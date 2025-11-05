زاما عوامی بلاکچینز پر رازداری کی پیمائش کرنے کے لئے KKRT لیبس کی حکمت عملی خریداری کا اعلان کرتا ہے

پاریس، فرانس، 5 نومبر، 2025/Chainwire/-- , Zama رازداری Blockchain پروٹوکول کے پیچھے cryptography کمپنی نے آج اعلان کیا ہے کہ یہ خریدا ہے ، ایک پیشہ ور تحقیق اور ترقی کی کمپنی، Zero-Knowledge Proofs کا استعمال کرتے ہوئے بلاک چینز کی پیمائش پر توجہ مرکوز کی. زمرہ لیبز زمرہ لیبز اس حکمت عملی کی خریداری نے Zama کی تکنیکی گہرائی کو Blockchain کی پیمائش اور درستگی (ZK) رولپ میں مضبوط کیا، جبکہ تمام عوامی Blockchains کو اعلی کارکردگی کی رازداری فراہم کرنے کی صلاحیت کو تیز کیا. اسکریننگ Onchain رازداری کے اگلے مرحلے کو کھولنے KKRT لیبز (یعنی "Kakarot" کے طور پر جانا جاتا ہے) Ethereum کے برابر ماحولوں کے لئے اعلی کارکردگی کے معائنہ آرکیٹیکلز اور ماڈیولر رول اپ سسٹموں کی ڈیزائن میں گہری مہارت فراہم کرتا ہے. Vitalik Buterin، Starkware، Lambda Class، اور Stake Capital جیسے سرمایہ کاروں کی طرف سے حمایت کی جاتی ہے، Kakarot ایتھریوم کے ساتھ مطابقت رکھنے والے زنجیروں کے لئے سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر، مؤثر آزمائش کے انجن کی تعمیر کرنے کا مقصد، ایتھریوم میں سب سے مضبوط ZK-rolup ٹیموں میں سے ایک کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. مشترکہ طور پر، زاما اور KKRT لیبز زاما پروٹوکول کے تمام وسیع پیمانے پر پیمائش کی کوششوں کو تیز کریں گے، Ethereum، Solana، اور دیگر جیسے عوامی زنجیروں پر سیکنڈ میں 10،000 سے زائد رازداری ٹرانسمیشنز کو ہدف کریں گے. اس نئے پیمانے پر زنجیر پر اہم مالیاتی ایپلی کیشنز کھولیں گے، جیسے رازداری stablecoin ادائیگی، رازداری DeFi، یا رازداری پر املاک مینجمنٹ. \n \n "KKRT لیبز نے دنیا میں بہترین ZK-rollup ٹیموں میں سے ایک کو جمع کیا ہے،" زاما کے ڈائریکٹر رینڈ ہندی نے کہا. "ایک دوسرے کے ساتھ، ہم تیزی سے پیمائش کریں گے اور کارکردگی کے نئے سطح تک پہنچیں گے، زاما پروٹوکول کو سیکنڈ میں دس ہزار ٹرانسمیشن تک پہنچائیں گے." "KKRT لیبز نے دنیا میں بہترین ZK-rollup ٹیموں میں سے ایک کو جمع کیا ہے،" زاما کے ڈائریکٹر رینڈ ہندی نے کہا. "ایک دوسرے کے ساتھ، ہم تیزی سے پیمائش کریں گے اور کارکردگی کے نئے سطح تک پہنچیں گے، زاما پروٹوکول کو سیکنڈ میں دس ہزار ٹرانسمیشن تک پہنچائیں گے." Integration, Growth and Future Roadmap کے بارے میں تکنیکی توازن کے علاوہ، زاما اور KKRT لیبس ایک مشترکہ فلسفہ کا اشتراک کرتے ہیں: کھلی سافٹ ویئر کے نوکری، رازداری سب سے پہلے انسٹالٹ اور اعلی