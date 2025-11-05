I-Zama inikeza i-akquisition ye- KKRT Labs ye-Scale Confidentiality on Public Blockchains

Paris, France, 5 November, 2025/Chainwire/-- , inkampani ye-cryptography esekelwe kwi-Zama Confidential Blockchain Protocol, uhlaziywa namhlanje ukuba iye yaba , inkampani yokufunda kunye nophuhliso oluphindwe kwi-scaling blockchains usebenzisa Zero-Knowledge Proofs. Ukucinga I-Labs yeKRT Ukucinga I-Labs yeKRT Ukuphefumla le-strategic, kuqinisa ububanzi be-technical ye-Zama kwi-blockchain scalability and validity (ZK) rollups, ngelixa i-accelerating its ability to deliver high-performance confidentiality to all public blockchains. Ukukhishwa kwePhase Next ye-Scalable Onchain Confidentiality KKRT Labs (eyaziwa nangokuthi "Kakarot") inikeza uqeqesho oluthile ekwakheni izakhiwo zokuvelisa ukusebenza eliphezulu kunye neengxaki zokusetyenziswa kwe-modular for Ethereum-equivalent environments. Ukusetyenziswa kweengcali efana neVitalik Buterin, Starkware, Lambda Class, kunye neStake Capital, i-Kakarot iboniswa njengomnye weqela le-ZK-rollup e-ecosystem, ebandakanya ukwakha i-scalable, i-efficient testing engine ye-Ethereum-compatible chains. Ngokuxhomekeka, i-Zama kunye ne-KKRT Labs iya kutshintshe iimpumelelo ze-scalability kwi-Zama Protocol, ukucacisa kwi-10,000+ iintengiso ze-confidential ngeveki kwi-Ethereum, i-Solana kunye nabanye. Le scale entsha iya kufumana izicelo ezininzi ze-finance kwi-chain, njenge-stablecoin ezihambelana, i-DeFi ezihambelana, okanye i-confidential on-chain asset management. \n \n "I-KKRT Labs iye iye iye iye iye iindidi ezilungileyo ze-ZK-rollup ehlabathini," wathi uRand Hindi, CEO kaZama. "Ngexesha elide, siya kukufumana izinga ezininzi kunye nokufumana izinga ezintsha zokusebenza, ukwandisa i-Zama Protocol kwiizigidi zeengxaki ngenyanga. " "I-KKRT Labs iye iye iye iye iye iindidi ezilungileyo ze-ZK-rollup ehlabathini," wathi uRand Hindi, CEO kaZama. "Ngexesha elide, siya kukufumana izinga ezininzi kunye nokufumana izinga ezintsha zokusebenza, ukwandisa i-Zama Protocol kwiizigidi zeengxaki ngenyanga. " Ukuhlanganiswa, Ukukhula, kunye ne-Future Roadmap Ukongezelela kwi-technical alignment, i-Zama kunye ne-KKRT Labs zihlanganisa i-philosophy efanayo: ukholelwa kwi-open-source innovation, i-infrastructure-privacy-first, kunye ne-democratizing ukufinyelela kwi-cryptographic technology ephakamileyo. Zonke iinkampani ziye ziye ziye ziye ziye zihlanganisa ukuba ukuvelisa kunye ne-confidency ayikho iintlawulo, kodwa izakhiwo ezongezelelweyo kwiimveliso ezilandelayo ze-decentralized systems. \n \n Vitalik Buterin, umngcali we-Ethereum kunye ne-KKRT Labs investor, wathi: "I-Kakarot ibonelela ubungakanani ekuphuculeni iinkqubo ze-cryptographic kwi-Ethereum, ukusuka kwimveliso yayo yokuqala kwi-ZK-EVMs ukuya kwimveliso yayo kwi-client-side proofing for privacy preservation. Ndizange ndingathanda ukubona into ezininzi zophando kunye ne-developer ze-team." Vitalik Buterin, umngcali we-Ethereum kunye ne-KKRT Labs investor, wathi: "I-Kakarot ibonelela ubungakanani ekuphuculeni iinkqubo ze-cryptographic kwi-Ethereum, ukusuka kwimveliso yayo yokuqala kwi-ZK-EVMs ukuya kwimveliso yayo kwi-client-side proofing for privacy preservation. Ndizange ndingathanda ukubona into ezininzi zophando kunye ne-developer ze-team." I-Zama inikezela ukuphucula ukuhlanganiswa okuzenzakalelayo kwi-KKRT Labs: \n \n \n Ukulungiselela kunye nokuVavanyelwa: Iingcali eziphambili