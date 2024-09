Super-Science の驚異的なストーリー 1931 年 3 月、Astounding Stories 著は、HackerNoon のブック ブログ ポスト シリーズの一部です。この本のどの章にもここからジャンプできます。 VOL V, No. 3 - 山がミラマーに来たとき

「それはあなたからのすべてです」と彼は黒い人に言いました。

山がミラマーに来たとき

チャールズ・W・ディフィン

家の木材を軋ませる最初の震えで、ギャリー・コネルは寝台から床の真ん中に押し出されました。それから床がうねり、ドブの壁が揺れ、男は足場を維持し、暗い夜の安全のために出入り口を通り抜けようと戦った. 1932 年の春に発生した地震がありました。

彼は地震だけがもたらす致命的な病気に吐き気を催し、ナツメヤシの避難所に息を切らして倒れ、彼の下の地球は苦痛に転がり、うめき声を上げました。他のすべての音よりも深い咆哮が上がり、コネルは近くにあるセンチネル山の頂上を見上げた。

砂漠の星々がはっきりと見えました。センチネルの唯一の峰の厳しい黒さは、真夜中の空のベルベットに対して、より暗いシルエットで砂漠の床の砂から突然上昇しました.そして山は轟音を立てていた。

距離によって和らげられた、深い、不平を言う低音は、夜の他の騒音を越えて、そしてその上で雷鳴を上げて歌いました。

100ヤード離れた山のふもとで、不平は消え、落石がガタガタと音を立てて落ち、コネルの目は、山の側面の高いところに、風に吹かれたほこりの雲である、蒸気のような灰色のパフを識別しました.

「聖なる猫よ!」ギャリーは爆発的に言いました。

彼の目は山腹のはるか上にある白い傷跡を追い、ミラマー牧場のナツメヤシの間で砕けた最後の緩んだ石までそれをたどった。 「私は山全体が私の上に移動するという考えが好きではありません」と彼は自分に言い聞かせました。 「あした、あそこに行って見なきゃ。」

ギャリーが毛布と食べ物をぴったりとしたパックに丸め、登山の準備をしたのは翌日の午後でした. 「今夜は寝てしまいそうだ」彼は考え込み、手に持ったピストルを見た。

「私はそのことを平手打ちしたくない」と彼は主張した。 「あまりにも熱すぎる!そして、センチネルの上で銃を使用するものは何もありません....ああ、まあ!」彼はホルスターを寝台に投げつけ、オートマチックを転がしていたパックに落としました。 「持っていきます。ガラガラに会えるかもしれません」

彼は濡れた額から砂のような髪を払い、6 フィートの細身の高さまでまっすぐ伸ばした後、バックパックのストラップを肩にかけました。そして、真夏の暑さの中で彼を急上昇させている少年のような好奇心に気づいたとき、彼の灰色の目に心地よい笑いが浮かび上がりました。

センチネル山の千フィートの斜面を上る実際の道はありませんでした。探鉱者は間違いなく、初期の頃はその上を通過していましたが、Garry の 21 年間、彼以外に登った人はいませんでした。

孤独で荒れ果てた山頂には、彼らを呼ぶのにふさわしいものは何もありませんでした。さらに言えば、ギャリーを手招きするものは何もありませんでしたが、暑い砂漠の日、夜の涼しい息吹、星が何マイルにもわたる砂とよもぎの向こうに低く垂れ下がった夜の栄光を除いて、さざなみの砂丘にまで届き、きらめきました遠方に。つまり、砂漠の「感触」だけです。若いギャリー・コネルは砂漠で生まれ育ちました。

彼は一度立ち止まり、濡れた顔を拭きながら荷物を落としました。この時点から、彼は自分の牧場が彼の下に広がっているのを見ることができました.ミラマー、彼はそれを「美しい海」と名付けました。その名前は、最も近い水が 50 マイル離れたこの土地に対する愛情のこもったあざけりであり、半分は彼が今見ている青い海のためでした。ギャリーは蜃気楼に不思議に思ったことはありませんでした。

夏の暑さの中でもいつも同じ、幻の水の海。ギャリーの目は、とてもクールで深みのある、震える青い広がりを追うのが好きでした。それは、水平線のなだらかな砂丘にある遠くのブレーカーのように、そっと波打って白い線で終わりました。

これは遠い過去の海底であり、その太古の海はこれ以上にリアルに見えたことはありませんでした。それでもゲイリーは、この海が夕日とともに消えてしまうことを知っていました。彼はそれをよく見ていた。

さらに数百ヤード進んだところで、彼は再び立ち止まった。ゲイリーがたどったのは、よく知られた道ではありませんでしたが、彼は自分の目印を知っていました。半マイル先に大きな割れた岩があり、そのそばに三枝のサボテンがありました。しかし、これらとゲイリーが立っていた場所との間には、扇形の岩のスイープがありました。これは、以前は順調だった場所です。

彼はその瞬間、すべての不快感を忘れました。彼は風化した岩の横に紫色の影を落とす暑い太陽の下でじっと立っていた.

「あそこに突き出ていた棚が全部なくなっちゃった!」彼は自分自身に言いました。 「山の側面全体が揺れて緩んだ....」

遥か上空で、彼の目は威嚇するようにそびえ立つ別の塊を見つけた。 「それは次の機会にやってくるだろう」と彼は確信を持って語った。それから彼の探究の目は下の棚とその粉々になった残骸を見つけました。

ダムが水圧を保持しているように、その上に岩のウェルターが保持されていましたが、ダムは決壊していました。上からの石の奔流が一掃され、下に緩いがれきの蓄積が運ばれました。棚があった場所は、今では崖になっていました。岩の切り立った壁です。以前は、流された距骨に覆われていた。

ギャリーの目は、太陽のまぶしさの下でよりはっきりと見るために狭められました.彼は一人で崖を見つめていたのではなく、その中の影を見つめていた――崖自体の白い面にある黒い影。

「それは以前はすべて隠蔽されていました」とギャリーは言いました。 「何千年もの間埋もれていたと思います。しかし、それは洞窟ではありえません。少なくとも、自然の洞窟ではありません。この岩には洞窟はありません。」

彼は息を切らして時々立ち止まり、登るにつれて彼の不思議さが増し、黒いマークがより明確な形になりました.とうとう彼はその前に息を切らして立ち、彫刻が施された石の入口の向こうにある真っ暗な通路を深く見つめた。

それは刻まれました。間違いありませんでした!ここには、自然が形成したことのない通路がありました。彼は足早に前に進み、奇妙なデザインの記号や図形が彫られた固い壁に現れた道具の跡を見た。より固い岩の貫入が屋根を形成し、彼らはその下を切り開いた――

"彼ら!"彼はその言葉を大声で話した。 「彼ら」とは誰ですか?

彼は少し前に牧場に立ち寄った科学者を思い出し、アステカ、トルテック、マヤの話を十分に思い出して、これらの古い文明のどれもが彼が見たものを説明できないことを知っていました.

「これは彼らよりずっと前にさかのぼる - に違いない」と彼は推論した.そして、長い間忘れられていた、過去からのビジョンを彼に示すために彼の心に浮かんだ写真がありました—鮮やかな色のローブの上で銅色の顔が暗く輝いている人物—奴隷は、このトンネルを固い岩に打ち込むために苦労し、汗をかきました。彼はいきなり生き物の存在感に身震いした。彼がポケットフラッシュからの光の鉛筆が暗闇をより強烈にする暗闇に足を踏み入れたとき、彼の息は彼の中で息を止めているように見えました.

彼はその感情を振り払おうとしたが、言葉では言い表せない抑圧が彼に重くのしかかっていた。これらの壁が見た数え切れないほどの世紀の重さは、彼を奇妙な予感で満たした。

彼の足はつまずき、石の破片でこすられました。廊下をたどると、彼は時々壁に寄りかかって体を動かした。それは向きを変え、ねじれ、そしてついに横ばいになり、ゲイリー・コネルは息を荒くして鋭く立ち上がった。

彼の閃光は十数歩先に光の輪を作り、鋭い石の破片の散らばりを示していた.そして、それらの上に散らばって、もつれた骨が白く輝いていました。片方の頭蓋骨は直立し、中空のソケットからあざけるように見つめていました。それらの突然の白は、黒いピットで驚くべきものでした.

