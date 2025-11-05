Zama annuncia acquisizione strategica di KKRT Labs per scalare la riservatezza sulle blockchain pubbliche

Parigi, 5 novembre 2025/Chainwire/-- , la società di crittografia dietro il Protocollo Blockchain confidenziale di Zama, ha annunciato oggi di aver acquisito , una società di ricerca e sviluppo pionieristica focalizzata sulla scalabilità dei blockchain utilizzando Zero-Knowledge Proofs. Zama Laboratorio di KRT Zama Laboratorio di KRT Questa acquisizione strategica rafforza la profondità tecnica di Zama nel campo della scalabilità e della validità della blockchain (ZK), accelerando al contempo la sua capacità di fornire riservatezza ad alte prestazioni a tutte le blockchain pubbliche. Sbloccare la prossima fase della riservatezza onchain scalabile KKRT Labs (noto anche come "Kakarot") porta una profonda esperienza nella progettazione di architetture di prova ad alte prestazioni e sistemi di rollup modulari per ambienti equivalenti a Ethereum. Sostenuto da investitori come Vitalik Buterin, Starkware, Lambda Class e Stake Capital, Kakarot è riconosciuto come uno dei più forti team di ZK-rollup nell'ecosistema, con l'obiettivo di costruire il motore di prova più scalabile ed efficiente per le catene compatibili con Ethereum. Unendo le forze, Zama e KKRT Labs accelereranno gli sforzi di scalabilità in tutto il Protocollo Zama, mirando a 10.000+ transazioni riservate al secondo su catene pubbliche come Ethereum, Solana e altri. 

"KKRT Labs ha riunito uno dei migliori team di ZK-rollup al mondo", ha dichiarato Rand Hindi, CEO di Zama. "Insieme, stiamo scalando più velocemente e raggiungendo nuovi livelli di prestazioni, portando il Protocollo Zama a decine di migliaia di transazioni al secondo". Integrazione, crescita e roadmap per il futuro Oltre all'allineamento tecnico, Zama e KKRT Labs condividono una filosofia comune: una fede nell'innovazione open-source, l'infrastruttura prima della riservatezza e la democratizzazione dell'accesso alla tecnologia crittografica avanzata. Entrambe le squadre sono state guidate dalla convinzione che la scalabilità e la riservatezza non sono compromessi, ma componenti complementari per la prossima generazione di sistemi decentralizzati. \n \n Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum e investitore di KKRT Labs, ha dichiarato: "Kakarot ha svolto un ruolo significativo nell'avanzare lo stato delle tecnologie criptografiche in Ethereum, dal loro primo lavoro pionieristico sui ZK-EVM al loro lavoro sulla prova client-side per la conservazione della privacy. Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum e investitore di KKRT Labs, ha dichiarato: "Kakarot ha svolto un ruolo significativo nell'avanzare lo stato delle tecnologie criptografiche in Ethereum, dal loro primo lavoro pionieristico sui ZK-EVM al loro lavoro sulla prova client-side per la conservazione della privacy. Zama si impegna a garantire un'integrazione fluida dei laboratori KKRT: 


Ritenzione del team e leadership: gli ingegneri chiave, le operazioni e la leadership di KKRT passeranno completamente a Zama. Allineamento della roadmap: le iniziative in corso di KKRT saranno integrate nella più ampia roadmap del prodotto e dell'ingegneria di Zama con minime interruzioni. \n \n Eli Ben Sasson, co-fondatore di ZCash e CEO di StarkWare, ha dichiarato: “Ho avuto il privilegio di collaborare con l’eccezionale team Kakarot nel corso degli anni e di assistere in prima persona a ciò che possono costruire.Hanno ottenuto un enorme successo prendendo un semplice PoC da alcuni dei nostri ingegneri tre anni fa e trasformandolo in una tecnologia impressionante.Hanno una profonda comprensione di ciò che serve per scalare blockchain usando la crittografia avanzata, e sono entusiasta di vedere loro dedicare la loro esperienza alla scalazione e alla privacy. Eli Ben Sasson, co-fondatore di ZCash e CEO di StarkWare, ha dichiarato: "Ho avuto il privilegio di collaborare con l'eccezionale team Kakarot nel corso degli anni e di assistere in prima persona a ciò che possono costruire.Hanno ottenuto un enorme successo prendendo un semplice PoC da alcuni dei nostri ingegneri tre anni fa e trasformandolo in una tecnologia impressionante.Hanno una profonda comprensione di ciò che serve per scalare blockchain usando la crittografia avanzata, e sono entusiasta di vedere loro dedicare la loro esperienza alla scalazione e alla privacy. 

"Unirci a Zama ci consente di portare la nostra esperienza verso la scalabilità di una delle ultime grandi sfide della blockchain: la riservatezza", ha aggiunto Clément Walter, co-fondatore di KKRT Labs. "Abbiamo sempre creduto che la scalabilità e la riservatezza siano essenziali per l'adozione di blockchain, e unendo le forze con Zama possiamo finalmente rendere reale il finanziamento confidenziale in catena ad alto rendimento e a bassa latenza". di Zama è una società di crittografia che costruisce soluzioni FHE state-of-the-art per la blockchain. Il loro protocollo di punta, il Protocollo Zama, aggiunge uno strato di riservatezza alle catene esistenti come Ethereum e Solana, consentendo pagamenti riservati, DeFi e altro ancora. Zama è stata fondata dal Dr. Pascal Paillier (pioniere FHE) e dal Dr. Rand Hindi (fondatore di AI uscito), ha il più grande team di ricerca in FHE, e ha raccolto $ 150m a una valutazione di $ 1,2b da Multicoin, Pantera, Protocol Labs, e altri. Per saperne di più su Zama, gli utenti possono visitare https://zama.org/. A proposito di KKRT Labs fu una società di ricerca e sviluppo a zero conoscenze focalizzata sulla costruzione di motori di prova modulari per sistemi equivalenti a Ethereum. Fondata da esperti in criptografia e architettura blockchain, KKRT Labs aveva l'obiettivo di rendere il calcolo verificabile semplice, veloce e accessibile. contatto di Kirsty Jarvis