ze-KKRT, imisebenzi kunye nokuVavanyelwa ziya kubhalwe ngokupheleleyo kwiZama. Ukucaciswa kwe-Roadmap: Iingcebiso ezinikezwayo ze-KKRT ziya kubandakanya kwi-Zama ye-product kunye ne-engineering roadmap kunye neengxaki ezincinane. \n \n Eli Ben Sasson, co-founder of ZCash kunye CEO of StarkWare, wathi: "Ndiye i-privilegy yokusebenza kunye neqela le-Kakarot ekugqibeleni ngexesha elide kwaye ndingathanda ngempumelelo olufanelekileyo ukuba zibonise. Ziye zibonele nentloko elikhulu ngokufanisa i-PoC elula kwiingcali bethu eminyakeni ezintathu ezidlulileyo kwaye zibonele kwi-technology emangalisayo. Zininzi iingcali ezininzi yokufuneka i-blockchains usebenzisa i-cryptography ephakamileyo, kwaye ndiyaziqhelekanga ukuba zibonele iingcali zabo kwi-scaling kunye ne-privacy. Ndingathanda ukuba zibonele inkxaso es Eli Ben Sasson, co-founder of ZCash kunye CEO of StarkWare, wathi: "Ndiye i-privilegy yokusebenza kunye neqela le-Kakarot ekugqibeleni ngexesha elide kwaye ndingathanda ngempumelelo olufanelekileyo ukuba zibonise. Ziye zibonele nentloko elikhulu ngokufanisa i-PoC elula kwiingcali bethu eminyakeni ezintathu ezidlulileyo kwaye zibonele kwi-technology emangalisayo. Zininzi iingcali ezininzi yokufuneka i-blockchains usebenzisa i-cryptography ephakamileyo, kwaye ndiyaziqhelekanga ukuba zibonele iingcali zabo kwi-scaling kunye ne-privacy. Ndingathanda ukuba zibonele inkxaso es \n \n "Ukuqhagamshelwano kweZama inikezela ukuba sinikezela iinkcukacha zethu ukuya ekubeni enye yeengxaki ezininzi ezininzi kwi-blockchain: ukhuseleko," wabelana Clément Walter, co-founder, i-KKRT Labs. "Ngokuxhomekeka ukuba ukhuseleko kunye nokhuseleko kubalulekile ekubeni i-blockchains, kwaye ngokunxibelelana kunye neZama singakwazi ekugqibeleni ukuvelisa i-high-throughput, i-low latency ye-confidential on-chain finance." "Ukuqhagamshelwano kweZama inikezela ukuba sinikezela iinkcukacha zethu ukuya ekubeni enye yeengxaki ezininzi ezininzi kwi-blockchain: ukhuseleko," wabelana Clément Walter, co-founder, i-KKRT Labs. "Ngokuxhomekeka ukuba ukhuseleko kunye nokhuseleko kubalulekile ekubeni i-blockchains, kwaye ngokunxibelelana kunye neZama singakwazi ekugqibeleni ukuvelisa i-high-throughput, i-low latency ye-confidential on-chain finance." malunga neZama inkampani ye-cryptography yenza izisombululo ze-the-art ye-FHE ye-blockchain. I-protocol yayo, i-Zama Protocol, ibandakanya i-layer ye-privacy kwiinkampani ezikhoyo ezifana ne-Ethereum kunye neSolana, okuvumela ukulayishwa kwe-confidential, i-DeFi kunye nokunye. I-Zama yasungulwa ngu-Dr. Pascal Paillier (i-Pioneer ye-FHE) kunye ne-Dr. Rand Hindi (i-I.I. founder), ineqela le-research e-FHE, kwaye ibandakanya i-$150m ngexabiso ye-$1.2b evela kwi-Multicoin, i-Pantera, i-Protocol Labs kunye nabanye abaninzi. Uk . Ukucinga https://zama.org/ Ukucinga https://zama.org/ Kwi-KKRT Labs I-R&D yinkampani ye-zero-knowledge ebandakanya ukwakha iinjini ze-proving ye-modular ye-Ethereum-equivalent systems. I-KRKRT Labs, eyasekwa ngabaxabiso kwi-cryptography kunye ne-blockchain architecture, iye yenza i-computing ye-verifiable efanelekileyo, elula kunye ne-accessible. I-Labs yeKRT I-Labs yeKRT Qhagamshelana I-Kirsty Jarvis iinkcukacha@luminouspr.com \n \n Oku kubhalwe njenge-press release ye-Chainwire phantsi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixeko se-financial. Oku kubhalwe njenge-press release ye-Chainwire phantsi kwe-Business Blogging Program ye-HackerNoon. Yenza i-Research yakho ngaphambi kokwenza isixeko se-financial. iiprojekthi iiprojekthi