"骨格!"彼はそう言って、彼を怒鳴りつけようとする反響を無理やり無視した。 「ただの骨!そして、それらを身に着けていた昔の人は、何千年もそれらを使用していません.」彼は固い石で終わった通路の終わりまで、断固たるステップで前進しました。彼は突然立ち止まった。至近距離で、彼を緊張させてしゃがみこませる何かがあった。

この固い石の壁は、見た目ほど固くはありませんでした。戸口がありました。石は内側に振られました。そして、まっすぐにマークされた亀裂の片側に、彼は光の糸を見ました。

彼は自分のフラッシュを落としました。誰かがそこにいた!誰かが彼を殴ったのです!彼はその考えに身をかがめて身を硬直させた.しかし、それは誰でしょうか?まったくの静寂と、安定した不変の薄緑色の光が、彼にその考えの愚かさを示した。そこには誰もいませんでした。誰もいられなかった。

興奮に震える彼の手は、ドアの前に幽霊のような警備員のように骸骨を横切って伸びたままです。彼は石に体重をかけた。

そのベアリングはうめきましたが、彼のタッチで動きました。石は静かな部屋にゆっくりと重々しく揺れ、ゲイリー・コネルは目を丸くして、彫刻が施された色付きの輝きを放つ岩壁が最も柔らかい拡散光を反射している場所を不思議に思っていました。

固い岩をくり抜いた素晴らしい部屋だ! —そしてゲイリーはそれとそこにあるすべてのものを一目で見ようとした。彼は幅百フィートの石造りの丸天井の広さを把握した。遠くの壁は柔らかな光の中で無地でした。

点滅する色の高い点が彼の目を捉え、驚くべき驚きでそれを保持しました。美しさと優雅さのあるもの。それはきのこの成長のような輝く銀色の形でした。それは宙に高くそびえ立ち、ほとんど天井まで伸び、細い棒が膨らんで開いて、湾曲した輝く頭につながっていました。妖精の日傘のように優美で、巨人をかくまうほど巨大なそれは、彼が今まで見たことのないものでした。

しかし、推測する時間はもうありませんでした。彼は理解しようとはしなかった。彼はここに何があるか見たかっただけだった。そして彼の目は、彫刻が施された壁と、金属製の箱が整然と並べられた石造りの床の上ですばやく点滅しました。

何百もあると彼は見積もった。長さ約8フィートまたは10フィートの巨大なケース。近くの 2 つは、彫刻が施された石の土台で床の上に持ち上げられていました。光沢のない灰色—紛れもなく金属—そしてそれらの中に....

「トレジャーハンティングに夢中になっても無駄だ」ゲイリーは自分に言い聞かせていた。しかし、彼の信じられないほどの驚きの中で、彼が見つけたかもしれないものについての考えがちらつきました。

彼は近くにある 2 つの箱を空腹のように見つめていました。何百ものそれぞれが、財産を保持するのに十分な大きさでした。彼は散らばった骨の横にある金属棒に手を伸ばし、夢遊病の夢の中の男のように、以前の男性の遺物に足を踏み入れ、彼らが守っていた部屋に入った。

光が彼を一瞬止めた。彼はそれについて戸惑いました。不思議そうに、石の屋根にある輝く輝きの輪を見つめていました。それは彼に何かを思い出させました...彼の手首の時計...はい、それが答えでした-何らかの放射性物質.彼の目は近くの胸に戻り、腐食したバーの先端をぴったりとはまる蓋のフランジの下に押し込みました。

隠し部屋はクールだったが、ガリー・コネルは必死の努力をやめたとき、目の汗を拭った。金属棒が彼の隣の床に大きな音を立てた。彼は立って、荒い息を吐き、動かない金属カバーに目を向けた。そして静けさの中で、あの奇妙でチクチクする不安が再び彼にやってきた。彼は、あたかもそこに別の人を見つけるかのように、自分の後ろをすばやく見ていることに気付きました。

彼の目は今や淡い光に慣れ、壁の彫刻が驚くほどはっきりと際立っていた。ゲイリーは、手前の壁と、何度も何度も繰り返された人物を振り返った。

それは背が高く痩せた男で、彼のローブは何年経っても薄れず、真紅と金色に輝いていた。でも上の顔!ギャリーは、アーティストがコピーした悪魔のような醜さに思わず身震いした。色は真っ黒で、スリットが入っていました毒々しい凝視を引き出すために巧みに修正された目。頭自体は丸みを帯びたポイントまで上がり、顔の非人道的な残忍さを増していました.

彼が玉座に座っているのをギャリーは見たし、他の人物はあまり巧みに彫られていないが、彼の前にひざまずいていた。再び、彼はひれ伏した敵の上に立っていた。とどめの一撃を与えるために上げられた三重の尖った槍。

静かに、ゲイリーは部屋の中を見回し、明らかに王であると思われる恐ろしい存在を繰り返した。それから彼はそっと口笛を吹いた。 「いい男だったに違いない」と彼は言った。そして、「少年」と彼は彫刻された像に親しみを込めて言いました。

彼はゆっくりと最初の棺を回っていました。その向こうには、下から見ると鈴のように見えるきのこの頭の付いた細い棒がありました。頭の内面は、壁の人物と同じように、深紅と金で奇妙なデザインで飾られていました。彼は今、その土台が小さな箱に接続されていて、石の台座の上に横に置かれた 2 つの箱のように置かれているのを見ました。

彼はゆっくりとそのそばに来て、目を細めて箱を調べました。彼は金属製のカバーが他のものと同じように不動であることを期待していた.彼は戻って急いで息を呑んだ.金属が彼のタッチで持ち上げられ、上からの緑の輝きが箱の中から無数のシンチラントライトでフラッシュバックした.それから彼は身をかがめて、宝石で飾られたベアリングの上を動く金属製の車輪の輝く銀色の光沢を見ました.

ある種のメカニズム — でも何?彼は疑問に思いました。彼は、上の光から連続的に放出される電子の流れについてある程度の知識があり、自動的に放電して運動を生成する検電器を充電する方法を知っていました。はためく金箔が落ち、小さな歯車が脱進機の 1 ノッチを動かすのを許したとき、彼は半分理解したようにうなずきました。

「クロックワークス!」彼は自分自身に言い聞かせました—それは彼が機械の名前に来ることができるほど近いものでした—「そしてそれはずっとここで動いていました....何のために、私は不思議に思いますか? それは何をするはずだったのですか?」

彼は頭上にそびえ立つベルの形を再び見つめたが、その目的は想像を絶するものだった。それは機械の一部だったのだ。彼の目は機構そのものに戻った。そこに石の破片が……。ゲイリーは思わず手を伸ばしたが、空中で手が制止された。

破片は小さなレバーの下に押し込まれ、直立したままになっていました。 「それが答えだ」ゲイリーはささやいた。 「機械は開いたままだった」――彼は何か激しい打撃でへこんだカバーを感じ、足の下に岩の鋭い破片を見た――「岩が屋根から落ち、剥がれて機械の上に落ちた。とげがこの小さなレバーを詰まらせました. しかし、機械は刻々と進んでいます....」

彼の指が石に伸びた。

"さあ行こう!"彼はそう言って、頭の中にある考えにニヤリと笑った。 「機械が何をするか見てみよう!」

破片は彼の手の中で離れ、レバーがゆっくりと落ちるのを見ました。ケースの中で動きがありました — 互いに接触した車輪と輝く球体が、銀色の緑のきらめく円の中で回転していました — そして上から、最初のかすかなささやきが聞こえました。

それは鐘から聞こえ、ゲイリーは後ずさりして上を見つめた。クリアなベルノートの最初の柔らかいハミングは信じられないほど甘いものでした。音程が上がり、音量が大きくなり、壁や屋根から響き渡る轟音の中で音符が失われました。高く上がりました。それは、その苦痛において人間的であり、その音量において途方もない悲鳴でした!

