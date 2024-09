Histoires étonnantes de super-science Mars 1931, par Astounding Stories fait partie de la série de billets de blog de HackerNoon. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . VOL V, n ° 3 - Quand la montagne est venue à Miramar

"Ce sera tout de toi," dit-il au noir.

Quand la montagne est venue à Miramar

De Charles W. Diffin

La première secousse qui fit craquer les charpentes de la maison fit sauter Garry Connell de sa couchette et le projeta au milieu du sol. Puis le sol s'est soulevé et les murs en dobe ont oscillé tandis que l'homme luttait pour garder son équilibre et se hisser à travers la porte vers la sécurité de la nuit noire. Le tremblement de terre qui est venu avec le printemps de 1932 était sur.

It is magic against magic as Garry Connell bluffs for his life with a prehistoric savage in the heart of Sentinel Mountain.

Il était écœuré de cette maladie mortelle que seul un tremblement de terre donne, et il tomba à bout de souffle à l'abri d'un palmier dattier tandis que la terre sous lui roulait et gémissait d'agonie. Un rugissement plus profond s'élevait au-dessus de tous les autres sons, et Connell leva les yeux vers le sommet voisin de Sentinel Mountain.

Les étoiles de la terre déserte se sont montrées claires; la sombre noirceur du pic solitaire de Sentinel s'éleva brusquement du sable du sol du désert en une silhouette plus sombre contre le velours d'un ciel de minuit. Et la montagne rugissait.

Adoucies par la distance, les basses profondes et grondantes chantaient de façon tonitruante à travers et au-dessus des autres bruits de la nuit, comme si la vieille Sentinelle elle-même exprimait ses remontrances contre cette perturbation de son repos séculaire.

Le grognement mourut en un claquement de rochers tombant à une centaine de mètres au pied de la montagne, et les yeux de Connell discernèrent une bouffée de gris vaporeux, un nuage de poussière emportée par le vent, haut sur le flanc de la montagne.

« Sacrés chats ! dit Garry de manière explosive, "quelle glissade ! Cela a dû éventrer le vieux garçon."

Ses yeux suivirent la cicatrice blanche très haut sur le flanc de la montagne, la suivirent jusqu'aux dernières pierres détachées qui s'étaient écrasées parmi les palmiers dattiers du ranch Miramar. « Je n'aime pas seulement l'idée que toute la montagne s'approche de moi », se dit-il ; "Je devrai monter et regarder cela demain."

C'était l'après-midi du lendemain lorsque Garry enroula des couvertures et de la nourriture dans un sac douillet et se prépara pour l'ascension. "Je suppose que je dormirai dehors ce soir," songea-t-il en regardant le pistolet qu'il tenait dans sa main.

"Je ne veux pas que cette chose me frappe", a-t-il soutenu; "trop chaud ! Et il n'y a rien pour utiliser une arme à feu sur Sentinel... Oh, eh bien !" Il jeta l'étui sur sa couchette et laissa tomber l'automatique dans le sac qu'il faisait rouler. "Je vais l'emmener. Je rencontrerai peut-être un crotale."

Il écarta les cheveux couleur sable de son front humide et se redressa jusqu'à ses six pieds de taille élancée avant de glisser les bretelles de son sac autour de ses épaules. Et un large sourire fit d'agréables rides autour de ses yeux gris alors qu'il réalisait la curiosité enfantine qui le conduisait à une montée raide dans la chaleur de la journée.

Il n'y avait pas de véritable sentier sur la pente de mille pieds de Sentinel Mountain. Des prospecteurs l'avaient parcourue, sans aucun doute, dans les premiers jours, mais pendant toutes les vingt et une années de Garry, personne d'autre que lui n'avait jamais fait l'ascension.

Il n'y avait rien dans tout ce pic solitaire et désolé pour les appeler; rien, d'ailleurs, pour attirer Garry, sauf les chaudes journées du désert, le souffle frais du soir et la gloire des nuits où les étoiles étaient basses sur tous les kilomètres de sable et d'armoise qui s'étendaient jusqu'aux dunes ondulantes scintillantes au loin. Rien, c'est-à-dire, mais la "sensation" du désert - et le jeune Garry Connell était né et élevé dans le désert.

Il s'arrêta une fois et laissa tomber son sac pendant qu'il essuyait son visage mouillé. De ce point, il pouvait voir son propre ranch s'étendre en dessous de lui. Miramar, il l'avait nommé - "Belle mer". Le nom était à moitié une moquerie affectueuse de cette terre où l'eau la plus proche était à cinquante milles, et à moitié à cause de la mer bleue qu'il regardait maintenant. Garry n'avait jamais cessé de s'étonner du mirage.

C'était toujours pareil dans la chaleur de l'été – un océan d'eau fantôme. Les yeux de Garry adoraient suivre l'étendue bleue frémissante qui semblait si froide et profonde. Il ondulait doucement pour se terminer par une ligne blanche, comme des brisants lointains sur les dunes vallonnées à l'horizon.

Cela avait été le lit d'un océan dans un passé lointain, et cet ancien océan n'aurait jamais pu sembler plus réel que celui-ci ; pourtant Garry savait que cette mer disparaîtrait avec le soleil couchant. Il l'avait regardé souvent.

Cent mètres plus loin et il s'arrêta de nouveau. Ce n'était pas un chemin bien tracé que Garry a suivi, mais il connaissait ses repères. Il y avait le gros rocher fendu à un demi-mille devant lui, et le cactus à trois branches à côté. Mais entre ceux-ci et l'endroit où se tenait Garry, il y avait une rangée de rochers en forme d'éventail – et là où les choses se passaient bien auparavant.

Il oublia pour l'instant tout malaise. Il se tenait à regarder sous le soleil brûlant qui projetait des ombres violettes à côté des rochers altérés, et ses yeux suivaient le flanc de la montagne cicatrisée.

"Tout ce rebord qui se dressait là-haut - c'est parti!" se dit-il. "Tout le versant de la montagne s'est secoué..."

Loin au-dessus, ses yeux trouvèrent une autre masse imposante qui se dressait d'un air menaçant. "Cela tombera la prochaine fois", a-t-il déclaré avec conviction, "et je ne veux pas être dessous quand ça se déchaînera." Puis ses yeux scrutateurs trouvèrent le rebord inférieur et ses restes brisés.

Il avait retenu un fouillis de roches au-dessus de lui comme un barrage retient la pression de l'eau - et le barrage avait éclaté. Le torrent de pierre d'en haut s'était mis en mouvement et emportait avec lui l'accumulation de gravats en vrac en dessous. Là où se trouvait la corniche se trouvait maintenant une falaise – un mur de roche à pic. Il avait été recouvert auparavant par le talus qui a été emporté.

Les yeux de Garry se rétrécirent pour mieux voir sous l'éclat du soleil. Il regardait non seulement la falaise mais une ombre à l'intérieur – une ombre noire dans la face blanche de la falaise elle-même.

« Tout cela était caché avant », a déclaré Garry ; "enterré depuis des milliers d'années, je suppose. Mais ce ne peut pas être une grotte; pas une grotte naturelle, du moins. Il n'y a pas de grottes dans cette roche."

Il s'arrêtait parfois pour reprendre son souffle, et son émerveillement augmentait à mesure qu'il montait et que la marque noire prenait une forme plus claire. Enfin, il resta haletant devant elle, pour regarder profondément dans l'obscurité totale d'un passage au-delà d'une entrée de pierre sculptée.

Il était sculpté ; Il n'y avait aucun doute! C'était là un passage que la nature n'avait jamais formé. Il fit un pas rapide en avant pour voir les marques d'outils qui apparaissaient sur les murs durs où des symboles et des figures au dessin étrange étaient gravés. Une intrusion de roche plus dure avait formé un toit, et ils s'étaient enfoncés en contrebas...

"Ils!" Il prononça le mot à haute voix. Qui étaient-ils?"

Il se souvenait du scientifique qui s'était arrêté au ranch quelque temps auparavant, et il se souvenait suffisamment des discours des Aztèques, des Toltèques et des Mayas pour savoir qu'aucune de ces anciennes civilisations ne pouvait expliquer les choses qu'il avait vues.

"Cela remonte bien au-delà d'eux - il le faut", a-t-il raisonné. Et il y avait des images, oubliées depuis longtemps, qui lui venaient à l'esprit pour lui montrer une vision du passé - des personnages dont les visages cuivrés brillaient au-dessus de leurs robes brillantes et colorées - des esclaves, travaillant et transpirant pour creuser ce tunnel dans la roche solide. Il était soudain un frémissement avec un sentiment de la présence d'êtres vivants. Son souffle semblait étouffé en lui alors qu'il s'avançait dans l'obscurité où un faisceau de lumière de son flash de poche rendait la noirceur plus intense.

