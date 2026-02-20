Kada obiteljsko bogatstvo postane zatvor

Awesome Stories of Super-Science Februar 2026: The Moors and the Fens, Volume 1 (od 3) - Poglavlje X cipele mrtvih muškaraca By J. H. Riddell Postoje neki ljudi, koji žive u ugodnim gradovima ili na selu, koji tvrde da „mjesto“ ima veze sa srećom, baš kao i drugi koji nikada nisu osjetili nedostatak novca, ozbiljno tvrde da je zlato „najmanje dobro, i najveća briga u životu.“ Da bi se, međutim, odbacila istina o objema ovim genijalnim teorijama, shvatio sam da bi bilo potrebno samo oduzeti jednu klasu osoba od malo suvišnjeg zlata, i presaditi drugu u manje ugodno stanovanje, kada, u devedeset devet slučajeva od stotinu, njihovi pogledi, osjećaje i izrazi podliježu divnoj, a ne sasvim poželjnoj, promjeni. Svi misle da su njihove tuge najveće; i, smatrajući da muzika njihovih žalosti mora biti, ili barem treba da bude, sasvim prihvatljiva drugima kao što se sama dokazuje, prođu kroz svijet samopouzdanim hvaljenjem; i, kada druga osoba postavlja opozicijski murmur, ogorčeno nastoje da ga utišaju vičući: "Molim te, prestani sa svojom žalosnom pjesmom, poslušaj moju", - nikada ne misleći da može smatrati svoju melodiju mnogo punijom patosa od njihove, i da, u svakom slučaju, on ima sasvim isto pravo kao i oni da uznemiri svakog smrtnika u stvaranju melanholičnim dirgom koji je sastavio u čast svojih pogrešaka i pokušaja i nesreća. Koji me dovodi do onoga što sam namjeravao napredovati na početku, naime, da, iako je edificirajuće čuti ljude da govore o dužnosti da budu zadovoljni, i reći kako rezignativno Može živjeti bilo gde – na bilo čemu; ipak, onima koji osjećaju ono što drugi nikada nisu više nego zamišljali, sigurno može biti oprošteno ako se trude osvetiti na sudbini tako što će se malo pokajati njenim dekretima. Oni Bilo je bolje i plemenitije, priznajem, ili da se strpljivo savijemo ili da se hrabro pobunimo; ali postoje neki koji ne mogu točno oblikovati svoju sudbinu kao što bi željeli, a ipak koji smatraju nemogućim da se povremeno ne muče i murkaju: i nije malo pogoršanje njihove tuge da im oni, da su u sličnoj situaciji, ne bi propustili priliku da obaveštavaju svijet: „Mi smo patnje svetaca i dugotrajni mučenici;“ „Ne vidite strašne katastrofe koje su padale na „salu zemlje;“ „Evo naših nesreća i kako ih nosimo.“ „Samo“, jer bi mogli generalno dodati, „mi smo prisiljeni to učiniti, bilo da nam se to sviđa ili ne“. Nikada nije bilo čoveka od smrtnog oblika koji je nosio svoje tuge neospornije nego Ernest Ivraine, ili koji je na njih izgledao nesrećnije; nikada nije bilo nikoga tko je tražio manje suosjećanja, ili je dobio manji deo toga; nikada nije bilo čoveka koji je hodao tiše i žalostnije kroz život; niti je u dužini i širini Engleske mogao biti otkrio pojedinca koji, s jednako teškim teretom da nosi, ne samo danima, već godinama, podnosio ga je spolja s tako uzornim strpljenjem, i napravio tako malo buke o svojoj težini. Međutim, „stalno padavanje nosi kamen“; 181i, iako satni pad veličanstvenih kamenaca koji muče očigledno nije izazvao nikakve štetne učinke na temperament najstarijeg rođenog nesrećnika, u njegovom srcu, potresenom umornom i neumornom strujom uznemirujućih događaja, bio je duboki kanal kroz koji su stalno i neprestano prolazili ljutita osećanja i loše misli i mnoga razočaranja. Mržnja i bezobrazne želje su najtamniji demoni koji mogu prebivati u srcu čovjeka.Ljubav i velikodušni ciljevi su anđeli čuvari duše. Mržnja prema svom ocu, ljubav prema svom bratu; mržnja prema čovjeku koji je zalijepio svoj život i ručno iskrcao najnepotrebnije potrebne stvari postojanja; koji je sebi i svojoj porodici odbacio sve one udobnosti i luksuse koji su tako uobičajeni u, i neophodni za, poštovanje u njihovoj stanici; mržnja prema čovjeku koji ne bi umro, koji je gladovao i održavao, nekim neobjašnjivim 182 procesom, tajanstvenu vezu između duše i tela – ograničavajući se na istok, jug, sever i zapad, njegovu gužvu domenu – nesrećnik među svojim novčanim vrećama, najpotpunije sam. Mržnja prema čovjeku koji ne bi umro, koji je gladovao i održavao, nekim neob Bilo je to s nekakvom mutnom očajnošću da je Ernest Ivraine vidio kako se oštro stari barun držao svojih novčanih košara; kako je svaki novi hipotekarni akt, koji je zaključao u svom Izgledao je kao da je uklonio mrlju s njegovog krznatog obraza; kako je svaki šiling kamate koji je dobio uveo kap toplog svežeg krvi u njegove vene; kako je svaka guinea koju je po zakonu, ili prevara ili zastrašivanje mogao izbaciti od bilo koga, donijela snagu u njegov šareni rezervni okvir, novi sjaj njegovom praznom sjajnom oku, dodatnu snagu i surovost njegovom glasu, i veću žeđ za zlatom, i čvršću svrhu da živi za njegovo posjedovanje. pisanje Dan za danom, Ernest Ivraine je video ono što je, kao što je Henry jednom rekao: Svakog sata brza smrt njegovog oca ili povoljna volja njegovog oca postala je važnija za nestrpljivog promatrača kasnog dolaska smrti: tama na njegovom licu postala je dublja, a tjeskoba njegove duše intenzivnija, jer je gledao sveže hipoteke nagomilane na nastalu imovinu, a novac tako prikupljen, ili pozajmljen po većim kamatnim stopama, ili uloženo u kuće i zemljišta i imovinu, u koje, ako nije mogao natjerati svoje roditelje da mu ih prepuste, nije imao nikakav interes ili potraživanje, ni izravno ni neizravno. mora Neki su rekli da je dao ostavku, drugi da je bio plaćenik; njegovi rođaci, da je bio samo ustavno melanholičan, obično su bili nezadovoljni: Ernest Ivraine je znao kako mu mračna vampirska misao razbija srce na komadiće, dok je bio samo mračno svjestan da je ljubav prema Henryju bila svijetla zvijezda koja je stalno sijao usred sve tame okolnih predmeta; da je to bila meka točka njegove duše, zelena oaza u pustinji, koja je spriječila da se cijela njegova sadašnjost i budućnost pretvore u strašan neprofitabilni otpad. 184 Ljubav prema bratu koji je izašao tako plemenito i hrabro da se bori sa i u svetu; koji je učinio ono što je učinio. Ljubav za mladu osobu koja je, kao dijete, bila draga srcu nje, koja je sada bila anđeo na nebu; za onoga koji je bio njegov pratilac kao dječak, njegov prijatelj kao muškarac: koji je bio toliko pun hrabrosti i nježnosti, vojničke hrabrosti i ženstvene nježnosti: koji je prezirao i odbio nejasno obećanje budućeg bogatstva: koji je pozvao, u kojem su naglasci trčali kroz život u Ernestovim ušima, svog brata da izabere plemenitiji i bolji deo: koji je patio, zbog okrutne roditeljske stranačnosti za metal koji tera ljude na propast, jednakost s Ernestom, a koji je molio da mu se ne nada. smrt roditelja: koji nije mogao otići bez da se oprosti od tog roditelja: koji je plakao da ode, ne Raj i njegova bogatstva, već dom i njegov strog mračni brat iza njega. On je njihovi Bilo je dobra u oba, – mora da je bilo, inače Ernest nikada nije bio voljen od Henrija; dobro da se sačuva ili iskoreni; dobro da se razvije 185 ili da se slomi; dobro koje je došlo na oba, ne od oca ili dede, ne od bilo kojeg Ivraine, Baronet ili Mister, koji je ikada hodao po zemlji i zatamnio je svojom sjenom, – već od nežne žene, koja je, u nedostatku kuća i zemljišta, velikog bogatstva i plemenitog porijekla, ostavila tim dvojicama – njenoj jedini djeci – nešto svoje nježne, iskrene prirode, koja je poslala mlađeg odlučnog putnika u svet i sačuvala starijeg od apsolutne ruševine tijekom godina progonjenih mračnim mislima i mračnim željama i Često u zimskim večernjim satima, kada je bijeli drveni pepeo protrljao srce, a gotovo ugasio se prah, Ernest