ギャリー・コネルは名もなき恐怖に震えながら立っていた。この音は耐え難いものでした。それは彼を襲った耳;それは彼の全身を打ちのめした。震える神経をすべて探し出し、火の指で引き裂いた。さらに高い!――その悲鳴は彼の脳を突き刺し、拷問していた。彼は制御不能な筋肉の痙攣を感じた。

渦巻く機械は光のぼやけであり、彼は拷問された精神のすべての繊維で、その上に身を投じることを切望していました-その中に!肉体的な苦痛である騒ぎに襲われた彼の体は動くことができませんでした。振動が彼を押しつぶす力で打ちのめし、金切り声は高くなり、やがて弱くなり、最後の囁きで無に帰した。

それでもゲイリーは沈んでいくのを感じた。部屋はぼやけていました。拷問された神経の耐え難い苦痛は、彼を襲った無気力に溶けました。ぼんやりと彼は、巨大な、震えているベルトップのものが、壊滅的な振動の雨をまだ降らせているのを感じました。彼らは聴力の範囲を超えていました。しかし、彼は聞いたことのない音に反応して体が震えるのを感じました。それから、これらの漠然とした理解の断片でさえ彼を去りました。そびえ立つ音のないものは不明瞭だった...それは閉ざされた暗闇の中で消えた....

彼を揺さぶる震えが止んだとき、彼は床にうずくまってうずくまっていた。同時に彼の心はクリアになり、ベルからの音のない振動が終わったことを彼は知った。感謝の波が彼にあふれ、彼は部屋の完全な静けさの中で贅沢に過ごした――その静寂が別の音によって破られるまで。

それは引き抜かれたボルトのカチッという音のように硬くて金属的で、彼の側のケースから最初に出てきました。もう一方の持ち上げられた棺から 2 回目の鋭いラップが返され、金属の衝撃の刺青が響き渡る部屋でガタガタと音を立てて反響しました。何百もの棺のそれぞれが、カチカチいう合唱に声を加えていました。

ゲイリーの筋肉を麻痺させていた麻痺がなくなり、ゆっくりと立ち上がると、無駄に動かそうとしたカバーの端が滑らかに宙に浮き上がっているのが見えた。彼の目は飛び回った。 2番目の棺が開いていました。その向こうには数え切れないほどの人がいました。部屋は静かな動きで生き生きとしており、金属の蓋が太陽に向かって広がる花びらのように持ち上がりました。

機械がやった!確信は突然彼にもたらされました。彼を打ちのめした振動がこれを行ったのです。振動が適切なピッチに達すると、各ケース内のロック解除メカニズムが作動しました。それから、よりスリリングな確信によって、その考えは彼の心から追い出されました:棺は開いていました!お宝!それらのいくつかが含まれている可能性があることを誰が知ることができますか?彼は 2 つのうちの近い方に向けて 1 つの速いステップを踏み出しました。

一歩!――手を伸ばした手は開いたケースの上で動かずに止まった。箱の中身は彼の目の前に何の変哲もないものだった――そして彼は、壁の相手と同じように静かで動かない、黒い半裸の男の姿を恐怖で見つめた。

黒檀の彫刻のように黒く、ゲイリーの目を引いたのはその顔だった。彼はとがった頭、うなる歯から半分引き出された薄い唇、この凍りついた静けさでさえ隠すことができない残忍な野蛮さの表現を見ました。

目は閉じていた。ギャリーは彼らのスリットされたまぶたを見ました。彼らが震えたりひきつったりしたとき、彼は彼らを見ていました。まぶたがゆっくりと開き、冷たくて死んだ目を凝視していた目から引き戻されました—突然生き返った目は、振り返って、恐ろしく、瞬きもせずに彼を見つめました。

ギャリーはゆっくりと後退しながら唇を動かしていたが、自分の声は聞こえず、ハスキーなささやきだけが何度も何度も言った。

中断されたアニメーション。彼はそのようなことを聞いたことがあります。彼が読んだことのぼんやりした、つかの間の記憶が彼にひらめきました—生きていたヒキガエル千年は岩に封じ込められていた――だがこれは、人間の、人間だ!今回はそうではありません!

とがった頭、醜く威嚇するような顔、棺の中でゆっくりと立ち上がる真っ黒な死体が、彼の主張に嘘をついた。恐ろしく生き生きとした現実の中で、彼は自分の目の前にあるものを見た.それはコード付きの首を伸ばし、長い黒い腕を伸ばしたり曲げたりし、薄く引かれた唇から深く息を吸った.それから、跳ね返ったエネルギーとともに飛び出し、半裸で黒く立ち、彼の頭上に威嚇するようにそびえ立った。

そしてギャリーはあまりにも唖然として恐怖を感じることができず、まず目の前の生きている顔を見て、次に石に彫られた彫刻を見ました。ここには多すぎて、すぐに理解することはできませんでした。彼の理性は、事実が先導するところに十分速く従うことができず、彼の心は、ある証明された何かを手探りしているように見えた。

「壁にかかっているのと同じだ」彼は苦労して自分自身に説明した. 「それは王様です、その老人自身です! 私は彼が悪い人になるだろうと言った; 私は彼が悪い人だと言った-」

彼は相手が威嚇するように手を上げているのを見て、身をかがめて攻撃に立ち向かった。しかし、黒い手が下がり、しかめっ面の顔が向きを変えると、ギャリーの目は 2 番目の棺の動きの音を追った。

緑の光があふれ、ゲイリー・コネルは戸口をちらりと見た。これらの黒人が多すぎると、これは彼にとって安全な場所ではありません.彼は最初のような別の出現を期待していました。彼はこれ以上の驚きに備えていると思っていたでしょうが、光が明らかにしたものに彼の灰色の目が大きく開かれました.

低い石の土台の上に、灰色で光沢のない棺がありました。そのカバーは、他のものと同じように直立し、手前の縁の上に腕が上がっていました。しかし、それは白い腕で、その先は細い白い手だった! — その丸みを帯びた柔らかさは、灰色の背景に対して明確な輪郭で保持され、腕が落ちて手が金属の縁をつかむようになるまで.

ギャリーの目は、それらの細い白い指に不思議な魅力を感じていました。女性の手――少女!無言のポーズのまま、目の前に現れた顔を見つめる。

それは向こうの鈍い灰色の金属に対して乳白色であり、死の白そのものだったが、戻ってきた循環が丸みを帯びた頬にゆっくりと忍び寄るピンクの紅潮をもたらした.肩にかけられた黒髪が金糸のレースのヴェールと混ざり合っている。金色のレースのフィルムが彼女を包んでいた――彼女のローブは塵となり、過ぎ去った年月とともに消え去っていた――そしてローブを撃った金の糸だけが残っていた。彼女の肩のほっそりした白さ、柔らかな曲線を隠すのは無駄だった。丸みを帯びた胸の。しかし、ギャリーの目は、彼と一緒に見てロックされた目によって保持されました.

深みのある安定した、しかしこの目覚めの素晴らしさで柔らかく輝いている暗い目。透き通った窓からは、彼を隅々まで満たす光がそっと輝いていました!

ベールに包まれた丸みを帯びた白いフォルムが魅力的だったのと同様に、彼を魅了したのはこのことでもなく、子供のような顔の美しさでもありませんでした。ギャリー・コネルの唯一の愛は砂漠でしたが、今、彼はこれらのスリリングな目からの魅力に満たされ、動揺していました.

耳障りな言葉が沈黙の中に反響し、ゲイリーは少女の目が見開かれ、彼女が話していた黒いものにそれらを向けたのを見た.彼は彼女の顔がその色を失い、真っ白になるのを見ました、そして明らかに彼女の見開いた目は、記憶を取り戻して彼女に押し寄せた恐怖を示していました.

