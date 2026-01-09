236 測定値

PMが芸術制作を変える方法:AAAゲームにおけるケーススタディ

by
byEvgeniy Tolstykh@tolstykhzhe

Game Producer / Project Manager in AAA, with a deep passion for indie games.

2026/01/09
featured image - PMが芸術制作を変える方法:AAAゲームにおけるケーススタディ
Evgeniy Tolstykh

About Author

Evgeniy Tolstykh HackerNoon profile picture
Evgeniy Tolstykh@tolstykhzhe

Game Producer / Project Manager in AAA, with a deep passion for indie games.

Read my storiesもっと詳しく知る

コメント

avatar

ラベル

product-management#project-management#production-management#beginners-guide#game-development#leadership#game-live-ops#pipeline#hackernoon-top-story

この記事は

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories