ターミナルファイナンスは280MドルのTVLを超えています:このイーサンインキュベートのDEXが異なります。

回収を生成するstablecoinsを中心に構築されたDEXは、暗号通貨市場の働き方を変えることができますか? セウルに拠点を置く分散型取引所は、セウルに拠点を置く分散型取引所で、 参加者から2億2500万USD、1万WETH、および1億WBTCを収集し、チームが「イーサナ生態系の事実上のDEX」と呼ぶものへの早期アクセスを望んでいた。 Vault 活動を追跡するデータ。 ターミナル金融 イーサンラボ デフォルト 数値は投機的なポジションを超えるものだ。10,000個以上の個々の財布がリリース前の期間中に資金を預け、参加者は年末にプラットフォームのリリースと一致する予定のトークン生成イベントの一環としてエアドロップ報酬を受け取った。 ターミナルファイナンスは、ブロックチェーンを介して動作する何百もの他の分散型取引所とは何が異なりますか? プラットフォームは、最初から、2024年と2025年の間に市場価値が15億ドルから11億ドル以上に増加した特定の種類の資産を扱うように設計され、収益を生み出すstablecoinsは、保有者に収益を支払い、安定性を維持しています。 Yield-Bearing Stablecoins: The Assets Driving Terminal's Designの理解 USDTやUSDCのような伝統的なスタバルコインは1ドルのペッグを維持しますが、所有者に収益を生み出しません。発行者は財務省の収益やコインをサポートする他の投資から年間収益を数十億ドル稼ぎますが、ユーザーは何も受け取りません。 非収益性のstablecoinsの所有者は、財務省の利率が4%から5%に近づいたときに、約9億ドルの潜在的な年収を逃した。 推定推定 収益を伴うstablecoinsはこのダイナミックを変えました これらの資産は、さまざまなメカニズムを通じて持ち主に収益を配布する一方で、そのペグを維持します。 , back the stablecoin with U.S. Treasury bills and pass interest directly to token holders. 他の、例えば ターミナルファイナンスのコア取引資産として機能するsUSDeトークンは、2024年と2025年にさまざまな時点で10〜29%の収益を提供しています。 「ONDO FINANCE」 エッテナのサスデ このコンセプトには、収益を分配するための2つのメカニズムが含まれています。再分配トークンは、持つ人の財布のトークンの数を毎日増やす一方で、トークンあたり1ドルの価格を維持します。価格評価トークンは、バランスを固定するが、時間とともに各トークンの価値を1ドル以上増加させます。EthenaのsUSDeは価格評価モデルを使用し、各トークンは収益が蓄積するにつれてその底にあるUSDeよりも価値を増加させます。ユーザーは1000USDeを賭け、sUSDeを受け取るために1年後、20%APYで、そのsUSDeトークンを1,200USDeで買い換えることができます。 ターミナルファイナンスが収益を伴うStablecoin市場で問題をどのように解決するか 既存の分散型取引所は、収益を生み出す資産を効率的に扱うために構築されていません。ユーザーが収益を生み出すトークンで自動化された市場メーカーポールに流動性を提供するとき、組まれた資産間の収益の不一致は、利益を侵害する永続的な損失を作り出す。 Terminal Finance はこれらの問題をチームが Yield Skimming と呼ぶものを通して解決します。このメカニズムは、流動性ポールで sUSDe のような資産によって生成された収益をキャプチャし、これらの収益を DEX 経済に再注入します。収益が永続的な損失に消える代わりに、プラットフォームはそれを流動性プロバイダー、トレーダー、トークン所有者に恩恵を与えるようにリダイレクトします。 「DEX を収益を生み出すドルの周りに設計することで、Terminal はデフォルトで改善された経済から恩恵を受けます。これは、トークン発行者のための流動性ブートストラップを大幅に効率化し、DeFi の資本生産性の新しい基準を設定します プラットフォームは、オーダーブックモデルと自動化されたマーケットメーカー機能を組み合わせて、より深い流動性を提供します。発売時点で、ターミナルは、USDe、sUSDe、およびUSDtbをコアのペアリング資産として提供します。 ブレックロックのBUIDLファンドによってサポートされており、18億ドルを超える価値を保有するトークン化された財務製品です。これらのペアリングにより、トレーダーは、ETHやBTCを含む主要な資産に対して収益をもたらすstablecoinsを交換することができ、収益要素を失うことなく。 スタンダード Stablecoin Ethenaの成長する支配とターミナルの戦略的位置 Ethenaは、分散型金融における最大のプロトコルの一つとなりました。 市場資本は測定日に応じて 5.46 億ドルから 12.6 億ドルで、USDT と USDC に次いで世界で 3 番目に大きい stablecoin となっています。 2025年8月には、第6位のDeFiプロトコルであり、Aaveに次ぐ第2位の非ストライキプロジェクトとなる。 Stablecoinが届きました。 11.89億ドル Ethena は 2 つのストリームを通じて収益を生み出す。プロトコルは、ネットワーク検証から合意と実行レイヤーの報酬を獲得するために Ethereum の保証を賭けます。同時に、Ethena は永続期限市場でデルタ中立のポジションを占め、トレーダーがリバレッジされたポジションを維持するために支払う資金調達率をキャプチャします。これらの合併した収益ストリームは、12 億ドル以上を生み出しました。 2024年12月、会社の発表によると、 年度収入プロトコル ターミナルファイナンスは、この拡大するエコシステムの流動性のハブとして機能しています。「Ethenaの資産はDeFiの報酬のエンジンとなり、今日のほとんどの主要なEthereumベースのアプリケーションを10億ドル規模で供給しています。Terminalチームはこのコンセプトを採用し、そのコアでSUSDeを使用してSPOT DEXを構築し、ユーザーに付加価値を提供しています。我々はTerminalチームがEthenaのエコシステムのコア部分であることを誇りに思います」とEthenaの戦略責任者Nick Chongは発表しました。プラットフォームは独立して動作しますが、Ethenaのインキュベーション、プロトコルとの統合から利益を得ています。 で、 そして、 さらに、24のブロックチェーンネットワークで75万7000を超えるUSDeアカウントを保有するユーザーベースの増加にアクセスできます。 ペンギン エテルフィ モルフ トークン配布と初期参加者奨励 ターミナルファイナンスは、リリースの一環として統治トークンを配布する。Ethenaのウェブサイト上の公開情報によると、ターミナルのトークン供給の最大10%が、ターミナルポイントシステムに基づいてSENAの所有者に割り当てられる可能性がある。 配布メカニズムは、初期のユーザーが初期の流動性を提供し、機能が完全にテストされる前にプラットフォームリスクを取るための補償としてトークン割り当てを受け取る分散金融の範囲内で確立されたパターンに従う。 初期の参加者は、完全な取引プラットフォームへのアクセスなしに数カ月間、大幅な資本を閉鎖しました。3つのボールは最大容量の限界に達し、チームは予定される開始日前に預金を閉鎖することを強要しました。 クロスチェーン拡張計画と競争 Terminal Financeは、EthenaがEthereumを超えてUSDeの可用性を拡大するため、複数のブロックチェーンに拡大する計画を発表しました。 BNB Chain、Solana、TONを含め、LayerZeroのオムニチェーンシェイクできるトークン標準を使用して、USDeのクロスチェーン・ボリュームは2025年9月までに週に743百万ドルを超え、異なる生態系におけるstablecoinの需要を示しています。 30以上のチェーン ターミナルは、運用する各チェーンで流動性を確立する必要があります。プラットフォームは、既存のユーザーベースと流動性の深さとの確立された分散型取引所からの競争に直面しています。 Uniswapは、2025年までに複数のチェーンで月額1230億ドルを超える量を処理しました。 トークン奨励金と低料金を通じて大幅な市場シェアを獲得した。 基地の空港 ターミナルの競争優位性は専門化に焦点を当てている。一般的な目的のDEXは、他のすべての資産と同様に収益を生み出すstablecoinsを扱い、資本効率の低下と悪いユーザー体験につながります。これらの資産のために特別に設計されたプラットフォームは、既存のソリューションに不満を抱くトレーダーや流動性プロバイダを捕らえる可能性があります。伝統的な金融における専門化された取引所の成功は、特定の資産クラスに焦点を当てたプラットフォームがしばしば一般家を上回ることを示唆しています。 市場規模と収益を担うstablecoinsの成長軌道 THE 2024年初めの15億ドルから2025年5月までに11億ドル以上に拡大し、500%以上の成長を象徴する。この拡大は、主要な司法管轄地域におけるより広範な市場変動と規制不確実性にもかかわらず起こった。 で、 , and derivatives-based products such as Ethena's sUSDe. Stablecoin セクター USDY USDM マウンテン・プロトコル 従来のstablecoinsは2024年の間に27.6兆ドルの取引量を処理し、業界データによるとVisaとMastercardの合計年間経過量を超えました。もし、stablecoinsのユーザーのわずかな割合でさえ、収益をもたらす代替品に移行する場合、適用可能な市場は数兆ドルに達する可能性があります。 2030年まで。 $3.5 ～ $10 兆 規制の進展は、この成長を加速または制限する可能性があります。米国で導入されたSTABLE ActとGENIUS Actは、stablecoin発行者のためのより明確な枠組みを提供しています。 米国の規制に従ってUSDtbを発行するために、連邦でチャーターされた仮想通貨銀行であるTerminal FinanceがオフショアUSDeとUSDtbに準拠する両方の主要な流動性の場として位置づけることは、プラットフォームが小売DeFiユーザーと規制機関の両方から流れをキャプチャすることを可能にします。 デジタルアンカー テクニカルアーキテクチャとスタートタイムライン ターミナルファイナンスは、EthenaのLayer 2ソリューションであるConvergeで動作します。このプラットフォームは、自動化されたマーケットメーカーポールと中央限度オーダーブックを組み合わせ、さまざまな取引戦略の流動性の深さを提供します。プロのマーケットメーカーは、特定の価格で限度オーダーを置くことができますが、小売ユーザーはAMMポールを通じてトークンを即座に交換することができます。 オーダーブックモデルは価格発見を提供し、トレーダーが各価格レベルで利用可能な流動性を確認できるようにします。AMMコンポーネントは、価格最適化よりもスピードを優先するユーザーのための即時執行を保証します。 異なるユーザタイプが異なる実行方法を必要とするデリバティブ取引。 DYDX プラットフォームの発売は2025年末に予定され、トークン生成イベントはそのタイムラインと密接に一致すると予想されています。チームは、技術的展開の調整、セキュリティ監査、トークン配布、複数の管轄地域における規制の遵守の複雑さのために、おそらく正確な日付を指定していません。 ターミナルファイナンスのリスクと課題 いくつかの要因は、ターミナルファイナンスが市場シェアを占める能力に影響を与える可能性があります。このプラットフォームは、Ethenaの継続的な成長と収益を生み出すstablecoinsの安定性に完全に依存します。永続期限市場における資金調達率が長期にわたって陰性になると、sUSDeの収益は減少するか消滅し、これらの資産の取引の需要を減らす可能性があります。 2022年には、アルゴリズムのstablecoinsへの信頼が損なわれ、Ethenaのデルタヘッジングメカニズムのいかなる失敗も同様のパニックを引き起こす可能性があります。 地球の月崩壊 合成stablecoinsの規制監査は、米国とヨーロッパで強化し続けています。規制当局は、収益性の高いstablecoinsが、登録と投資家保護規則の遵守を必要とする証券であるかどうかを疑問視しています。 技術的リスクには、スマートコントラクトの脆弱性、オラクル操作、およびクロスチェーンブリッジ・エクスペリエーションが含まれます。プラットフォームのYield Skimmingメカニズムは、トークン契約の複雑性を導入し、潜在的なエクスペリエンスのための攻撃面を増加させます。複数のプロトコル、チェーン、および外部価格フィードとの統合は、任意のコンポーネントの故障がシステム全体に影響を与える場合の依存性を生みます。 私の分析と最終的な考え方 Terminal Financeは、分散型金融の専門化に賭けています。このプラットフォームは、すべての取引ニーズを満たそうとしているのではなく、特定の市場セグメントをターゲットにしています。この焦点は、プラットフォームがこれらの資産のデフォルトの場所になる場合、ネットワーク効果を生成する可能性があります。 予備預金の2億8000万ドルは、トークンの空落に対する投機的な関心だけでなく、実際の需要を示している。参加者は、長期的な価値提案に対する信頼を示すため、数カ月間、取引機能なしの金庫に資本を閉じ込めた。 しかし、いくつかの質問はまだ答えられていません。チームは、トークン配布スケジュール、インサイダーの配信期間、または初期投資家とコミュニティ参加者に割り当てられた供給の割合を明らかにしません。この情報がなければ、ユーザーは、リリース後に重要なトークン投棄のリスクを評価できません。 Yield Skimming メカニズムは革新的なように聞こえるが、ライブ市場での証明が必要である。実装が単に sUSDe を保有するよりも良い収益を生み出すことができない場合、流動性プロバイダは、より単純で実証済みのモデルを持つプラットフォームに移行します。 ターミナルファイナンスが有意義な市場シェアを獲得するかどうかは、優れたユーザー体験を提供し、セキュリティを維持し、サポートする資産全体で流動性の深さを構築することに依存します。 ストーリーを気に入ってシェアすることを忘れないでください!