ギャリーは彼女の視線を野生の姿に向けた. そのスリットされた目は、震える少女の白い美しさで野蛮な勝利と積極的な態度で輝いていた.やせた姿は再びその耳障りで聞き取れない声で話しました-彼は今女の子に話しかけました-そしてその口調は見ている男のすべての繊維を通して奇妙な敵意の刺し傷を送りました。

黒いものは一歩前に出ました。少女は、白と金の閃光の中で、休息場所から飛び上がり、高い棺の後ろに隠れました。彼女の目はギャリーの目に戻り、声は出なかったものの、助けを求める声はやはり現実的でした.

すると彼女の青白い唇が動き、彼女は未知の言葉を発する澄んだ声で彼を呼びました。

ギャリーは彼を束縛した呪文から抜け出し、彼女と前進する男との間で急いで駆けつけた.彼は緊張してうずくまって着地し、彼が話すとき、彼の声は興奮でかすれていた.

「それはあなたからのすべてです」と彼は黒い人に言いました.

彼の言葉はこの野蛮人にとっては何の意味も持たなかったが、彼らに響き渡った口調と、身をかがめて構えた姿勢は明白だったに違いない。頭の尖ったドームの下の真っ黒な顔は怒りでねじれていました。目は、あえて彼に反対するこの存在を睨みつけました。しかし、黒い人は立ち止まって、彼がいた棺に戻りました.

ギャリーは、女の子を保護する金属製の箱の端まで、ゆっくりと数歩後退しました。 「あなたは私を理解できませんか?」彼は尋ねた。 「私は夢を見ているのですか?何が起こったのですか?あなたは誰で、この黒い獣は誰ですか?それはどういう意味ですか?」

再び彼はただの言葉は役に立たないと確信していたが、彼自身の目覚めた自己と野生の悪夢の経験の現実を証明するために、何かを、何かを言うために、話さなければならないと感じた.

彼はしゃがんでいる少女が背伸びをするのを見た。彼女が顔から黒い髪を払いのけるときの手の動きを彼は見た。片手を伸ばして、軽くて涼しく、彼の額に置いた。

彼は彼女の声を聞いた。とても柔らかく滑らかでありながら、恐怖に満ちていた。彼女は無意味な言葉やフレーズを話しましたが、彼女の手が彼の顔に触れると、彼は突然話し始めました.

言葉自体が意味と一貫性を帯びていたのか、それとも彼自身の中にあるものだったのか?—Garry にはわからなかった。しかし、ラジオのスイッチを完全にオンにしたときの驚くべき明快さで、彼は彼女の考えに感銘を受け、彼自身の脳がそれらを受け取り、彼が知っている言葉にしました。

「あなたは私を助けてくれるでしょう、あなたは私を救ってくれるでしょう」という言葉が言っていました。 「あなたは私たちの一員です、私は知っています。あなたは見知らぬ人ですが、肌は白いです。あなたはホラブの部族ではありません。」

ギャリーは動かず、聞いていた。彼は自分が彼女の考えを感じ取っていることを知っていた — 彼女はテレパシーの魔法で彼と通信していた — そして彼がその言葉を聞き取った時、彼はホラブが彼の前にいる黒人であり、彼が眠っていた棺の中に手を伸ばして感じていることを知った.ホラブ――未開の地の未開の王――

「彼は私を捕らえた」言葉は息を切らして急いで続いた. 「私はザーンの出身です。あなたはザーンの良い土地を知っていますか? 私はルーラです。ホラブは私を捕らえ、この島に連れて行きました。彼が私をここに連れてきたのは昨日のことでした。彼は私を眠らせ、彼は部下を眠らせました。眠りなさい、彼が選んだ何百人もの戦士よ。彼は魔法を使い、私たちは百回の夏の間眠ると言いました。しかしそれは昨日のことでした。そして今、あなたは私を救ってくれるでしょう。私の父は偉大な人です。彼はあなたに報酬を与えるでしょう...

文章はほとんど支離滅裂に彼の心に閃いたが、彼らの後ろの部屋からの物音と動揺で止んだ。

Garry は、メッセージの内容を理解するのに少し時間が必要でした。まるで彼女が話しているかのように、彼はそれを聞いていた。厳しい笑顔に閉ざされた驚きで緩んでいた.

"昨日!"彼女の長い夜が始まったのは昨日のことだと彼女は思った。ホラブは真実を知っていた?ギャリーは突然、自分がそうであると確信した。ホラブの計画は失敗に終わった。自分自身とこの少女を棺に入れて山の墓に安置したあの日が、どれほど遠い過去のことだったのか、彼にはわからなかった。

これらの考えが形成されたのはほんの一瞬でした。そのとき、彼の目は、彼が探していたものを大きな金属製のケースで見つけた背の高い野蛮人にしっかりと注がれました。消えた種族の王であるホラブは、重い王笏を手にして振り返った。宝石で飾られたその頭は、彼がそれを空中に高く上げ、部屋に反響する命令を叫ぶと、きらきらと光りました。白い手がギャリーの肩を引っ張っていた.柔らかい体がぴったりとくっついていて、彼を新しい危険が脅かされている場所に向けようとしていた.

他の棺!彼は彼らのことを忘れていた。むっつりとした動物の顔をした、とがった頭をした黒人男性の形をした男が、床の上でゆっくりと立ち上がり、よろめきました。もう1つ、そしてもう1つ!黒い裸の男が何十人もいて、近くの棺から飛び出し、酔って足元を揺らしていた。

ギャリーは緊張したままで、彼の心は未完成の計画の混沌とした状態でした。彼が扱えるのはこの一匹の野蛮人だが、部族全体――それはあまりにも大きな注文だった。それでも、彼は揺るぎない確信を持って、この少女を彼らの邪悪なクラッチから救い出すか、そうでなければ死ぬだろうと知っていました.

外の世界では、女性的な魅力はゲイリーの興味を引くことはできませんでしたが、今では、これらの柔らかな目のメッセージ、この美しい顔の魅力的な美しさ、彼女の恐れにもかかわらず誇り高く恐れることなく、とても柔らかく、彼の顔を信頼している手!—何かがありました!ゲイリー・コネルの孤独な生活に入り込み、彼の心の奥深くに衝撃を与え、すぐに反応を見つけました。

彼は片方の腕を衣服の切れ端の下にある柔らかく屈服した体の周りに振り回し、攻撃に立ち向かうために彼女を後ろに振りました。そして彼は彼女に何かメッセージを伝えているに違いない視線を向けた。

ギャリーの思考は銃に飛びついたが、彼のしっかりと包まれたパックは外の通路にあった.彼はこの暴徒のピストルを手にすることができるように少しの間祈った。しかし、時間は与えられませんでした。リーダーは命令を叫んでおり、彼の荒々しい声は石造りの金庫室全体に砕け散るような反響となって響き渡り、黒人の大群は彼の命令で押し寄せた。

やせた体の塊で、顔は醜く残忍で、眠りに満ちた目は大きく開いてギラギラと輝いています!彼らは彼に群がり、ギャリーは右と左のストレートの雨でラッシュに遭遇し、最も近い顔に向かった.彼は彼らの数の重さで壁に引き戻されたが、何人かがカウントのために倒れているのを見た.

部屋は飛び跳ねたり叫んだりする男たちでいっぱいだった。彼らの甲高い叫び声は不協和音の喧騒に響き渡り、何よりもゲイリーは彼らのリーダーのかすれた叫び声を聞いた.

彼の頭にはこぶしと腕がばち状になっていました。彼は彼らを追い払い、壁から飛び出し、外側と横方向に跳躍しました。彼の打撃の影響で、別の黒い顔が真っ白になりました-2番目と3番目!

他の人がやって来たので、彼はゆっくりと地面を譲っていました。すると、人影の向こうに、三叉槍を高く掲げる者が見えた。武器は構えていた。緑色の光の中で金属の尖った点が輝いていた――一撃で彼の体をズタズタに引き裂くであろう尖点。

ギャリーは一瞬だけ立ち止まった後、握りこぶしを開いて目の前の敵の細い首を掴んだ。彼は男の体を回転させ、それを盾として保持し、無駄に突き刺す槍を掴むために手を伸ばした.ぼんやり彼白と金の閃光を見た少女ルーラは、武装した人物に自分の体を投げつけ、必殺の武器のシャフトにしがみついた。

ゲイリーはもがく体にしっかりとぶら下がっていました。それが彼の盾でした。空中で閃光を放つ別の槍があった。彼は片手を放し、手を喉に当てていた野蛮人の顔に短いジャブを打ちました.打撃は軽く、彼は男がよろめいて倒れたのを見て驚いた。どうしようもなく体を揺らし、ひざまずいた人もいました。槍が鋭く鳴り響き、石の上でガタガタと音を立てた....彼らは落ちていた.彼が抱えていた体は突然、腕の中でぐったりと床に重く垂れ下がった....

ギャリーは、彼を脅した人が落ちるのを見ました。彼は倒れた少女を連れて行き、開いた手から槍が乱暴に飛んだ。ゲイリーは独りだった!――そして敵は、伸びた腕のけいれんが生命の最後の兆候を示す、無秩序に広がった死体のもつれに過ぎなかった。

彼は、敵の打撃のいくつかが着弾したため、荒い息をしていた.これが何を意味するのかを理解する時間はありませんが、黒人は確かにそれから外れていました.身を寄せ合った死体の向こうで、背の高いホラブの姿が激しく飛び上がり、前に飛び出したと同時に、ギャリーは黒い脅威とひれ伏した少女の間に身を投げた。

激しい跳躍から着地すると、彼は再びよろめき、頭上で唸り声を上げる一撃を下すために、最後の力の蓄えを求めた。

重い王笏が高く振り上げられ、ゲイリーが叩くと落下していた。彼は打撃が始まったのを見ました。宝石で飾られた頭が頭上にメイスのように降りてくる炎のような弧を見た。それからホラブの顔は消え、部屋は赤と黄色の閃光の渦巻く場所となり、その後黒がそれを消し去った....

ゲイリーは目を覚まし、頭上にある緑色のライトでばかげたまばたきをしました。彼の頭は、目がくらむようなズキズキする痛みで、思考がぼやけました。

ゆっくりクリアしました。キラリと光る少女の姿が床から立ち上がっていた。彼の痛む目は金色のレースの鈍い輝きを通して彼女の若い体の白を見た.彼女の目は彼に向けられ、彼はこれが夢ではないことを鋭く認識した.とがった頭を胸の上に曲げた。

コネルの心は、うねった思考と感情、困惑した驚きと闘争の怒りの渦だった。しかし不思議なことに、それらすべてを通して、まったく美しい顔の目のメッセージに純粋な喜びの気持ちがありました。

黒い人影は胸を開いていた。ギャリーは、周囲の明るい緑色が、多くの宝石の反射した輝きで突き抜けているのを見ました。金色のコードを引き抜くと、やせた黒い手から宝石が見事に流れ落ちました。宝石がちりばめられた生地の一部であり、腐った留め具を荒々しく引き裂いてから、まだ無力なコネルの体に素早く近づいた.

ギャリーの闘いは無駄だった。彼の手は彼の前で結ばれていました。突き刺された槍の激痛が彼を麻痺させるような痺れから解放し、彼はめまいを起こしながら立ち上がった。再び壁がうねり、彼は真っ逆さまに倒れていたでしょうが、しなやかで柔らかい体が彼の周りに白い腕を投げつけようと近づいてきました。

血走った目を通して、彼はZahnの国のLuhraを見た.頭を高く上げて目を輝かせ、彼女は真っ直ぐ向きを変えて野蛮な黒人に直面した.そして彼は、彼女が抗議するように彼にかけた奇妙な言葉の流れを聞いた。

彼女のメッセージは突然途絶えた.ゲイリーの目は彼女を追って、野蛮な王を見ていた。当時食べたローブのボロボロの残骸。彼は、かつて王様の衣服が入っていた棺の中に手を伸ばしていた――やせた黒い手で手を伸ばすと、彼の手の中ですぐに粉々になってしまった紫と深紅の布の破片だけが出てきた。

ギャリーは、裂けた目が当惑して腐った布をじっと見つめているのを見た.彼は黒い男が醜い先のとがった頭に野蛮な輝きの宝石で飾られた頭飾りを置き、それから立ち上がって死体の山に向かってゆっくりと横切るのを見ました。槍を手に、彼は棺の列に渡った。

ギャリーが知っていたように、最も近いものは空でした。彼は彼らの中から生命が噴出するのを見ました。ホラブはうなり声を上げて、部屋の向こう側に広がっている他の棺に移動しました。醜い頭がかがんだ。再び両手が下に伸び、今度は空の輝く頭蓋骨を持って戻ってきました。

ゲイリーはかつて自分のピストルのことを考えたが、同じ考えの中で、決してそれに到達できないことを知っていた。ホラブの槍は最初の楽章で彼を突き破った。彼はその考えを片付けた――忘れた――そしてホラブの黒い顔のたるんだ唇としかめっ面の茫然自失を見ることに魅了されて、他のすべてを忘れた。そしてゆっくりと、彼のズキズキする脳に説明が浮かびました。

100回の夏、ルーラは言った――ホラブは100年間眠るつもりだった――そして彼を目覚めさせる機械は機能しなかった。コンピューティングを超えた時代が過ぎ、生き残ったのは黒の王と少女の二人だけだった。彼らは光の真下にいました。その洪水のエネルギーは、夢のない年月を無事に過ごしました。しかし、他の人にとっては、それは異なっていました。

光に一番近い人たちは振動する呼びかけに反応しましたが、彼らの活力は失われていました。彼らの人生の瞬間は短かった。光を微かに感じた何百人もの人については、頭蓋骨が物語っていました。彼らは眠っている間に死に、何千年も前に死に、彼らの王と彼の計画の挫折を嘲笑するために残ったのは彼らの骸骨だけでした。

しかし、長い眠りの目的は何だったのでしょうか?ルーラのタッチと彼女の無音の言葉が答えを提供した。

「なぜ彼はこれを望んだのですか?」彼女の心は、彼の質問を繰り返しながら言った。 「ホラブ自身の国は失われた。大水の向こうからやってきた黄色い者たちはそれを征服し、侵略した。しかし、ホラブは病気の種をまき、黄色い者たちはやがて死ぬにちがいない。ホラブは王であり、魔法の働き手である」 ; 彼は悪魔と同盟を結んでいます. 彼は彼の魔法を学びます. ザーンの私たちは皆、ホラブの魔法を恐れていました.

ギャリーの心は晴れやかになったが、その動きが彼自身のドキドキする頭の中にあるものではないことを彼が知るのは一瞬だった。その時、間違いなく地震が起こり、彼の思考は洞窟の口の上の岩の塊に戻った.さらに地震が来ていたら、彼らはすぐに逃げ出さなければなりません—

ホラブ王の黒い手が執拗に頭蓋骨を壁に投げつけ、その破片が落ちる音と野蛮な唇からの奇妙な誓いが混じり合った。それから彼は二人に近づき、ゲイリーは必死に逃げ道を探しました。

トライデントの槍を狙い、ゲイリーは投擲を待った。彼は、倒れた男たちのそばで槍を求めて跳び上がったルーラの閃光を、見たというよりも感じた。一瞬にして彼女は彼の前に現れ、緊張と落ち着きを取り戻した金色のアマゾンであり、その上げられた腕と安定した目は彼の前にいるホラブさえもチェックした.

彼女は鋭いスタッカートのフレーズで野蛮人に話しかけたが、ギャリーはその言葉から意味を理解できなかった.彼らの間には素早いやり取りがありました。激しい抗議と彼の揺れホラブの構えた槍。ルーラは一言二言付け加えると、ホラブが同じように武器を下ろした。

ギャリーの額に手を伸ばしたとき、彼女は頭を下げた。彼は明らかに彼女のものである絶望的な悲しみを感じたが、それとともに別の感情が混ざり合っているのを感じ、それが彼の存在の深みに彼をかき立てた.ほっそりした白い姿はまっすぐになり、彼女が話すと黒い目が真っ直ぐに彼に向けられた.

「よく聞いて」彼女は言った。 「これで最後だ――」

ゲイリーは自分が震えていることに気づきました。彼は突然、感情で息を切らした。彼の頭のひび割れた痛みは鈍い痛みに落ち着きましたが、彼の脳は澄んでいて、それを通して奇妙な考えが点滅していました.

脅威、野生の冒険そのものだ!――今の彼には明らかな真実の前に、それらは何もなかった。彼はこの女の子を愛していました!彼は彼女を愛していた! - そして彼の全身は、その考えに新鮮なエネルギーの流入で反応した.見知らぬ、失われた世界から来た見知らぬ人! —しかしそれは何だろう?—彼は彼女を愛していた!...少女の唇と指からのメッセージは、表現を求めて泣いていた考えに割り込んだ.

「あなたは私のことを考えています。」彼女は唇と目で微笑んだ。 「あなたがそうしてくれてうれしいです、愛する人よ、しかしそれは絶望的です。

「聞いてください。私は約束しました。ルーラは話しました。私はホラブと一緒に行き、彼が望むようにします。私は自由に行きます、そして彼はあなたを無傷でここに残します。彼は私にこれを約束します。

「私はホラブと一緒に、ここを取り囲む青い海を渡ります。ご存知のように、ここは島です。遠くからここに来たのではありませんか?」ギャリーはびっくりした感嘆符で割り込んだ。島!水!彼女の言葉を否定すると、彼は口を閉ざした。

「そして、あなたは」ルーラは気にせず続けた、「私たちが去った後、あなたの土地に戻るでしょう。

「しかし、ああ、愛する人よ、いつも私はあなたを愛していることを覚えておいてください。私はあなたの考えを読みました、おお、勇敢で最も優しい男性です。目が開いた瞬間からあなたを愛していて、あなたがそこに待っているのを見つけました。私は今あなたに言います。もう二度と会わないから。」彼女は、彼の心を満たしていた猛烈な抗議の衝動に割り込んだ。

傲慢な仕草で、彼女はホラブに槍を捨てるように合図し、自分の槍を岩の床のそばに置いた。しかし、彼女はひるみ、伸ばした腕と握りしめた手から離れたが、ギャリー・コネルは彼の手首を縛るコードで狂気の狂乱に苦しんでいた.

彼はホラブの細い手が彼の上に乗っているのを感じ、長い腕が彼を握りつぶした。そして、ホラブが彼女がいた棺のそばで槍を蹴ったとき、彼は黒い顔が見ている少女に邪悪に笑うのを見た.

ギャリーは自分が宙に浮き上がっているのを感じ、それを掴んだ子供のように無力でした。一瞬後、彼は重く投げ出され、目が覚めたルーラの顔を最初に見た金属製の箱の中に傷だらけで息を切らして横たわった。

ホラブの耳障りな声が甲高く高く上がった。彼の手がギャリーの足を縛るように働きながら、彼は意気揚々と少女に向かって叫んでいました。ルフラの頭と肩は、棺の縁の上に現れ、素早く円を描いて反対側から近づき、思考の伝達に必要な接触となる震える手に到達した。彼女のクールなタッチが彼にかかっていた。ギャリーは無益な闘いをやめ、彼女の言葉が彼の心に砕け散った。

「ホラブが私たちをだましました」と彼女は叫びました。 「彼はあなたをここに残します。彼はベルの悪魔の歌であなたを麻痺させますが、私のように眠ることはできません。それは別の音で止まります. !」

彼女は両手で顔を覆って、彼女の目に映る恐怖を彼の視線から隠した。ギャリー・コネルの緊張した手はぐったりした.少女の声の恐怖が彼自身の声を襲った。真実の実現に彼を身震いさせるための考えの野生の寄せ集め。

脅威は本物でした!もしホラブがルーラを連れて洞窟を出たら、二人は砂漠で死ぬだろう。黒い野蛮人は、奇妙で新しい世界にあえて立ち向かうことは決してありません。そして、彼、ギャリーは、この洞窟、まさにこの棺の中で、目覚めた死の中に閉じ込められていたでしょう。彼がここにいることを誰も知らなかった。洞窟が調査されるのは偶然です。そして、誰かがついに来たとき!

ゲイリーは緑色の光に魅了されて見つめていました。彼は、どんな助けが来ても遅すぎることを、恐ろしい確信を持って知っていました.何時間も、何日も、そして何年もそこに横たわっていたのです。体だ!彼の体だ!そしてその中の心は完全に狂っている....

ベルの金切り声が耳に響き、神経が震えた。彼は棺の上に長い腕があり、もがいている少女の姿を引き裂いているのを見た....そして彼は自分が一人であることを知った....

ベルの音は、彼が以前に聞いた、刺すような、神経を引き裂くような悲鳴にまで上昇しました。彼は素早く考えて行動しなければなりませんでしたが、脳と筋肉のしびれが彼に忍び寄っていました。声を掛けようとしたが、喉が詰まって反応しなかった。反響は静まり返った。以前のように、振動は可聴範囲を超えました。彼は沈んでいた...沈んでいた....

ぼんやりと、彼は自分の下で棺が揺れているのを感じた。彼の心のどこかで、彼は地震の衝撃が変わったことを知っていました。それから彼は耳をつんざくような率直さで、震えが振動する機械を静かに揺さぶり、金切り声の不和を聞いた。

部屋は静かでした。麻痺は彼を去りました。そして彼が釈放された瞬間、ゲイリー・コネルの明晰な頭脳が混沌から閃き、彼の前に完成した計画が横たわった。

「ルーラ!」彼は静かな部屋に電話した。 「ルーラ!」しかし、ホラブと彼の捕虜が通路から戻ってくるのを聞くのは、かなり前のことのように思えた。そして、彼女の手の感触が彼に続ける勇気を与えました。

"はい?"彼女はささやいた。 「はい、私の愛する人?」

彼は黒の肩を見て、女の子に向かって槍を半分上げて威嚇し、回転機を調整するために向きを変えました。

「彼に言え」ギャリーは叫んだ。その悲鳴が再び上がり、彼の声をかき消した。 「彼の人生はそれにかかっていると彼に伝えてください。私の言うことを聞くように言ってください。さもないと彼は死ぬでしょう。」

少女の甲高い声が聞こえ、それに応えてホラブの耳障りなうなり声が聞こえた。少女は鳴り響く鐘の音の中で叫び声を繰り返した――やがて耐えがたいほどの叫び声が静まった。

ギャリーは、ホラブと顔を合わせて話し、黒人の脳に浸透する言葉で話す能力に人生の希望を与えたであろう怒りの瞬間を経験しました.しかし、彼はできませんでした。彼はこの少女を通訳として使わなければならず、この醜い獣を一時停止させる言葉を彼女に与えなければなりません.彼は彼女が話すように話さなければなりません。他の野蛮な迷信に届くような言葉や文章を彼女の口に入れます。

彼はゆっくりと話し、彼の上にかがんだ白い顔の暗い、恐怖に満ちた目を印象的に見つめました。彼は女の子を信じさせなければなりません。

「ホラブは魔法を使う」と彼は彼女に言った。 「ホラブに言ってください、私も魔法使いです。偉大な魔法使いです。ホラブよりも優れた魔法使いです。」

彼は一瞬待って、少女の言葉と、彼が横たわっている場所に近づいた野蛮な顔の唇から軽蔑的な笑い声を聞いた.

「ホラブはまさしく魔術師です」ルーラは疑わしげに言った。 「彼はあなたの魔法を笑います。ホラブのタオは強いタオで、邪悪で強力です。」

「彼のタオ?」ゲイリーはそう言って、少女を訝しげに見た。彼は彼女の心にその考えを思いついた. 「ああ、そうです――彼の神、または悪魔です。」

彼は頭を向けて、にやにや笑っている顔をまっすぐに見つめた。その広く薄い唇は、うなり声に歪んでいた。ギャリーは、敵に与えた視線を保持し、今度は、長く軽蔑的に笑うために、意志の力をすべて召喚しなければなりませんでした。別の震えが、彼が横たわっていた棺を揺さぶりました。

「ホラブに言え」と彼は命じ、彼の目は野蛮な王の目をじっと見つめていた。それをホラブにぶつけて、彼の命を打ち砕いてください。」

希望に満ちたルーラの声を聞いている間、彼はじっと見つめ続けた。ホラブは激しい返事を叫んだが、彼は黒い顔に表情の変化がちらつくのを見た。

ルフラは彼に話しかけていた。 「ホラブは地球が以前に揺れたと言います。それを揺さぶったのはあなたのタオではありません。彼は別の兆候を求めています。」

ギャリーは驚きませんでした。彼はこのショットをランダムに発射しました。震え自体がそれを示唆していた。そしていま-

「またサイン!」ゲイリーは、この邪悪な存在に真実を叫ばないように自制心のために懸命に戦わなければなりませんでした。過ぎ去った時間と、彼を待っていた世界について彼に話さないようにするためです。しかし、それは決してうまくいきません。彼はこの黒人の迷信を利用しなければなりません。ホラブが悪魔のような無音の叫び声を耳に響かせてこの洞窟を去ると、彼、ギャリー・コネルは道に迷いました。そしてルーラ!—そこにいる彼女に何の希望があるのだろう....黒い手は焦りながら機械に向かって動いていた....

ギャリーは自分がゆっくりと話していることに気付きました。ルーラは短い文章をすばやく繰り返しました。そして、彼の内にある何かが立ち上がって、砂漠の男、ギャリー・コネルが話すことを考えたこともなかったような言葉を組み立てました。

彼は手首の時計をちらりと見た。彼はきつい金のコードの拷問を感じませんでした。彼は日光の観点から考えていた.太陽を見てからどれくらいの時間が経過したか....

「ホラブにはしるしがあります。恐ろしいしるしです」と彼は言いました。 「死は外の世界でホラブを待っている、とタオは私に言う。ホラブは恐ろしく死ぬだろう。私は彼が熱い砂で窒息しているのを見る。彼の舌は彼の口を満たす。熱い太陽が燃え、彼は火で満たされる。彼はしようとする悲鳴をあげて――彼のタオを呼ぼうと――しかし彼は音を立てない……そしてホラブは死ぬだろう」

少女は素早く訳した。答えは黒人からの激しい怒りの叫びでした。彼は無力な男のそばで跳ね、槍を高く上げた。

ゲイリーはルーラの体の重みが彼を保護するように彼に投げかけられているのを感じ、見上げると野蛮な切れ目のある目に殺人が見えた。 「ホラブに言いなさい」と彼は鋭く指示した。「もしあなたや私に危害を加えるなら、燃える死は彼のものだ! でも――」ルーラが話した後、彼は慎重に待った。今がその時でした。

「足をほどいて!」彼は命令し、声に力と威嚇のすべてを込めた。 「私を外の世界に連れて行ってください。あなたの槍を持ってください。私が真実を話さないなら、そこで私を殺してください。私のタオはあなたに兆候を示します。彼はあなたの心を恐怖で満たすでしょう。今は悪に満ちているからです。しかし、それは私はあなたを救うことができます. 私の足を解き放ちます! 早く!」

ルーラが話している間、彼は再び待った。彼が望んでいたのは、銃を手にしたり、その黒い喉を死に追いやったりすることだったのに、これらのばかげて子供っぽいことを話したり、役割を果たしたりすること!それでも彼はまるで鐘の振動が彼にかかっているかのようにじっと横たわり、彼の目は野蛮な顔を揺るぎなく見つめていたが、彼は足の周りで手が震えるのを感じるまで....

四角いポータル!そしてその向こうには紫とバラの霧の中に輝く黄金の太陽!彼は遅すぎたのですか?ギャリーは不器用な走りで前に進みましたが、槍が長い道のりで彼を突き刺し、逃げないように警告しました。

野外に足を踏み入れたときに彼を襲った輝きと熱は、ギャリーを恐怖とごっこ遊びの世界から彼が知っている世界に一瞬で連れて行きました。彼は純粋な喜びのために叫びたかった。しかし何よりも、彼は洞窟の入り口でまばたきをしながら立っている醜いものに飛びつきたかったのです。

逃げるという考えは彼に強かったが、臆病な手で触れただけでそれが愚かなことだった。ルーラは彼のそばにいて、彼女のフィルムのようなレース細工が太陽の下で柔らかく輝いていて、その下の繊細な水面をより美しくしています.太陽から守られた彼女の目は、半ば希望に満ち、半ば絶望的な表情で彼を見つめていた。いいえ、彼はそれをやり遂げなければなりません-演技を続けてください-魔法と魔法に出会ってください。ホラブは洞窟から出てきて、手に槍を持って、彼らの頭上の巨大な岩の上に立っていた。はい、魔法は続けなければなりません。

野蛮人の荒々しい声が、意味不明な言葉を吐き出した。 Luhra が翻訳しました。 「それは変わった」と彼女は言った。

ゲイリーは、遠くの海岸に白い線が幽霊のようなブレーカーをマークしている青い広がりを感謝の目で見つめました。丘がきらめく青に映る場所。しかし、太陽はまだ彼らの上にあったので、彼は時間のためにスパーリングしなければなりません—

「私のタオは強い」と彼は言い、頭に浮かんだどんな素晴らしい考えも続けました.彼は時間に逆らって話していました。彼は、タオが構築した新しい世界、稲妻を利用して空を飛んでいる男性について語った。雷のように轟き、タオが破壊するものに死と破壊を投げかけた大砲の....そして彼の目は、落ちる太陽のゆっくりとした降下を見ていた.

"サイン!"ルフラは懇願した。 「彼は信じていません!」

金色の球は遠くの紫の峰に触れていた。驚くべき砂漠の魔法! — その瞬間が来ました!ギャリーは、幻の海を可能な限り下に示しました。

「我がタオが語った」と彼は叫んだ:「見よ!水は干上がり、海は熱砂の砂漠となるだろう。ホラブが知っている土地と水はもはやなくなるだろう!彼の胃袋には食べ物がなくなるだろうホラブが苦しんでさまよっている彼のくちびるに水も……私が彼を救わない限り。」

彼は振り返って広大な蜃気楼を見つめた。彼は、他の人々の目が彼を追っていたことを知っていました。そして、彼らがその土地に忍び寄る最初の変化を見たことを知っていました。

まぎれもなく海だった青が溶けていく。砂に吸い込まれたようです。そして、まだ熱線が山と平野に残っている黄金を投げかけている間、海は色あせて消え去りました...そして、彼らが疑う余地のない現実にあった場所は、熱く渦を巻き、次の夜の最初の息吹に漂う黄砂だけでした....

彼らの上にそびえ立つ人物はしっかりと立っていました。ゲイリーは岩のとがった端を見つけ、それを必死にのこぎりで切り、手首のコードの柔らかい金を切りました。彼らの上にいる者は注意を払わなかった。彼の目は、世界を席巻したこの静かな死の恐怖にとらわれていました。

ゲイリーが伸ばした手は、しっかりと慎重だった。彼の腕は白と金の体に忍び寄り、驚いて不思議に思っている少女を静かに開いた洞窟に引き込みました。

"従う!"彼は命令し、真っ暗な道を真っ逆さまに駆け下りた。

パックはそこにあり、彼は引き裂きました熱狂的な手でピストルを握ります。そして、中身が緑色の光の中で輝いていて、彼が運ぶには重すぎない開いた箱もありました....

彼が戻ったとき、彼は胸と銃の両方を持っていました。狂ったように突進してつまずいた転落は、彼の拷問された体の痛みを和らげるには役立たず、また彼の猛烈な怒りを和らげるのにも役立たなかった。彼は走りながらルーラに呼びかけた――ルーラがいなくなったことに気づいた。彼が駆け出したとき、胸は彼の足元に忘れられた。彼は彼女の名前を叫び、彼女を離れたことで自分をののしりました。

外の世界の魅力が彼女を引き戻したのでしょうか?彼女は彼のタオの力を信頼しすぎて、自分を危害から守ってくれなかったのでしょうか?コネルは知りませんでした。彼が知っていたのは、彼女が突き出した岩の上で黒い腕が彼女を支えていた長い腕の中で苦闘しているのを見たということだけだった。

彼らは 100 フィートも離れていたが、ギャリーが前に飛び出したとき、尖った頭骨の下の黒い顔は獣のような怒りをはっきりと示していた。背の高い人物は、足元の石に少女を突き刺し、槍を振り上げました。彼は立ち止まって、自分に向かって駆け寄ってきた男を激しく笑った。

攻撃者を遠ざけるための脅威、またはこの捕虜の命を今すぐそして永遠に終わらせるための殺意であった可能性があります:ギャリーは学ぶのを待ちませんでした.そして、野蛮人にとって100フィートの安全を意味する100フィートの距離は、刺すような閃光が静かな空気に鋭くひび割れた銃からの鉛の流れによって広がっていました。花崗岩の石の間に落ちた槍の鳴り響くガタガタという音は、彼が立っていた岩から、別の日の王であるホラブの黒い姿が目まぐるしく回転しているのを見たとき、ギャリーに薄く届きました。

彼は彼を殴りました - 少なくとも彼を傷つけました - そしてその野生の一斉射撃でマガジンを空にしたかもしれません!ゲーリーはそれ以上何も待たずに、伸ばした腕の中に少女のぐったりした体を集め、岩が散らばった斜面の岩のウェルターをよろめきながら運びました。彼はまた、大きな滑り台の痕跡を越えて開けた地面の安全を確保するまで、立ち止まりませんでした.

彼が彼女を寝かせたとき、大地は震え、揺れていた。岩が遠くで鋭く砕けた。ゲイリーは振り返って足跡をたどり、花崗岩の崖にある洞窟の入り口に向かって、岩から岩へと激しく跳躍しました。そして、ルーラが待っていた場所に戻ったとき、金属製の箱は彼の腕の中にありました。

地面は不快な動きで生きていて、彼は地震の病気で吐き気を催していましたが、彼は自分の銃と部屋で見つけた1つのカートリッジだけを考えました.彼は腕を岩の上に置いて、遠くの斜面にある人影を狙った。

ホラブは岩の上に戻った。やせた体型と黒、彼は夕日の最後の光線の中で鋭く輪郭を描かれていました。ターゲットはピストルの視界を超えていました。しかし、厳しい顔をした男の指は引き金を引くことを拒んだ。

獰猛で残忍、古き良き時代の遺物!彼はそこに立っていた。真っ黒な裸でばかげて非現実的で、擦り切れた真紅のローブがそよ風でボロボロになった。それでも彼は自分の傷を忘れていた――ホラブは直立していた――ピストルを握っていたギャリーの手は彼の脇に緩く落ちた.ホラブが痛みを伴うように自分自身を直立させたところを見たとき、彼の心からの憎しみは溶けました。

野蛮な姿はホラブであり、償いを超えた悪でしたが、頭を高く上げたグロテスクな姿の王の属性に欠けていませんでした。太陽はその歪んだ頭の宝石をきらきらと輝かせ、彼は絶望的で野蛮な目で、彼が参加することのできない変化した世界を見つめていました.彼のタオは彼を裏切りました。彼の敵は彼を打ち倒した。そしていま-

ゲイリーの腕を支えていた岩が揺れ、耳がゴロゴロとうめき声を上げました。時の流れを見守り、海が真に砂に変わるのを見てきたセンチネル山は、自らの長い眠りの乱れに再び抗議した。

ゲイリーは上から大衆が来るのを聞いた。ガタガタと音を立てて彼の耳を塞いでいた。彼らは無事だった - そして彼の目は、黄色い砂の海を横切って、静かに見つめ続けた、黒くて背の高い野蛮な人物に向けられた。彼はそれを、はっきりと、じっと動かずに見つめていた――轟音を立てる岩の洪水の下でそれが消えるまで。

そして彼の腕の近くには、震える少女の柔らかい体が押し付けられ、彼の顔に触れてささやきました。

彼自身のささやきの言葉は、多少異なるものの、彼女の熱心な反響でした。彼は、洞窟の入り口があった場所に岩の塊が高く積み上げられているのを見ました。そして「神に感謝します!」ギャリー・コネルは、「私たちは間に合いました!」と言いました。

宝石の入った棺は岩の間に放置されていた。 明日は、彼が命を賭けて手に入れた富を取り戻すのに十分な時間だ.彼は少女を両腕に抱え込み、壊れた石の上を彼女を運ぶと、太陽の最後の光線が彼の重荷を金色に輝かせました。

彼が立ち止まると、彼の牧場は彼のはるか下に見えたが、ナツメヤシの緑は最後の大きな岩の掃引の下に消えていた.世界を飲み込んでいた影の中で、残ったいくつかは暗い斑点を作りました.

何が問題だったのですか?ミラマー—「美しい海!」あの海がいかに彼に役立ったかを考えて、彼はにっこりと笑ったが、彼の目は日焼けして血に染まった顔に優しかった.

ミラマーは復元できました。そして、それは今よりも孤独ではないでしょう....

ロボットケミスト

最近、ニューヨーク電気協会のメンバーの前で即席の実験室で、電気の目、電波頭脳、マグネット ハンドを備えたロボット化学者が人間の監督なしで機能しました。

自動化学者はいくつかの実験を行いました。その研究は、ニューヨーク大学の化学教授であるウィリアム C. マクタビッシュによって説明され、冷光を再現し、100 万分の 1 グラムの重さのサンプルを分析し、分析を制御するために光電セルを使用するプログラムの一部でした。そして新しい科学装置が実証されました。

「現代化学の魔法」に関する講演で、MacTavish 教授はパラ水素とオルト水素の分離を実演しました。 100 万分の 1 グラムの微量分析で、マクタビッシュ教授は、1000 分の 1 ミリグラム (1 オンスの 2800 万分の 1) の重さで、10 分の 1 未満の値を持つ金のボールをマイクロプロジェクターで示しました。 1000分の1セント。

ロボット化学者は、ニューヨーク大学の化学科の HM パートリッジ博士とラルフ H. ミュラー教授の共同作成でした。自動化学者ができることを説明する際に、マクタビッシュ教授は次のように述べています。

「化学操作を制御する自動化学者の能力は、色と光の強さのわずかな変化に対する感度によるものです。その作業部分は非常に単純です。それらは標準的な光源、この場合は電灯、写真-当たる光の量の違いを検出する電池、光電セルから受信した信号を増幅し、自動バルブを制御するリレーを操作する無線管。

「電灯と光電セルの間には、中和されるアルカリを保持するガラス容器が置かれています。その上には、酸が一滴ずつ自動バルブを通ってアルカリに入る管があります。小さなアルカリに加えられた化学指示薬の量は、それが中和されるまでその中の赤色を維持します. 十分な量の酸がアルカリに落ちると、赤色は消え、完全に中和されたことを示します.

「溶液が赤くなると、光電セルに届く光量が不足します。赤色が徐々に薄くなるにつれて、透過する光量が増加し、溶液が完全に透明になると、光は臨界値に達します」これにより、光電セルが信号をラジオ管に渡します. この管は、バルブを閉じて酸の供給を遮断するリレーを操作します.

「この種の装置を使用して実験室でこのような操作を行うと、化学者の時間を大幅に節約できます。その電気の目は、色の違いに対して人間の目の約 165 倍の感度があります。」