درجے کی کریپٹوگری ٹیکنالوجی تک رسائی کو جمہوری بنانے میں ایمان. دونوں ٹیموں کو اس بات کی یقین کی وجہ سے ڈرائیو کیا گیا ہے کہ مقناطیسی اور رازداری ٹرانسپورٹ نہیں ہیں، لیکن اگلے نسل کے dezentralized سسٹموں کے لئے مکمل طور پر بنائی جا رہی ہے. Zama KKRT لیبس کی لامحدود انضمام کو یقینی بنانے کے لئے وقف ہے: \n \n \n ٹیم کی بحالی اور رہنمائی: KKRT کے اہم انجینئرز، آپریشن اور رہنماؤں کو Zama میں مکمل طور پر منتقل کیا جائے گا. روڈ نقشے کی توازن: KKRT کے جاری منصوبوں کو کم سے کم اختتام کے ساتھ زما کی وسیع مصنوعات اور انجینئرنگ روڈ نقشے میں شامل کیا جائے گا. \n \n Eli Ben Sasson، ZCash کے مشترکہ بانی اور StarkWare کے CEO نے کہا: "مجھے سالوں کے دوران غیر معمولی Kakarot ٹیم کے ساتھ تعاون کرنے اور وہ کیا بنا سکتے ہیں اس کی پہلی طرف سے گواہی دینے کا حق تھا.ان نے تین سال پہلے ہمارے انجینئرز میں سے کچھ سے ایک سادہ PoC لے کر اور اس کو متاثر کن ٹیکنالوجی میں تبدیل کر دیا. "Zama میں شامل ہونے سے ہمیں بلاکچین میں آخری اہم چیلنجوں میں سے ایک کی پیمائش کرنے کے لئے ہماری مہارت کو لے جانے کی اجازت دیتا ہے: رازداری، "کلمن والٹر، KKRT لیبس کے مشترکہ بانی نے مزید کہا. "ہم نے ہمیشہ اس بات کا یقین کیا ہے کہ پیمائش اور رازداری بلاکچین کو قبول کرنے کے لئے ضروری ہیں، اور Zama کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہم آخر میں اعلی ٹرانسپورٹ، کم لمبائی پر رازداری کی رازداری کو ایک حقیقت بنا سکتے ہیں." "ہم نے ہمیشہ اس بات کا یقین کیا ہے کہ پیمائش اور رازداری بلاکچین کو قبول کرنے کے لئے ضروری ہیں، اور Zama کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہم آخر میں اعلی ٹرانسپورٹ، کم لمبائی پر رازداری کی رازداری کو ایک حقیقت بنا سکتے ہیں." Zama کے بارے میں blockchain کے لئے state-of-the-art FHE حل بناتا ہے. ان کے پرچم پروٹوکول، Zama پروٹوکول، موجودہ سلسلے جیسے Ethereum اور Solana، رازداری ادائیگی، DeFi اور زیادہ کی اجازت دیتا ہے، موجودہ سلسلے کے لئے رازداری کی ایک layer شامل کرتا ہے. Zama ڈاکٹر Pascal Paillier (FHE پائنر) اور ڈاکٹر رینڈ ہندی (خود AI کی بنیاد پر) کی طرف سے قائم کیا گیا تھا، FHE میں سب سے بڑا تحقیقاتی ٹیم ہے، اور Multicoin، Pantera، پروٹوکول لیبز اور دیگر سے $ 1.2B کی قیمت پر 150 ملین ڈالر اٹھایا. https://zama.org/ KKRT Labs کے بارے میں ایک Zero-knowledge R&D کمپنی Ethereum کے برابر نظام کے لئے ماڈیولر ٹیسٹنگ انجن کی تعمیر پر توجہ مرکوز کر رہی تھی. cryptography اور blockchain آرکیٹیکل کے ماہرین کی طرف سے قائم کیا گیا، KKRT لیبز کا مقصد یہ تھا کہ تصدیق شدہ کمپیوٹرنگ سادہ، تیزی سے اور قابل رسائی بنائیں.