Il essaya de se débarrasser de ce sentiment, mais une oppression indéfinissable pesait sur lui ; le poids des siècles innombrables que ces murs avaient vus l'emplissait d'étranges pressentiments.

Ses pieds trébuchaient et éraflaient des éclats de pierre ; il s'appuyait parfois contre le mur en suivant le couloir qui descendait et descendait encore devant lui. Il tourna et se tordit, puis se stabilisa enfin, et Garry Connell se redressa brusquement avec une inspiration rapide.

Son flash faisait un cercle de lumière à une douzaine de pas devant lui et montrait un tas de fragments de pierre pointus. Et, éparpillés sur eux, un enchevêtrement d'ossements brillait de blanc ; un crâne se tenait debout pour regarder d'un air moqueur des douilles creuses. Leur blancheur soudaine était saisissante dans la fosse noire.

"Des os!" dit-il en se forçant à ne pas tenir compte des échos qui essayaient de l'abattre ; "Juste des os ! Et les anciens qui les portaient ne les utilisent plus depuis des milliers d'années." Il avança d'un pas déterminé jusqu'au bout du passage qui se terminait en pierre solide. Il s'arrêta brusquement. Plus près, il y avait quelque chose qui le figea dans une position accroupie tendue et attendant.

Ce mur de pierre solide – il n'était pas aussi solide qu'il avait paru. Il y avait une porte ; la pierre a été basculée vers l'intérieur; et d'un côté, dans une fissure bien marquée, il vit un filet de lumière.

Il a éteint son propre flash. Quelqu'un était là ! Quelqu'un l'avait devancé ! Il se tenait accroupi et rigide à cette pensée. Mais qui cela pourrait-il être ? Le silence absolu et la lumière vert pâle constante et immuable lui montrèrent la folie de cette pensée. Il n'y avait personne là-bas; il ne pouvait y avoir personne.

Sa main, qui tremblait d'excitation, s'étendit à travers et au-dessus des restes de squelette postés comme un garde fantomatique devant la porte. Il a jeté son poids sur la pierre.

Ses roulements gémissaient, mais il bougeait à son contact. La pierre se balança lentement et lourdement dans une pièce silencieuse, et Garry Connell regarda les yeux écarquillés et se demanda où les parois rocheuses, dans un éclat sculpté et coloré, reflétaient la plus douce des lumières diffuses.

Une grande pièce, taillée dans le roc solide ! — et Garry essaya de la voir et tout ce qu'elle contenait d'un coup d'œil. Il saisit l'étendue de la voûte de pierre, cent pieds de large ; les murs lointains étaient unis dans la douce lumière.

Un haut point de couleur clignotante attira son attention et le tint dans un émerveillement émerveillé. Une chose de beauté et de grâce. C'était une forme brillante et argentée comme une croissance de champignon; il s'élevait haut dans les airs, presque jusqu'au plafond, une tige mince qui gonflait et s'ouvrait sur une tête incurvée et brillante. Gracieux comme un parasol de fée, assez grand pour abriter un géant, il ne ressemblait à rien de ce qu'il avait jamais vu.

Mais l'heure n'était plus aux conjectures. Il ne fit aucun effort pour comprendre ; il voulait seulement voir ce qui pouvait être ici ; et ses yeux passèrent rapidement sur des murs sculptés et un sol en pierre où des boîtes métalliques étaient disposées en rangées ordonnées.

Des centaines d'entre eux, estimait-il ; d'énormes caisses, d'environ huit ou dix pieds de long. Deux voisines ont été élevées au-dessus du sol sur des bases de pierre sculptée. De couleur gris terne - métal, indéniablement - et en eux...

« Inutile de s'énerver à cause de la chasse au trésor », s'était dit Garry. Mais sous tout son étonnement incrédule, il y avait eu des pensées vacillantes sur ce qu'il pourrait trouver.

Il regarda avidement ces deux boîtes près de lui. Chacun des centaines était assez grand pour contenir une fortune. Il attrapa une barre de métal à côté des ossements éparpillés et, comme un homme dans un rêve de somnambulisme, il enjamba ces reliques d'hommes antérieurs et entra dans la pièce qu'ils avaient gardée.

La lumière l'arrêta un instant. Il était perplexe à ce sujet ; regarda avec émerveillement un cercle de rayonnement rougeoyant dans le toit de pierre. Cela lui rappelait quelque chose… la montre à son poignet… oui, c'était la réponse – une substance radioactive. Ses yeux revinrent au coffre le plus proche, et il coinça la pointe de sa barre corrodée sous le rebord d'un couvercle bien ajusté.

La pièce cachée était fraîche, mais Garry Connell essuya la sueur de ses yeux lorsqu'il cessa ses efforts frénétiques. La barre de métal résonna bruyamment sur le sol à côté de lui. Il se tenait debout, respirant fortement, les yeux sur le couvercle métallique qui refusait de bouger. Et dans le silence lui revint cette appréhension étrange et piquante. Il se surprit à regarder rapidement derrière lui comme pour y trouver une autre personne.

Ses yeux étaient maintenant habitués à la lumière pâle, et les figures sculptées sur les murs se détachaient avec une netteté surprenante. Garry se tourna pour regarder le mur le plus proche et la figure qui se répétait encore et encore.

C'était un homme, grand et maigre, ses robes, non ternies par les années, flamboyaient en cramoisi et en or. Mais le visage au-dessus ! Garry frissonna malgré lui devant la laideur diabolique que l'artiste avait copiée. Il était de couleur noire, avec des fentes des yeux qui avaient été retouchés astucieusement pour faire ressortir leur regard venimeux. La tête elle-même s'élevait jusqu'à une pointe arrondie qui ajoutait à la brutalité inhumaine du visage.

Il était assis sur un trône, vit Garry, et d'autres personnages, moins habilement sculptés, étaient agenouillés devant lui. Encore une fois, il se tenait au-dessus d'un ennemi prostré, une lance à trois pointes levée pour porter le coup final.

Silencieusement, Garry laissa ses yeux suivre la pièce avec sa répétition de l'horrible être qui était évidemment un roi. Puis il siffla doucement. "Bon genre d'hombre, il a dû l'être", a-t-il dit. Et, "Garçon," dit-il familièrement à l'image sculptée, "qui que tu sois, tu es mort depuis longtemps, et ça ne me dérange pas de te dire que j'en suis content."

Il faisait lentement le tour du premier cercueil. Au-delà se trouvait la tige mince avec sa tête de champignon qui ressemblait plus à une cloche lorsqu'il regardait d'en bas. La surface intérieure de la tête était ornée, comme les figures sur le mur, de pourpre et d'or dans des motifs étranges. Il vit maintenant que la base de celle-ci était reliée à une boîte plus petite, placée comme les deux à côté sur un piédestal de pierre.

Il vint lentement à côté pour étudier la boîte avec des yeux plissés. Il s'attendait à ce que le couvercle en métal soit aussi inamovible que les autres, et il recula et retint brusquement son souffle alors que le métal se soulevait à son contact et que l'éclat vert d'en haut revenait de l'intérieur de la boîte en mille lumières scintillantes. Puis il se baissa pour voir l'éclat brillant et argenté des roues métalliques qui se déplaçaient sur des roulements sertis de pierres précieuses.

Un mécanisme quelconque, mais quoi ? se demanda-t-il. Il avait une certaine connaissance du flux d'électrons qui se déchargeait continuellement de la lumière au-dessus, et il savait comment ils pouvaient charger un électroscope qui se déchargerait automatiquement pour produire un mouvement. Il hocha la tête en signe de demi-compréhension lorsque la feuille d'or flottante tomba et permit à une petite roue de se déplacer d'un cran dans son échappement.

"Clockworks!" se dit-il - c'était aussi proche qu'il pouvait trouver un nom pour la machine - "et elle a fonctionné ici tout ce temps... Pourquoi, je me demande ? Qu'est-ce qu'elle était censée faire ?"

Il regarda à nouveau la forme de cloche qui se dressait au-dessus de lui, mais son but était au-delà de toute hypothèse : c'était une partie de la machine. Ses yeux revinrent sur le mécanisme lui-même. Il y avait un éclat de pierre... Garry l'attrapa sans réfléchir, mais sa main fut arrêtée en l'air.

Le fragment était coincé sous un petit levier qui le maintenait droit. "C'est la réponse," murmura Garry. "La machine était restée ouverte", - il sentit le couvercle qui avait été bosselé par un coup violent, et vit des éclats de roche acérés sous ses pieds - "une pierre tomba du toit, s'effaça et tomba sur la machine, et un éclat a bloqué ce petit levier. Mais la machine tourne au ralenti..."

Ses doigts attrapèrent la pierre.

"Allons-y!" dit-il, et il sourit largement aux pensées qui étaient dans son esprit. « Voyons ce que la machine aurait fait !

Le fragment se détacha de sa main, et il vit le levier retomber lentement. Il y avait du mouvement à l'intérieur du boîtier - des roues et des sphères brillantes qui se touchaient les unes sur les autres tournaient en cercles brillants d'un vert argenté - et d'en haut, il entendit le premier faible murmure d'un son.

Cela venait de la cloche, et Garry se recula pour regarder vers le haut. Le premier bourdonnement doux de la note de cloche claire était incroyablement doux. Il montait en hauteur tandis que le volume augmentait, jusqu'à ce que la note de musique se perde dans le rugissement montant qui résonnait des murs et du toit. Plus haut, il s'est élevé; c'était un cri qui était humain dans son agonie, prodigieux dans son volume !

Garry Connell tremblait d'une peur sans nom. Ce bruit était insupportable ; il a frappé sur son oreilles; il a battu tout son corps; il cherchait chaque nerf frémissant et le déchirait avec des doigts de feu. Encore plus haut ! – et le cri perçait et torturait son cerveau. Il sentit la secousse des muscles incontrôlables.

La machine tourbillonnante n'était qu'une tache de lumière, et il aspirait de toutes les fibres de son esprit torturé à se jeter dessus – dedans ! – n'importe quoi pour mettre fin à l'insupportable impact d'en haut. Son corps, assailli par une clameur qui était un supplice physique, ne pouvait plus bouger ; les vibrations le frappaient avec une force écrasante, tandis que la voix hurlante s'élevait plus haut, puis s'estompait et, avec un dernier murmure, mourut dans le néant.

Et Garry se sentait toujours couler ; la pièce était floue; l'agonie atroce des nerfs torturés se fondit dans une léthargie qui l'envahit. Vaguement, il sentit que la chose monstrueuse, frémissante et surmontée d'une cloche lançait toujours sa pluie dévastatrice de vibrations ; ils étaient au-dessus de la portée de l'ouïe ; mais il sentit son corps trembler en réponse à la note inouïe. Alors même ces vagues fragments de compréhension le quittèrent. La chose imposante et silencieuse était indistincte... elle disparut dans l'obscurité qui se referma...

Il était par terre en tas accroupi quand les tremblements qui le secouaient cessèrent. Son esprit, au même instant, s'éclaircit, et il sut que les vibrations silencieuses de la cloche avaient pris fin. Une vague de gratitude l'envahit et il se délecta du silence absolu de la pièce, jusqu'à ce que ce silence soit brisé par un autre son.

C'était dur et métallique, comme le claquement d'un verrou retiré, et venait d'abord de la caisse à ses côtés. Un deuxième coup sec répondit de l'autre cercueil soulevé, puis un tatouage résonnant d'impacts métalliques secoua et claqua dans la salle retentissante. Chacun des centaines de cercueils ajoutait sa voix au chœur claquant.

La paralysie qui avait maintenu les muscles de Garry avait disparu, et il se leva lentement pour voir le bord de la couverture qu'il avait essayé en vain de déplacer, s'élevant doucement dans les airs. Ses yeux se promenaient ; le deuxième cercueil s'ouvrait ; au-delà, il y en avait d'innombrables autres; la pièce était animée d'un mouvement silencieux où les couvercles métalliques se soulevaient comme des pétales de fleurs se déployant au soleil.

La machine l'avait fait ! La condamnation lui est venue brutalement. Ces vibrations qui l'avaient abattu avaient fait ceci : un mécanisme de déverrouillage à l'intérieur de chaque boîtier avait été actionné lorsque les vibrations avaient atteint la hauteur appropriée. Puis les pensées furent chassées de son esprit par une conviction plus palpitante : les cercueils étaient ouverts ! Le Trésor! Qui pourrait savoir ce que certains d'entre eux pourraient contenir ? Il fit un pas rapide vers le plus proche des deux.

Un pas ! — et ses mains tendues s'immobilisèrent au-dessus de la caisse ouverte. Le contenu de la boîte était clair devant lui - et il regarda avec horreur la silhouette noire et à moitié nue d'un homme aussi silencieux et immobile que son homologue sur le mur.

Noir comme une sculpture d'ébène, c'était le visage qui retenait les yeux de Garry. Il vit la tête pointue, les lèvres minces à demi tirées des dents grondantes, l'expression d'une sauvagerie brutale que même cette immobilité glacée ne pouvait dissimuler.

Les yeux étaient fermés ; Garry vit leurs paupières fendues. Il les regardait quand ils tremblaient et se contractaient. Les paupières s'ouvrirent lentement, s'écartèrent des yeux fixes qui étaient froids et morts – des yeux qui revinrent soudainement à la vie, qui se tournèrent et fixèrent horriblement les siens sans cligner des yeux.

Les lèvres de Garry bougeaient alors qu'il reculait lentement, mais il n'entendait aucun son de sa propre voix, seulement un murmure rauque qui répétait encore et encore : « Des momies ! Des cercueils de momies ! Et ils reviennent à la vie !

Animation suspendue. Il avait entendu parler de telles choses. Un souvenir vague et fugace de ce qu'il avait lu lui revint en un éclair - des crapauds qui avaient vécu une mille ans scellés dans le roc — mais ça, une chose humaine, un homme ! — non, non ! — ça ne pouvait pas prendre vie ; pas après tout ce temps !

La tête pointue, le visage laid et menaçant et le corps noir mort qui s'élevait lentement dans le cercueil démentaient son argumentation. Dans une réalité terrifiante et vivante, il vit la chose devant lui alors qu'elle étirait son cou cordé, étendait et fléchissait ses longs bras noirs et respirait profondément à travers les lèvres minces. Puis, avec un bond d'énergie de retour, il sauta de haut en bas pour se tenir à moitié nu et noir, dominant de manière menaçante au-dessus de sa tête.

Et Garry, trop abasourdi pour éprouver un sentiment de peur, regarda d'abord le visage vivant devant lui, puis les sculptures faites dans la pierre. Il y avait trop de choses ici pour une compréhension instantanée ; sa raison ne pouvait pas suivre assez vite où les faits menaient, et son esprit semblait chercher à tâtons une chose certaine et prouvée.

"C'est le même qui est sur le mur," s'expliqua-t-il laborieusement. "C'est le roi, le vieux garçon lui-même! J'ai dit qu'il serait un mauvais homme; j'ai dit qu'il était un mauvais..."

Il vit l'autre lever les mains d'un air menaçant, et il s'accroupit pour faire face à l'attaque. Mais les mains noires tombèrent, et le visage renfrogné se tourna, tandis que les yeux de Garry suivirent vers un bruit de mouvement dans le deuxième cercueil.

La lumière verte s'est inondée et Garry Connell a jeté un coup d'œil rapide à la porte. Trop de ces noirs et ce ne serait pas un endroit sûr pour lui. Il s'attendait à une autre apparition comme la première ; il se serait cru préparé à toute nouvelle surprise, mais ses yeux gris s'écarquillèrent à ce que la lumière lui révéla.

Il y avait le cercueil, gris et terne sur son socle bas de pierre. Sa couverture, comme les autres, se tenait debout, et au-dessus du bord le plus proche, un bras se levait. Mais c'était un bras blanc, et il se terminait par une main mince et blanche !—sa douceur arrondie se détachait nettement sur le fond gris, jusqu'à ce que le bras tombe pour que la main puisse saisir le bord métallique.

Les yeux de Garry restèrent fascinés par ces doigts fins et blancs. La main d'une femme – une fille ! – quelle merveille de miracles était-ce là ? Il garda sa pose silencieuse tout en fixant le visage qui apparaissait devant lui.

Il était d'un blanc laiteux contre le métal gris terne au-delà, le blanc de la mort elle-même, jusqu'à ce que la circulation de retour apporte une rougeur de rose qui rampait lentement jusqu'aux joues arrondies. Des cheveux noirs tombaient en cascade sur les épaules pour se mêler à un voile de dentelle de fils dorés. Un film de dentelle dorée l'enveloppait - ses robes étaient tombées en poussière, avaient disparu avec les années évanouies - et seuls les fils d'or avec lesquels la robe avait été tirée restaient, une dissimulation futile pour le blanc mince de ses épaules, les courbes douces aux seins arrondis. Mais les yeux de Garry étaient retenus par les yeux qui regardaient et se fixaient aux siens.

Des yeux sombres, profonds et stables, mais brillant doucement de l'émerveillement de cet éveil. Des fenêtres, cristallines, à travers lesquelles brillait doucement une lumière qui l'emplissait de part en part !

Aussi séduisante que fût la blancheur arrondie de la forme si légèrement voilée, ce n'était pas cela ni la beauté enfantine du visage qui le tenait en haleine. Le seul amour de Garry Connell avait été le désert, et maintenant il était rempli et secoué par le glamour de ces yeux palpitants.

Un mot rauque fit écho dans le silence, et Garry vit les yeux de la jeune fille s'écarquiller alors qu'elle les tournait vers le noir, qui avait parlé. Il vit son visage perdre sa couleur et devenir blanc comme un mort, et clairement ses grands yeux montraient les peurs qui l'envahissaient avec le retour du souvenir.

Garry suivit son regard jusqu'à la silhouette sauvage dont les yeux fendus brillaient de triomphe sauvage et de possession devant la beauté blanche de la jeune fille tremblante. La silhouette maigre reprit la parole de cette voix rauque et inintelligible – il s'adressait maintenant à la jeune fille – et le ton envoya un étrange picotement d'animosité dans toutes les fibres de l'homme qui regardait.

Le noir fit un pas en avant ; la jeune fille, dans un éclair blanc et or, bondit de son lieu de repos pour se réfugier derrière le haut cercueil. Ses yeux revinrent sur ceux de Garry, et l'appel à l'aide bien que sans voix n'en était pas moins réel.

Puis ses lèvres pâles remuèrent, et elle l'appela d'une voix claire qui prononçait des mots inconnus.

Garry sortit du sortilège qui le liait, et s'élança rapidement entre elle et l'homme qui avançait. Il atterrit tendu et accroupi, et sa voix était rauque d'excitation quand il parla.

"Ce sera tout de toi," dit-il au noir.

Ses mots ne pouvaient rien signifier à ce sauvage, mais le ton qui résonnait à travers eux, et sa pose accroupie et prête, devaient être clairs. Le visage d'encre sous le dôme pointu de la tête était tordu de rage ; les yeux fixaient cet être qui osait s'opposer à lui. Mais le noir s'arrêta, puis recula vers le cercueil où il avait été.

Garry recula de quelques pas lents jusqu'au bout de la boîte métallique qui abritait la jeune fille. "Tu ne peux pas me comprendre ?" Il a demandé. "Est-ce que je rêve ? Que s'est-il passé ? Qui es-tu, et qui est cette bête noire ? Qu'est-ce que tout cela signifie ?"

Encore une fois, il était sûr que le simple discours était inutile, mais il sentait qu'il devait parler, dire quelque chose, n'importe quoi, pour prouver la réalité de son propre moi éveillé et de l'expérience sauvage et cauchemardesque.

Il vit la fille accroupie se dresser de toute sa hauteur ; il vit le mouvement de sa main alors qu'elle balayait les cheveux noirs de son visage, et le film de dentelle dorée s'accrochait étroitement autour d'elle alors qu'elle venait à ses côtés. Une main était tendue pour se poser, légère et froide, sur son front.

Il entendit sa voix, si douce et fluide mais si chargée de terreur. Elle prononça des mots et des phrases sans signification, mais au contact de sa main sur son visage, il sursauta brusquement.

Les mots eux-mêmes ont-ils pris un sens et une cohérence, ou était-ce quelque chose en lui-même ? — Garry n'aurait pas pu le dire. Mais, avec la clarté surprenante d'une radio allumée à fond, il capta l'impression de ses pensées, et son propre cerveau les prit et les mit en mots qu'il connaissait.

"Tu m'aideras, tu me sauveras", disaient les mots. « Tu es l'un des nôtres, je le sais. Tu es un étranger, mais ta peau est blanche ; tu n'es pas de la tribu d'Horab.

Garry était immobile et écoutait. Il savait qu'il percevait ses pensées - elle communiquait avec lui par une sorte de magie télépathique - et il sut, alors qu'il captait les mots, qu'Horab était le noir là devant lui, cherchant et palpant dans le cercueil où il avait dormi. Horab - un roi sauvage d'un pays sauvage -

« Il m'a capturé, » continuaient les mots avec une hâte haletante. « Je suis de Zahn : connaissez-vous le bon pays de Zahn ? Je suis Luhra. Horab m'a capturé ; m'a transporté ici sur cette île ; c'est hier qu'il m'a amené ici. dormir, des centaines de ses guerriers choisis. Il a travaillé sa magie, et il a dit que nous dormirions pendant cent étés. Mais c'était hier. Et maintenant vous me sauverez ; mon père est un grand homme ; il vous récompensera..."

Les phrases lui traversèrent l'esprit de manière presque incohérente, mais cessèrent à un bruit et à un mouvement provenant de la pièce à l'arrière.

Garry avait besoin d'un moment pour que la substance du message s'enregistre. Il l'avait entendu aussi fidèlement que si elle avait parlé : Horab l'avait capturée — hier !... Et ses propres lèvres qui avaient été lâche avec étonnement fermé à un sourire sinistre.

"Hier!" Elle pensait que c'était hier que sa longue nuit avait commencé. Horab connaissait-il la vérité ? Garry en fut soudain certain. Les plans d'Horab avaient échoué ; il ne pouvait pas savoir jusqu'où se trouvait dans un passé lointain ce jour où il s'était placé lui et cette fille dans leurs cercueils, en sécurité dans leur tombe de montagne.

Il ne fallut qu'un instant pour que ces pensées se forment, puis ses yeux se fixèrent sur le grand sauvage qui avait trouvé ce qu'il cherchait dans la grande caisse de métal. Horab, roi d'une race disparue, tournait maintenant avec un lourd sceptre à la main ; et sa tête ornée de joyaux brillait brillamment alors qu'il la soulevait haut dans les airs et criait un ordre résonnant dans la pièce. Une main blanche tirait sur l'épaule de Garry, un corps doux qui s'accrochait à lui, pour le retourner là où un nouveau danger menaçait.

Les autres coffrets ! Il les avait oubliés, et il vit les plus proches vivant avec des formes qui se débattaient. Une forme d'homme noir, au visage maussade et animal et à la tête pointue, se redressa lentement et chancela sur le sol. Un autre... et un autre ! Il y avait des dizaines d'hommes noirs et nus qui se précipitaient hors des cercueils les plus proches et se balançaient ivres sur leurs pieds.

Garry était tendu, son esprit un chaos de plans à moitié formés. Il pouvait s'occuper de cette seule brute, mais toute la tribu, c'était un ordre trop important. Pourtant, il savait avec une conviction inébranlable qu'il retirerait cette fille de leurs griffes maléfiques ou qu'il mourrait en essayant.

Les charmes féminins n'avaient pas réussi à intéresser Garry dans ce monde extérieur, mais maintenant le message de ces yeux doux, la beauté attrayante de ce beau visage, fier et sans peur malgré ses peurs, la main si douce et confiante sur son visage ! est entré dans la vie solitaire de Garry Connell qui a frappé au plus profond de lui et a trouvé une réponse immédiate.

Il passa un bras autour du corps souple et flexible sous son brin de vêtement, et il la balança derrière lui alors qu'il se préparait à faire face à l'attaque. Et il lui lança un regard qui devait porter un message, car les lèvres tremblantes encadraient le fantôme d'un sourire lorsque ses yeux rencontrèrent les siens.

Les pensées de Garry se dirigèrent vers l'arme, mais son sac bien emballé se trouvait dans le passage à l'extérieur. Il a prié pendant un moment qu'il pourrait rencontrer cette foule pistolet à la main, et il se retourna à moitié; mais aucun temps n'a été donné. Le chef criait des ordres, sa voix rauque résonnait en échos fracassants dans toute la voûte de pierre, et la horde de noirs se précipita à son ordre.

Une masse de corps maigres, avec des visages laids et brutaux où les yeux remplis de sommeil s'ouvraient grands et brillants ! Ils se pressèrent sur lui, et Garry rencontra la ruée avec une pluie de droites et de gauches droites sur les visages les plus proches. Il fut porté à reculons contre le mur par le poids de leur nombre, mais il en vit descendre pour le compte.

La pièce semblait remplie d'hommes sautant et criant. Leurs cris stridents résonnaient dans un tumulte de discorde, et surtout Garry entendait les cris rauques de leur chef.

Il y avait des coups de poing et des bras sur sa tête. Il les repoussa, puis sauta du mur, sautant vers l'extérieur et sur le côté, là où il y avait de la place pour des coups libres de ses poings battants. Un autre visage noir s'est éteint sous l'impact de son coup - un deuxième - et un troisième !

Il cédait lentement au fur et à mesure que les autres avançaient. Puis, au-delà des silhouettes entassées, il en vit un qui tenait une lance trident haut dans les airs. L'arme était prête ; les pointes de métal brillaient dans la lumière verte, des pointes qui déchireraient son corps en lambeaux d'un seul coup.

Garry s'arrêta un instant, puis ouvrit ses poings serrés pour saisir le cou maigre d'un ennemi devant lui. Il fit tournoyer le corps de l'homme et le tint comme un bouclier tandis qu'il tentait vainement de saisir la lance d'estoc. Vaguement il a vu l'éclair de blanc et d'or où la fille, Luhra, a jeté son propre corps sur la silhouette armée et s'est accrochée en désespoir de cause au manche de l'arme mortelle.

Garry s'est accroché au corps qui se débattait, c'était son bouclier ; il y avait maintenant d'autres lances qui brillaient en l'air. Il a lâché une main et a décroché un court coup au visage d'un sauvage dont les mains étaient sur sa gorge. Le coup était léger, et il fut étonné de voir l'homme chanceler et tomber. Il y en avait d'autres qui se balançaient impuissants et tombaient à genoux. Des lances sonnaient brusquement, claquant sur la pierre... Elles tombaient. Le corps qu'il tenait s'est soudainement affaissé dans ses bras et s'est lourdement affaissé sur le sol...

Garry a vu tomber celui qui l'avait menacé ; il emmena la jeune fille avec lui dans sa chute, et sa lance vola sauvagement de sa main ouverte. Garry était seul ! — et l'ennemi n'était qu'un enchevêtrement de corps étendus où le tic d'un bras tendu marquait le dernier signe de vie.

Il respirait difficilement, car certains des coups des ennemis avaient atterri, et il chancela en essuyant un filet de sang de ses yeux. Pas le temps de comprendre ce que cela signifiait, mais les Noirs étaient certainement hors de propos. Au-delà des corps entassés, la haute silhouette d'Horab bondit sauvagement dans les airs alors qu'il s'élançait en avant, et au même instant Garry se jeta entre la menace noire et la fille prostrée.

Il chancela de nouveau alors qu'il atterrissait après son saut sauvage, et il appela sa dernière réserve de force pour mettre de la puissance derrière le coup qu'il lança pour le visage grondant au-dessus.

Le lourd sceptre s'éleva et tomba lorsque Garry frappa. Il a vu le coup commencer; j'ai vu l'arc de feu que la tête ornée de bijoux a fait en descendant comme une masse au-dessus de sa tête. Puis le visage d'Horab disparut et la pièce devint un lieu tourbillonnant de rouge et de jaune clignotant avant que la noirceur ne l'efface...

Garry se réveilla pour cligner bêtement des yeux à un feu vert au-dessus de lui. Sa tête était une douleur aveuglante et lancinante qui brouillait ses pensées.

Ça s'est éclairci lentement. La silhouette brillante d'une fille se levait du sol. Ses yeux endoloris virent le blanc de son jeune corps à travers la lueur terne de la dentelle dorée. Ses yeux se posèrent sur les siens, et il comprit brusquement que ce n'était pas un rêve, cette caverne dont les murs semblaient se balancer, le visage qui le regardait pitoyablement, et, au-delà, dans une lumière verte épouvantable, la silhouette sombre d'un homme maigre qui pencha sa tête pointue au-dessus d'un coffre.

L'esprit de Connell était un tourbillon de pensées et d'émotions grondantes, d'émerveillement perplexe et de rage de combat ; pourtant, étrangement, à travers et au-dessus d'eux, il y avait un sentiment de pure joie dans le message des yeux dans un visage qui était tout à fait charmant.

La silhouette noire avait ouvert le coffre. Garry a vu le vert lumineux qui l'entourait traversé par l'éclat réfléchi de nombreuses pierres précieuses. Des bijoux tombaient brillamment en cascade des mains noires et maigres alors qu'elles retiraient un cordon d'or. C'était une partie d'un tissu incrusté de pierres précieuses, qu'il arracha brutalement de ses attaches pourries avant de venir rapidement vers le corps encore impuissant de Connell.

Les luttes de Garry étaient futiles ; ses mains étaient liées devant lui. La douleur lancinante d'une lance l'a tiré de l'engourdissement paralysant qui le retenait, et il s'est levé vertigineusement sur ses pieds. De nouveau, les murs tourbillonnèrent, et il serait tombé la tête la première n'eût été un corps souple et doux qui s'était rapproché pour jeter des bras blancs autour de lui.

À travers des yeux injectés de sang, il vit Luhra, du pays de Zahn, la tête haute et les yeux brillants alors qu'elle se tournait carrément pour faire face au noir sauvage. Et il entendit le flot de phrases étranges qu'elle déversa sur lui en signe de protestation.

Son message s'interrompit brusquement. Les yeux de Garry suivirent les siens pour observer un roi sauvage, nu mais pour le restes en lambeaux de robes que le temps avait mangées. Il tendait la main vers un cercueil qui avait autrefois contenu des vêtements royaux - tendant la main avec une main noire et maigre qui ne faisait sortir que des fragments de tissu violet et cramoisi qui tombaient rapidement en poussière entre ses mains.

Garry vit les yeux fendus fixer avec émerveillement le tissu pourri, puis jeter un coup d'œil aigu et interrogateur autour de lui. Il vit le noir placer une coiffure ornée de bijoux d'une splendeur barbare sur sa tête laide et pointue, puis se lever et traverser lentement vers le tas de corps. La lance à la main, il passa aux rangées serrées de cercueils.

Les plus proches étaient vides, comme Garry le savait ; il avait vu l'éruption de la vie en eux. Horab, avec un mot grogné, se dirigea vers les autres cercueils qui s'étendaient à travers la pièce. La tête laide s'est baissée; à nouveau les mains descendirent, pour revenir cette fois avec un crâne vide et luisant.

Garry pensa une fois à son pistolet, mais sut dans la même pensée qu'il ne pourrait jamais l'atteindre ; la lance d'Horab le transperçait au premier mouvement. Il écarta cette pensée – l'oublia – et oublia tout le reste dans la fascination de contempler les lèvres pendantes et la stupéfaction renfrognée sur le visage noir d'Horab. Et lentement vint à son cerveau palpitant une explication.

Cent étés, avait dit Luhra – Horab avait eu l'intention de dormir pendant cent ans – et la machine qui devait le réveiller n'avait pas fonctionné. Des âges au-delà de l'informatique avaient passé, et ces deux-là seuls, le roi noir et la fille, avaient survécu. Ils avaient été directement sous la lumière ; son énergie débordante les avait amenés en toute sécurité à travers les années sans rêves. Mais, pour les autres, cela avait été différent.

Les personnes les plus proches de la lumière avaient répondu à l'appel vibrant, mais leur vitalité avait disparu ; leur moment de vie fut court. Quant aux centaines qui n'avaient senti la lumière que faiblement, le crâne racontait l'histoire. Ils étaient morts pendant leur sommeil, morts il y a des milliers d'années, et leurs squelettes étaient tout ce qui restait pour se moquer de leur roi et de la frustration de ses plans.

Mais quel était le but du long sommeil ? Le contact de Luhra et ses paroles silencieuses ont fourni la réponse.

« Pourquoi a-t-il souhaité cela ? dit son esprit, répétant sa question. "Le propre pays d'Horab était perdu; les jaunes de l'autre côté de la grande eau l'avaient conquis et l'avaient envahi. Mais Horab avait semé les graines de la maladie, et les jaunes devaient tous mourir à temps. Horab est un roi et un magicien. il s'est lié avec un démon, il apprend de lui sa magie. Nous de Zahn, tous craignions la magie d'Horab... » Elle s'arrêta au tremblement de roche sous leurs pieds.

L'esprit de Garry s'était éclairci, mais il fallut un instant avant qu'il sache que le mouvement n'était pas dans sa propre tête lancinante. Puis le tremblement de terre se produisit sans équivoque, et ses pensées revinrent à la masse de roche au-dessus de l'entrée de la grotte. Si d'autres tremblements de terre se produisaient, ils devaient sortir et le faire immédiatement -

La main noire du roi Horab jeta le crâne avec vengeance contre le mur, et le claquement de ses fragments tombant se mêla aux jurons étranges des lèvres sauvages. Puis il vint vers les deux et Garry chercha désespérément dans son esprit un moyen de s'échapper.

La lance du trident était visée et Garry attendit le lancer. Il sentit, plus qu'il ne vit, l'éclair de lumière qui était Luhra alors qu'elle se précipitait vers une lance à côté des hommes tombés. Un instant et elle se trouva devant lui, tendue et posée, une Amazone dorée, dont le bras levé et les yeux fixes arrêtèrent même Horab dans sa progression.

Elle s'adressa au sauvage en phrases pointues et saccadées, mais Garry ne tira aucun sens des mots. Il y eut un échange rapide entre eux ; protestation véhémente et tremblement de son lance posée de la part d'Horab. Luhra ajouta un mot ou deux, et elle baissa son arme tandis qu'Horab faisait de même.

Sa tête était inclinée alors qu'elle touchait le front de Garry. Il sentit une douleur sans espoir qui était si clairement la sienne, mais avec elle il sentit un mélange d'une autre émotion qui l'agita jusqu'au plus profond de son être. La silhouette mince et blanche se redressa et les yeux sombres fixèrent les siens quand elle parla.

« Écoutez soigneusement, » elle a dit ; "c'est la dernière fois-"

Garry se retrouva tremblant ; il était soudain essoufflé d'émotion. La douleur atroce dans sa tête s'était transformée en une douleur sourde, mais son cerveau était clair, et à travers lui jaillissaient d'étranges pensées.

La menace, la folle aventure elle-même ! n'étaient rien devant la vérité qui lui était si claire à présent. Il aimait cette fille ! il l'aimait ! — et tout son être répondit par un afflux d'énergie fraîche à cette pensée. Un étranger d'un monde étrange et perdu ! - mais qu'en est-il ? - il l'aimait !... Le message des lèvres et des doigts de la jeune fille se brisa sur les pensées qui ne demandaient qu'à s'exprimer.

"Tu penses à moi." Elle souriait avec ses lèvres et ses yeux. "Je suis content que tu le fasses, ma chère, mais c'est sans espoir.

"Écoutez: j'ai promis; Luhra a parlé: j'irai avec Horab pour faire ce qu'il veut. J'irai librement et il vous laissera ici indemne. Il me le promet.

"J'irai avec Horab loin à travers l'eau bleue qui nous entoure ici. C'est une île, comme vous le savez, car n'êtes-vous pas venu ici de loin ?" Garry intervint avec une exclamation surprise. Une île! Eau! Il ferma les lèvres sur le démenti de ses paroles.

"Et vous," continua Luhra sans y prêter attention, "quand nous serons partis, vous retournerez dans votre propre pays.

"Mais, oh, mon cher, souviens-toi toujours que je t'aime. J'ai lu tes pensées, ô le plus courageux et le plus tendre des hommes; je t'ai aimé dès le moment où mes yeux se sont ouverts et t'ont trouvé attendant là. Je te dis maintenant, car je ne te reverrai plus." Elle fit irruption dans la folle envie de protestation qui emplissait son esprit.

D'un geste impérieux, elle fit signe à Horab de jeter sa lance, et elle posa la sienne à côté d'elle sur le sol rocailleux. Mais elle tressaillit et s'éloigna des bras tendus et des mains agrippantes, tandis que Garry Connell luttait avec une frénésie folle contre les cordes qui liaient ses poignets.

Il sentit les mains maigres d'Horab sur lui, et les longs bras le tenaient d'une poigne écrasante. Et il vit le visage noir rire méchamment de la jeune fille qui la regardait tandis qu'Horab lançait des coups de lance à côté du cercueil où elle s'était trouvée.

Garry se sentit soulevé dans les airs, et il était aussi impuissant qu'un enfant dans cette prise. Un instant plus tard, il fut jeté lourdement, pour s'allonger meurtri et essoufflé dans la boîte en métal où il avait d'abord vu le visage de Luhra dans un réveil aux yeux écarquillés.

La voix rauque d'Horab s'éleva haut et perçante. Il criait triomphalement à la jeune fille, tandis que ses mains s'efforçaient de bander les pieds de Garry. La tête et les épaules de Luhra apparaissaient au-dessus du bord du cercueil alors qu'elle tournait rapidement pour s'approcher du côté opposé et atteindre une main tremblante qui établirait le contact nécessaire au transfert de pensée. Son contact froid était sur lui; Garry cessa sa vaine lutte tandis que ses paroles lui venaient à l'esprit, brisées.

« Horab nous a dupés, s'écria-t-elle ; "il te laisse ici. Il te paralysera avec le chant diabolique de la cloche, mais pas pour dormir comme je l'ai fait : ça s'arrêtera sur une autre note. Il dit que tu seras toujours éveillé, mais impuissant - pensant - pensant - toujours !"

Elle enfouit son visage dans ses mains pour cacher à son regard l'horreur qu'il y avait dans ses yeux. Les mains tendues de Garry Connell devinrent molles. La terreur dans la voix de la fille percuta la sienne sauvage mélange de pensées pour le faire frissonner en réalisant la vérité.

La menace était réelle ! Si Horab quittait la grotte et emmenait Luhra avec lui, les deux mourraient dans le désert. Le sauvage noir n'oserait jamais affronter l'étrange monde nouveau. Et lui, Garry, serait ici dans cette grotte, dans ce cercueil même, détenu dans une mort éveillée. Personne ne savait qu'il était ici; ce n'est que par hasard que la grotte serait explorée. Et quand quelqu'un est enfin arrivé !

Garry regarda avec fascination le feu vert. Il savait avec une terrible certitude que quelle que soit l'aide qui pourrait venir, elle arriverait trop tard. Rester là, heure après heure, pendant des jours, puis des années – à attendre ! – toujours à attendre !... Et il ne pourrait jamais apaiser ses pensées... Il avait une conscience écœurante de ce qu'ils trouveraient. Un corps ! - son corps ! - et l'esprit qu'il contient est complètement fou...

Le son de la cloche hurlante était dans ses oreilles, et ses nerfs tremblaient en réponse. Il vit de longs bras au-dessus du cercueil, arrachant la silhouette d'une fille qui se débattait... Et puis il sut qu'il était seul...

Le son de la cloche s'éleva jusqu'au cri perçant et déchirant qu'il avait entendu auparavant. Il devait réfléchir vite – et agir ! – mais l'engourdissement du cerveau et des muscles le gagnait. Il a essayé d'appeler, mais sa gorge était serrée et ne répondait pas. Les échos sont morts dans le silence; les vibrations, comme auparavant, passaient au-delà de la plage audible. Il coulait... coulait...

Il sentit faiblement le cercueil trembler sous lui. Dans un coin lointain de son esprit, il savait que les secousses du tremblement de terre s'étaient transformées. Puis il entendit avec une clarté époustouflante la discorde hurlante alors que le tremblement secouait la machine vibrante jusqu'au silence.

La chambre était calme ; la paralysie l'a quitté; et à l'instant de sa libération, le cerveau clair de Garry Connell sortit du chaos pour lui présenter un plan complet.

« Luhra ! » cria-t-il dans la pièce silencieuse. « Luhra ! » Mais cela lui sembla un siècle avant d'entendre Horab et son captif revenir du passage. Puis le contact de sa main lui donna le courage de continuer.

"Oui?" elle a chuchoté; "oui, mon cher?"

Il vit les épaules du Noir alors qu'il levait à demi une lance menaçante vers la jeune fille, puis se tourna pour régler la machine à vrombir.

"Dis-lui," cria Garry, "... dis à Horab d'éteindre cette maudite machine !" Le cri s'élevait à nouveau pour couvrir sa voix. "Dites-lui que sa vie en dépend. Dites-lui d'écouter ce que je dis ou il mourra."

Il entendit la voix de la jeune fille s'élever dans un appel aigu, et il entendit le grognement rauque d'Horab en réponse. La jeune fille répéta son cri au-dessus de la clameur retentissante de la cloche - et le cri insupportable et montant, au bout d'un moment, s'arrêta.

Garry a vécu un moment de rage où il aurait donné son espoir de vie pour pouvoir parler à Horab face à face et avec des mots qui pourraient pénétrer le cerveau du noir. Mais il ne pouvait pas. Il doit utiliser cette fille comme interprète, et il doit lui donner des mots pour dire que cette vilaine bête s'arrêterait. Il faut qu'il parle comme elle parlerait ; mettre des mots et des phrases dans sa bouche qui atteindraient les superstitions sauvages de l'autre.

Il parlait lentement et fixait de manière impressionnante les yeux sombres remplis de peur du visage blanc qui se penchait au-dessus de lui. Il doit faire croire à la fille.

"Horab fait de la magie", lui dit-il. "Dites à Horab que moi aussi je suis un magicien - un grand magicien - un plus grand qu'Horab."

Il attendit un instant pour entendre les paroles de la jeune fille et le rire dédaigneux des lèvres d'un visage sauvage poussé près de l'endroit où il était étendu.

« Horab est vraiment un magicien », dit Luhra dubitativement ; "il se moque de ta magie. Le Tao d'Horab est un Tao fort, méchant et puissant."

« Son Tao ? dit Garry, et regarda la fille d'un air interrogateur. Il eut la pensée dans son esprit. "Oh, oui... son dieu, ou son diable."

Il tourna la tête pour regarder droit dans le visage souriant dont les lèvres larges et minces étaient tordues en un grognement narquois. Garry dut mobiliser toute sa force de volonté pour retenir le regard qu'il lançait à son ennemi et rire, à son tour, longuement et avec mépris. Un autre tremblement secoua le cercueil où il gisait.

"Dis à Horab," ordonna-t-il, alors que ses yeux fixaient ceux du roi sauvage, "- dis à Horab que mon Tao est plus fort que le sien. Mon Tao est en colère parce que j'ai été blessé; il secoue la montagne. Il secouera sur Horab et anéantir sa vie."

Il continua à fixer tandis qu'il entendait la voix de Luhra, pleine d'espoir, et il vit un changement d'expression sur le visage noir, bien que Horab cria une réponse véhémente.

Luhra lui parlait. « Horab dit que la terre a déjà tremblé ; que ce n'est pas ton Tao qui la secoue. Il demande un autre signe.

Gary n'était pas surpris. Il avait tiré ce coup au hasard ; le tremblement lui-même l'avait suggéré. Et maintenant-

"Encore un signe !" Garry a dû se battre avec acharnement pour se maîtriser afin de ne pas crier la vérité à cette chose maléfique, de ne pas lui parler du temps qui s'était écoulé et du monde qui l'attendait. Mais cela n'irait jamais : il fallait qu'il joue sur les superstitions de ce Noir. Laissons Horab quitter une fois cette grotte avec ce cri diabolique et silencieux résonnant dans ses oreilles et lui, Garry Connell, était perdu. Et Luhra ! - quel espoir pour elle là-bas ?... Les mains noires se dirigeaient avec impatience vers la machine...

Garry se surprit à parler lentement – des phrases courtes que Luhra répéta rapidement. Et quelque chose en lui s'élevait pour formuler des mots tels que Garry Connell, l'homme du désert, n'aurait jamais pensé à parler - des phrases qui pourraient mieux atteindre un esprit sauvage et vicieux.

Il jeta un coup d'œil à la montre à son poignet. Il n'a pas ressenti la torture du cordon d'or serré. Il pensait à la lumière du jour et au temps qui s'était écoulé depuis qu'il avait vu le soleil...

« Horab aura un signe, un signe terrible », dit-il. "La mort attend Horab dans le monde extérieur, me dit mon Tao. Horab mourra horriblement. Je le vois s'étouffer dans le sable chaud. Sa langue remplit sa bouche. crier - pour invoquer son Tao - mais il ne fait aucun bruit ... Et ainsi mourra Horab.

La fille traduisit rapidement ; la réponse fut un cri sauvage de rage du noir. Il sauta à côté de l'homme impuissant et sa lance fut haute.

Garry sentit le poids du corps de Luhra projeté de manière protectrice sur lui, et leva les yeux pour voir le meurtre dans les yeux sauvages et fendus. "Dites à Horab," ordonna-t-il brusquement, "que s'il vous fait du mal à vous ou à moi, la mort brûlante est la sienne ! Mais..." Il attendit délibérément après que Luhra ait parlé, et il vit clairement la lueur de peur dans le visage laid. C'était le moment.

« Déliez mes pieds ! » ordonna-t-il, et il mit dans sa voix toute la force et la menace qu'il pouvait rassembler. "Emmenez-moi dans le monde extérieur. Prenez votre lance. Si je ne dis pas la vérité, tuez-moi là-bas. Mon Tao vous montrera un signe; il remplira votre cœur de peur comme il est maintenant rempli de mal. être je peux vous sauver. Déliez mes pieds ! Soyez rapide !

Encore une fois, il attendit pendant que Luhra parlait, et il jura silencieusement avec l'agonie de l'attente. Jouer un rôle, dire ces choses absurdement puériles, quand ce qu'il voulait, c'était sa main sur un fusil ou dans une poigne de mort sur cette gorge noire ! Pourtant, il resta aussi immobile que si les vibrations de la cloche étaient sur lui, et ses yeux se fixèrent inébranlablement sur le visage sauvage, jusqu'à ce qu'il sente le tâtonnement des mains autour de ses pieds...

Un portail carré ! — et au-delà un soleil d'or qui brillait à travers des brumes de pourpre et de rose ! Était-il trop tard ? Garry se précipita dans ce qui aurait été une course maladroite n'eût été la lance qui l'avait poussé à travers tout le long passage et qui le mettait désormais en garde contre toute tentative d'évasion.

L'éclat et la chaleur qui l'ont frappé lorsqu'il est sorti à découvert ont fait passer Garry en un éclair du monde de l'horreur et de l'imaginaire dans le monde qu'il connaissait. Il avait envie de crier de pure joie ; mais plus que tout, il voulait sauter sur la chose laide qui clignait des yeux dans l'entrée de la grotte.

La pensée de l'évasion était forte sur lui, mais le contact d'une main timide a montré la folie de cela. Luhra était à côté de lui, sa dentelle vaporeuse brillant doucement au soleil, pour rendre plus belle la couleur délicate en dessous. Ses yeux, à l'abri du soleil, le fixaient d'un regard moitié plein d'espoir, moitié désespéré. Non, il doit aller jusqu'au bout – continuer sa comédie – rencontrer la magie par la magie. Horab était sorti de la grotte, et sa lance à la main, il se tenait debout au-dessus d'eux sur un énorme rocher. Oui, la magie doit continuer.

La voix rauque du sauvage arrachait des mots inintelligibles. Luhra traduit. "C'est changé," dit-elle, "et Horab a peur. Mais l'eau est là, et il n'y a pas de mort brûlante... Il dit que ton Tao est faible."

Garry regarda avec des yeux reconnaissants à travers l'étendue bleue où une ligne de brisants fantomatiques marqués en blanc sur un rivage lointain; où les collines se reflétaient dans le bleu scintillant. Mais le soleil était toujours au-dessus de leurs sommets, alors il devait gagner du temps...

"Mon Tao est fort", a-t-il dit, et il a continué avec toutes les pensées fantastiques qui lui venaient à l'esprit. Il parlait contre le temps. Il raconta le nouveau monde que son Tao avait construit, des hommes maîtrisant la foudre et volant dans les airs ; de canon qui rugit comme le tonnerre et jeta la mort et la destruction sur ceux que le Tao détruirait .... Et ses yeux regardaient la lente descente du soleil qui tombait, tandis que la figure au-dessus s'agitait avec impatience et levait sa lance.

"Un panneau!" Luhra implorait. « Il ne croit pas !

La boule d'or touchait maintenant une pointe violette lointaine. L'étonnante magie du désert ! — son moment était venu ! Garry indiqua du mieux qu'il put la mer fantôme, si réelle, en contrebas.

"Mon Tao a parlé," cria-t-il: "regardez! Les eaux seront asséchées; les mers deviendront un désert de sable chaud; les terres et les eaux que Horab connaît ne seront plus! Il n'y aura plus de nourriture pour son estomac ni eau pour ses lèvres où Horab erre dans le tourment... À moins que je ne le sauve.

Il se tourna pour contempler le vaste mirage. Il savait que les yeux des autres avaient suivi les siens, et il savait qu'ils avaient vu le premier changement qui s'était glissé sur la terre.

Le bleu qui était si incontestablement une mer se dissolvait ; il semblait aspiré dans le sable. Et, tandis que les rayons chauds jetaient encore leur or persistant sur la montagne et la plaine, les mers se sont fanées et ont disparu ... et là où elles avaient été dans la réalité incontestée, il n'y avait que du sable jaune qui tourbillonnait chaudement et dérivait dans le premier souffle de la nuit à venir ....

La silhouette imposante au-dessus d'eux se tenait raide. Garry avait trouvé un bord pointu de roche, et scié frénétiquement dessus pour couper l'or tendre des cordes à ses poignets. Celui au-dessus d'eux n'y prêta aucune attention ; ses yeux étaient horrifiés par cette mort silencieuse qui balayait le monde.

La main que Garry tendait était ferme et prudente ; son bras se glissa autour du corps de blanc et d'or pour attirer silencieusement la jeune fille émerveillée et émerveillée dans la grotte ouverte.

"Suivre!" ordonna-t-il, et s'élança tête baissée dans le chemin obscur où un automatique attendait ses doigts avides.

La meute était là, et il a déchiré à avec des mains frénétiques pour saisir le pistolet à l'intérieur. Et il y avait aussi un coffre ouvert dont le contenu brillait dans la lumière verte, et dont le poids n'était pas trop lourd à porter...

Il avait à la fois le torse et le fusil à son retour. Les chutes trébuchantes dans sa course folle n'avaient pas servi à apaiser les blessures de son corps torturé, ni encore sa fureur déchaînée. Il a appelé Luhra pendant qu'il courait et s'est rendu compte que Luhra était partie. Le coffre tomba oublié à ses pieds alors qu'il se précipitait dehors ; il a crié son nom et s'est maudit de l'avoir quittée.

La fascination du monde extérieur l'avait-elle fait reculer ? Avait-elle trop fait confiance au pouvoir de son Tao pour la protéger du mal ? Connell ne pouvait pas savoir. Il savait seulement qu'il la voyait se débattre dans l'étreinte des longs bras où le noir la tenait sur un rocher en saillie.

Ils étaient à une centaine de mètres, mais le visage noir sous son crâne pointu montrait clairement sa fureur bestiale alors que Garry bondissait en avant. D'un seul mouvement, la grande silhouette précipita la jeune fille sur la pierre à ses pieds et leva sa lance. Il s'arrêta pour rire durement de l'homme qui se précipitait vers lui - qui ne pourrait jamais l'atteindre pour arrêter la poussée fatale.

Une menace, peut-être, pour repousser l'agresseur, ou une intention meurtrière de mettre fin maintenant et pour toujours à la vie de ce captif : Garry n'a pas attendu pour l'apprendre. Et la distance de cent pieds qui signifiait cent pieds de sécurité pour le sauvage était parcourue par un jet de plomb d'un fusil dont les éclairs lancinants crépitaient brusquement sur l'air immobile. Le cliquetis retentissant d'une lance qui tomba parmi les pierres de granit parvint à Garry lorsqu'il vit la forme noire d'Horab, roi d'un autre jour, tournoyer vertigineusement du rocher sur lequel il se tenait.

Il l'avait atteint, blessé du moins, et le tir de cette folle fusillade aurait pu vider le magasin ! Gary n'attendit plus rien, mais rassembla le corps mou de la jeune fille dans ses bras tendus et la porta en trébuchant à travers le fouillis de rochers sur la pente parsemée de rochers. Il ne s'arrêta pas non plus avant d'avoir gagné la sécurité d'un terrain découvert au-delà des marques de la grande glissade.

La terre tremblait et s'agitait tandis qu'il la couchait ; un rocher s'écrasa brusquement au loin. Garry se tourna pour revenir sur ses pas et sauter sauvagement de rocher en rocher vers l'entrée de la grotte dans une falaise de granit. Et le coffre en métal était dans ses bras lorsqu'il revint où Luhra l'attendait.

Le sol était animé d'un mouvement écœurant, il avait la nausée du mal des tremblements de terre, mais il ne pensait qu'à son arme et à la seule cartouche qu'il avait trouvée dans la chambre. Il appuya son bras sur un rocher pour viser une silhouette sur une pente éloignée.

Horab était remonté sur le rocher. Une silhouette maigre et noire, il se découpait nettement dans les derniers rayons du soleil couchant ; la cible était dégagée au-delà du viseur du pistolet. Mais les doigts de l'homme au visage sinistre refusèrent de se serrer sur la gâchette.

Sauvage et cruel - une relique d'un âge révolu ! Il se tenait là, ridicule et irréel dans sa nudité noire, ses robes effilochées de pourpre fouettant en lambeaux dans la brise. Pourtant, il avait oublié ses blessures – Horab se tenait debout – et la main de Garry qui tenait le pistolet tomba lâchement à ses côtés. La haine fondit de son cœur alors qu'il regardait Horab se redresser douloureusement.

Une figure barbare était Horab, et le mal au-delà de la rédemption, mais il ne manquait pas les attributs d'un roi sous la forme grotesque dont la tête était toujours tenue haute. Le soleil faisait briller les joyaux de cette tête déformée, alors qu'il regardait avec des yeux désespérés et sauvages le monde changé où il ne pouvait avoir aucune part. Son Tao lui avait fait défaut ; son ennemi l'avait abattu ; et maintenant-

Le rocher qui avait été un appui pour le bras de Garry se balançait, et à sa les oreilles sont venues un grondement et un gémissement. Sentinel Mountain, qui avait vu passer les âges, qui avait vu les océans se changer véritablement en sable, protesta de nouveau contre cette perturbation de son propre long sommeil.

Garry a entendu la venue des masses d'en haut; le fracas étouffait ses oreilles. Ils étaient en sécurité - et ses yeux étaient sur une silhouette sauvage, noire et grande, qui regardait et regardait, silencieusement, à travers une mer de sable jaune. Il la regarda, nette, immobile, jusqu'à ce qu'elle disparaisse sous le flot rugissant des rochers.

Et tout près de ses bras se pressait le corps doux d'une fille tremblante qui toucha son visage et murmura : « Ton Tao, mon brave, est fort. Serre-moi étroitement afin qu'il puisse me compter comme ton amie.

Ses propres mots chuchotés, bien que légèrement différents, étaient un fervent écho aux siens. Il vit les masses rocheuses entassées là où s'était trouvée l'embouchure d'une caverne ; et "Dieu merci!" Garry Connell a dit, "nous sommes sortis de là à temps!"

L'écrin de bijoux gisait à l'abandon parmi les rochers : demain serait le temps de sauver la richesse pour laquelle il avait risqué sa vie. Il prit la jeune fille dans ses bras, et les derniers rayons du soleil donnèrent une splendeur dorée à son fardeau tandis qu'il la portait à travers les pierres brisées.

Son ranch apparaissait bien en dessous de lui lorsqu'il s'arrêta, mais le vert des palmiers dattiers avait disparu sous la dernière grande étendue de rochers. Quelques-uns qui restaient faisaient des taches sombres parmi les ombres qui engloutissaient le monde.

Qu'importait-il ? Miramar—"Belle Mer !" Il rit sombrement à la pensée de la façon dont cette mer l'avait servi, mais ses yeux étaient tendres dans son visage bronzé et taché de sang.

Miramar pourrait être restauré. Et ce serait moins solitaire maintenant....

ROBOT CHIMISTE

Un robot chimiste doté d'un œil électrique, d'un cerveau radio et de mains magnétiques a fonctionné sans supervision humaine dans un laboratoire improvisé récemment devant des membres de la New York Electrical Society.

Le chimiste automatique a effectué plusieurs expériences. Son travail a été expliqué par William C. MacTavish, professeur de chimie à l'Université de New York, et faisait partie d'un programme dans lequel la lumière froide était reproduite, un échantillon pesant un millionième de gramme analysé, une cellule photoélectrique utilisée pour contrôler l'analyse et de nouveaux appareils scientifiques démontrés.

Dans son exposé sur "La magie de la chimie moderne", le professeur MacTavish a démontré la séparation du para-hydrogène et de l'ortho-hydrogène. Dans la micro-analyse d'un millionième de gramme, le professeur MacTavish a exposé dans le micro-projecteur une boule d'or pesant un millième de milligramme (un vingt-huit millionième d'once), ayant une valeur inférieure à un dix- millième de cent.

Le robot chimiste était la création conjointe du Dr HM Partridge et du professeur Ralph H. Muller du département de chimie de l'Université de New York. En expliquant ce que le chimiste automatique peut faire, le professeur MacTavish a déclaré :

"La capacité du chimiste automatique à contrôler les opérations chimiques est due à sa sensibilité aux légères variations de couleur et d'intensité lumineuse. Ses organes de travail sont très simples. Ils consistent en une source lumineuse standard, en l'occurrence une lumière électrique, une photo- une cellule électrique qui détecte les différences de quantité de lumière qui la frappe, un tube radio qui amplifie le signal reçu de la cellule photoélectrique et qui actionne les relais contrôlant les vannes automatiques.

"Entre la lumière électrique et la cellule photo-électrique est placé un récipient en verre contenant un alcali qui doit être neutralisé. Au-dessus se trouve un tube à partir duquel un acide passe, goutte à goutte, à travers une vanne automatique, dans l'alcali. Un petit Lorsqu'une quantité suffisante d'acide est tombée dans l'alcali, la couleur rouge disparaît, indiquant une neutralisation complète.

"Lorsque la solution est colorée en rouge, une quantité insuffisante de lumière parvient à la cellule photoélectrique. Au fur et à mesure que la couleur rouge diminue, la quantité de lumière passant à travers augmente, et lorsque la solution est entièrement claire, la lumière atteint une valeur critique. ce qui amène la cellule photoélectrique à transmettre un signal au tube radio.Ce tube actionne le relais qui ferme une vanne et coupe l'alimentation en acide.

"L'utilisation d'un appareil de ce type pour effectuer de telles opérations autour d'un laboratoire fera gagner beaucoup de temps à un chimiste. Son œil électrique est environ 165 fois plus sensible aux différences de couleur que n'importe quel œil humain."

À propos de la série de livres HackerNoon : nous vous proposons les livres techniques, scientifiques et perspicaces les plus importants du domaine public. Ce livre fait partie du domaine public.

Divers. 2009. Histoires étonnantes de super-science, mars 1931. Urbana, Illinois : Projet Gutenberg. Extrait en mai 2022 de https://www.gutenberg.org/files/30166/30166-h/30166-h.htm#Page_297

Cet eBook est destiné à être utilisé par n'importe qui, n'importe où, sans frais et avec presque aucune restriction. Vous pouvez le copier, le donner ou le réutiliser selon les termes de la licence Project Gutenberg incluse avec cet eBook ou en ligne sur www.gutenberg.org , situé à https://www.gutenberg.org/policy/license. html .