je sedeo s licem zakopanim u ruke, razmišljajući o tom posljednjem intervjuu sa svojim bratom, razmišljajući i razmišljajući i razmišljajući, sve dok se u daljem vremenu, zaboravljajući sve osim tužne sadašnjosti i svijetlog slobodnog svijeta iza nje, počeo pojavljivati, tada i tamo, skroman sljedbenik u Henryjevim stopama. Ta brojna klasa potencijalnih utešitelja i stvarnih patnika, koje kratko nazivamo „Jobovim utešiteljima“, imaju običaj da govore onima čije su žalbe toliko teške i očigledne da isključuju sadašnju mogućnost sumnje ili ublažavanja, da, ako će samo imati strpljenja, vrijeme mora smiriti njihove tuge ili ih možda ukloniti u potpunosti; i to je bila čvrsta ideja ove vrste koja je omogućila Ernestu Ivrainu da se, sa spoljašnjim izgledom melanholične rezignacije svojoj sudbini, zato je bio voljan da nazove to umorno ropstvo koje je mogao ostaviti bilo koji dan, kao što je Henry učinio, ponosan i jak u plemenitom samopouzdanju. Ali, osjećao se potpuno zadovoljan da će istek vremena na kraju završiti sve uklanjanjem svog oca u večnost, on je čekao i podnosio godinama, i nikada se nije trudio da sledi svog brata, koji mu je upravo napisao jednu kratku liniju prije nego što je napustio Englesku. "Ništa drugo", reče on, "ja sam prilično angažiran; prije nego što ovo dođe do vas, ja ću biti na putu do Portsmouth, odatle u Indiju. Kada je odbio slušati Henryjeve molitve, dok su njegova osećanja bila uzbuđena i njegov um iritiran, bilo je malo vjerojatno da će poduzeti ono što je smatrao korakom koji se graniči gotovo na ludilo, kada je hladna razboritost ponovo preuzela vlast nad impulsima njegove duše, i stajao pokazujući zauvijek s jednom hladnom rukom prema očajnom svijetu koji se bori, a s drugom fiksno na novčanim košarama svog oca. On je, dakle, ostao mračan, usamljen, gotovo sordidni misantrop među tužnim brežuljcima raja, nastojeći u svim stvarima umiriti temperament nesrećnika, slažući se bez ikakve sumnje s njegovom najnižom željom, i prepuštajući se svojoj najlakšoj mašti sa slabosti žene, – ali još uvijek, na takav način tvrdoglavog deteta: nosivši sve muke sa blagodatom svetaca; održavajući tu duboku tišinu koja je postala jedna od njegovih najznačajnijih osobina; bezobzirno spuštajući se oko temelja; vječno razmišljajući o tome kada će se to završiti, i trudeći se svim svojim dušama da napreduje ne samo u starom čoveku, već i njegovom gl Bilo je mnogih ljudi koji su ga odvrnuli od svog srca i koji su ga odvrnuli od svog srca, a on je bio toliko otvoren da je među onima koji su ga nazvali starijim sinom zarobljenikom, koji bi, iako bi se iskoristio prilika koja mu je pružila Henrija, mogao da se insinuira u dobre milosti starog nesrećnika tako što bi tvrdo i nepravedno govorio o odsutnom čovjeku; ali mladić nije imao takvog povjerenja; on nikada nije govorio o svojim mislima ili djelima prema ljudskom biću: pogrešno je bilo da su svi muškarci bili slobodni primijetiti da li bi, mjesecima nakon odlaska njegovog brata, Ernest, jer je njihov osjećaj previše očigledan, često bi se suočavao sa svojom majkom, a Henry Nedeljama i tjednima nesrećnik nikada nije pitao za Henrija; ali, konačno, bilo kakva ljubav prebiva u njegovoj duši za smrtno biće, žudeći za svojim mlađim rođenjem, postao je nejasno nemiran na svom dugotrajnom odsustvu, i prema tome je Ernest slučajno upitao: "Kada će njegov brat biti kući?" “Nisam se dugo bojao, gospodine”, odgovorio je. “Zašto, šta radi? gde je otišao?” zatražio je baronet, dodir tjeskobe koji je omekšao njegov obično oštar ton. "Otišao je u Indiju", bio je Ernestov odgovor; i, kako mu je odgovor šutirao na uho, starac je hodao ka prozoru kao da ga je neko udario s nekim naglim bolom. gledao je s praznim, putujućim očima preko močvara i polja i drveća, ali njegov mentalni vid nije shvatio ove stvari; u tom trenutku zaboravio je čak i svoje gomile beskorisnih blaga, jer je Henry, njegov najmlađi sin, jedino biće na zemlji za koje je, od djetinjstva, uživao u senci nesebične naklonosti, činilo se da je izrazio: Noć nije bila uzaludna pretnja kada je rekao da je "odlazio godinama, možda zauvijek". To Sada je zapravo otišao; pustinje i oceani, šume, planine, ravnice, vode, protežući se između baroneta i stalno murmuranog, stalno kajućeg, uvijek plemenitog, visoko duhovitog mladića. I, kao što Longfellow kaže da je zvuk te dve reči nalik ždrijelu zimskih vjetrova kroz drevne borove šume, tako brzo razmišljanje da se na zemlji možda nikada više neće sresti, poslao je hladan hladan osjećaj u dušu nesrećnika. "Mislio sam da ga ništa, osim gubitka vladara, ne bi moglo tako dotaknuti", reče Ernest; ali Ernest je bio u krivu.Bog je dobar i veliki; ne postoji zemlja, koliko god bila prazna, koja nema neku zelenu točku, neku oazu koja sija usred pustinje; i, čak ni u ovom najsrdnijem, sebičnom svijetu, još nikada nije postojalo nikakvo smrtno biće koje ne bi voljelo nešto - dete, oca, brata, ženu - pa, po svom načinu. Sada kada je znanje o tome da je Henry dragocjeniji od zlata moglo biti za barunovo srce ušlo u razumijevanje Ernesta Ivrainea, on se više nego ikada trudio da drži starca u mraku u vezi sa Njegov sin je otišao da dojiti oluje sudbine; da bi spriječio njegovo saznanje da je Ivan, jedan od Jedan, ponosan, uzvišen, prezirni rod, služio je svom Bogu, svom kralju, svojoj zemlji, i samom sebi u redovima – običnom vojniku; da je Henryk izabrao da vezuje 192 duga lanaca crvenog ropstva oko svog vrata, ranije nego da se podvrgne više nepodnošljivom, neaktivnom ropstvu doma; da se među onima koje je Sir Ernest uvijek smatrao najnižim od najnižih – sinovima proizvođača zemlje, plaćenim braniteljima svoje rodne zemlje, siromašnima, neobrazovanima, snažnim rukama, kostima i sinovima Britanije – živio jedan od njegovih krvi. Kako Njegov "Kako je tvoj brat otišao u Indiju, gospodine?" izgovorio je jedan dan Sir Ernest, odmah po povratku iz najbližeg velikog grada. "On me stvarno nije precizno obavijestio", rekao je stariji sin, žarko vjerujući da će mu to i mnoge druge zablude koje je izrekao na istu temu biti oproštene. “Nemojte mi govoriti laži”, uzviknuo je njegov otac, “ja savršeno dobro znam kako je otišao, i šta je učinio: pogubio je svoje ime i svoju kuću, sebe i sebe, svoje veze u svakom dijelu kraljevstva. Sin, običan privatni – vagabundni vojnik!” moj "Da je ušao u vojsku, verujem", reče Ernest, krv koja se počeo vraćati u njegovu šljaku; "ali kako, u kakvom ranju, bilo kao časnik ili kao privatnik, nitko, osim nekoga u svom najpotpunijem povjerenju, ne može točno reći; niti ima ko pravo da nagađa bez točnih informacija o predmetu. moj sin, Brat, nikada neću osramotiti jednog od nas: on ne bi bio vagabund, ako bi bio prosjak; ja bih vjerovao u njegovu istinu i integritet i čast ako bih ga vidio kako stoji pred mnom kao optuženog zločinca sutra, i imam vjeru i nadu da će on, bez obzira na to što je sada, ustati do imena i stanja i sreće još.” Vaš moj "On će", ljutito je ponovio barun, sa strašnim iskrivljenjem lica; onda, iznenada provjeravajući ostatak rečenice, rekao je, gorko se sramotno, 194 "Ti postaješ izričito", i iznenada napustio stan. I Ernest, gledajući to Šanse su se smanjile za polovinu, – da je samo na njemu zavisilo njihovo nadanje za bogatstvo, ili čak goli kompetentnost, borio se odlučnije i mračnije nego ikad depresivne bunare i pare raja iz dana u dan, nedelja u nedelju, godina u godinu, čuvajući i nastojeći unaprediti interese svoga brata i svoje, žudeći, plašeći se, nadajući se, bojeći se približavanja Onoga koji je jedini mogao u potpunosti otkriti i konačno odlučiti o njihovoj sudbini – Smrti. njihovi 