Astounding Stories of Super-Science March 1931, de Astounding Stories faz parte da série de postagens de blogs de livros de HackerNoon. Você pode pular para qualquer capítulo deste livro aqui . VOL V, No. 3 - Quando a Montanha Chegou a Miramar

"Isso vai ser tudo de você", disse ele ao negro.

Quando a Montanha Chegou a Miramar

Por Charles W. Diffin

O primeiro tremor que fez as vigas da casa estalarem trouxe Garry Connell para fora de seu beliche e para o meio do chão. Então o chão tremeu e as paredes de 'dobe balançaram enquanto o homem lutava para manter o equilíbrio e passar pela porta para a segurança da noite escura. O terremoto que veio com a primavera de 1932 estava acontecendo.

It is magic against magic as Garry Connell bluffs for his life with a prehistoric savage in the heart of Sentinel Mountain.

Ele estava nauseado com aquela doença mortal que só um terremoto causa, e ele caiu sem fôlego no abrigo de uma tamareira enquanto a terra abaixo dele rolava e gemia em agonia. Um rugido mais profundo estava se elevando acima de todos os outros sons, e Connell olhou para o topo próximo da Montanha Sentinela.

As estrelas da terra deserta mostraram-se claras; a escuridão sombria do pico solitário do Sentinel ergueu-se abruptamente da areia do chão do deserto em uma silhueta mais escura contra o veludo do céu da meia-noite. E a montanha rugia.

Suavizado pela distância, o baixo grave e resmungão cantava trovejante através e acima dos outros ruídos da noite, como se a própria velha Sentinela estivesse expressando seu protesto contra essa perturbação de seu descanso secular.

O murmúrio morreu com o barulho de pedregulhos caindo a cem metros de distância na base da montanha, e os olhos de Connell discerniram uma nuvem de cinza vaporoso, uma nuvem de poeira soprada pelo vento, no alto do flanco da montanha.

"Santos gatos!" disse Garry explosivamente, "que deslize! Isso deve ter rasgado o velho menino bem aberto."

Seus olhos seguiram a cicatriz branca lá em cima na encosta da montanha, seguiram-na até as últimas pedras soltas que caíram entre as tamareiras do rancho Miramar. "Não gosto apenas da ideia de toda a montanha se aproximando de mim", disse a si mesmo; "Vou ter que subir e dar uma olhada nisso amanhã."

Era a tarde do dia seguinte quando Garry enrolou cobertores e comida em uma mochila confortável e se preparou para a subida. "Acho que vou dormir fora esta noite", ele meditou e olhou para a pistola que segurava na mão.

"Eu não quero aquela coisa batendo contra mim", ele argumentou; "quente demais! E não há nada para usar uma arma no Sentinel... Oh, bem!" Ele jogou o coldre em cima do beliche e jogou a automática na mochila que estava enrolando. "Vou levar junto. Pode ser que encontre uma cascavel."

Ele afastou o cabelo cor de areia da testa molhada e endireitou-se em seu esguio 1,80m antes de colocar as alças da mochila sobre os ombros. E um sorriso largo formou linhas agradáveis em seus olhos cinzentos quando ele percebeu a curiosidade juvenil que o levava a uma subida difícil no calor do dia.

Não havia nenhuma trilha real subindo a encosta de trezentos metros da Montanha Sentinela. Garimpeiros haviam passado por ela, sem dúvida, nos primeiros dias, mas em todos os 21 anos de Garry, ninguém além dele havia feito a subida.

Não havia nada em todo aquele pico solitário e desolado para chamá-los; nada, aliás, para atrair Garry, exceto os dias quentes do deserto, o hálito fresco da noite e a glória das noites quando as estrelas pairavam baixas sobre todos os quilômetros de areia e artemísia que se estendiam até as ondulantes dunas de areia cintilantes. à distância. Nada, isto é, a não ser a "sensação" do deserto - e o jovem Garry Connell nasceu e foi criado no deserto.

Ele parou uma vez e largou a mochila enquanto enxugava o rosto molhado. A partir deste ponto, ele podia ver seu próprio rancho espalhado abaixo dele. Miramar, ele a batizara — "Belo Mar". O nome era meio uma zombaria afetuosa dessa terra onde a água mais próxima ficava a oitenta quilômetros de distância, e meio por causa do mar azul que ele olhava agora. Garry nunca deixou de se maravilhar com a miragem.

Era sempre o mesmo no calor do verão - um oceano fantasmagórico de água. Os olhos de Garry adoravam seguir a trêmula extensão azul que parecia tão fria e profunda. Ondulava suavemente para terminar em uma linha branca, como ondas distantes nas dunas ondulantes do horizonte.

Este tinha sido o leito de um oceano em algum passado distante, e aquele antigo oceano nunca poderia ter parecido mais real do que isso; ainda Garry sabia que este mar iria desaparecer com o sol poente. Ele assistia com frequência.

Cem metros adiante e ele parou novamente. Não era um caminho bem trilhado que Garry seguia, mas ele conhecia seus marcos. Havia a grande rocha fendida meia milha à frente, e o cacto de três ramos ao lado dela. Mas entre estes e o lugar onde Garry estava havia uma extensão de pedras em forma de leque - e aqui onde antes havia um movimento suave.

Ele esqueceu por um momento todo o desconforto. Ele ficou olhando sob o sol quente que lançava sombras roxas ao lado das rochas desgastadas pelo tempo, e seus olhos seguiram a encosta da montanha marcada.

"Toda aquela saliência que se destacava lá em cima - isso se foi!" ele disse a si mesmo. "Toda a encosta da montanha se soltou..."

Muito acima, seus olhos encontraram outra massa imponente que se erguia ameaçadoramente. "Isso vai cair da próxima vez", disse ele com convicção, "e não quero estar embaixo dele quando ele se soltar." Então seus olhos perscrutadores encontraram a saliência inferior e seus destroços.

Ele mantinha um emaranhado de rochas acima dele como uma represa retém a pressão da água - e a represa estourou. A torrente de pedras vinda de cima entrou em movimento e carregou consigo o acúmulo de entulho solto abaixo. Onde antes estava a saliência, agora havia um penhasco — uma parede de rocha pura. Já havia sido coberto antes pelo tálus que foi varrido.

Os olhos de Garry se estreitaram para ver mais claramente sob o brilho do sol. Ele estava olhando não apenas para o penhasco, mas para uma sombra dentro dele - uma sombra negra na face branca do próprio penhasco.

"Isso foi tudo encoberto antes", afirmou Garry; "enterrado por milhares de anos, suponho. Mas não pode ser uma caverna; não natural, pelo menos. Não há cavernas nesta rocha."

Ele parava às vezes para respirar, e sua admiração crescia à medida que subia e a marca negra tomava uma forma mais clara. Por fim, ele ficou ofegante diante dele, para olhar profundamente na escuridão total de uma passagem além de uma entrada de pedra esculpida.

Foi esculpido; Não havia dúvida! Aqui estava uma passagem que a natureza nunca havia formado. Ele deu um passo rápido para a frente para ver as marcas de ferramentas que apareciam nas paredes duras onde símbolos e figuras de desenhos estranhos foram esculpidos. Uma intrusão de rocha mais dura formou um telhado, e eles cortaram abaixo—

"Elas!" Ele falou a palavra em voz alta. Quem eram "eles"?

Ele se lembrou do cientista que havia parado no rancho algum tempo antes, e se lembrou o suficiente da conversa dos astecas, toltecas e maias para saber que nenhuma dessas antigas civilizações poderia explicar as coisas que ele viu.

"Isso vai muito além deles - deve", ele raciocinou. E havia imagens, há muito esquecidas, que lhe vinham à mente para lhe mostrar uma visão do passado - figuras cujos rostos acobreados brilhavam escuros acima de suas vestes brilhantes e coloridas - escravos, trabalhando duro e suando para abrir este túnel na rocha sólida. De repente, ele estremeceu com a sensação da presença de coisas vivas. Sua respiração parecia sufocada dentro dele quando ele entrou na escuridão, onde um lápis de luz de seu flash de bolso tornava a escuridão mais intensa.

Ele tentou afastar o sentimento, mas uma opressão indefinível pesava sobre ele; o peso dos séculos incontáveis que essas paredes viram o encheram de estranhos pressentimentos.

Seus pés tropeçavam e arranhavam lascas de pedra; às vezes ele se apoiava contra a parede enquanto seguia o corredor que descia e descia à sua frente. Ele girou e torceu, então finalmente se nivelou, e Garry Connell se endireitou bruscamente com uma respiração rápida.

Seu flash estava fazendo um círculo de luz uma dúzia de passos à frente, e mostrou uma confusão de fragmentos de pedra pontiagudos. E, espalhado sobre eles, um emaranhado de ossos brilhava branco; um crânio ficou ereto para olhar zombeteiramente de órbitas ocas. O súbito branco deles foi surpreendente no poço negro.

"Ossos!" ele disse, e se forçou a desconsiderar os ecos que tentavam calá-lo; "apenas ossos! E os antigos que os usavam não os usavam há milhares de anos." Ele avançou com passos determinados até o final da passagem que terminava em pedra sólida. Ele parou abruptamente. Mais de perto havia alguma coisa que o congelou em uma posição tensa, esperando agachada.

Esta parede de pedra sólida não era sólida como parecia. Havia uma porta; a pedra foi lançada para dentro; e de um lado, em uma fenda marcada, ele viu um fio de luz.

Ele desligou seu próprio flash. Alguém estava lá! Alguém o havia vencido! Ele se manteve agachado e rígido com o pensamento. Mas quem poderia ser? O silêncio total e a luz verde pálida constante e imutável mostraram a ele a loucura do pensamento. Não havia ninguém lá; não poderia haver ninguém.

Sua mão, que tremia de excitação, estendeu-se sobre os restos mortais do esqueleto postados como um guarda fantasmagórico diante da porta. Ele jogou seu peso sobre a pedra.

Seus rolamentos gemeram, mas se moveram ao seu toque. A pedra balançou lenta e pesadamente em uma sala silenciosa, e Garry Connell olhou com os olhos arregalados e se perguntando onde as paredes de pedra, em brilho esculpido e colorido, refletiam a mais suave luz difusa.

Uma grande sala, escavada na rocha sólida! - e Garry tentou vê-la e tudo o que continha de uma só vez. Ele alcançou a extensão da abóbada de pedra, trinta metros de largura; as paredes distantes eram planas na luz suave.

Um ponto alto de cor brilhante chamou sua atenção e o manteve em espanto maravilhoso. Uma coisa de beleza e graça. Era uma forma brilhante e prateada como o crescimento de um cogumelo; elevava-se alto no ar, quase até o teto, uma haste delgada que se expandia e se abria em uma cabeça curva e brilhante. Gracioso como um guarda-sol de fada, grande o suficiente para abrigar um gigante, era diferente de tudo que ele já tinha visto.

Mas agora não havia tempo para conjecturas. Ele não fez nenhum esforço para entender; ele queria apenas ver o que poderia estar aqui; e seus olhos brilharam rapidamente sobre paredes esculpidas e um piso de pedra onde caixas de metal foram dispostas em fileiras ordenadas.

Centenas deles, ele estimou; caixas enormes, com cerca de 2,5 ou 3 metros de comprimento. Dois próximos foram erguidos acima do chão em bases de pedra esculpida. Cinza sem brilho - metal, inconfundivelmente - e neles...

"Não adianta ficar empolgado com a caça ao tesouro", Garry disse a si mesmo. Mas, sob todo o seu espanto incrédulo, havia pensamentos vacilantes sobre o que ele poderia encontrar.

Ele olhou avidamente para aquelas duas caixas perto dele. Cada uma das centenas era grande o suficiente para conter uma fortuna. Ele pegou uma barra de metal ao lado dos ossos espalhados e, como um homem em um sonho sonâmbulo, ele atravessou aquelas relíquias de homens anteriores e entrou na sala que eles haviam guardado.

A luz o deteve por um momento. Ele ficou intrigado com isso; olhou maravilhado para um círculo de radiância brilhante no telhado de pedra. Isso o lembrou de algo... o relógio em seu pulso... sim, essa era a resposta — alguma substância radioativa. Seus olhos se voltaram para o baú mais próximo e ele enfiou a ponta de sua barra corroída sob a borda de uma tampa apertada.

A sala escondida estava fria, mas Garry Connell enxugou o suor dos olhos quando cessou seus esforços frenéticos. A barra de metal caiu ruidosamente no chão ao lado dele. Ele ficou parado, respirando pesadamente, os olhos na tampa de metal que se recusava a se mover. E no silêncio voltou a ele aquela estranha e formigante apreensão. Ele se pegou olhando rapidamente para trás como se encontrasse outra pessoa ali.

Seus olhos agora estavam acostumados à luz pálida, e as figuras esculpidas nas paredes se destacavam com surpreendente nitidez. Garry se virou para olhar a parede mais próxima e a figura que se repetia várias vezes.

Era um homem, alto e magro, suas vestes, intactas pelos anos, brilhavam em carmesim e ouro. Mas o rosto acima! Garry estremeceu apesar de si mesmo com a feiúra diabólica que o artista havia copiado. Era de cor preta morta, com fenda olhos que foram retocados artisticamente para realçar seu olhar venenoso. A própria cabeça erguia-se numa ponta arredondada que aumentava a brutalidade desumana do rosto.

Ele estava sentado em um trono, Garry percebeu, e outras figuras, esculpidas com menos habilidade, estavam ajoelhadas diante dele. Mais uma vez, ele estava parado acima de um inimigo prostrado, uma lança de três pontas levantada para desferir o golpe final.

Silenciosamente, Garry deixou seus olhos seguirem ao redor da sala com sua repetição do ser horrível que era evidentemente um rei. Então ele assobiou baixinho. "Bom tipo de hombre, ele deve ter sido", disse ele. E, "Rapaz", disse familiarmente à imagem entalhada, "quem quer que você fosse, você já morreu há muito tempo e não me importo de dizer que estou feliz por isso."

Ele estava circulando lentamente o primeiro caixão. Atrás dela estava a haste delgada com sua cabeça de cogumelo que mais parecia um sino quando ele olhava de baixo. A superfície interna da cabeça era adornada, como as figuras na parede, com carmesim e ouro em desenhos estranhos. Ele viu agora que a base dela estava ligada a uma caixa menor, colocada como as duas ao lado dela em um pedestal de pedra.

Ele aproximou-se lentamente para estudar a caixa com os olhos semicerrados. Ele esperava que a tampa de metal fosse tão imóvel quanto as outras, e ele recuou e prendeu a respiração bruscamente quando o metal se ergueu ao seu toque e o brilho verde de cima brilhou de dentro da caixa em mil luzes cintilantes. Então ele se abaixou para ver o brilho prateado e brilhante das rodas de metal que se moviam sobre rolamentos de pedras preciosas.

Algum tipo de mecanismo — mas o quê? ele se perguntou. Ele tinha algum conhecimento do fluxo de elétrons que descarregava continuamente da luz acima e sabia como eles poderiam carregar um eletroscópio que se descarregaria automaticamente para produzir movimento. Ele acenou com a cabeça, sem entender, quando a folha de ouro esvoaçante caiu e permitiu que uma pequena roda se movesse um entalhe em seu escapamento.

"Relógio!" ele disse a si mesmo - era o mais próximo que podia chegar de um nome para a máquina - "e ela está funcionando aqui todo esse tempo... Para quê, eu me pergunto? O que ela deveria fazer?"

Ele olhou novamente para a forma de sino elevando-se acima dele, mas seu propósito era inimaginável: era uma parte da máquina. Seus olhos voltaram para o próprio mecanismo. Havia uma lasca de pedra... Garry tentou pegá-la sem pensar, mas sua mão foi detida no ar.

O fragmento estava preso sob uma pequena alavanca, mantendo-o ereto. "Essa é a resposta", Garry sussurrou. "A máquina foi deixada aberta" - ele sentiu a tampa que havia sido amassada por algum golpe forte e viu lascas afiadas de rocha sob seus pés - "uma pedra caiu do telhado, lascou e caiu sobre a máquina, e uma farpa emperrou esta pequena alavanca. Mas a máquina está funcionando...."

Seus dedos alcançaram a pedra.

"Vamos lá!" ele disse, e sorriu amplamente com os pensamentos que estavam em sua mente. "Vamos ver o que a máquina teria feito!"

O fragmento saiu em sua mão e ele viu a alavanca cair lentamente. Houve movimento dentro da caixa - rodas e esferas brilhantes que se tocavam giravam em círculos brilhantes de verde prateado - e de cima ele ouviu o primeiro sussurro fraco de um som.

Veio do sino e Garry recuou para olhar para cima. O primeiro zumbido suave da clara nota de sino foi incrivelmente doce. Subia de tom enquanto o volume aumentava, até que a nota musical se perdeu no rugido crescente que ressoava das paredes e do teto. Mais alto ele subiu; era um grito humano em sua agonia, prodigioso em seu volume!

Garry Connell estava tremendo de medo inominável. Este som era insuportável; bateu em cima dele ouvidos; golpeou todo o seu corpo; procurou cada nervo trêmulo e rasgou-o com dedos de fogo. Ainda mais alto! — e o grito estava perfurando e torturando seu cérebro. Ele sentiu o puxão de músculos incontroláveis.

A máquina rodopiante era um borrão de luz, e ele ansiava com todas as fibras de sua mente torturada se jogar sobre ela — dentro dela! — qualquer coisa para acabar com o impacto insuportável do alto. Seu corpo, assaltado por um clamor que era um tormento físico, não podia se mover; as vibrações o abateram com força esmagadora, enquanto a voz estridente se elevou, depois enfraqueceu e, com um sussurro final, morreu no nada.

E ainda Garry sentiu-se afundando; a sala estava embaçada; a agonia excruciante de nervos torturados se dissolveu em uma letargia que o percorreu. Vagamente, ele sentiu que a coisa monstruosa, trêmula e com a ponta de um sino ainda estava lançando sua devastadora chuva de vibrações; eles estavam acima do alcance da audição; mas sentiu seu corpo estremecer em resposta à nota não ouvida. Então, mesmo esses vagos fragmentos de compreensão o abandonaram. A coisa imponente e silenciosa era indistinta... desaparecia na escuridão que se fechava...

Ele estava agachado no chão quando os tremores que o sacudiam cessaram. Sua mente, no mesmo instante, foi clareada, e ele sabia que as vibrações silenciosas do sino haviam terminado. Uma onda de gratidão o inundou, e ele se deleitou com o silêncio absoluto da sala - até que esse silêncio foi quebrado por outro som.

Era duro e metálico, como o estalido de um ferrolho sendo retirado, e veio primeiro da caixa ao seu lado. Uma segunda batida aguda respondeu do outro caixão erguido, então uma tatuagem ecoante de impactos metálicos sacudiu e ressoou na sala retumbante. Cada uma das centenas de caixões estava acrescentando sua voz ao coro estalante.

A paralisia que prendia os músculos de Garry havia desaparecido, e ele se levantou lentamente para ver a borda da cobertura que tentara em vão mover, erguendo-se suavemente no ar. Seus olhos dispararam; o segundo caixão estava sendo aberto; além estavam incontáveis outros; a sala estava viva com um movimento silencioso onde as tampas de metal se erguiam como pétalas de flores desabrochando ao sol.

A máquina tinha feito isso! A convicção veio a ele abruptamente. Essas vibrações que o derrubaram fizeram isso: algum mecanismo de desbloqueio dentro de cada caixa foi acionado quando as vibrações atingiram o tom adequado. Então os pensamentos foram afastados de sua mente por uma convicção mais emocionante: os caixões estavam abertos! O Tesouro! Quem poderia saber o que alguns deles podem conter? Ele deu um passo rápido em direção ao mais próximo dos dois.

Um passo! — e suas mãos estendidas pararam imóveis acima da caixa aberta. O conteúdo da caixa estava claro diante dele - e ele olhou horrorizado para a figura negra e seminu de um homem tão silencioso e imóvel quanto sua contraparte na parede.

Preto como uma escultura em ébano, era o rosto que atraía os olhos de Garry. Ele viu a cabeça pontiaguda, os lábios finos entreabertos por dentes rosnados, a expressão de brutal selvageria que nem mesmo aquela imobilidade congelada conseguia esconder.

Os olhos estavam fechados; Garry viu suas pálpebras entreabertas. Ele estava olhando para eles quando eles estremeceram e se contraíram. As pálpebras se abriram lentamente, afastando-se dos olhos fixos que eram frios e mortos - olhos que de repente ganharam vida, que se viraram e olharam sem piscar, horrivelmente, para os dele.

Os lábios de Garry se moviam enquanto ele recuava lentamente, mas ele não ouviu nenhum som de sua própria voz, apenas um sussurro rouco que dizia repetidamente: "Múmias! Caixões de múmias! E eles estão voltando à vida!"

Animação suspensa. Ele tinha ouvido falar de tais coisas. Uma lembrança vaga e fugaz do que havia lido veio rapidamente a ele - sapos que viveram um mil anos selado na rocha — mas isto, uma coisa humana, um homem! — não, não! — não poderia ganhar vida; não depois de tanto tempo!

A cabeça pontiaguda, o rosto feio e ameaçador e o corpo negro morto que se erguia lentamente dentro do caixão desmentiam seu argumento. Na terrível e viva realidade, ele viu a coisa diante dele enquanto ela esticava seu pescoço tenso, estendia e flexionava seus braços longos e negros e respirava profundamente por entre os lábios contraídos. Então, com um salto de retorno de energia, saltou para fora e para baixo para ficar seminu e preto, elevando-se ameaçadoramente acima de sua cabeça.

E Garry, atordoado demais para sentir medo, olhou primeiro para o rosto vivo diante dele e depois para as esculturas feitas em pedra. Havia muito aqui para uma compreensão instantânea; sua razão não conseguia seguir com rapidez suficiente para onde os fatos estavam levando, e sua mente parecia tatear em busca de alguma coisa certa e comprovada.

"É o mesmo que está na parede", explicou meticulosamente para si mesmo. "É o rei, o próprio velho! Eu disse que ele seria um mau homem; eu disse que ele era um homem mau..."

Ele viu o outro erguer as mãos ameaçadoramente e se agachou para enfrentar o ataque. Mas as mãos negras caíram e o rosto carrancudo se virou, enquanto os olhos de Garry seguiram em direção a um som de movimento no segundo caixão.

A luz verde inundou e Garry Connell olhou rapidamente para a porta. Muitos desses negros e este não seria um lugar seguro para ele. Ele esperava outra aparição como a primeira; ele teria pensado estar preparado para qualquer outra surpresa, mas seus olhos cinzentos se arregalaram com o que a luz revelou.

Lá estava o caixão, cinza e sem brilho em sua base baixa de pedra. Sua tampa, como as outras, permanecia ereta, e acima da borda mais próxima um braço se erguia. Mas era um braço branco, e terminava em uma mão branca e esguia! — sua maciez arredondada mantinha um contorno nítido contra o fundo cinza, até que o braço caiu para que a mão pudesse agarrar a borda de metal.

Os olhos de Garry mantinham-se fascinados com aqueles dedos brancos e delgados. A mão de uma mulher — uma menina! — que maravilha de milagres era essa? Ele manteve sua pose silenciosa enquanto olhava para o rosto que apareceu diante dele.

Era branco como leite contra o metal cinza opaco além, o branco da própria morte, até que o retorno da circulação trouxe um rubor rosa que rastejou lentamente para as bochechas arredondadas. O cabelo escuro caía em cascata sobre os ombros para se misturar com um véu rendado de fios dourados. Uma película de renda dourada envolvia-a — suas vestes viraram pó, desapareceram com o passar dos anos — e apenas os fios de ouro com que as vestes foram incrustadas permaneceram, uma ocultação inútil para o branco esguio de seus ombros, as curvas suaves de seios arredondados. Mas os olhos de Garry foram sustentados pelos olhos que olhavam e travavam com os dele.

Olhos escuros, profundos e firmes, mas brilhando suavemente com a maravilha desse despertar. Janelas cristalinas, através das quais brilhava suavemente uma luz que o enchia por inteiro!

Sedutora como era a brancura arredondada da forma tão velada, não era isso nem a beleza infantil do rosto que o enfeitiçava. O único amor de Garry Connell tinha sido o deserto, e agora ele estava cheio e abalado pelo glamour dentro daqueles olhos emocionantes.

Uma palavra áspera ecoou no silêncio, e Garry viu os olhos da garota se arregalarem quando ela os voltou para a negra, que havia falado. Ele viu o rosto dela perder a cor e ficar branco como a morte, e claramente seus olhos arregalados mostraram os medos que a invadiram com a lembrança.

Garry seguiu seu olhar até a figura selvagem cujos olhos semicerrados brilhavam em triunfo selvagem e possessividade diante da beleza branca da garota trêmula. A figura esguia falou novamente com aquela voz rouca e ininteligível — agora ele se dirigia à garota — e o tom enviou um estranho arrepio de animosidade a cada fibra do homem que observava.

O preto deu um passo à frente; a garota, em um flash de branco e dourado, saltou de seu lugar de descanso para se abrigar atrás do caixão alto. Seus olhos voltaram para Garry, e o pedido de ajuda, embora sem voz, não era menos real.

Então seus lábios pálidos se moveram e ela o chamou com uma voz clara que pronunciou palavras desconhecidas.

Garry saiu do feitiço que o prendia e, com uma rápida corrida, se colocou entre ela e o homem que avançava. Ele pousou tenso e agachado, e sua voz estava rouca de excitação quando ele falou.

"Isso vai ser tudo de você", disse ele ao negro.

Suas palavras não podiam significar nada para este selvagem, mas o tom que ecoou por elas e sua postura agachada e pronta devem ter sido simples. O rosto escuro sob a cúpula pontiaguda da cabeça estava retorcido de raiva; os olhos brilharam neste ser que ousou se opor a ele. Mas o negro fez uma pausa e recuou até o caixão onde estivera.

Garry recuou alguns passos lentos até o final da caixa de metal que abrigava a garota. "Você não consegue me entender?" ele perguntou. "Estou sonhando? O que aconteceu? Quem é você e quem é essa fera negra? O que tudo isso significa?"

Mais uma vez, ele teve certeza de que a mera fala era inútil, mas sentiu que precisava falar, dizer alguma coisa, qualquer coisa, para provar a realidade de seu próprio eu desperto e da experiência de pesadelo selvagem.

Ele viu a garota agachada erguer-se em toda a sua altura; ele viu o movimento de sua mão quando ela afastou o cabelo escuro de seu rosto, e a película de renda dourada se agarrou a ela quando ela veio para o lado dele. Uma mão foi estendida para descansar, leve e fria, em sua testa.

Ele ouviu a voz dela, tão suave e líquida, mas tão carregada de terror. Ela falou palavras e frases sem sentido, mas ao toque de sua mão em seu rosto ele se sobressaltou abruptamente.

As próprias palavras adquiriram significado e coerência, ou era algo dentro dele mesmo? — Garry não poderia dizer. Mas, com a espantosa clareza de um rádio ligado ao máximo, ele captou os pensamentos dela, e seu próprio cérebro os captou e os colocou em palavras que conhecia.

"Você vai me ajudar, você vai me salvar", diziam as palavras. "Você é um de nós, eu sei. Você é um estranho, mas sua pele é branca; você não é da tribo de Horab."

Garry estava imóvel e ouvindo. Ele sabia que estava sentindo seus pensamentos - ela estava se comunicando com ele por alguma magia telepática - e ele sabia, ao captar as palavras, que Horab era o negro ali diante dele, alcançando e apalpando dentro do caixão onde havia dormido. Horab—um rei selvagem de uma terra selvagem—

"Ele me capturou", as palavras continuaram em uma pressa ofegante. “Eu sou de Zahn: você conhece a boa terra de Zahn? Eu sou Luhra. Horab me capturou; dormir, centenas de seus guerreiros escolhidos. Ele fez sua mágica e disse que dormiríamos por cem verões. Mas foi ontem. E agora você vai me salvar; meu pai é um grande homem; ele vai recompensá-lo...

As frases brilharam de forma quase incoerente em sua mente, mas cessaram com um som e movimento vindo da sala atrás deles.

Garry precisou de um momento para registrar o conteúdo da mensagem. Ele tinha ouvido tão verdadeiramente como se ela tivesse falado: Horab a havia capturado - ontem!... E seus próprios lábios que tinham foi solto com espanto fechado para um sorriso sombrio.

"Ontem!" Ela pensou que era ontem que sua longa noite havia começado. Horabe sabia a verdade? Garry de repente teve certeza de que sim. Os planos de Horab fracassaram; ele não poderia saber o quão longe em um passado distante estava aquele dia em que ele colocou a si mesmo e a essa garota em seus caixões, a salvo em seu túmulo na montanha.

Apenas um instante para que esses pensamentos se formassem - então seus olhos estavam fixos no alto selvagem que havia encontrado o que procurava na grande caixa de metal. Horab, rei de uma raça desaparecida, virou-se agora com um cetro pesado na mão; e sua cabeça de joias brilhou brilhantemente quando ele a ergueu no ar e gritou um comando ecoando na sala. Uma mão branca estava puxando o ombro de Garry, um corpo macio se agarrando perto, para virá-lo onde um novo perigo ameaçava.

Os outros caixões! Ele os havia esquecido e viu os mais próximos vivos com formas lutando. Uma forma de homem negro, com cara de animal taciturno e cabeça pontiaguda, ergueu-se lentamente e cambaleou no chão. Outro - e outro! Havia dezenas de homens negros e nus que se arrastaram dos caixões mais próximos e cambalearam como bêbados.

Garry ficou tenso, sua mente um caos de planos incompletos. Este bruto ele poderia lidar, mas toda a tribo - isso era uma ordem muito grande. No entanto, ele sabia com uma convicção inabalável que livraria essa garota de suas garras malignas ou morreria na tentativa.

Os encantos femininos falharam em interessar Garry naquele mundo lá fora, mas agora a mensagem desses olhos suaves, a beleza atraente desse rosto adorável, orgulhoso e destemido apesar de seus medos, a mão tão suave e confiante em seu rosto! entrou na vida solitária de Garry Connell que o atingiu profundamente e encontrou uma resposta pronta.

Ele passou um braço sobre o corpo macio e rendido sob sua vestimenta e a girou para trás enquanto se preparava para enfrentar o ataque. E lançou-lhe um olhar que devia transmitir uma mensagem, pois os lábios trêmulos esboçavam um fantasma de sorriso quando os olhos dela encontraram os dele.

Os pensamentos de Garry dispararam para a arma, mas sua mochila bem embrulhada estava na passagem do lado de fora. Ele rezou por um momento para que pudesse enfrentar essa multidão com a pistola na mão e deu meia-volta; mas nenhum tempo foi dado. O líder estava gritando ordens, sua voz áspera ressoou em ecos estilhaçantes por toda a abóbada de pedra, e a horda de negros avançou ao seu comando.

Uma massa de corpos magros, com rostos feios e brutais onde olhos sonolentos se arregalavam e brilhavam! Eles se aglomeraram sobre ele, e Garry enfrentou a corrida com uma chuva de direitas e esquerdas diretas nos rostos mais próximos. Ele foi levado de costas para a parede pelo peso de seus números, mas viu alguns caírem para a contagem.

A sala parecia cheia de homens pulando e gritando. Seus gritos estridentes ecoaram em um tumulto de discórdia e, acima de tudo, Garry ouviu os gritos roucos de seu líder.

Havia punhos e braços batendo em sua cabeça. Ele os repeliu, então saltou da parede, saltando para fora e para o lado, onde havia espaço para golpes livres de seus punhos violentos. Outro rosto negro ficou branco sob o impacto de seu golpe - um segundo - e um terceiro!

Ele estava cedendo terreno lentamente enquanto os outros avançavam. Então, além das figuras aglomeradas, ele viu alguém que segurava uma lança tridente no ar. A arma estava pronta; as pontas de metal brilhavam na luz verde — pontas que rasgariam seu corpo em pedaços com um único golpe.

Garry parou por um instante, então abriu os punhos cerrados para agarrar o pescoço magro de um inimigo à sua frente. Ele girou o corpo do homem e segurou-o como um escudo enquanto tentava em vão agarrar a lança que arremetia. Vagamente ele viu o brilho branco e dourado onde a garota, Luhra, jogou seu próprio corpo sobre a figura armada e agarrou-se em desespero ao cabo da arma mortal.

Garry pendurou-se rapidamente no corpo que se debatia, esse era o seu escudo; havia outras lanças agora que brilhavam no ar. Ele soltou uma mão e acertou um golpe curto no rosto de um selvagem cujas mãos estavam em sua garganta. O golpe foi leve e ele ficou surpreso ao ver o homem cambalear e cair. Houve outros que cambalearam impotentes e caíram de joelhos. Lanças ressoaram agudamente, batendo na pedra... Elas estavam caindo. O corpo que ele segurava ficou subitamente flácido em seus braços e caiu pesadamente no chão...

Garry viu cair aquele que o havia ameaçado; ele levou a garota com ele ao cair, e sua lança voou loucamente de sua mão aberta. Garry estava sozinho! — e o inimigo era apenas um emaranhado de corpos esparramados onde o espasmo de um braço estendido marcava o último sinal de vida.

Ele estava respirando com dificuldade, pois alguns dos golpes dos inimigos haviam acertado, e ele cambaleou enquanto limpava um filete de sangue de seus olhos. Não havia tempo para entender o que isso significava, mas os negros certamente estavam fora de si. Além dos corpos amontoados, a figura alta de Horab saltou descontroladamente no ar enquanto avançava e, no mesmo instante, Garry se jogou entre a ameaça negra e a garota prostrada.

Ele cambaleou novamente ao cair de seu salto selvagem e pediu sua última reserva de força para colocar força por trás do golpe que lançou para o rosto rosnante acima.

O pesado cetro balançou alto e estava caindo quando Garry atacou. Ele viu o golpe começar; viu o arco de fogo que a cabeça de joias fez ao descer como uma maça sobre sua cabeça. Então o rosto de Horab desapareceu, e a sala era um lugar rodopiante de vermelho e amarelo antes que a escuridão o apagasse...

Garry acordou para piscar estupidamente em uma luz verde acima dele. Sua cabeça era uma dor latejante e ofuscante que embaçava seus pensamentos.

Clareou lentamente. A figura brilhante de uma garota estava se erguendo do chão. Seus olhos doloridos viram o branco de seu corpo jovem através do brilho opaco da renda dourada. Os olhos dela encontraram os dele, e rapidamente ele percebeu que não era um sonho - esta caverna cujas paredes pareciam balançar, o rosto que estava olhando lamentavelmente para ele e, além, em uma luz verde medonha, a silhueta escura de um homem magro que inclinou a cabeça pontiaguda sobre o peito.

A mente de Connell era um turbilhão de pensamentos e emoções emaranhados, de admiração perplexa e fúria combativa; no entanto, estranhamente, acima de todos eles, havia um sentimento de pura alegria na mensagem dos olhos em um rosto que era absolutamente adorável.

A figura negra abrira o baú. Garry viu o verde luminoso ao redor dele atravessado pelo brilho refletido de muitas pedras preciosas. Joias cascateavam brilhantemente das mãos magras e negras enquanto elas recolhiam um cordão dourado. Era parte de algum tecido incrustado de pedras preciosas que ele rasgou grosseiramente de seus fechos apodrecidos antes de chegar rapidamente ao corpo ainda indefeso de Connell.

As lutas de Garry foram inúteis; suas mãos estavam amarradas diante dele. A dor aguda de uma lança cutucando o tirou da dormência paralisante que o segurava, e ele ficou de pé tonto. Mais uma vez as paredes giraram, e ele teria caído de cabeça se não fosse por um corpo flexível e macio que se aproximou para lançar braços brancos ao seu redor.

Através dos olhos injetados de sangue, ele viu Luhra, da terra de Zahn, com a cabeça erguida e olhos brilhantes enquanto ela se virava diretamente para encarar o negro selvagem. E ele ouviu a torrente de frases estranhas que ela despejava sobre ele em protesto.

Sua mensagem foi interrompida abruptamente. Os olhos de Garry seguiram os dela para observar um rei selvagem, nu exceto pelo restos esfarrapados de vestes que o tempo havia comido. Ele estava alcançando um caixão que outrora continha roupas reais - alcançando com uma mão negra e magra que trouxe apenas fragmentos de tecido roxo e carmesim que rapidamente se transformaram em pó em suas mãos.

Garry viu os olhos entreabertos olharem com espanto e perplexidade para o tecido apodrecido, depois olharem em volta de forma penetrante e inquisitiva. Ele viu o negro colocar um toucado de joias de esplendor bárbaro sobre sua cabeça feia e pontiaguda, depois se erguer e cruzar lentamente até a pilha de corpos. Com a lança na mão, ele passou para as fileiras cerradas de caixões.

Os mais próximos estavam vazios, como Garry sabia; ele tinha visto a erupção da vida dentro deles. Horab, com uma palavra rosnada, passou para os outros caixões que se estendiam pela sala. A cabeça feia se curvou; novamente as mãos se abaixaram, para voltar desta vez com um crânio vazio e brilhante.

Garry pensou uma vez em sua pistola, mas soube no mesmo pensamento que nunca poderia alcançá-la; a lança de Horab o atravessaria ao primeiro movimento. Ele descartou o pensamento - esqueceu - e esqueceu tudo mais na fascinação de contemplar os lábios flácidos e a carrancuda estupefação no rosto negro de Horab. E lentamente veio ao seu cérebro latejante uma explicação.

Cem verões, dissera Luhra — Horab pretendia dormir por cem anos — e a máquina que iria acordá-lo não funcionou. Eras além da computação se passaram, e apenas esses dois, o rei negro e a garota, sobreviveram. Eles estavam diretamente sob a luz; sua energia abundante os trouxe em segurança através dos anos sem sonhos. Mas, para os outros, tinha sido diferente.

Aqueles mais próximos da luz responderam ao chamado vibratório, mas sua vitalidade se foi; seu momento de vida foi curto. Quanto às centenas que sentiram a luz, mas fracamente - o crânio contou a história. Eles morreram enquanto dormiam, morreram há milhares de anos, e seus esqueletos eram tudo o que restava para zombar de seu rei e da frustração de seus planos.

Mas qual era o propósito do longo sono? O toque de Luhra e suas palavras silenciosas forneceram a resposta.

"Por que ele desejou isso?" sua mente disse, repetindo sua pergunta. "O próprio país de Horab foi perdido; os amarelos do outro lado da grande água o conquistaram e o invadiram. Mas Horab plantou as sementes da doença, e todos os amarelos devem morrer com o tempo. Horab é um rei e um trabalhador da magia ; ele está aliado a um demônio; ele aprende sua magia com ele. Nós de Zahn, todos temíamos a magia de Horab...” Ela parou ao ver a aljava da rocha sob seus pés.

A mente de Garry havia clareado, mas foi um instante antes que ele soubesse que o movimento não estava em sua própria cabeça latejante. Então o tremor de terra veio inconfundivelmente, e seus pensamentos voltaram para a massa de rocha acima da entrada da caverna. Se mais terremotos estivessem chegando, eles deveriam sair e fazê-lo imediatamente...

A mão negra do rei Horab lançou a caveira vingativamente contra a parede, e o barulho de seus fragmentos caindo se misturou com estranhas imprecações dos lábios selvagens. Então ele veio em direção aos dois e Garry procurou desesperadamente em sua mente por algum meio de escapar.

A lança do tridente foi apontada e Garry esperou pelo lançamento. Ele sentiu, mais do que viu, o flash de luz que era Luhra quando ela saltou para uma lança ao lado dos homens caídos. Um instante e ela estava diante dele, tensa e equilibrada, uma amazona dourada, cujo braço erguido e olhos firmes detinham até mesmo Horab em seu avanço.

Ela falou com o selvagem em frases afiadas e staccato, mas Garry não entendeu o significado das palavras. Houve um rápido intercâmbio entre eles; protesto veemente e agitação de sua lança equilibrada por parte de Horab. Luhra acrescentou uma ou duas palavras e baixou a arma enquanto Horab fazia o mesmo.

Sua cabeça estava inclinada quando ela estendeu a mão para tocar a testa de Garry. Ele sentiu uma tristeza desesperada que era tão claramente dela, mas com ela ele sentiu uma mistura de outra emoção que o agitou nas profundezas de seu ser. A figura esbelta e branca se endireitou, e os olhos escuros diretamente sobre os dele quando ela falou.

"Ouça com atenção", disse ela; "é a última vez—"

Garry percebeu que estava tremendo; ele estava de repente sem fôlego com emoção. A dor lancinante em sua cabeça havia diminuído para uma dor incômoda, mas seu cérebro estava claro, e através dele estavam piscando pensamentos estranhos.

A ameaça, a aventura selvagem em si! — não eram nada diante da verdade que agora era tão clara para ele. Ele amava essa garota! ele a amava! — e todo o seu ser reagiu com um influxo de energia fresca ao pensamento. Uma estranha de um mundo estranho e perdido! — mas e daí? — ele a amava!... A mensagem dos lábios e dos dedos da moça irrompeu nos pensamentos que clamavam por expressão.

"Você pensa de mim." Ela sorriu com os lábios e os olhos. "Estou feliz que você o faça, meu querido, mas é inútil.

"Ouça: eu prometi; Luhra falou: irei com Horab para fazer o que ele quiser. Irei livremente e ele deixará você aqui ileso. Ele me promete isso.

"Irei com Horab para longe através da água azul que nos cerca aqui. É uma ilha, como você sabe, pois você não veio de longe?" Garry interrompeu com uma exclamação assustada. Uma ilha! Água! Ele fechou os lábios sobre a negação de suas palavras.

“E você,” Luhra continuou indiferente, “quando tivermos ido, retornará para sua própria terra.

"Mas, oh, meu querido, lembre-se sempre que eu te amo. Eu li seus pensamentos, ó homem mais corajoso e terno; eu te amei desde o momento em que meus olhos se abriram e encontrei você esperando lá. Estou lhe dizendo agora, pois nunca mais te verei." Ela interrompeu o desejo selvagem de protesto que encheu sua mente.

Com um gesto imperioso, ela fez um gesto para que Horab descartasse sua lança e colocou a dela ao lado dela no chão rochoso. Mas ela se encolheu e recuou dos braços estendidos e das mãos agarradas, enquanto Garry Connell lutava em um frenesi insano com as cordas que prendiam seus pulsos.

Ele sentiu as mãos magras de Horab sobre ele, e os longos braços o seguraram com força. E ele viu o rosto negro rir maliciosamente da garota que observava enquanto Horab chutava as lanças ao lado do caixão onde ela estivera.

Garry sentiu-se erguido no ar e estava tão indefeso quanto uma criança naquele aperto. Um instante depois ele foi jogado pesadamente, para jazer machucado e sem fôlego na caixa de metal onde ele tinha visto pela primeira vez o rosto de Luhra com os olhos arregalados.

A voz áspera de Horab ficou alta e estridente. Ele estava gritando triunfantemente para a garota, enquanto suas mãos trabalhavam para amarrar os pés de Garry. A cabeça e os ombros de Luhra apareceram acima da borda do caixão enquanto ela circulou rapidamente para se aproximar do lado oposto e alcançar uma mão trêmula que faria o contato necessário para a transferência de pensamento. Seu toque frio estava sobre ele; Garry cessou sua luta inútil enquanto as palavras dela vinham, quebradas em sua mente.

"Horab nos enganou", ela gritou; "ele está deixando você aqui. Ele vai paralisar você com a canção diabólica do sino, mas não para dormir como eu fiz: vai parar em outra nota. Ele diz que você estará sempre acordado, mas impotente - pensando - pensando - sempre !"

Ela enterrou o rosto nas mãos para esconder do olhar dele o horror que havia em seus olhos. As mãos tensas de Garry Connell ficaram moles. O terror na voz da garota atingiu seu próprio mistura selvagem de pensamentos para fazê-lo estremecer com a compreensão da verdade.

A ameaça era real! Se Horab saísse da caverna e levasse Luhra com ele, os dois morreriam no deserto. O selvagem negro jamais ousaria enfrentar o estranho e novo mundo. E ele, Garry, estaria aqui nesta caverna, neste mesmo caixão, mantido em estado de vigília. Ninguém sabia que ele estava aqui; apenas por acaso a caverna seria investigada. E quando alguém finalmente apareceu!

Garry olhou fascinado para a luz verde. Ele sabia com terrível certeza que qualquer ajuda que viesse chegaria tarde demais. Ficar ali deitado hora após hora, por dias e depois por anos — esperando! — sempre esperando!... E ele nunca conseguia acalmar seus pensamentos... Ele teve uma percepção doentia da coisa que eles iriam encontrar. Um corpo!—seu corpo!—e a mente dentro dele totalmente insana...

O som do sino estridente estava em seus ouvidos, e seus nervos tremiam em resposta. Ele viu longos braços acima do caixão, dilacerando a figura de uma garota lutando... E então ele soube que estava sozinho...

O som do sino aumentou para o grito penetrante e destruidor que ele já ouvira antes. Ele devia pensar rápido — e agir! —, mas o entorpecimento do cérebro e dos músculos estava se apoderando dele. Ele tentou gritar, mas sua garganta estava apertada e não respondia. Os ecos morreram no silêncio; as vibrações, como antes, passaram além do alcance audível. Ele estava afundando... afundando...

Vagamente, ele sentiu o caixão balançar embaixo dele. Em algum canto distante de sua mente, ele sabia que os choques do terremoto haviam mudado. Então ele ouviu com clareza ensurdecedora a discórdia estridente enquanto o tremor abalou a máquina vibratória até o silêncio.

A sala estava silenciosa; a paralisia o deixou; e no instante de sua libertação, o cérebro claro de Garry Connell brilhou do caos para apresentar-lhe um plano completo.

"Luhra!" ele chamou na sala silenciosa. "Luhra!" Mas pareceu uma eternidade antes que ele ouvisse Horab e seu cativo voltando da passagem. Então o toque de sua mão lhe deu coragem para continuar.

"Sim?" ela sussurrou; "sim, meu querido?"

Ele viu os ombros do negro quando ele ergueu uma lança ameaçadoramente em direção à garota, então se virou para ajustar a máquina que zumbia.

"Diga a ele", gritou Garry, "-diga a Horab para desligar aquela maldita máquina!" O grito estava aumentando novamente para abafar sua voz. "Diga a ele que sua vida depende disso. Diga a ele para ouvir o que eu digo ou ele morrerá."

Ele ouviu a voz da garota se elevar em um chamado agudo e ouviu o rosnado áspero de Horab em resposta. A garota repetiu seu grito acima do clamor ecoante do sino - e o grito intolerável e crescente, depois de um tempo, foi silenciado.

Garry experimentou um momento de fúria em que teria dado sua esperança de vida pela capacidade de falar com Horab cara a cara e em palavras que pudessem penetrar no cérebro do negro. Mas ele não poderia. Ele deve usar essa garota como intérprete e deve dar a ela palavras para dizer que fariam essa besta feia parar. Ele deve falar como ela falaria; colocar palavras e frases em sua boca que atingiriam as superstições selvagens do outro.

Ele falou devagar e olhou de forma impressionante para os olhos escuros e cheios de medo no rosto branco que se curvou acima dele. Ele deve fazer a garota acreditar.

"Horab faz mágica", ele disse a ela. "Diga a Horab que eu também sou um mágico - um grande mágico - maior do que Horab."

Ele esperou um instante para ouvir as palavras da garota e o riso desdenhoso dos lábios de um rosto selvagem empurrado para perto de onde ele estava deitado.

"Horab é realmente um mágico", disse Luhra em dúvida; "ele ri de sua magia. O Tao de Horab é um Tao forte, perverso e poderoso."

"Seu Tao?" disse Garry, e olhou para a garota interrogativamente. Ele teve o pensamento em sua mente. "Ah, sim, seu deus, ou demônio."

Ele virou a cabeça para olhar diretamente para o rosto sorridente cujos lábios largos e finos estavam torcidos em um rosnado malicioso. Garry teve que reunir toda a sua força de vontade para segurar o olhar que lançou ao inimigo e rir, por sua vez, longa e desdenhosamente. Outro tremor sacudiu o caixão onde ele estava.

"Diga a Horab", ele ordenou, enquanto seus olhos fitavam firmemente os do rei selvagem, "-diga a Horab que meu Tao é mais forte que o dele. Meu Tao está zangado porque fui ferido; ele está sacudindo a montanha. Ele vai tremer derrube Horab e esmague sua vida."

Ele continuou a olhar enquanto ouvia a voz de Luhra, alta com esperança, e ele viu uma mudança de expressão piscar no rosto negro, embora Horab gritasse uma resposta veemente.

Luhra estava falando com ele. "Horab diz que a terra já tremeu antes; que não é o seu Tao que a sacode. Ele pede outro sinal."

Garry não ficou surpreso. Ele havia disparado este tiro ao acaso; o próprio tremor havia sugerido isso. E agora-

"Outro sinal!" Garry teve que lutar muito para manter o autocontrole para não gritar a verdade para essa coisa maligna - para não contar a ele sobre o tempo que havia passado e sobre o mundo que estava esperando por ele. Mas isso nunca funcionaria: ele deve jogar com as superstições deste negro. Deixe Horab sair desta caverna com aquele grito diabólico e silencioso ressoando em seus ouvidos e ele, Garry Connell, estará perdido. E Luhra! — que esperança para ela lá fora?... As mãos negras moviam-se impacientes em direção à máquina...

Garry se viu falando devagar — frases curtas que Luhra repetiu rapidamente. E algo dentro dele surgiu para enquadrar palavras como Garry Connell, homem do deserto, nunca teria pensado em falar - frases que melhor poderiam atingir uma mente selvagem e perversa.

Ele olhou uma vez para o relógio em seu pulso. Ele não sentiu a tortura do cordão de ouro apertado. Ele estava pensando em termos de luz do dia e em quanto tempo havia se passado desde que vira o sol...

"Horab terá um sinal - um sinal terrível", disse ele. "A morte espera por Horab no mundo lá fora, meu Tao me diz. Horab morrerá horrivelmente. Eu o vejo sufocando na areia quente. Sua língua enche sua boca. O sol quente queima e ele está cheio de fogo. Ele tenta grite - para invocar seu Tao - mas ele não faz nenhum som... E então Horab morrerá."

A garota traduziu rapidamente; a resposta foi um grito selvagem de raiva do negro. Ele saltou ao lado do homem indefeso e sua lança foi erguida bem alto.

Garry sentiu o peso do corpo de Luhra jogado protetoramente sobre ele, e olhou para cima para ver o assassinato nos olhos ferozes e semicerrados. "Diga a Horab", ele dirigiu bruscamente, "que se ele ferir você ou a mim, a morte ardente é dele! Mas..." Ele esperou deliberadamente depois que Luhra falou, e viu claramente a centelha de medo no rosto feio. Agora era a hora.

"Desate meus pés!" ele ordenou, e colocou em sua voz toda a força e ameaça que pôde reunir. "Leve-me para o mundo exterior. Pegue sua lança. Se eu não falar a verdade, mate-me lá. Meu Tao lhe mostrará um sinal; ele encherá seu coração de medo, pois agora está cheio de maldade. Mas, pode ser poderei salvá-lo. Solte meus pés! Seja rápido!"

Novamente ele esperou enquanto Luhra falava, e amaldiçoou silenciosamente com a agonia da espera. Estar fazendo um papel, falando essas coisas absurdamente infantis, quando o que ele queria era a mão numa arma ou um aperto de morte naquela garganta negra! No entanto, ele ficou imóvel como se as vibrações do sino estivessem sobre ele, e seus olhos se fixaram inabaláveis no rosto selvagem, até que ele sentiu as mãos desajeitadas sobre seus pés...

Um portal de corte quadrado! - e além dele um sol dourado que brilhava através de névoas de púrpura e rosa! Ele estava muito atrasado? Garry avançou no que teria sido uma corrida desajeitada, não fosse a lança que o cutucara por toda a longa passagem e que agora o alertava contra tentativas de fuga.

O brilho e o calor que o atingiram quando ele pisou, ao ar livre, trouxe Garry em um flash do mundo de horror e faz-de-conta para o mundo que ele conhecia. Ele queria gritar de pura alegria; mas mais do que tudo ele queria pular na coisa feia que estava piscando os olhos na boca da caverna.

A idéia de escapar era forte sobre ele, mas o toque de uma mão tímida mostrou a loucura disso. Luhra estava ao lado dele, seu delicado trabalho de renda brilhando suavemente ao sol, para tornar mais adorável o delicado rubor por baixo. Seus olhos, protegidos do sol, estavam sobre ele com um olhar meio esperançoso, meio desesperado. Não, ele deve ir até o fim - continuar com sua encenação - enfrentar a magia com a magia. Horab havia saído da caverna e, com a lança na mão, ele se posicionava imponentemente acima deles em uma enorme pedra. Sim, a magia deve continuar.

A voz áspera do selvagem arrancou palavras ininteligíveis. Luhra traduziu. "Está mudado", disse ela, "e Horab teme. Mas a água está lá e não há morte ardente... Ele diz que seu Tao é fraco."

Garry olhou com olhos agradecidos para a extensão azul onde uma linha branca marcava ondas fantasmagóricas em uma costa distante; onde as colinas se refletiam no azul cintilante. Mas o sol ainda estava acima de seus topos, então ele deve lutar para ganhar tempo—

"Meu Tao é forte", disse ele, e continuou com quaisquer pensamentos fantásticos que lhe vieram à mente. Ele estava falando contra o tempo. Ele contou sobre o novo mundo que seu Tao havia construído, sobre homens controlando os raios e voando pelo ar; de canhões que rugiam como o trovão e lançavam morte e destruição sobre aqueles que o Tao destruiria... E seus olhos observaram a lenta descida do sol poente, enquanto a figura acima se agitava impacientemente e erguia sua lança.

"Um sinal!" Luhra estava implorando. "Ele não acredita!"

A bola dourada estava tocando agora em um pico roxo distante. A incrível magia do deserto! — seu momento havia chegado! Garry indicou o melhor que pôde o mar fantasma, tão real, abaixo.

"Meu Tao falou", ele gritou: "observe! As águas secarão; os mares se tornarão um deserto de areia quente; as terras e águas que Horab conhece não existirão mais! Não haverá comida para seu estômago nem água para os lábios onde Horab vagueia em tormento... A menos que eu o salve."

Ele se virou para olhar para a vasta miragem. Ele sabia que os olhos dos outros haviam seguido os dele, e ele sabia que eles viram a primeira mudança que rastejou sobre a terra.

O azul que era tão inconfundivelmente um mar estava se dissolvendo; parecia sugado pela areia. E, embora os raios quentes ainda lançassem seu ouro persistente sobre a montanha e a planície, os mares desapareceram e se foram... ....

A figura imponente acima deles permaneceu rígida. Garry encontrou uma borda afiada de rocha e serrou freneticamente para cortar o ouro macio das cordas em seus pulsos. O que estava acima deles não prestou atenção; seus olhos estavam horrorizados com essa morte silenciosa que varreu o mundo.

A mão que Garry estendeu era firme e cautelosa; seu braço rastejou sobre o corpo branco e dourado para atrair a garota maravilhada e maravilhada silenciosamente para a caverna aberta.

"Seguir!" ele ordenou, e disparou pelo caminho escuro onde uma automática estava esperando por seus dedos ansiosos.

O pacote estava lá, e ele rasgou com mãos frenéticas para agarrar a pistola dentro. E havia também um baú aberto cujo conteúdo brilhava na luz verde e cujo peso não era muito grande para ele carregar...

Ele tinha peito e arma quando voltou. As quedas em sua corrida louca não serviram para aliviar as dores de seu corpo torturado, nem para acalmar sua fúria furiosa. Ele chamou Luhra enquanto corria - e percebeu que Luhra havia sumido. O baú caiu esquecido a seus pés quando ele saiu correndo; ele gritou o nome dela e se xingou por deixá-la.

A fascinação do mundo exterior a atraiu de volta? Ela tinha confiado demais no poder de seu Tao para protegê-la do mal? Connell não podia saber. Ele sabia apenas que a viu lutando nas garras dos longos braços onde o negro a segurava em uma rocha estendida.

Eles estavam a trinta metros de distância, mas o rosto negro sob seu crânio pontiagudo mostrava claramente sua fúria bestial quando Garry saltou para frente. Com um movimento, a figura alta jogou a garota na pedra a seus pés e ergueu sua lança. Ele fez uma pausa para rir asperamente do homem que correu em sua direção - que nunca poderia alcançá-lo para parar o golpe fatal.

Pode ter sido uma ameaça para conter o atacante, ou uma intenção assassina de acabar agora e para sempre com a vida deste cativo: Garry não esperou para aprender. E a distância de trinta metros, que significava trinta metros de segurança para o selvagem, era atravessada por uma rajada de chumbo de uma arma cujos clarões estalavam nitidamente no ar parado. O som retumbante de uma lança que caiu entre as pedras de granito chegou fracamente a Garry quando ele viu a forma negra de Horab, rei de outro dia, girar vertiginosamente da rocha em que ele estava.

Ele o atingiu - pelo menos o feriu - e o disparo daquela fuzilaria selvagem pode ter esvaziado o carregador! Gary não esperou mais nada, mas pegou o corpo flácido da garota em seus braços estendidos e carregou-a cambaleante através do emaranhado de rochas na encosta coberta de pedregulhos. Ele também não parou até alcançar a segurança do terreno aberto além das marcas do grande deslizamento.

A terra tremia e ondulava quando ele a deitou; uma pedra caiu bruscamente à distância. Garry virou-se para refazer seus passos e pular descontroladamente de rocha em rocha em direção à boca da caverna em um penhasco de granito. E o baú de metal estava em seus braços quando ele voltou para onde Luhra esperava.

O chão estava cheio de movimento repugnante, ele estava nauseado com o enjôo do terremoto, mas só pensava em sua arma e no único cartucho que encontrou na câmara. Ele firmou o braço sobre uma rocha para mirar em uma figura em uma encosta distante.

Horab havia subido de volta à rocha. Figura esguia e negra, delineava-se nitidamente nos últimos raios do sol poente; o alvo estava claro além da mira da pistola. Mas os dedos do homem de rosto sombrio se recusaram a apertar o gatilho.

Selvagem e cruel - uma relíquia de uma era passada! Ele ficou ali, ridículo e irreal em sua nudez totalmente negra, suas vestes puídas de carmesim chicoteando em farrapos na brisa. No entanto, ele havia esquecido seus ferimentos - Horab estava de pé - e a mão de Garry que segurava a pistola caiu frouxamente ao seu lado. O ódio derreteu em seu coração enquanto observava onde Horab se erguia dolorosamente.

Uma figura bárbara era Horab, e o mal além da redenção, mas não faltavam os atributos de um rei na forma grotesca cuja cabeça ainda estava erguida. O sol fez brilhar as joias naquela cabeça distorcida, enquanto ele olhava com olhos selvagens e desesperados para o mundo mudado onde ele não poderia ter parte. Seu Tao havia falhado com ele; seu inimigo o havia derrubado; e agora-

A pedra que tinha sido um descanso para o braço de Garry estava balançando, e para sua ouvidos veio um estrondo e gemido. A Montanha Sentinela, que havia assistido à passagem das eras, que havia visto os oceanos realmente se transformarem em areia, protestou novamente contra essa perturbação de seu próprio longo sono.

Garry ouviu a vinda das massas de cima; o estrondo estava abafando seus ouvidos. Eles estavam seguros - e seus olhos estavam sobre uma figura selvagem, negra e alta, que olhava e olhava, silenciosamente, através de um mar de areia amarela. Ele o observou, nítido, imóvel - até que desapareceu sob a estrondosa inundação de rochas.

E perto de seus braços apertava o corpo macio de uma menina trêmula que tocou seu rosto e sussurrou: "Seu Tao, meu valente, é forte. Abrace-me para que ele possa me considerar seu amigo."

Suas próprias palavras sussurradas, embora diferissem um pouco, eram um eco fervoroso das dela. Ele viu as massas rochosas empilhadas onde antes havia uma caverna; e "Graças a Deus!" Garry Connell disse, "saímos de lá a tempo!"

O caixão de joias jazia abandonado entre as rochas: amanhã seria o tempo suficiente para resgatar a riqueza pela qual ele havia arriscado a vida. Ele tomou a garota em seus braços, e os últimos raios do sol fizeram de seu fardo um esplendor dourado enquanto ele a carregava pelas pedras quebradas.

Seu rancho apareceu bem abaixo dele quando ele parou, mas o verde das tamareiras havia desaparecido sob a última grande extensão de rochas. Alguns poucos que permaneceram deixaram manchas escuras entre as sombras que engolfavam o mundo.

O que isso importa? Miramar - "Belo Mar!" Ele riu sombriamente ao pensar em como aquele mar o serviu, mas seus olhos eram ternos em seu rosto bronzeado e manchado de sangue.

Miramar poderia ser restaurado. E seria menos solitário agora....

ROBÔ QUÍMICO

Um químico robô com um olho elétrico, cérebro de rádio e mãos magnéticas funcionou sem supervisão humana em um laboratório improvisado recentemente diante de membros da New York Electrical Society.

O químico automático realizou vários experimentos. Seu trabalho foi explicado por William C. MacTavish, professor de química da Universidade de Nova York, e fazia parte de um programa no qual a luz fria era reproduzida, uma amostra pesando um milionésimo de grama analisada, uma célula fotoelétrica usada para controlar a análise e novos aparatos científicos demonstrados.

Em sua palestra sobre "A Magia da Química Moderna", o professor MacTavish demonstrou a separação de para-hidrogênio e orto-hidrogênio. Na microanálise de um milionésimo de grama, o professor MacTavish exibiu no microprojetor uma bola de ouro pesando um milésimo de miligrama (um vinte e oito milionésimos de onça), com um valor inferior a um décimo milésimo de centavo.

O robô químico foi uma criação conjunta do Dr. HM Partridge e do professor Ralph H. Muller, do departamento de química da Universidade de Nova York. Ao explicar o que o químico automático pode fazer, o professor MacTavish disse:

"A capacidade do químico automático de controlar as operações químicas se deve à sua sensibilidade a pequenas variações de cor e intensidade de luz. Suas peças de trabalho são muito simples. Elas consistem em uma fonte de luz padrão, neste caso uma luz elétrica, uma foto- célula elétrica que detecta diferenças na quantidade de luz que incide sobre ela, um tubo de rádio que amplifica o sinal recebido da célula fotoelétrica e que opera os relés que controlam as válvulas automáticas.

"Entre a luz elétrica e a célula fotoelétrica é colocado um recipiente de vidro contendo um álcali a ser neutralizado. Acima está um tubo do qual um ácido passa, gota a gota, através de uma válvula automática, para o álcali. Um pequeno quantidade de indicador químico adicionado ao álcali mantém uma cor vermelha nele até que seja neutralizado.Quando uma quantidade suficiente de ácido caiu no álcali, a cor vermelha desaparece, indicando a neutralização completa.

"Quando a solução é colorida de vermelho, uma quantidade insuficiente de luz chega à célula fotoelétrica. À medida que a cor vermelha diminui gradualmente, a quantidade de luz que passa aumenta e, quando a solução está totalmente límpida, a luz atinge um valor crítico que faz com que a célula fotoelétrica passe um sinal para o tubo de rádio, que opera o relé que fecha uma válvula e desliga o fornecimento de ácido.

"Usar um dispositivo desse tipo para realizar tais operações em um laboratório economizará muito tempo de um químico. Seu olho elétrico é cerca de 165 vezes mais sensível a diferenças de cor do que qualquer olho humano."

Sobre a série de livros HackerNoon: trazemos a você os livros técnicos, científicos e de domínio público mais importantes. Este livro faz parte do domínio público.

Vários. 2009. Astounding Stories of Super-Science, março de 1931. Urbana, Illinois: Projeto Gutenberg. Recuperado em maio de 2022 de https://www.gutenberg.org/files/30166/30166-h/30166-h.htm#Page_297

Este eBook é para uso de qualquer pessoa em qualquer lugar, sem nenhum custo e quase sem restrições. Você pode copiá-lo, doá-lo ou reutilizá-lo sob os termos da Licença do Project Gutenberg incluída neste eBook ou online em www.gutenberg.org , localizado em https://www.gutenberg.org/policy/license. .