Những câu chuyện đáng kinh ngạc về siêu khoa học tháng 3 năm 1931, bởi Những câu chuyện đáng kinh ngạc là một phần của loạt Bài đăng trên Blog Sách của HackerNoon. Bạn có thể chuyển đến bất kỳ chương nào trong cuốn sách này tại đây . VOL V, số 3 - When the Mountain Came To Miramar

"Tất cả là do anh," anh ta nói với người da đen.

Khi ngọn núi đến Miramar

Bởi Charles W. Diffin

Cơn chấn động đầu tiên khiến các thanh gỗ của ngôi nhà kêu cót két đã đưa Garry Connell ra khỏi giường và đi vào giữa sàn. Sau đó, sàn nhà phập phồng và 'những bức tường dobe lắc lư trong khi người đàn ông chiến đấu để giữ vững vị trí của mình và lách mình qua ngưỡng cửa để đến nơi an toàn trong đêm tối. Trận động đất xảy ra vào mùa xuân năm 1932.

Anh ta buồn nôn với căn bệnh chết người mà chỉ có một trận động đất mới có, và anh ta thở thoi thóp trong sự che chở của cây chà là trong khi mặt đất bên dưới anh ta lăn lộn và rên rỉ trong đau đớn. Một tiếng gầm trầm hơn vang lên trên tất cả các âm thanh khác, và Connell nhìn lên đỉnh núi Sentinel gần đó.

Các ngôi sao của vùng đất sa mạc hiện rõ; Màu đen u ám của đỉnh núi đơn độc của Sentinel đột ngột trỗi dậy từ cát của tầng sa mạc trong hình bóng tối hơn trên nền nhung của bầu trời lúc nửa đêm. Và núi ầm ầm.

Được làm dịu đi bởi khoảng cách xa, âm trầm sâu lắng, càu nhàu hát vang dội qua và bên trên những tiếng động khác trong đêm, như thể chính Sentinel già đang lên tiếng giải oan cho sự xáo trộn của thời kỳ yên nghỉ lâu đời này.

Tiếng càu nhàu chết điếng bởi tiếng đá rơi lộp độp cách chân núi hàng trăm thước, và mắt Connell nhận ra một làn khói xám mù mịt, một đám mây bụi bay cao trên sườn núi.

"Thánh mèo!" Garry nói một cách bùng nổ, "thật là một cú trượt! Điều đó hẳn đã xé toạc cậu bé già nua."

Đôi mắt anh dõi theo vết sẹo trắng phía xa trên sườn núi, theo nó xuống những viên đá lỏng lẻo cuối cùng đã rơi giữa những cây chà là của trang trại Miramar. “Tôi không chỉ thích ý tưởng cả ngọn núi đang di chuyển vào tôi,” anh tự nhủ; "Tôi sẽ phải đi lên và xem xét nó vào ngày mai."

Đó là buổi chiều ngày hôm sau khi Garry cuộn chăn và thức ăn vào một gói vừa vặn và chuẩn bị cho chuyến đi lên. “Có thể tôi sẽ ngủ quên cả đêm,” anh trầm ngâm và nhìn vào khẩu súng lục anh cầm trên tay.

“Tôi không muốn thứ đó tát vào mặt tôi,” anh ta lập luận; "quá nóng! Và không có gì để sử dụng súng trên Sentinel .... Ồ, tốt!" Anh ta ném bao da xuống giường của mình và thả chiếc máy tự động vào chiếc hộp mà anh ta đang lăn. "Tôi sẽ mang nó theo. Có thể gặp một con lục lạc."

Anh vuốt mái tóc đầy cát khỏi vầng trán ướt đẫm và duỗi thẳng đến chiều cao mảnh khảnh đầy đặn 6 mét trước khi tuột dây đai của chiếc túi xuống vai. Và một nụ cười toe toét tạo nên những nét dễ chịu trên đôi mắt xám của anh khi anh nhận ra sự tò mò của một cậu bé đang khiến anh phải leo lên một cách khó khăn trong cái nóng ban ngày.

Không có con đường mòn thực sự nào lên con dốc hàng nghìn foot của Núi Sentinel. Không nghi ngờ gì nữa, những người khởi xướng đã vượt qua nó trong những ngày trước đó, nhưng trong suốt hai mươi mốt năm của Garry, không ai ngoài ông đã từng đi lên.

Không có gì trong tất cả đỉnh cao vắng vẻ, hoang vắng đó để gọi họ; Đối với vấn đề đó, không có gì vẫy gọi Garry, ngoại trừ những ngày sa mạc nóng nực, hơi thở mát mẻ của buổi tối và vinh quang của những đêm khi các ngôi sao treo thấp trên tất cả các dặm cát và cây xô thơm vươn xa đến những cồn cát gợn sóng lung linh trong khoảng cách. Không có gì, đó là, nhưng "cảm giác" của sa mạc - và Garry Connell trẻ tuổi được sinh ra và lai tạo từ sa mạc.

Anh dừng lại một lần và bỏ túi quần áo của mình xuống trong khi lau khuôn mặt ướt của mình. Từ thời điểm này, anh có thể thấy trang trại của mình trải rộng bên dưới anh. Miramar, anh ấy đã đặt tên cho nó - "Biển đẹp." Cái tên này nửa là sự chế nhạo trìu mến vùng đất này, nơi có vùng nước gần nhất cách đó năm mươi dặm, và một nửa là vì biển xanh mà anh ta đang nhìn bây giờ. Garry chưa bao giờ ngừng thắc mắc về ảo ảnh.

Cái nóng mùa hè lúc nào cũng vậy - một đại dương nước ảo. Đôi mắt của Garry thích nhìn theo khoảng không gian rộng lớn màu xanh lam rung động có vẻ rất mát mẻ và sâu thẳm. Nó gợn sóng nhẹ nhàng để kết thúc bằng một dòng màu trắng, giống như những nét đứt xa trên những đụn cát lăn tăn của chân trời.

Đây từng là đáy của một đại dương trong một quá khứ xa xôi nào đó, và đại dương cổ đại đó dường như không bao giờ thực hơn thế này; nhưng Garry biết rằng vùng biển này sẽ biến mất khi mặt trời lặn. Anh ấy đã xem nó thường xuyên.

Xa hơn hàng trăm thước và anh ta dừng lại một lần nữa. Garry đi theo con đường không có nhiều người đi, nhưng anh biết những điểm mốc của mình. Có tảng đá chẻ lớn ở phía trước nửa dặm, và cây xương rồng ba nhánh bên cạnh nó. Nhưng giữa những thứ này và nơi Garry đứng là một dải đá cuội hình quạt - và đây là nơi diễn ra suôn sẻ trước đây.

Anh ấy đã quên đi tất cả sự khó chịu trong khoảnh khắc này. Anh đứng nhìn chằm chằm dưới cái nắng nóng đổ bóng tím bên cạnh những tảng đá đã bị phong hóa, và đôi mắt anh nhìn lên sườn núi đầy sẹo.

"Toàn bộ mỏm đá nổi bật ở đó — đã biến mất!" anh tự nhủ. "Toàn bộ sườn núi chỉ tự lắc lư......"

Phía trên xa, mắt anh tìm thấy một khối cao chót vót khác đang dựng lên đầy đe dọa. "Điều đó sẽ giảm xuống vào lần tới," anh nói với niềm tin tưởng, "và tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi nó khi nó bị phá vỡ." Sau đó, đôi mắt tìm kiếm của anh ta tìm thấy mỏm đá phía dưới và những mảnh vụn còn sót lại của nó.

Nó đã chứa một tảng đá hàn bên trên nó như một con đập giữ áp lực của nước — và con đập đã bị vỡ. Dòng nước đá từ trên cao tràn vào chuyển động và kéo theo nó là sự tích tụ của những đống đổ nát bên dưới. Nơi mà mỏm đá đã ở bây giờ là một vách đá - một bức tường đá tuyệt đối. Trước đó nó đã được che phủ bởi mái taluy đã bị cuốn trôi.

Đôi mắt của Garry nheo lại để nhìn rõ hơn dưới ánh nắng chói chang. Anh ta không chỉ nhìn chằm chằm vào vách đá mà nhìn vào một cái bóng bên trong nó - một cái bóng đen trên khuôn mặt trắng của chính vách đá.

Garry nói: “Tất cả đã được che đậy trước đây. "Tôi cho là đã bị chôn vùi hàng nghìn năm. Nhưng nó không thể là một hang động; ít nhất không phải là một hang động tự nhiên. Không có hang động nào trong tảng đá này."

Anh ấy thỉnh thoảng dừng lại để thở, và sự ngạc nhiên của anh ấy lớn dần lên khi anh ấy leo lên và vết đen hình thành rõ ràng hơn. Cuối cùng, anh ta đứng thở hổn hển trước nó, để nhìn sâu vào bóng tối hoàn toàn của một lối đi bên ngoài lối vào bằng đá chạm khắc.

Nó đã được chạm khắc; không có nhầm lẫn nó! Đây là một lối đi mà tự nhiên chưa bao giờ hình thành. Anh ta sải bước nhanh chóng về phía trước để xem các dấu công cụ hiện trên những bức tường cứng, nơi chạm khắc các biểu tượng và hình vẽ có thiết kế kỳ lạ. Sự xâm nhập của một tảng đá cứng hơn đã tạo thành một mái nhà, và chúng đã cắt vào bên dưới—

"Họ!" Anh ta nói to từ đó. "Họ là ai?"

Anh nhớ đến nhà khoa học đã dừng lại trang trại một thời gian trước đó, và anh nhớ lại cuộc nói chuyện của Aztec và Toltec và Mayas đủ để biết rằng không một nền văn minh cổ nào có thể giải thích được những điều anh đã thấy.

"Điều này đi ngược lại với họ - nó phải như vậy," anh lý luận. Và có những hình ảnh, đã bị lãng quên từ lâu, đã xuất hiện trong đầu anh để cho anh thấy một viễn cảnh từ quá khứ — những nhân vật có khuôn mặt màu bạc lấp lánh bên trên chiếc áo choàng màu rực rỡ — những người nô lệ, vất vả và đổ mồ hôi để lái đường hầm này thành đá rắn. Anh đột nhiên run rẩy với cảm giác có sự hiện diện của các sinh vật sống. Hơi thở của anh dường như ngột ngạt trong anh khi anh bước vào bóng tối, nơi ánh sáng bút chì từ chiếc đèn flash bỏ túi của anh làm cho màu đen càng thêm dữ dội.

Anh cố gắng rũ bỏ cảm giác đó, nhưng một sự áp bức không thể xác định được đang đè nặng lên anh; sức nặng của những thế kỷ không đếm được mà những bức tường này đã chứng kiến khiến anh ta tràn ngập những điềm báo kỳ lạ.

Chân anh loạng choạng và loạng choạng trên những mảnh đá vụn; đôi khi anh dựa mình vào tường khi đi theo hành lang đi xuống và vẫn đi xuống trước anh. Nó xoay và xoắn, rồi cuối cùng chững lại, và Garry Connell bật người lên bằng một hơi thở gấp gáp.

Đèn flash của anh ta đang tạo ra một vòng tròn ánh sáng phía trước hàng chục bước, và cho thấy một loạt các mảnh đá sắc nhọn. Và, rải rác trên chúng, một mớ xương ánh lên màu trắng; một đầu lâu đứng thẳng để nhìn chằm chằm chế giễu từ các hốc rỗng. Màu trắng đột ngột của chúng làm cho người ta giật mình trong hố đen.

"Xương!" anh ta nói, và buộc mình phải bỏ qua những tiếng vọng đang cố gắng hét anh ta xuống; "chỉ là xương! Và những chiếc đồng hồ cũ đã đeo chúng đã không được sử dụng trong hàng nghìn năm." Anh ta tiến về phía trước với những bước đầy quyết tâm đến cuối con đường được hoàn thành bằng đá rắn. Anh ta dừng lại đột ngột. Ở khoảng cách gần hơn, một số thứ khiến anh ta đóng băng với một sự căng thẳng và chờ đợi.

Bức tường đá kiên cố này - nó không vững chắc như vẻ ngoài của nó. Có một ô cửa; hòn đá bị xoay vào trong; và ở một phía của một vết nứt thẳng hàng, anh ta nhìn thấy một sợi ánh sáng.

Anh tắt đèn flash của chính mình. Ai đó đã ở đó! Ai đó đã đánh bại anh ta với nó! Anh thu mình lại và cứng nhắc trước ý nghĩ đó. Nhưng đó có thể là ai? Sự im lặng hoàn toàn và ánh sáng xanh nhạt ổn định, không thay đổi cho anh thấy ý nghĩ điên rồ của anh. Không có ai ở đó; không thể có bất cứ ai.

Bàn tay run lên vì phấn khích của anh ta, chạm qua lại trên bộ hài cốt được đăng tải như một người bảo vệ ma quái trước cửa. Anh ta ném sức nặng của mình lên hòn đá.

Vòng bi của nó rên rỉ, nhưng nó di chuyển khi anh chạm vào. Viên đá lắc lư từ từ và trầm ngâm vào một căn phòng im lặng, và Garry Connell mở to mắt và tự hỏi nơi những bức tường đá, được chạm khắc và có màu sắc rực rỡ phản chiếu ánh sáng khuếch tán nhẹ nhàng nhất.

Một căn phòng tuyệt vời, được đẽo từ tảng đá rắn! —Và Garry đã cố gắng nhìn thấy nó và tất cả những gì nó có trong nháy mắt. Anh ta nắm được phạm vi của hầm đá, bề ngang hàng trăm bộ; những bức tường xa mờ trong ánh sáng dịu.

Một điểm màu nhấp nháy cao đã đập vào mắt anh và khiến anh ngạc nhiên. Một thứ của vẻ đẹp và sự duyên dáng. Đó là một hình dạng sáng bóng, màu bạc giống như một cái nấm mọc lên; nó cao chót vót trong không khí, gần như chạm đến trần nhà, một thanh mảnh mai phồng lên và mở ra một cái đầu cong và sáng lấp lánh. Duyên dáng như một chiếc dù che nắng cổ tích, đủ lớn để che chở cho một người khổng lồ, nó giống như không có gì anh ta từng thấy.

Nhưng bây giờ không có thời gian để phỏng đoán. Anh ta không cố gắng để hiểu; anh ta chỉ muốn xem những gì có thể ở đây; và mắt anh lướt nhanh qua những bức tường điêu khắc và sàn đá nơi những chiếc hộp kim loại được sắp xếp thành hàng có trật tự.

Ông ước tính hàng trăm người trong số họ; những trường hợp khổng lồ, dài khoảng 8 hoặc 10 feet. Hai bên gần đó được nâng lên trên sàn nhà trên nền đá chạm khắc. Màu xám không bóng — kim loại, không thể nhầm lẫn — và trong chúng….

Garry tự nhủ: “Không có ích gì khi tập trung vào việc săn tìm kho báu. Nhưng dưới sự ngạc nhiên tột độ của anh là những suy nghĩ chập chờn về những gì anh có thể tìm thấy.

Anh nhìn chằm chằm vào hai chiếc hộp gần mình một cách thèm khát. Mỗi cái trong số hàng trăm cái đủ lớn để chứa một gia tài. Anh ta với lấy một thanh kim loại bên cạnh những mảnh xương nằm rải rác, và giống như một người trong giấc mơ đang ngủ, anh ta bước qua những di vật của những người đàn ông trước đó và bước vào căn phòng mà họ đã canh giữ.

Ánh sáng khiến anh dừng lại trong giây lát. Anh bối rối về nó; ngạc nhiên nhìn vào một vòng tròn tỏa sáng rực rỡ trên mái đá. Nó nhắc anh nhớ đến điều gì đó ... chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ... vâng, đó là câu trả lời - một chất hoạt tính vô tuyến nào đó. Mắt anh ta quay trở lại chiếc rương gần nhất, và anh ta kẹt điểm của thanh bị ăn mòn bên dưới mặt bích của một chiếc nắp đậy kín.

Căn phòng ẩn mát mẻ, nhưng Garry Connell đã lau mồ hôi trên mắt khi anh ta ngừng nỗ lực điên cuồng của mình. Thanh kim loại kêu vang dội trên sàn nhà bên cạnh anh. Anh đứng, thở hồng hộc, mắt nhìn vào tấm bìa kim loại không chịu dời đi. Và trong sự im lặng đó lại xuất hiện trong anh sự e ngại lạ lùng, sởn gai ốc. Anh bắt gặp mình đang nhanh chóng nhìn ra phía sau như thể để tìm thấy một người khác ở đó.

Đôi mắt anh giờ đã quen với ánh sáng nhạt, và những hình điêu khắc trên tường nổi bật với sự khác biệt đáng kinh ngạc. Garry quay lại nhìn bức tường gần hơn và bóng dáng cứ lặp đi lặp lại.

Đó là một người đàn ông, cao và gầy, áo choàng của anh ta, không bị phai màu theo năm tháng, đỏ rực bằng vàng và đỏ rực. Nhưng mặt trên! Garry rùng mình bất chấp sự xấu xí quỷ dị mà nghệ sĩ đã sao chép. Nó có màu đen chết chóc, có rãnh đôi mắt đã được chạm lên một cách nghệ thuật để làm nổi bật cái nhìn độc ác của họ. Cái đầu tự nhô lên thành một điểm tròn trịa càng làm tăng thêm vẻ tàn bạo vô nhân tính trên khuôn mặt.

Garry nhìn thấy ông đang ngồi trên ngai vàng, và những nhân vật khác, được chạm khắc ít khéo léo hơn, đang quỳ gối trước ông. Một lần nữa, anh ta đang đứng phía trên một kẻ thù đang phục tùng, một ngọn giáo ba cánh giơ lên để tung ra đòn cuối cùng.

Im lặng, Garry đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng với sự lặp lại của sinh vật khủng khiếp rõ ràng là một vị vua. Rồi anh khẽ huýt sáo. “Anh ấy chắc hẳn đã từng như vậy,” anh ấy nói. Và, "Cậu bé," anh ấy nói với bức ảnh được chạm khắc một cách quen thuộc, "dù bạn là ai, bạn đã chết lâu rồi, và tôi không ngại nói với bạn rằng tôi rất vui vì điều đó."

Anh ta đang từ từ đi vòng quanh chiếc quan tài đầu tiên. Bên ngoài nó là chiếc que mảnh mai với đầu nấm trông giống một cái chuông hơn khi anh nhìn từ bên dưới. Bề mặt bên trong của chiếc đầu được tô điểm, giống như những hình vẽ trên tường, với màu đỏ thẫm và vàng trong những thiết kế kỳ lạ. Bây giờ anh thấy phần đế của nó được nối với một cái hộp nhỏ hơn, giống như hai cái bên cạnh nó trên bệ đá.

Anh chậm rãi đến bên cạnh nó để xem xét chiếc hộp với đôi mắt nheo lại. Anh hy vọng chiếc vỏ kim loại sẽ không thể di chuyển được như những chiếc khác, và anh bắt đầu quay lại và thở gấp khi kim loại nhô lên khi chạm vào và ánh sáng màu xanh lục từ trên cao vụt trở lại từ bên trong chiếc hộp trong hàng nghìn ngọn đèn lấp lánh. Sau đó, anh ta khom người để nhìn thấy ánh sáng lấp lánh, ánh bạc của những bánh xe kim loại di chuyển trên những vòng bi nạm đá quý.

Một cơ chế của một số loại — nhưng cái gì? anh tự hỏi. Anh ấy có một số kiến thức về dòng electron phóng điện liên tục từ ánh sáng phía trên, và anh ấy biết cách chúng có thể sạc một chiếc kính điện tử sẽ tự động phóng điện để tạo ra chuyển động. Anh gật đầu nửa hiểu khi chiếc lá vàng rung rinh rơi xuống và cho phép một bánh xe nhỏ di chuyển một bậc trên bộ thoát của nó.

"Đồng hồ!" anh ta tự nhủ - gần như anh ta có thể đặt tên cho cái máy - "và nó đã chạy ở đây suốt thời gian qua .... Tôi tự hỏi, để làm gì? Nó phải để làm gì?"

Anh lại nhìn chằm chằm vào hình chiếc chuông sừng sững phía trên mình, nhưng mục đích của nó thì không thể đoán được: đó là một bộ phận của cỗ máy. Đôi mắt của anh ấy đã trở lại với cơ chế của chính nó. Có một mảnh đá vỡ vụn .... Garry với lấy nó một cách không suy nghĩ, nhưng tay anh đã bị kiểm tra giữa không trung.

Mảnh vỡ nằm bên dưới một đòn bẩy nhỏ, giữ nó dựng đứng. “Đó là câu trả lời,” Garry thì thầm. "Máy để mở," - anh sờ thấy vỏ ngoài bị móp bởi một đòn nặng nào đó, và nhìn thấy những mảnh đá sắc nhọn dưới chân mình - "một tảng đá rơi từ mái nhà xuống, bong ra và rơi xuống máy, và một mảnh vụn đã làm kẹt chiếc cần nhỏ này. Nhưng chiếc máy vẫn chạy tích tắc .... "

Những ngón tay của anh ta với lấy viên đá.

"Đi nào!" anh nói, và cười toe toét trước những suy nghĩ trong đầu anh. "Hãy xem những gì máy sẽ làm!"

Mảnh vỡ vụt mất trong tay anh, và anh thấy chiếc cần từ từ rơi xuống. Có chuyển động bên trong hộp - những bánh xe và những quả cầu sáng chạm vào nhau đang quay trong những vòng tròn lấp lánh màu xanh bạc - và từ trên cao anh nghe thấy âm thanh thì thầm yếu ớt đầu tiên.

Nó phát ra từ chiếc chuông, và Garry lùi lại để nhìn chằm chằm lên phía trên. Tiếng ngân nga nhẹ nhàng đầu tiên của nốt chuông trong trẻo ngọt ngào vô cùng. Nó tăng cao độ trong khi âm lượng tăng lên, cho đến khi nốt nhạc bị mất đi trong tiếng gầm cao vọng lại từ các bức tường và mái nhà. Cao hơn nó đã tăng; đó là một tiếng hét của con người trong cơn đau đớn của nó, phi thường trong âm lượng của nó!

Garry Connell run rẩy đứng lên vì nỗi sợ hãi không tên. Âm thanh này thật không thể chịu nổi; nó đập vào anh ấy đôi tai; nó đập nát toàn bộ cơ thể anh ta; nó tìm kiếm mọi dây thần kinh đang run rẩy và xé nát nó bằng những ngón tay đầy lửa. Còn cao hơn nữa! —Và tiếng hét xuyên qua và tra tấn não anh. Anh cảm thấy giật cơ không kiểm soát được.

Cỗ máy quay cuồng là một thứ ánh sáng mờ ảo, và anh khao khát với từng thớ thịt trong tâm trí bị tra tấn của mình để ném mình vào nó — vào nó! —Một cái gì đó để chấm dứt tác động không thể chịu đựng được từ trên cao. Cơ thể của anh ta, bị tấn công bởi tiếng ồn ào là sự dày vò thể xác, không thể cử động; những rung động đánh gục anh ta bằng sức mạnh nghiền nát, trong khi giọng nói chói tai cất lên cao hơn, sau đó trở nên yếu ớt, và với một tiếng thì thầm cuối cùng, anh ta chết trong hư vô.

Và Garry vẫn cảm thấy mình đang chìm xuống; căn phòng bị mờ; cơn đau đớn tột cùng của những dây thần kinh bị tra tấn tan chảy thành một cơn mê tràn qua người anh. Anh lờ mờ cảm nhận được rằng thứ quái dị, rung rinh, có hình chiếc chuông trên đỉnh vẫn đang tung ra cơn mưa rung chuyển tàn khốc của nó; họ ở trên phạm vi thính giác; nhưng anh cảm thấy cơ thể mình run lên theo lời nhắn chưa nghe thấy. Rồi ngay cả những hiểu biết vụn vặt mơ hồ này cũng rời bỏ anh. Thứ cao chót vót, không âm thanh không rõ ràng ... nó biến mất trong bóng tối bao trùm ...

Anh ấy nằm trên sàn nhà trong tư thế khom người khi những chấn động khiến anh ấy không còn nữa. Tâm trí anh, ngay lập tức, được giải phóng, và anh biết rằng những rung động không âm thanh từ chiếc chuông đã kết thúc. Một làn sóng biết ơn tràn ngập khắp người anh, và anh thu mình trong sự im lặng hoàn toàn của căn phòng - cho đến khi sự im lặng đó bị phá vỡ bởi một âm thanh khác.

Nó cứng và kim loại, giống như tiếng lách cách của một chiếc bu lông đã rút ra, và xuất hiện đầu tiên từ chiếc hộp ở bên cạnh anh ta. Một tiếng rap sắc bén thứ hai đáp lại từ chiếc quan tài nâng cao kia, sau đó một hình xăm vang vọng của các tác động kim loại rung lên và lách cách trong căn phòng vang dội. Mỗi chiếc tráp trong số hàng trăm chiếc tráp đang hòa giọng vào dàn đồng ca rộn ràng.

Tình trạng tê liệt kìm hãm cơ bắp của Garry đã biến mất, và anh từ từ đứng dậy để nhìn thấy mép của tấm bìa mà anh đã cố gắng di chuyển một cách vô ích, đang bay lên một cách uyển chuyển trong không khí. Đôi mắt của anh ta đảo quanh; quan tài thứ hai đang mở; xa hơn là vô số người khác; căn phòng sống động với chuyển động im lặng nơi những nắp kim loại nâng lên như những cánh hoa đang hé nở trước mặt trời.

Máy đã làm được điều đó! Niềm tin đến với anh một cách đột ngột. Những rung động đã đánh gục anh ta đã làm được điều này: một số cơ chế mở khóa trong mỗi trường hợp đã được kích hoạt khi rung động đạt đến cao độ thích hợp. Sau đó, những suy nghĩ đó đã được thúc đẩy khỏi tâm trí của anh ta bởi một xác tín ly kỳ hơn: Các quan tài đã mở! Kho báu! Ai có thể biết một số trong số chúng có thể chứa những gì? Anh bước nhanh về phía gần hai người hơn.

Một bước! —Và đôi tay vươn tới của anh ấy dừng lại bất động phía trên chiếc hộp đang mở. Nội dung của chiếc hộp hiện rõ trước mắt - và anh kinh hoàng nhìn chằm chằm vào hình dáng bán khỏa thân màu đen của một người đàn ông, im lặng và bất động như đối tác của nó trên tường.

Màu đen như một bức tranh khắc trên gỗ mun, đó là khuôn mặt thu hút đôi mắt của Garry. Anh nhìn thấy cái đầu nhọn hoắt, đôi môi mỏng hé ra từ hàm răng đang gầm gừ, vẻ mặt man rợ tàn bạo mà ngay cả sự tĩnh lặng đông lạnh này cũng không thể che giấu.

Đôi mắt đã được nhắm lại; Garry nhìn thấy cái nắp bị rạch của chúng. Anh ta đang nhìn họ khi họ run rẩy và co giật. Những cái mi từ từ mở ra, thu hút lại khỏi đôi mắt nhìn chằm chằm lạnh lùng và chết chóc — đôi mắt đột nhiên trở nên sống động, quay lại và nhìn chằm chằm không chớp mắt, một cách kinh khủng, vào mắt anh.

Môi của Garry mấp máy khi anh lùi lại sau khi rút lui chậm rãi, nhưng anh không nghe thấy giọng nói của chính mình, chỉ có một tiếng thì thầm khàn khàn lặp đi lặp lại: "Các xác ướp! Các hộp xác ướp! Và chúng đang sống lại!"

Hoạt ảnh bị tạm dừng. Anh ấy đã nghe nói về những điều như vậy. Hồi tưởng lờ mờ, thoáng qua về những gì anh đã đọc chợt đến với anh — những con cóc đã sống ngàn năm bị phong ấn trong đá - nhưng điều này, một con người, một con người! - không, không! - nó không thể trở thành sự sống; không phải sau tất cả thời gian này!

Cái đầu nhọn, khuôn mặt xấu xí, uy hiếp và cơ thể đen như chết trỗi dậy từ từ trong quan tài đã cho lý lẽ của anh ta là dối trá. Trong một thực tế sống động đáng sợ, anh nhìn thấy thứ trước mắt khi nó vươn cái cổ căng tròn, vươn dài và uốn cong cánh tay dài, đen và thở sâu qua đôi môi mỏng. Sau đó, với một luồng năng lượng quay trở lại, nó nhảy ra và đứng xuống để đứng bán khỏa thân và màu đen, cao chót vót trên đầu anh đầy đe dọa.

Và Garry, quá choáng váng khi cảm thấy sợ hãi, trước tiên nhìn vào khuôn mặt sống động trước mặt mình và sau đó là những bức chạm khắc trên đá. Có quá nhiều thứ ở đây để có thể hiểu ngay lập tức; lý trí của anh ta không thể theo kịp đủ nhanh nơi mà sự thật đang dẫn đến, và tâm trí anh ta dường như đang mò mẫm tìm kiếm một điều chắc chắn, đã được chứng minh.

"Nó giống hệt cái trên tường," anh giải thích một cách cẩn thận với chính mình. "Đó là đức vua, chính là cậu bé già! Tôi đã nói cậu ta sẽ là một kẻ xấu; Tôi đã nói cậu ta là một kẻ tồi tệ—"

Anh ta nhìn thấy người kia giơ tay đe dọa, và anh ta cúi người để đón nhận đòn tấn công. Nhưng đôi bàn tay đen ngòm buông xuống, khuôn mặt cau có quay lại, trong khi mắt Garry hướng về phía có âm thanh chuyển động trong chiếc quan tài thứ hai.

Đèn xanh tràn xuống, Garry Connell liếc nhanh ra ngưỡng cửa. Quá nhiều người da đen và đây sẽ không phải là nơi an toàn cho anh ta. Anh ta đang mong đợi một lần hiện ra khác như lần đầu tiên; anh ta sẽ nghĩ rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại bất kỳ sự ngạc nhiên nào nữa, nhưng đôi mắt xám của anh ta mở to trước những gì ánh sáng tiết lộ.

Có một cái quan tài, màu xám và không có ánh bóng trên nền đá thấp của nó. Vỏ bọc của nó, giống như những cái khác, dựng đứng, và phía trên mép gần hơn, một cánh tay đang giơ lên. Nhưng đó là một cánh tay trắng, và nó kết thúc bằng một bàn tay trắng, thon gọn! —Có vẻ mềm mại tròn trịa được thể hiện rõ ràng trên nền màu xám, cho đến khi cánh tay rơi xuống để bàn tay có thể nắm lấy cạnh kim loại.

Đôi mắt của Garry nhìn vào những ngón tay trắng nõn mảnh mai đó. Bàn tay của một người phụ nữ - một cô gái! - đây là điều kỳ diệu gì của phép màu? Anh giữ nguyên tư thế im lặng của mình trong khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hiện ra trước mắt.

Nó có màu trắng sữa trên nền kim loại xám xỉn bên ngoài, màu trắng của chính cái chết, cho đến khi tuần hoàn trở lại mang theo một màu hồng ửng từ từ len lỏi đến đôi má tròn trịa. Mái tóc sẫm màu xõa ngang vai để hòa hợp với một tấm màn viền bằng những sợi chỉ vàng. Một bộ phim ren vàng bọc về cô ấy — chiếc áo choàng của cô ấy đã thành cát bụi, tan biến theo năm tháng — và chỉ còn lại những sợi chỉ vàng nơi chiếc áo choàng được chụp, một sự che giấu vô ích cho bờ vai trắng nõn, những đường cong mềm mại của bộ ngực căng tròn. Nhưng đôi mắt của Garry đã bị giữ chặt bởi đôi mắt đang nhìn và bị khóa chặt với anh ta.

Đôi mắt đen, sâu và ổn định, nhưng lại sáng lên một cách nhẹ nhàng với điều kỳ diệu của sự thức tỉnh này. Cửa sổ, trong suốt như pha lê, qua đó tỏa ra ánh sáng dịu dàng tràn ngập khắp anh ta!

Sự quyến rũ cũng như vẻ trắng tròn của hình thức được che đậy mỏng manh, không phải điều này cũng như vẻ đẹp trẻ thơ của khuôn mặt đã khiến anh bị mê hoặc. Tình yêu duy nhất của Garry Connell trước đây là sa mạc, và giờ đây, anh bị lấp đầy và rung động bởi vẻ quyến rũ từ trong đôi mắt đầy xúc động này.

Một từ khàn khàn vang vọng trong bầu không khí im lặng, và Garry nhìn thấy đôi mắt của cô gái mở to khi cô nhìn vào người da đen, người đã nói. Anh nhìn thấy khuôn mặt của cô mất đi màu trắng và trắng bệch, và rõ ràng đôi mắt mở to của cô cho thấy nỗi sợ hãi tràn ngập trong cô cùng với những hồi ức quay trở lại.

Garry nhìn theo ánh mắt của cô gái hoang dã có đôi mắt trợn trừng lấp lánh trong niềm chiến thắng man rợ và vẻ đắc ý trước vẻ đẹp trong trắng của cô gái đang run rẩy. Dáng người gầy gò lại nói bằng cái giọng khàn khàn khó hiểu - lúc này anh ta mới xưng hô với cô gái - và giọng điệu truyền đến một sự thù hận kỳ lạ xuyên qua từng thớ thịt của người đàn ông đang xem.

Người da đen tiến một bước về phía trước; cô gái trong nháy mắt trắng và vàng vọt ra khỏi nơi an nghỉ của mình để trú ẩn sau chiếc quan tài cao. Đôi mắt của cô ấy lại nhìn về phía Garry, và lời kêu cứu dù vô thanh cũng không kém phần thực tế.

Rồi đôi môi nhợt nhạt của cô ấy mấp máy, và cô ấy gọi anh với một giọng nói trong trẻo thốt ra những từ không rõ.

Garry đến từ câu thần chú trói buộc anh ta, và với một cú lao nhanh giữa cô và người đàn ông đang tiến lên. Anh ta tiếp đất căng thẳng và thu mình lại, và giọng anh ta khàn đi vì phấn khích khi nói.

"Tất cả là do anh," anh ta nói với người da đen.

Những lời nói của anh ta chẳng có nghĩa lý gì đối với kẻ dã man này, nhưng giọng điệu vang lên qua chúng, và tư thế cúi người, sẵn sàng của anh ta, hẳn là rất đơn giản. Khuôn mặt đẫm máu bên dưới mái vòm nhọn cao của cái đầu đang xoắn lại vì giận dữ; mắt trừng trừng nhìn sinh linh này dám chống lại hắn. Nhưng người da đen dừng lại, sau đó bước lùi về phía quan tài nơi anh ta đã ở đó.

Garry lùi lại vài bước chậm rãi đến cuối chiếc hộp kim loại đã che chở cho cô gái. "Em không hiểu anh sao?" anh ấy hỏi. "Tôi đang nằm mơ? Chuyện gì đã xảy ra? Cô là ai, và con thú đen này là ai? Tất cả có ý nghĩa gì?"

Một lần nữa anh chắc chắn rằng lời nói đơn thuần đó là vô ích, nhưng anh cảm thấy rằng mình phải nói, nói điều gì đó, bất cứ điều gì, để chứng minh thực tế về bản thân đang thức giấc của chính mình và trải nghiệm ác mộng hoang dã.

Anh nhìn thấy cô gái đang cúi mình cao hết cỡ; anh nhìn thấy chuyển động của bàn tay cô khi cô vuốt mái tóc đen ra khỏi khuôn mặt, và màng ren vàng bám chặt lấy cô khi cô đến bên anh. Một tay dang ra đặt lên trán anh, nhẹ và mát.

Anh nghe thấy giọng nói của cô, rất mềm và lỏng nhưng lại mang đầy nỗi kinh hoàng. Cô nói những từ và cụm từ vô nghĩa, nhưng khi bàn tay cô chạm vào mặt anh, anh đột ngột bắt đầu.

Bản thân những từ ngữ đã mang ý nghĩa và sự mạch lạc, hay nó là một điều gì đó bên trong chính anh ta? —Garry không thể nói được. Nhưng, với sự rõ ràng đáng kinh ngạc của một chiếc radio được bật đầy đủ, anh ấy đã gây ấn tượng với những suy nghĩ của cô ấy, và bộ não của chính anh ấy đã thu nhận chúng và chuyển chúng thành những từ mà anh ấy biết.

"Bạn sẽ giúp tôi, bạn sẽ cứu tôi," những lời đang nói. "Tôi biết bạn là người trong chúng tôi. Bạn là một người lạ, nhưng làn da của bạn trắng; bạn không thuộc bộ tộc Horab."

Garry bất động và lắng nghe. Anh biết mình đang cảm nhận được suy nghĩ của cô - cô đang giao tiếp với anh bằng một phép thần giao cách cảm nào đó - và anh biết, khi bắt được lời, Horab là người da đen ở đó trước anh, chạm tới và cảm nhận trong quan tài nơi anh đã ngủ. Horab — một vị vua man rợ của một vùng đất man rợ—

“Anh ta đã bắt được tôi,” lời nói tiếp tục trong sự vội vàng đến khó thở. "Tôi đến từ Zahn: bạn có biết vùng đất tốt của Zahn không? Tôi là Luhra. Horab đã bắt tôi; mang tôi đến hòn đảo này; hôm qua anh ấy đưa tôi đến đây. Anh ấy đưa tôi vào giấc ngủ, và anh ấy đưa người của mình đến hãy ngủ đi, hàng trăm chiến binh được chọn của anh ấy. Anh ấy đã làm phép thuật của mình, và anh ấy nói chúng ta sẽ ngủ trong một trăm mùa hè. Nhưng đó là ngày hôm qua. Và bây giờ bạn sẽ cứu tôi; cha tôi là một người vĩ đại; ông ấy sẽ thưởng cho bạn— "

Những câu nói đó gần như không mạch lạc trong đầu anh, nhưng chỉ dừng lại ở một âm thanh và sự khuấy động từ căn phòng sau lưng họ.

Garry cần một chút thời gian để nội dung của thông điệp được ghi nhận. Anh đã nghe nó thực sự như thể cô đã nói: Horab đã bắt được cô — ngày hôm qua! ... Và chính đôi môi của anh đã đã mất đi sự ngạc nhiên khép lại thành một nụ cười nghiệt ngã.

"Hôm qua!" Cô nghĩ rằng chính ngày hôm qua, đêm dài của cô đã bắt đầu. Horab có biết sự thật không? Garry đột nhiên chắc chắn rằng mình đã làm. Kế hoạch của Horab đã thất bại; anh không thể biết được trong quá khứ xa xôi đã bao lâu rồi khi anh đặt mình và cô gái này trong tráp của họ, an toàn trong ngôi mộ trên núi của họ.

Chỉ một tích tắc để những suy nghĩ này hình thành — sau đó mắt anh ta nhìn thẳng vào người dã man cao lớn, người đã tìm thấy thứ anh ta tìm kiếm trong chiếc hộp kim loại lớn. Horab, vua của một chủng tộc đã biến mất, giờ đã trở lại với một vương trượng nặng trên tay; và chiếc đầu nạm ngọc của nó lóe sáng rực rỡ khi anh ta nâng nó lên cao trong không trung và hét lên một mệnh lệnh vang vọng vào phòng. Một bàn tay trắng nõn đang túm lấy vai Garry, một thân thể mềm mại bám sát, để biến anh ta đến nơi mà nguy hiểm mới đe dọa.

Các tráp khác! Anh đã quên chúng, và anh nhìn thấy những người gần hơn còn sống với bộ dạng chật vật. Một người đàn ông da đen, mặt ủ rũ, đầu thú và đầu nhọn, từ từ dựng đứng và loạng choạng trên sàn. Khác — và khác! Có rất nhiều người đàn ông da đen, khỏa thân chạy khỏi những chiếc quan tài gần hơn và lắc lư trên đôi chân của họ một cách say sưa.

Garry căng thẳng đứng, tâm trí anh là một mớ hỗn độn của những kế hoạch đang hình thành. Kẻ vũ phu này anh ta có thể xử lý, nhưng cả bộ tộc - đó là một mệnh lệnh quá lớn. Tuy nhiên, anh ta biết với một niềm tin không thể lay chuyển rằng anh ta sẽ mang cô gái này khỏi nanh vuốt độc ác của họ hoặc chết trong cuộc thử nghiệm.

Sự quyến rũ của phái nữ đã không thể khiến Garry thích thú ở thế giới bên ngoài đó, nhưng giờ đây thông điệp của đôi mắt dịu dàng này, vẻ đẹp lôi cuốn của khuôn mặt đáng yêu này, kiêu hãnh và không sợ hãi bất chấp nỗi sợ hãi của cô ấy, bàn tay thật mềm mại và tin tưởng trên khuôn mặt anh ấy! —Có điều gì đó bước vào cuộc sống cô đơn của Garry Connell đã đánh sâu vào trong anh ta và tìm thấy một phản ứng sẵn sàng.

Anh quét một cánh tay về cơ thể mềm mại, uyển chuyển bên dưới lớp áo mỏng manh của nó, và anh vung cô ra phía sau khi chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng cuộc tấn công. Và anh ta liếc nhìn cô một cái nhìn chắc hẳn mang một thông điệp, vì đôi môi run rẩy đang ẩn chứa một nụ cười ma mị khi mắt cô chạm vào mắt anh.

Suy nghĩ của Garry lao đến khẩu súng, nhưng gói bọc chặt chẽ của anh ta đang ở trong hành lang bên ngoài. Anh ta cầu nguyện trong giây lát rằng anh ta có thể gặp được khẩu súng lục của đám đông này trong tay, và anh ta quay lại một nửa; nhưng không có thời gian được đưa ra. Thủ lĩnh đang hét lên mệnh lệnh, giọng nói khắc nghiệt của anh ta vang lên thành những tiếng vang chói tai khắp hầm đá, và đám người da đen xông lên theo lệnh của anh ta.

Một khối cơ thể gầy guộc, với khuôn mặt xấu xí và tàn bạo nơi đôi mắt say ngủ mở to và trừng trừng! Họ tập trung vào anh ta, và Garry gặp phải sự vội vã với một cơn mưa quyền thẳng và đòn tấn công vào những khuôn mặt gần nhất. Anh ta bị đẩy lùi vào tường bởi sức nặng của những con số của họ, nhưng anh ta thấy một số đi xuống để đếm.

Căn phòng dường như tràn ngập tiếng hò hét của những người đàn ông. Tiếng kêu chói tai của họ vang lên trong một sự hỗn loạn của sự bất hòa, và trên hết Garry nghe thấy tiếng hét khàn khàn của thủ lĩnh của họ.

Có những nắm đấm và cánh tay chụm vào đầu anh ta. Anh tránh chúng ra, sau đó nhảy ra khỏi tường, nhảy ra ngoài và sang một bên, nơi có đủ chỗ cho những cú vung tay đập thình thịch của mình. Một khuôn mặt đen khác trở nên trống rỗng dưới tác động của cú đánh của anh ta — một giây — và một phần ba!

Anh ấy đang từ từ nhường đất khi những người khác tiếp tục. Sau đó, vượt ra ngoài những bóng người đông đúc, anh nhìn thấy một người đang giơ cao ngọn giáo đinh ba trên không trung. Vũ khí đã sẵn sàng; những điểm kim loại sáng lên trong ánh sáng xanh lục - những điểm có thể xé nát cơ thể anh ta chỉ bằng một cú đánh.

Garry dừng lại nhưng ngay lập tức, sau đó mở rộng bàn tay nắm chặt của mình để nắm lấy cái cổ gầy của kẻ thù trước mặt mình. Anh quay cuồng cơ thể người đàn ông và giữ nó như một tấm khiên trong khi anh với tay nắm lấy ngọn giáo đang đâm một cách vô ích. Lờ mờ anh ấy nhìn thấy tia sáng trắng và vàng nơi cô gái, Luhra, ném cơ thể của mình lên người có vũ trang và tuyệt vọng bám vào trục của vũ khí chết người.

Garry treo nhanh vào cơ thể đang vật lộn, đó là lá chắn của anh ta; giờ có những ngọn thương khác vụt sáng trong không khí. Anh ta thả lỏng một tay và hạ một cú đâm ngắn vào mặt một kẻ dã man có hai tay đang kề vào cổ họng anh ta. Cú đánh rất nhẹ, và anh kinh ngạc khi thấy người đàn ông loạng choạng và ngã xuống. Có những người khác lắc lư bất lực và khuỵu xuống. Những ngọn giáo vang lên sắc lẹm, va vào đá .... Chúng đang rơi xuống. Cơ thể anh đang ôm bỗng mềm nhũn trong vòng tay anh và đổ nặng nề xuống sàn ....

Garry nhìn thấy kẻ đã đe dọa anh ta đã bỏ đi; anh ta mang theo cô gái khi anh ta ngã xuống, và ngọn giáo của anh ta bay điên cuồng từ bàn tay đang mở của anh ta. Garry chỉ có một mình! —Và kẻ thù chỉ là một đám xác ngổn ngang, nơi mà cánh tay dang ra co giật đánh dấu dấu hiệu cuối cùng của sự sống.

Anh thở dốc, vì một số đòn tấn công của kẻ thù đã hạ cánh, và anh loạng choạng khi lau một giọt máu trên mắt. Không có thời gian để tìm hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng những người da đen chắc chắn đã không hiểu nó. Vượt ra khỏi những thân hình co ro, bóng dáng cao lớn của Horab nhảy vọt trong không trung khi anh ta lao về phía trước, và cùng lúc đó, Garry ném mình vào giữa sự đe dọa của áo đen và cô gái ngông nghênh.

Anh ta lảo đảo một lần nữa khi tiếp đất từ bước nhảy hoang dã của mình, và anh ta kêu gọi nguồn dự trữ cuối cùng của mình để tạo sức mạnh cho cú đánh mà anh ta tung ra cho khuôn mặt đang gầm gừ ở trên.

Quyền trượng nặng nề vung lên cao, và rơi xuống khi Garry tấn công. Anh ta thấy cú đánh bắt đầu; nhìn thấy vòng cung rực lửa mà cái đầu nạm ngọc được tạo ra đang hạ xuống như một chiếc chùy trên đầu mình. Sau đó, khuôn mặt của Horab biến mất, và căn phòng là một nơi quay cuồng của màu đỏ và vàng nhấp nháy trước khi sự đen đủi xóa mờ nó ....

Garry tỉnh dậy và chớp mắt một cách ngu ngốc với một ngọn đèn xanh phía trên mình. Đầu cậu là một cơn đau nhói, chói mắt làm mờ đi những suy nghĩ của cậu.

Nó xóa từ từ. Bóng dáng lấp lánh của một cô gái đang bước lên từ sàn nhà. Đôi mắt nhức nhối của anh nhìn thấy màu trắng của cơ thể trẻ trung của cô qua ánh sáng chói lòa của lớp ren vàng. Đôi mắt cô nhìn đến anh, và anh sắc bén nhận ra rằng đây không phải là mơ — hang động này có những bức tường dường như đang lắc lư, khuôn mặt đang nhìn anh một cách đáng thương, và xa hơn nữa, trong một ánh sáng xanh khủng khiếp, bóng đen của một người đàn ông gầy. cúi đầu nhọn của mình lên trên ngực.

Tâm trí của Connell là một vòng xoáy của những suy nghĩ và cảm xúc quay cuồng, những điều băn khoăn khó hiểu và những cơn thịnh nộ chiến đấu; vậy mà kỳ lạ xuyên suốt và trên tất cả là một cảm giác vui sướng thuần khiết trong ánh mắt nhắn gửi trên khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

Hình bóng đen đã mở rương. Garry nhìn thấy màu xanh lục chói lọi của nó bắn xuyên qua với ánh sáng phản chiếu của nhiều viên đá quý. Những món trang sức lấp lánh rực rỡ khỏi bàn tay gầy đen khi họ rút một sợi dây vàng. Một phần của tấm vải nạm đá quý, chính là, anh ta đã xé toạc từ những dây buộc đã mục nát của nó trước khi nhanh chóng đến với cơ thể vẫn còn bơ vơ của Connell.

Cuộc đấu tranh của Garry là vô ích; hai tay bị trói trước mặt. Cảm giác đau đớn khi bị một mũi giáo đâm vào khiến anh ta khỏi cảm giác tê liệt đang đeo bám anh ta, và anh ta chóng mặt đứng dậy. Một lần nữa các bức tường lại quay cuồng, và anh ta có thể sẽ gục đầu xuống nhưng với một cơ thể nhẹ nhàng, mềm mại đến gần để ném những cánh tay trắng về anh ta.

Qua đôi mắt đỏ như máu, anh nhìn thấy Luhra, đến từ vùng đất Zahn, ngẩng cao đầu và đôi mắt lóe sáng khi cô quay sang đối mặt với màu đen man rợ. Và anh nghe thấy hàng loạt câu nói kỳ lạ mà cô ấy đã đổ ra để phản đối anh.

Tin nhắn của cô ấy bị ngắt đột ngột. Đôi mắt của Garry dõi theo cô ấy để xem một vị vua man rợ, khỏa thân nhưng để tàn dư của những chiếc áo cà sa thời đó đã ăn hết. Anh ta đang với tay, vào một chiếc quan tài đã từng đựng lễ phục của vua - vươn tay bằng bàn tay đen gầy chỉ đưa ra những mảnh vải màu tím và đỏ thẫm nhanh chóng trở thành cát bụi trong tay anh ta.

Garry nhìn thấy đôi mắt có rãnh nhìn chằm chằm khó hiểu vào tấm vải mục nát, rồi liếc nhìn sắc bén và hỏi han về điều đó. Anh ta nhìn thấy một người da đen đặt một chiếc áo dài bằng ngọc quý lộng lẫy trên cái đầu nhọn hoắt xấu xí của anh ta, sau đó vươn lên và băng qua một cách chậm rãi đến đống thi thể. Cây giáo trong tay, anh truyền cho những hàng tráp ăn hỏi.

Garry biết những chỗ gần nhất đều trống rỗng; anh ta đã nhìn thấy sự bùng nổ của sự sống từ bên trong họ. Horab, với một từ gầm gừ, chuyển sang các quan tài khác trải dài khắp phòng. Cái đầu xấu xí khom lưng; một lần nữa hai bàn tay đưa xuống, để quay lại lần này với một hộp sọ trống rỗng, lấp lánh.

Garry đã từng nghĩ đến khẩu súng lục của mình, nhưng cùng một suy nghĩ rằng mình không bao giờ có thể với được nó; ngọn giáo của Horab sẽ đâm xuyên qua anh ta ngay từ chuyển động đầu tiên. Anh gạt bỏ ý nghĩ - quên nó đi - và quên đi tất cả những điều khác trong niềm say mê ngắm nhìn đôi môi chùng xuống và vẻ kinh ngạc cau có trên khuôn mặt đen sạm của Horab. Và dần dần có một lời giải thích cho bộ não đang đau nhói của anh ta.

Luhra đã nói một trăm mùa hè - Horab đã định ngủ trong một trăm năm - và chiếc máy đánh thức anh ta đã không hoạt động. Thời đại vượt xa tính toán đã trôi qua, và chỉ có hai người này, vị vua áo đen và cô gái, sống sót. Họ đã ở ngay bên dưới ánh sáng; năng lượng ngập lụt của nó đã đưa họ an toàn qua những năm tháng không như mơ. Nhưng, đối với những người khác, nó đã khác.

Những ánh sáng gần nhất đã đáp lại tiếng gọi rung động, nhưng sức sống của chúng đã biến mất; khoảnh khắc sống của họ thật ngắn ngủi. Đối với hàng trăm người đã cảm thấy ánh sáng nhưng mờ nhạt - chiếc đầu lâu đã kể câu chuyện. Họ đã chết khi họ ngủ, chết hàng ngàn năm trước, và bộ xương của họ là tất cả những gì còn lại để chế nhạo nhà vua của họ và sự thất vọng về kế hoạch của ông ta.

Nhưng mục đích của giấc ngủ dài là gì? Sự đụng chạm của Luhra và những lời nói không thành tiếng của cô ấy đã cung cấp câu trả lời.

"Tại sao anh ấy lại ước điều này?" tâm trí cô nói, lặp lại câu hỏi của anh ta. "Đất nước của Horab đã bị mất; những người da vàng từ bên kia dòng nước lớn đã chinh phục và tràn ngập nó. Nhưng Horab đã gieo mầm bệnh và những người màu vàng đều phải chết kịp thời. Horab là một vị vua và một người làm phép thuật ; anh ta đang liên minh với một ác quỷ; anh ta học được phép thuật của anh ta về anh ta. Chúng tôi của Zahn, tất cả đều sợ phép thuật của Horab— "Cô dừng lại trước sự rung chuyển của đá dưới chân họ.

Đầu óc của Garry đã sáng tỏ, nhưng phải ngay lập tức trước khi anh biết rằng chuyển động đó không nằm trong cái đầu đau nhói của chính mình. Sau đó, chấn động đất đến không thể nhầm lẫn, và suy nghĩ của anh ta lóe lên trở lại khối đá phía trên miệng hang. Nếu có thêm trận động đất xảy ra, họ phải thoát ra ngoài và làm điều đó ngay lập tức—

Bàn tay đen của Vua Horab dập đầu lâu một cách minh oan vào tường, và tiếng va chạm của những mảnh vỡ của nó hòa lẫn với những lời thề kỳ lạ từ đôi môi man rợ. Sau đó, anh ta tiến về phía hai người và Garry đã tìm kiếm trong tâm trí của mình một cách tuyệt vọng để tìm kiếm một số phương tiện trốn thoát.

Ngọn giáo đinh ba đã được nhắm, và Garry đợi cú ném. Anh cảm thấy, hơn cả những gì anh nhìn thấy, ánh sáng lóe lên là Luhra khi cô lao ra kiếm một ngọn giáo bên cạnh những người đàn ông đã ngã xuống. Ngay lập tức và cô ấy đã ở trước anh, căng thẳng và đĩnh đạc, một Amazon vàng, có cánh tay kiên cường và đôi mắt kiên định kiểm tra ngay cả Horab trước mặt anh.

Cô nói với kẻ man rợ bằng những cụm từ sắc bén, khó hiểu, nhưng Garry không hiểu từ đó có nghĩa là gì. Có một sự trao đổi nhanh chóng giữa chúng; phản đối kịch liệt và rung chuyển giáo sẵn sàng trên một phần của Horab. Luhra nói thêm một hoặc hai từ, và cô ấy hạ vũ khí xuống khi Horab cũng làm như vậy.

Cô ấy cúi đầu khi đưa tay chạm vào trán Garry. Anh cảm nhận được một nỗi buồn vô vọng rõ ràng là của cô, nhưng cùng với nó, anh cảm thấy một sự hòa quyện của một cảm xúc khác đang khuấy động anh đến tận sâu thẳm con người mình. Dáng người mảnh khảnh, trắng trẻo, thẳng tắp, và đôi mắt đen nhìn thẳng vào anh khi cô nói.

"Hãy lắng nghe cẩn thận," cô nói; "đó là lần cuối cùng—"

Garry thấy mình run rẩy; anh đột nhiên khó thở vì xúc động. Cơn đau dữ dội trong đầu anh đã giảm xuống một cơn đau âm ỉ, nhưng bộ não của anh vẫn sáng suốt, và xuyên qua đó là những suy nghĩ kỳ lạ.

Mối đe dọa, chính cuộc phiêu lưu hoang dã! —Chúng không là gì trước khi sự thật quá rõ ràng đối với anh bây giờ. Anh yêu cô gái này! anh ấy yêu cô ấy! —và toàn bộ bản thân anh ấy đáp lại bằng một luồng năng lượng tươi mới khi nghĩ đến ý nghĩ đó. Một người xa lạ đến từ một thế giới xa lạ, lạc lõng! —Nhưng đó là gì? —Tình yêu cô ấy! ... Thông điệp từ môi và ngón tay của cô gái truyền đến những suy nghĩ đang khóc muốn bày tỏ.

"Bạn nghĩ gì về tôi." Cô ấy cười bằng môi và mắt. "Tôi rất vui vì bạn đã làm, người thân yêu của tôi, nhưng nó là vô vọng.

"Nghe này: Tôi đã hứa; Luhra đã nói: Tôi sẽ đi với Horab để làm theo ý anh ấy. Tôi sẽ đi tự do, và anh ấy sẽ để bạn ở đây bình an vô sự. Anh ấy hứa với tôi điều này.

"Tôi sẽ cùng Horab đi thật xa qua làn nước xanh ngắt bao quanh chúng ta ở đây. Đó là một hòn đảo, như bạn biết đấy, vì bạn đã không đến đây từ xa sao?" Garry giật mình bước vào và thốt lên. Một hòn đảo! Nước uống! Anh mím chặt môi khi từ chối lời nói của cô.

“Còn anh,” Luhra tiếp tục không nghe lời, “khi chúng ta đi rồi, anh sẽ trở về mảnh đất của riêng anh.

"Nhưng, người thân yêu của tôi, hãy luôn nhớ rằng tôi yêu bạn. Tôi đã đọc được suy nghĩ của bạn, ôi dũng cảm và có xu hướng đàn ông; vì tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa. " Cô lao vào theo cảm giác phản đối cuồng nhiệt tràn ngập tâm trí anh.

Với một cử chỉ nghiêm túc, cô ra hiệu cho Horab vứt bỏ cây thương của anh ta, và cô đặt cây thương của mình bên cạnh nó trên nền đá. Nhưng cô ấy nao núng và rút lui khỏi vòng tay dang rộng và bàn tay nắm lấy, trong khi Garry Connell vật lộn điên cuồng với sợi dây trói cổ tay mình.

Anh cảm thấy bàn tay gầy guộc của Horab đang ôm lấy mình, và những cánh tay dài ôm chặt lấy anh. Và anh ta nhìn thấy khuôn mặt đen đang cười ác độc với cô gái đang nhìn khi Horab đá những ngọn giáo bên cạnh quan tài nơi cô ta đã ở.

Garry cảm thấy mình được nâng lên trong không khí, và anh ấy bất lực như một đứa trẻ trong sự nắm bắt đó. Ngay sau đó, anh ta bị ném một cách nặng nề, nằm bầm dập và khó thở trong chiếc hộp kim loại, nơi lần đầu tiên anh ta nhìn thấy khuôn mặt của Luhra trong tình trạng mở to mắt tỉnh dậy.

Giọng nói khàn khàn của Horab lên cao và chói tai. Anh ta đang hét lên đắc thắng với cô gái, trong khi tay anh ta cố gắng trói chân Garry. Đầu và vai của Luhra hiện lên phía trên mép quan tài khi cô ấy nhanh chóng vòng qua để tiếp cận từ phía đối diện và chạm đến một bàn tay run rẩy để tạo ra sự tiếp xúc cần thiết cho sự chuyển giao suy nghĩ. Cô chạm vào anh; Garry ngừng cuộc đấu tranh vô ích của mình trong khi những lời của cô ấy đến, tan nát trong tâm trí anh.

"Horab đã lừa chúng tôi," cô ấy khóc; "anh ấy sẽ để bạn ở đây. Anh ấy sẽ làm bạn tê liệt với bài hát ma quỷ của tiếng chuông, nhưng không ngủ như tôi đã làm: nó sẽ dừng lại ở một nốt nhạc khác. Anh ấy nói rằng bạn sẽ luôn tỉnh táo, nhưng bất lực - suy nghĩ - suy nghĩ - luôn luôn ! "

Cô vùi mặt vào tay mình để che đi ánh nhìn của anh, nỗi kinh hoàng trong mắt cô. Đôi tay căng thẳng của Garry Connell mềm nhũn ra. Nỗi kinh hoàng trong giọng nói của cô gái ập đến với chính anh những dòng suy nghĩ miên man khiến anh rùng mình khi nhận ra sự thật.

Mối đe dọa là có thật! Nếu Horab rời khỏi hang và mang theo Luhra, cả hai sẽ chết trong sa mạc. Người da đen man rợ sẽ không bao giờ dám đối mặt với thế giới mới lạ. Và anh ấy, Garry, sẽ ở đây trong hang động này, trong chính chiếc quan tài này, được tổ chức trong một cái chết khi thức dậy. Không ai biết anh ta ở đây; chỉ tình cờ hang động mới được điều tra. Và khi ai đó cuối cùng đã đến!

Garry say mê nhìn ánh đèn xanh. Anh ta biết chắc chắn rằng bất cứ sự trợ giúp nào có thể đến sẽ đến quá muộn. Nằm đó giờ này qua giờ khác, nhiều ngày rồi nhiều năm - chờ đợi! - luôn đợi! ... Và anh ấy không bao giờ có thể tĩnh tâm suy nghĩ của mình .... Một cơ thể! —Cơ thể này! —Và tâm trí bên trong nó hoàn toàn điên rồ….

Tiếng chuông chói tai vang lên bên tai, thần kinh của hắn run lên theo phản ứng. Anh nhìn thấy những cánh tay dài phía trên quan tài, xé tan bóng dáng một cô gái đang vùng vẫy .... Và rồi anh biết mình chỉ có một mình ....

Âm thanh của chiếc chuông vang lên như một tiếng thét chói tai mà anh từng nghe thấy trước đây. Anh ta phải suy nghĩ thật nhanh — và hành động! —Nhưng cảm giác tê dại của não và cơ bắp đang len lỏi trong người anh ta. Anh cố gắng gọi, nhưng cổ họng anh bị thắt lại và không đáp lại. Những tiếng vang đã chết vào im lặng; những rung động, như trước đây, đã vượt ra ngoài phạm vi có thể nghe được. Anh đang chìm… chìm….

Anh lờ mờ cảm thấy chiếc quan tài rung chuyển bên dưới mình. Ở một góc xa xăm nào đó trong tâm trí anh, anh biết rằng những cơn địa chấn đã xảy ra. Sau đó, anh nghe rõ ràng bằng tai nghe rõ ràng sự bất hòa chói tai khi chấn động làm rung chuyển máy rung để im lặng.

Căn phòng yên lặng; người bại liệt rời bỏ anh ta; và trong khoảnh khắc được giải phóng, bộ não trong sáng của Garry Connell vụt sáng từ sự hỗn loạn để đặt ra cho anh ta một kế hoạch hoàn chỉnh.

"Luhra!" anh gọi trong căn phòng im lặng. "Luhra!" Nhưng có vẻ như đã lâu trước khi anh nghe thấy Horab và những người bị giam cầm của anh ta trở lại từ lối đi. Rồi cái chạm tay của cô đã cho anh dũng khí để tiếp tục.

"Đúng?" cô thì thầm; "vâng, người thân yêu của tôi?"

Anh ta nhìn thấy vai của người da đen khi anh ta giơ một ngọn giáo lên đầy đe dọa về phía cô gái, sau đó quay sang điều chỉnh máy quay.

"Nói với anh ta," Garry hét lên, "- bảo Horab tắt cái máy chết tiệt đó!" Tiếng thét của nó lại tăng lên để át đi giọng nói của anh. "Hãy nói cho anh ta biết mạng sống của anh ta phụ thuộc vào nó. Hãy bảo anh ta nghe những gì tôi nói, nếu không anh ta sẽ chết."

Anh nghe thấy giọng cô gái cất lên cao vút, và anh nghe thấy tiếng gầm gừ thảm thiết của Horab đáp lại. Cô gái lặp lại tiếng kêu của mình trên tiếng chuông vang vọng - và tiếng hét không thể chịu đựng được, sau một thời gian, đã im bặt.

Garry đã trải qua một khoảnh khắc giận dữ khi anh ta có thể hy vọng sống cho khả năng nói chuyện trực tiếp với Horab và bằng những từ ngữ có thể xuyên qua não của người da đen. Nhưng anh ta đã không thể. Anh ta phải sử dụng cô gái này như một thông dịch viên, và anh ta phải cho cô ấy những lời để nói điều đó có thể làm cho con thú xấu xí này dừng lại. Anh ta phải nói như cô ấy sẽ nói; đặt những từ và câu vào miệng cô ấy mà có thể đạt đến sự mê tín man rợ của người kia.

Anh chậm rãi nói, và ấn tượng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen đầy sợ hãi trên khuôn mặt trắng bệch đang cúi xuống phía trên anh. Anh ta phải làm cho cô gái tin tưởng.

“Horab có phép thuật,” anh nói với cô. "Hãy nói với Horab rằng tôi cũng là một nhà ảo thuật - một nhà ảo thuật vĩ đại - một người vĩ đại hơn Horab."

Anh đợi ngay lập tức để nghe những lời của cô gái và tiếng cười khinh bỉ từ đôi môi trên khuôn mặt man rợ đẩy đến gần chỗ anh nằm.

"Horab thực sự là một nhà ảo thuật," Luhra nghi ngờ; "anh ta cười nhạo phép thuật của bạn. Đạo của Horab là một Đạo mạnh mẽ, độc ác và đầy quyền năng."

"Đạo của hắn?" Garry nói, và nhìn cô gái đầy thắc mắc. Anh có suy nghĩ trong đầu cô. "Ồ, vâng - chúa của anh ấy, hay ác quỷ."

Anh quay đầu lại để nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cười toe toét có đôi môi mỏng và rộng đang nhếch lên thành một nụ cười cợt nhả. Garry đã phải tập hợp tất cả sức mạnh ý chí của mình để giữ cái nhìn mà anh ta dành cho kẻ thù của mình và đến lượt anh ta cười, dài và khinh bỉ. Một cơn chấn động khác làm rung chuyển quan tài nơi anh nằm.

"Nói với Horab," anh ra lệnh, trong khi mắt anh nhìn chằm chằm vào vị vua man rợ, "- nói với Horab rằng Tao của tôi mạnh hơn Tao. Tao đang tức giận vì tao đã bị hại; nó đang rung chuyển ngọn núi. Nó sẽ rung chuyển nó xuống Horab và hủy hoại mạng sống của anh ta. "

Anh tiếp tục nhìn chằm chằm trong khi nghe thấy giọng nói của Luhra, tràn đầy hy vọng, và anh thấy sự thay đổi biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt đen nhẻm, mặc dù Horab đã hét lên một cách kịch liệt.

Luhra đang nói chuyện với anh ta. "Horab nói rằng trái đất đã rung chuyển trước đây; rằng không phải Đạo của bạn đã làm rung chuyển nó. Ông ấy yêu cầu một dấu hiệu khác."

Garry không ngạc nhiên. Anh ta đã bắn phát súng này một cách ngẫu nhiên; chính cơn chấn động đã gợi ý điều đó. Và bây giờ-

"Một dấu hiệu khác!" Garry đã phải chiến đấu hết mình để tự chủ để không hét lên sự thật cho thứ xấu xa này — để không nói cho anh ta biết về thời gian đã trôi qua và về thế giới đang chờ đợi anh ta. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra: anh ta phải chơi theo sự mê tín của người da đen này. Hãy để Horab một lần rời khỏi hang động này với tiếng hét không âm thanh quỷ dị đó văng vẳng bên tai và anh ta, Garry Connell, đã mất tích. Và Luhra! —Có hy vọng gì cho cô ấy ngoài kia?… Đôi bàn tay đen láy đang sốt ruột di chuyển về phía chiếc máy….

Garry thấy mình nói chậm - những câu ngắn mà Luhra nhanh chóng lặp lại. Và điều gì đó bên trong anh đã nổi lên thành những từ đóng khung như Garry Connell, người đàn ông của sa mạc, sẽ không bao giờ nghĩ đến để nói - những cụm từ tốt nhất có thể chạm đến tâm trí man rợ, độc ác.

Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay một lần. Anh không cảm thấy sự tra tấn của sợi dây vàng siết chặt. Anh ấy đang nghĩ về ánh sáng ban ngày, và bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi anh ấy nhìn thấy mặt trời ....

"Horab sẽ có một dấu hiệu - một dấu hiệu khủng khiếp," anh nói. "Cái chết chờ đợi Horab ở thế giới bên ngoài, Tao nói với tôi. Horab sẽ chết một cách khủng khiếp. Tôi thấy anh ấy mắc nghẹn trong cát nóng. Lưỡi anh ấy lấp đầy miệng anh ấy. Mặt trời nóng bỏng, và anh ấy đầy lửa. Anh ấy cố gắng hét lên - để kêu gọi Tao của anh ấy - nhưng anh ấy không phát ra âm thanh nào .... Và vì vậy Horab sẽ chết. "

Cô gái dịch nhanh nhẹn; câu trả lời là một tiếng kêu gào dữ dội của cơn thịnh nộ từ người da đen. Anh ta lao tới bên cạnh người đàn ông bất lực và ngọn giáo của anh ta được nâng lên cao.

Garry cảm thấy sức nặng của cơ thể Luhra đè lên người mình một cách bảo vệ, và nhìn lên để thấy vụ giết người trong con mắt man rợ, rạch ròi. "Nói với Horab," anh ta chỉ đạo một cách sắc bén, "nếu bị hại bạn hoặc tôi thì cái chết đang thiêu đốt là của anh ta! Nhưng -" Anh ta cố tình đợi sau khi Luhra nói, và anh ta nhìn thấy rõ ràng một tia sợ hãi trên khuôn mặt xấu xí. Bây giờ là lúc.

"Trói chân cho ta!" anh ta ra lệnh, và anh ta dùng giọng nói của mình tất cả sức mạnh và sự đe dọa mà anh ta có thể tập hợp được. "Hãy đưa tôi đến thế giới bên ngoài. Hãy cầm lấy giáo của bạn. Nếu tôi không nói sự thật, hãy giết tôi ở đó. Đạo của tôi sẽ chỉ cho bạn một dấu hiệu; nó sẽ làm cho trái tim bạn đầy sợ hãi vì nó bây giờ chứa đầy sự dữ. Nhưng, nó có thể là tôi có thể cứu bạn. Hãy tháo chân tôi ra! Nhanh lên! "

Một lần nữa, anh ta đợi trong khi Luhra nói, và anh ta thầm nguyền rủa với sự đau đớn khi chờ đợi. Để được đóng một vai, nói những điều trẻ con ngớ ngẩn này, khi những gì anh ta muốn là tay trên một khẩu súng hoặc trong tay của cái chết về cổ họng đen đó! Tuy nhiên, anh ta vẫn nằm im như thể tiếng chuông rung chuyển trên người anh ta, và mắt anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt man rợ, cho đến khi anh ta cảm thấy tay sờ soạng đôi chân của mình ...

Một cánh cổng hình vuông! —Và bên ngoài nó là mặt trời vàng rực chiếu qua sương mù của màu tím và hoa hồng! Có phải anh ấy đã quá muộn? Garry tiến về phía trước trong một cuộc chạy trốn vụng về, nhưng vì ngọn giáo đã thúc đẩy anh ta xuyên suốt quãng đường dài, và điều đó đã cảnh báo bây giờ bạn không nên cố gắng chạy trốn.

Ánh sáng rực rỡ và sức nóng ập đến khi anh bước ra ngoài trời đã đưa Garry trong nháy mắt từ thế giới kinh dị và đáng tin vào thế giới mà anh biết. Anh muốn hét lên vì niềm vui tuyệt đối; nhưng hơn tất cả, anh muốn nhảy dựng lên trước cái thứ xấu xí đang đứng chớp mắt trong miệng hang.

Ý nghĩ trốn thoát rất mạnh mẽ trong anh ta, nhưng cái chạm của một bàn tay rụt rè cho thấy điều đó thật điên rồ. Luhra ở bên cạnh anh, bộ đồ ren mỏng manh của cô tỏa sáng nhẹ nhàng dưới ánh mặt trời, để làm nổi bật thêm phần mỏng manh bên dưới đáng yêu hơn. Đôi mắt cô, được che chắn khỏi ánh nắng, nhìn anh với cái nhìn nửa hy vọng, nửa tuyệt vọng. Không, anh ta phải nhìn thấu nó — cứ tiếp tục diễn xuất — gặp phép thuật với phép thuật. Horab đã đi ra từ hang động, và cầm ngọn giáo trong tay, anh ta đứng chỉ huy phía trên họ trên một tảng đá lớn. Vâng, điều kỳ diệu phải tiếp tục.

Giọng nói thô bạo của kẻ man rợ xé toạc những từ khó hiểu. Luhra dịch. "Nó đã được thay đổi," cô nói, "và Horab lo sợ. Nhưng nước ở đó, và không có cái chết đang thiêu đốt .... Anh ta nói Tao của bạn yếu."

Garry nhìn chằm chằm với đôi mắt biết ơn qua khoảng đất rộng màu xanh lam nơi có một hàng kẻ phá cách ma quái được đánh dấu màu trắng trên một bờ biển xa xôi; nơi những ngọn đồi được phản chiếu trong màu xanh lung linh. Nhưng mặt trời vẫn ở trên ngọn của họ, vì vậy anh ta phải chạy đua cho thời gian—

“Đạo của tôi rất mạnh,” anh nói, và tiếp tục với bất cứ suy nghĩ tuyệt vời nào hiện lên trong đầu anh. Anh ấy đang nói chuyện với thời gian. Anh kể về thế giới mới mà Đạo của anh đã xây dựng, về việc con người khai thác tia chớp và bay qua không trung; đại bác gầm rú như sấm sét và ném chết chóc và sự hủy diệt lên những kẻ mà Đạo sẽ tiêu diệt .... Và mắt anh ta dõi theo sự lặn xuống chậm chạp của mặt trời buông xuống, trong khi nhân vật phía trên sốt ruột và nâng giáo lên.

"Một dấu hiệu!" Luhra đang cầu xin. "Hắn không tin!"

Quả bóng vàng giờ đang chạm nhau trên đỉnh tím xa xăm. Sự kỳ diệu tuyệt vời của sa mạc! — Khoảnh khắc đã đến! Garry chỉ ra rằng tốt nhất anh ta có thể là biển ma, rất thật, bên dưới.

"Đạo của tôi đã nói," anh ta hét lên: "Hãy coi chừng! Nước sẽ cạn kiệt; biển sẽ trở thành sa mạc cát nóng; những vùng đất và nước mà Horab biết sẽ không còn nữa! Sẽ không có thức ăn cho dạ dày của nó cũng không phải nước cho đôi môi của mình nơi Horab lang thang trong đau khổ .... Trừ khi tôi cứu anh ta. "

Anh quay lại nhìn chằm chằm vào ảo ảnh rộng lớn. Anh biết rằng ánh mắt của những người khác đã dõi theo anh, và anh biết rằng họ đã nhìn thấy sự thay đổi đầu tiên len lỏi khắp vùng đất.

Màu xanh lam không thể nhầm lẫn của một vùng biển đang tan biến; nó dường như bị hút vào cát. Và, trong khi những tia nắng nóng phủ vàng còn sót lại của chúng trên núi và đồng bằng, biển mờ dần và biến mất ... và nơi chúng đã ở trong thực tại không thể nghi ngờ chỉ là cát vàng quay cuồng nóng và trôi dạt trong hơi thở đầu tiên của đêm sắp tới ....

Thân hình cao chót vót phía trên họ đứng cứng ngắc. Garry đã tìm thấy một cạnh đá sắc nhọn, và điên cuồng cưa nó để cắt sợi dây thừng bằng vàng mềm ở cổ tay mình. Người ở trên họ không thèm để ý đến; đôi mắt của anh ta đã được giữ lại trong nỗi kinh hoàng về cái chết âm thầm quét qua thế giới này.

Bàn tay mà Garry đưa ra rất ổn định và thận trọng; cánh tay anh len lỏi trên cơ thể màu trắng và vàng để kéo cô gái đang ngạc nhiên và ngạc nhiên lặng lẽ vào trong hang động.

"Theo dõi!" anh ra lệnh, và lao thẳng xuống con đường tối tăm, nơi một chiếc máy tự động đang chờ những ngón tay háo hức của anh.

Gói hàng ở đó, và anh ta đã xé nó với đôi tay điên cuồng để nắm lấy khẩu súng lục bên trong. Và cũng có một chiếc rương hở có bên trong lấp lánh dưới ánh đèn xanh, và trọng lượng không quá lớn để anh có thể mang theo ....

Anh ta có cả ngực và súng khi trở về. Những cú vấp ngã trong cơn điên cuồng của anh ta đã không thể xoa dịu nỗi đau trên cơ thể bị tra tấn của anh ta, cũng như cơn thịnh nộ dữ dội của anh ta. Anh ta gọi cho Luhra khi anh ta chạy - và nhận ra rằng Luhra đã biến mất. Chiếc rương bị bỏ quên dưới chân anh khi anh lao ra ngoài; anh hét lên tên cô và tự nguyền rủa bản thân vì đã rời bỏ cô.

Có phải sự mê hoặc của thế giới bên ngoài đã lôi kéo cô ấy trở lại? Có phải cô đã tin tưởng quá nhiều vào sức mạnh của Đạo của anh để bảo vệ cô khỏi bị tổn hại? Connell không thể biết. Anh chỉ biết rằng anh đã nhìn thấy cô đang vật lộn trong vòng tay dài của cánh tay dài nơi cánh tay đen ôm cô trên một tảng đá nhô ra ngoài.

Họ đang ở cách xa hàng trăm feet, nhưng khuôn mặt đen bên dưới hộp sọ nhọn của nó cho thấy rõ ràng cơn thịnh nộ của nó khi Garry lao về phía trước. Với một cử động, bóng dáng cao lớn lao cô gái xuống tảng đá dưới chân anh ta và giơ cây thương lên. Anh dừng lại để cười gay gắt với người đàn ông đang lao về phía mình - người không bao giờ có thể tiếp cận anh để ngăn cú đâm chí mạng.

Một mối đe dọa, có thể là, để ngăn chặn kẻ tấn công, hoặc một ý định giết người để kết thúc ngay bây giờ và mãi mãi cuộc sống của kẻ bị giam cầm này: Garry đã không chờ đợi để tìm hiểu. Và khoảng cách một trăm feet có nghĩa là một trăm feet an toàn cho kẻ dã man được kéo dài bởi một luồng chì từ một khẩu súng mà tia sáng đâm của nó nứt mạnh trên không khí tĩnh lặng. Tiếng kêu leng keng của một ngọn giáo rơi giữa những phiến đá granit mỏng manh đến với Garry khi ông nhìn thấy hình dạng màu đen của Horab, vị vua của một ngày khác, quay một cách chóng mặt từ tảng đá mà ông đứng trên đó.

Anh ta đã bắn trúng anh ta — ít nhất cũng khiến anh ta bị thương — và việc bắn ra chất hỗn chiến hoang dã đó có thể đã làm rỗng băng đạn! Gary không đợi thêm gì nữa, mà thu lấy cơ thể mềm nhũn của cô gái trong vòng tay dang rộng của anh ta và bế cô ấy loạng choạng băng qua đống đá hàn trên con dốc đầy đá tảng. Anh ta cũng không dừng lại cho đến khi anh ta đạt được sự an toàn của bãi đất trống vượt quá dấu vết của đường trượt lớn.

Trái đất rung chuyển và rung chuyển khi anh đặt cô nằm xuống; một tảng đá va chạm mạnh ở phía xa. Garry quay lại định lùi các bước của mình và nhảy điên cuồng từ tảng đá này sang tảng đá khác về phía miệng hang trong một vách đá granit. Và chiếc rương kim loại đã nằm trong tay anh khi anh trở lại nơi Luhra đợi.

Mặt đất sống động với những chuyển động kinh hoàng, anh ta buồn nôn vì bệnh động đất, nhưng anh ta chỉ nghĩ đến khẩu súng của mình và một hộp đạn mà anh ta tìm thấy trong buồng. Anh giữ vững cánh tay của mình trên một tảng đá để nhắm vào một bóng người trên một con dốc phía xa.

Horab đã leo trở lại tảng đá. Dáng người gầy gò và đen nhẻm, anh ta nổi bật trong những tia nắng cuối cùng của mặt trời lặn; mục tiêu đã rõ ràng ngoài tầm ngắm của khẩu súng lục. Nhưng những ngón tay của người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn không chịu siết chặt cò súng.

Tàn bạo và độc ác — một di tích của một thời đại đã qua! Anh ta đứng đó, cục mịch và hư ảo trong bộ dạng trần trụi màu đen hoàn toàn, chiếc áo choàng sờn màu đỏ thẫm của anh ta quất đến tơi tả trong cơn gió nhẹ. Tuy nhiên, anh ta đã quên vết thương của mình — Horab đang đứng thẳng — và bàn tay cầm khẩu súng lục của Garry buông lỏng xuống bên cạnh anh ta. Sự căm ghét tan chảy khỏi trái tim anh khi anh nhìn nơi Horab tự vẽ mình một cách đau đớn.

Một nhân vật man rợ là Horab, và ác độc không thể cứu chuộc, nhưng vẫn không thiếu những đặc tính của một vị vua trong hình dáng kỳ dị mà đầu vẫn ngẩng cao. Mặt trời làm cho những viên ngọc sáng lấp lánh trên cái đầu méo mó đó, trong khi anh ta nhìn chằm chằm bằng đôi mắt vô vọng, man rợ khắp thế giới đã thay đổi, nơi anh ta không thể có một phần. Đạo của anh đã làm anh thất bại; kẻ thù của ông đã đánh gục ông; và bây giờ-

Tảng đá dành cho cánh tay của Garry đang đung đưa, và tai phát ra tiếng ầm ầm và rên rỉ. Núi Sentinel, nơi đã chứng kiến thời đại trôi qua, từng chứng kiến các đại dương thực sự thay đổi thành cát, lại phản đối trước sự xáo trộn giấc ngủ dài của chính nó.

Garry nghe thấy đám đông đang đến từ trên cao; tiếng va chạm din điếc tai anh. Họ đã an toàn — và mắt anh ta nhìn vào một hình bóng man rợ, đen và cao, đang nhìn chằm chằm và lặng lẽ, băng qua một biển cát vàng. Anh quan sát nó, rõ ràng, bất động - cho đến khi nó biến mất bên dưới lũ đá ầm ầm.

Và gần trong vòng tay của anh ấy, áp sát cơ thể mềm mại của một cô gái đang run rẩy chạm vào mặt anh ấy và thì thầm: "Tao của bạn, người dũng cảm của tôi, mạnh mẽ. Hãy ôm chặt tôi để anh ấy có thể coi tôi là bạn của bạn."

Những lời thì thầm của chính anh ấy, mặc dù có đôi chút khác biệt, là một tiếng vọng nhiệt thành của cô ấy. Anh nhìn thấy những khối đá chất thành đống cao nơi miệng hang; và "Cảm ơn Chúa!" Garry Connell nói, "chúng tôi đã ra khỏi đó kịp thời!"

Quan tài châu báu nằm lơ lửng giữa những tảng đá: đến ngày mai sẽ là thời gian đủ để lấy lại của cải mà ông đã liều mạng. Anh ôm chặt cô gái vào lòng, và những tia nắng cuối cùng của mặt trời làm rực rỡ ánh vàng trên gánh nặng của anh khi anh mang cô băng qua những tảng đá vỡ.

Trang trại của anh ta hiện ra xa phía dưới anh ta khi anh ta dừng lại, nhưng màu xanh của cây chà là đã biến mất dưới đợt đá lớn cuối cùng. Một số ít còn lại tạo nên những vệt đen giữa những bóng đen đang bao trùm thế giới.

Nó có vấn đề gì? Miramar— "Biển đẹp!" Anh cười nhăn nhở khi nghĩ đến cách mà vùng biển đó đã phục vụ anh, nhưng đôi mắt anh dịu dàng trên khuôn mặt rám nắng và nhuốm máu của anh.

Miramar có thể được khôi phục. Và bây giờ sẽ bớt cô đơn hơn….

