama o sebe dobrá a stimuluje trh, no je otázne, či to v súčasnom sektore DeFi funguje. Ten istý produkt je až príliš často prebaľovaný a konkurencia sa nesnaží vyčnievať z davu inovatívnymi produktmi alebo vylepšeniami.

Keď inovácie skutočne niečo znamenajú

Pravdepodobne je čas zdôrazniť Pendle tu. Aj keď protokol v skutočnosti existuje od roku 2021 [9] , rozmach a humbuk skutočne zažil až na konci roku 2023 a začiatkom roku 2024, pričom jeho trhová kapitalizácia vzrástla z 200 miliónov dolárov v decembri 2023 na približne 6,5 miliardy dolárov v priebehu 6 mesiacov [10] . prečo je to tak? Jednoznačne kvôli bodom Eigenlayer Points [11] , ktoré boli v tom čase vo veľkom humbuku a mohli sa pestovať pomocou Pendle, ale aj preto, že ide o nový a inovatívny protokol, ktorý v tejto podobe nikdy predtým neexistoval.

Aby sme Pendle efektívne opísali slovami webovej stránky Messari: “ Pendle ponúka trh s pevnými a pohyblivými sadzbami podporovaných tokenov nesúcich výnos, pomocou ktorých môžu používatelia získať fixný výnos, dlhý výnos (napr. špekulovať o zvýšení výnosu podkladového tokenu) a poskytnúť likviditu do fondu Pendle pre podkladový token. “ [12]

Pendle, aj keď je pomerne komplikovaný, je príkladom inovácie v sektore DeFi. Zložitosť produktu môže obmedziť jeho prijatie, najmä pre nových používateľov bez finančného zázemia. To je však téma na iný článok. Ide o to, že sektor DeFi dokáže viac než len prebaľovať a využívať stále tie isté produkty a Pendle je toho veľmi pozitívnym príkladom.

Realita DeFi dnes

Z tohto vývoja za posledné 2 až 3 roky možno teda vyvodiť záver, že DeFi sa vyvíja neproduktívnym smerom, čo nemá zmysel pre prijatie kryptomien a DeFi. Takže nie je prekvapujúce, že si „nováčik“ kúpi zbytočný meme token s roztomilým psíkom ako logom a vtipným názvom, pretože je to pochopiteľné a jednoduché. Meme token nemá žiadny účel a žiadnu užitočnosť, ale v súčasnosti je zvyčajne vstupným bodom do kryptomien.

Už to nemôžeme poprieť: DeFi sa vyvinulo, no momentálne je tieňom svojho pôvodného prísľubu. Namiesto podpory finančného začlenenia a posúvania hraníc sme umožnili podvodom, nezmyselnosti a prebaľovaniu tých istých starých produktov, aby dominovali v priestore DeFi.

Osobne som sa ako používateľ niekoľkých protokolov DeFi znova a znova ocitol v tej istej starej situácii: Moje prostriedky rotujú z protokolu na protokol, aby som mohol generovať nejaký výnos. Avšak s vedomím, že za protokolmi môže byť často zhabanie peňazí, prirodzene musím svoje žetóny predať a prejsť k inému. A cyklus sa opakuje, napokon, som len normálny používateľ DeFi, ktorý sa snaží navigovať v aktuálnom priestore DeFi.

Posledné slovo odo mňa

Toto je môj názor a aj keď je môj postoj k DeFi momentálne veľmi pochmúrny a sám si všímam, ako môj záujem stále viac a viac klesá, DeFi milujem. A presne preto píšem tento článok. Z mojej lásky k DeFi, a preto samozrejme dúfam, že spoločne dokážeme tento sektor zlepšiť. Koniec koncov, nezdá sa, že by som bol jediný, kto si všimol problém:









