家族の富が刑務所になったとき

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. The Moors and the Fens, volume 1 (of 3) - Chapter X: Dead Men's Shoes スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとファンズ、第1巻(第3巻) - 第X章 死者の靴 J. H. リデル The Moors and the Fens, Volume 1 (of 3) - Chapter X: Dead Men's Shoes シングル Astounding Stories of Super-Science February, 2026, by Astounding Stories is part of HackerNoon's Book Blog Post series. You can jump to any chapter in this book here. あなたはこの本のどの章にもジャンプすることができます。 ここ スーパーサイエンスの驚くべき物語 2026年2月:ムーアとファンズ、第1巻(第3巻) - 第X章 死者の靴 By J. H. Riddell 喜ばしい町や田舎に住む人々は、「場所」が幸せと関係していると主張するが、金が「最も良いもの、最も大切なもの」であると重く主張する人々は、決して金の欠如を経験したことがない人々と同様に、「場所」は幸せと関係があると主張する人もいるが、しかし、この二つの巧妙な理論の真実を否定するには、一つのクラスの人々を少し余計な黄金から取り除き、他のクラスの人々を不愉快な居住地に移植する必要があると私は思ったが、百のうち九十九のケースで、彼らの見解、感情、表現は奇妙で、まったく望ましくない変化を経験するだろう。 誰もが自分自身の悲しみを最大のものと考えており、彼らの悲しみの音楽が他の人たちに受け入れられるべきであるか、または少なくとも受け入れられるべきであると考えるならば、彼らは自分自身に証明されるほど、自分自身の悲しみを喜ばせながら世界を通り抜け、また、他の人々が反対の叫び声を立てるとき、彼らは「祈りなさい、あなたの哀れな歌を止め、私の声を聞け」と叫びながら、彼を黙らせようとし、決して彼のメロディーが彼らのメロディーよりもはるかにパトソスに満ちていると考えることはなく、彼は彼らと同じように、彼らと同じように、彼らの過ちや試練や不幸を称えながら、彼が作ったメロディ それは、私が最初に進めようとしていたこと、すなわち、人々が満足する義務について話すのを聞くことは建設的なことであるが、そして、どのように辞めようとしているかを述べることを意味する。 それでも、他の人が想像以上に感じたことのないものを感じる人々は、彼らが彼女の命令に少し悔い改めすることによって、運命に自分自身を復しようとするなら、確かに許されるかもしれません。 彼ら 忍耐強く向き合うか勇敢に反抗するかは、私は認めるより良い、より崇高な政策であったが、彼らが望むように彼らの運命を正確に形作ることができず、それにもかかわらず、時々苦しみ、くことのないようにすることが不可能だと見いだす者もいる:そして、彼らの悲しみが絶え間なく「あなたがたはすべきだ」と告げられ、彼らは、彼らが同様の状況にあったならば、世界に知らせる機会を逃さないだろう「我々は苦しむ聖徒であり、長く苦しんでいる教者である」、「あなたがたは、『地の塩』に落ちた恐ろしい災害を見ないでいるか」「見よ、我々の不幸、そして我々がどのようにそれらを耐 エルネスト・イヴレインよりも苦しみを背負うことなく、あるいはそれらをもっと悲惨に見せた人間は一度もなかったし、同情を減らすことなく、あるいはそれより少なからず受け取ったことのない人間もなかったし、人生をもっと静かに悲しんで歩んだ人間もなかったし、イギリスの広さと長さの中で、同じ重荷を負うことのできる人間も発見されなかったし、単に数日間だけではなく、何年にもわたって、その重さについて、その重さについて、このような模範的な忍耐をもって外側に耐え忍ぶことのできなかった。 しかし、「絶え間ない落とし穴は石を背負う」181そして、大きな苦しみの石の時々の落下は、不幸な長男の生まれた心に明らかに悪影響を及ぼさなかったにもかかわらず、彼の心の中には、不快な出来事の疲れ果てない流れによって吹き飛ばされ、怒りの感情や悪意の思いや多くの失望が絶えず流れていた深い通路がありました。 憎しみと卑劣な欲望は、人間の心に宿る最悪の悪魔であり、愛情と寛大な目的は、魂の守護天使である。 彼の父親への憎しみ、彼の兄弟への愛、彼の人生を苦しめた男に憎しみ、彼の生存の最も貧しい必要性を小さな手で捨てた男に憎しみ、彼自身と家族は、彼の平凡な領域のすべての快適さと贅沢を否定し、彼のバッグの中で最も尊敬するために必要不可欠な、彼のステーションで最も完全に孤独な憎しみ、彼は世界の「楽園」の高い木製のゲートを閉じ、飢え続け、いくつかの説明不能な182プロセスによって、魂と体の間の神秘的なつながりを維持した男に憎しみ、彼はより強く、より強く、より健康で、より有用な人々が、日々、病気の日々、 エルネスト・イヴレーンは、昔の男爵がどのように決意的に彼の財布の財布に固執しているか、どのように彼が彼の部屋に閉じ込められた新しい仮想通貨のあらゆる行為を、一種の黙った絶望とともに見た。 彼は、彼の毛の毛の頬からしびれを取り除くように見えた;彼が受け取った利息のすべてのシリンダは、彼の血液に温かい新鮮な血液の滴を注ぎ込んだ;彼が法律によって誰からでも、または詐欺や脅迫から逃れることができるすべてのギニアは、彼のゴールドのための強さ、彼の空っぽの輝く目に新しい輝き、彼の声に追加の強さと厳しさ、そして金のためのより大きな渇き、そしてその所有のために生きるためのより強い目的をもたらした。 書き方 毎日、エルネスト・イヴレインは、ヘンリーがかつて言ったように、 毎時間、彼の父親の急速な死や彼の父親の優しい意志は、死の遅い近づきを待つ不耐心な監視者にとって、より重要になった:若い男の頬の暗闇はより深くなり、彼の魂の不安はより強くなり、彼は伴う財産に新鮮な仮想通貨が積み重なり、それによって集められたお金は、より高い利息で貸出されたか、あるいは、家や土地や不動産に投資され、彼が親に譲渡することを誘うことができなければ、彼は直接的にも間接的にも利益や請求を持っていなかった。 モス ある人々は彼が辞任したと言い、ある人々は彼が傭兵であったと言い、彼の親戚は、彼が憲法上ただの悪意に満ちただけであることを習慣的に不満を抱いていた:Ernest Ivraine自身は、暗いヴァンパイアのような考えが彼の心を砕くことを知っていたが、彼はただ、ヘンリーに対する愛情が周囲の物体のすべての暗闇の中で絶え間なく輝く輝く明るい星であり、それは彼の魂の柔らかい点、荒野の緑のオアシスであり、彼の現在と未来全体が恐ろしい無益な廃棄物になるのを防ぐことだった。 184 兄弟を愛し、この世と共に戦うために勇敢に出かけた。 彼から遠く離れた呪われたものを投げ捨てて逃げたが、善良な男は、彼が耐えられないように感じる誘惑から逃げ出したが、彼に十分に近づいた。幼いころ、彼女の心に愛されていた若者を愛し、今や天国にいる天使だった彼を愛し、少年として彼の仲間であり、男として彼の友人であった彼を愛し、勇気と優しさ、兵士のような勇気と女性的な優しさで満ち溢れていた彼を愛し、未来の富の曖昧な約束を軽蔑し、否定した彼は、エルネストの耳で人生を揺さぶるアクセントで、彼の兄弟に、より高貴でより良い部分を選択するよう促した彼は、彼の両親の残酷な 親の死:誰があの親の別れを申し出ずに行くことができなかった:誰が泣いたのは、楽園とその富ではなく、家と彼の背後に彼の厳しい暗い兄弟を去るために泣いた。 彼 彼らの 両方とも良いものがありました──ヘンリーは決して愛されず、ヘンリーは愛されず、保存され、根絶され、発展するために良いものがあり、破壊されるために良いものがありました──父親や祖父からではなく、地球を歩いて影で暗くしたイヴレイン、バロネート、ミスターからではなく、家や土地、偉大な富と貴族の遺産を欠いて、この二人に、彼女の唯一の子供たちに、自分自身の優しく、誠実な性質の何かを残した優しい女性からでした──そして、暗い思考や暗い願望や暗い願望に襲われ、すべての行いを除いて、年長者を世界に決心した旅人として送り出しました。 冬の夕方、白い木の灰が心を揺さぶり、ほぼ消え去った木がほぼ粉末に溶け落ちたとき、エルネストは顔を手に埋め、弟との最後のインタビューについて考え、考え、考え、考えながら座り、いつまでも、悲しい現在と明るい自由な世界以外のすべてのことを忘れて、彼は立ち上がり始めて、ヘンリーの足跡に謙虚な追随者となった。 わたしたちが簡潔に「ヨブの慰め者」と名づけている、これまでの慰め者や本当の苦しむ者たちの数々の階級は、苦しみがあまりにも深刻で明らかで、疑いや軽減の現在の可能性を排除するほどに、苦しみを鎮めるべきか、あるいは完全に消すべきかを、忍耐力があれば、時間は彼らの苦しみを鎮めなければならない、と、エルネスト・イヴレーンが、彼の運命に対して、恥ずかしげな辞任の外側の容姿をもって曲げることを可能にした、このような確固たる考えでした。 しかし、時間の経過が最終的に父を永遠に追い払うことによってすべてを終わらせるという完全な満足感を感じて、彼は何年も待って耐え、彼の兄弟に従うために決して努力しませんでした、彼はイングランドを離れる前に彼に短い一行を書いていた。 「それ以外の何物もない」と彼は言った、「私はかなり入隊したが、これがあなたに届く前に、私はポートズマウスに向かい、そこからインドへ向かうだろう。 ヘンリーの懇願に耳を傾けることを拒否したとき、彼の感情は興奮し、彼の心はイライラしていたが、彼は彼が狂気に近い一歩だと考えたことを踏み出す可能性はほとんどなかった、冷たい慎重さが彼の魂の衝動を再び支配したとき、彼は一つの冷たい手で、荒れ果てた闘争の世界に向かい、もう一つの手で、父の金銭の財布に固定して、永遠に立っていた。 したがって、彼は、楽園の悲惨な沼の間で、暗く、孤独な、ほぼ悲惨な悪人であり、あらゆる点で貧乏人の情熱をユーモアしようと努力し、彼の最小の願いに疑問なく同意し、女性の弱さと最も軽い幻想に屈し、しかし、それでも、頑固な子供のこのようなやり方に従って、聖人の優しさと共にすべての苦しみを背負い、彼の特徴的な特徴の一つとなった深い沈黙を維持し、その根拠について無知に屈し、これがいつ終わるかについて永遠に考え、そして彼のすべての魂とともに、彼自身が老人の善良さの中だけではなく、彼の愚かな兄弟であるヘンリーも、貧乏人の好みの息子であり、 彼の父親は、彼の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼自身の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼の心を、彼 数週間と数週間の間、貧乏人はヘンリーについて決して尋ねなかったが、ついに、死人に対する愛が何であれ、彼の若い生まれた人のために渇望していたので、彼は長い不在で曖昧な不安に陥り、それに従ってエルネストは偶然「いつ彼の兄弟が家にいるだろうか」と尋ねた。 「長いこと怖くない」彼は答えた。 「なぜ、彼は何をしているのか?彼はどこへ行ったのか?」男爵夫人は尋ねた。 「彼はインドに行った」とエルネストは答え、その答えが彼の耳に響いたとき、老人は突然の痛みで打たれたような窓に向かって歩いた。彼は、空っぽなや田んぼや木々を眺めていたが、彼の心の視野はこれらのことを知らなかった。 彼は「何年も、おそらく永遠に、去っていった」と語った。 あの 彼は実際に去っていった、砂漠と海、森林、山々、平原、水、男爵夫人といつも叫びながら、いつも悔い改めながら、いつも高貴で高貴な若者との間で、ヘンリーは幼少期の家から去っていった、父親の手は彼の後ろの門を確実に閉ざし、古い知り合いの場所(荒廃し、失われた191は、もしかしたら、彼らは、まだ一度は知り合いだったかもしれない)は彼を「もう知らなかった」。 そして、ロングフェロウが言うように、この二つの言葉の響きは、古代の松の森を越えた冬の風の鳴き声に似ているので、地上では二度と会うことがないという急速な反省は、貧しい者の魂に冷たい冷たい感覚を送った。 「私は、君主の喪失を除いて何も彼をそんなに動かすことができるとは思っていなかった」とエルネストは反省したが、エルネストは間違っていた。神は善で偉大であり、どんなに荒れ果てても、砂漠の真ん中に緑の斑点がなく、ある種のオアシスが輝かない土地はない。 ヘンリーが黄金よりも貴重であるという知識が男爵夫人の心に届いたので、エルネスト・イヴレインは、昔の男を暗闇に保つために、より巧妙に努力した。 彼の息子は、運命の嵐を授乳するために出て行ったが、彼の知ることを避けるために、イブライアンは、一人の仲間のひとりであることを知っていた。 彼は、彼の神、彼の王、彼の国、そして彼自身の階級で、彼の神、彼の国、彼の国、彼は、彼の家のより耐え難い、不活発な奴隷制に服従するよりも早く、彼の首の周りに192長いスカーレット奴隷制の鎖を結びつけることを選択した、彼は、彼の神、彼の国、彼の国、彼の国、彼自身は、一般の兵士の階級で、彼自身は、彼の神、彼は、彼の家のより耐え難い、軽蔑的な奴隷制に服従するよりも早く、彼のヘンリーは、彼の首を結びつけることを選択した、彼は、彼の血の一つは生きていた。彼の長い息子は、父親の熱 どう 彼の 「お兄ちゃんはどうしてインドへ出かけたの?」と、ある日、近くの大きな町から帰ってくる直後に、エルネスト卿は言った。 「彼は本当に私に正確に告げなかった」と長男は言ったが、彼が同じテーマで述べたその誤りと他の多くの誤りは許されるだろうと熱心に信じていた。 「嘘を言わないでください」と彼の193人の父親は叫んだ、「私は彼がどのようにして去ったのか、彼が何をしたのか、彼の名前と家、彼自身と私、彼の王国のあらゆる部分で彼の接点を侮辱したことを完全によく知っています。 息子、普通の民間人──流浪兵士!」 わたし 「彼が軍隊に入ったということは、私は信じている」とエルネストは言った、血が彼の頬に一気に飛び込んだとき、「しかし、どのようにして、どこの階級で、役人であろうと、個人であろうと、誰も、彼の最大の自信を持って誰かを除いて、正確に言えることはできないか、誰も正確な情報なしに推測する権利を持っていない。 息子、 兄弟は決して私たち一人を恥じることはありません:彼は乞食だったら流浪者ではなかったでしょう;私は彼の真理と誠実さと名誉を信じますが、私は彼が明日私たちの前に立っていると告発された犯罪者を見て、そして私は彼が今何であっても、彼は名と地位と幸運にまだ立ち上がることを信じています。 君の わたし 「彼はそうするだろう」と、男爵夫人は怒りながら顔のひどい歪みをもって繰り返したが、その後、突然、残りの句を調べると、彼は苦い笑い声で言った194「あなたは発言するようになる」と、突然アパートを去った。 エルネスは、これを見ると、 彼だけが彼の富への希望、あるいは彼自身の能力に依存していたこと、彼だけが、彼自身の兄弟の利益を守り、彼自身の利益を前進させるために努力し、渇望し、恐れ、希望し、彼だけが完全に明らかにし、最終的に彼らの運命を決めることができる方の近づくことを恐れ、日々、かつてないほど、楽園の落ち込む池や蒸気の勢いを、決意し、悲しみ、悲しみ、希望し、恐れていたこと、という確率が半分に減った。 彼らの \n \n \n \n HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 HackerNoon Book Series: 私たちはあなたに最も重要な技術的、科学的、洞察力のある公共のドメインの書籍をもたらします。 この本は公共の領域の一部です. 驚くべきストーリー. (2009). 驚くべきSUPER-SCIENCEのストーリー, FEBRUARY 2026. USA. Project Gutenberg. リリース日: 2026年2月14日, から https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* この電子書籍は、何のコストもなく、ほぼ一切の制限もなく、どこでも誰にでも使用できます。あなたは、この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスの条件下でそれをコピーしたり、それを譲渡したり、再利用したりすることができます。この電子書籍に含まれるプロジェクト・グーテンベルグ・ライセンスは、www.gutenberg.org にあります。 www.gutenberg.org について https://www.gutenberg.org/policy/license.html