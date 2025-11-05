ザマは、KKRTラボの戦略的買収を発表し、公共のブロックチェーンにおける機密性を拡大

パリ、フランス、11月5日、2025/Chainwire/-- ザマ機密ブロックチェーンプロトコルの背後にある暗号化会社は、本日、買収したと発表した。 ゼロ知識の証拠を使用してブロックチェーンをスケーリングすることに焦点を当てた先駆的な研究開発会社である。 Zama KKRTラボ ザマ KKRTラボ この戦略的な買収は、Zamaのブロックチェーンのスケーラビリティと有効性(ZK)ロールアップの技術的な深さを強化し、すべての公開ブロックチェーンに高性能の機密性を提供する能力を加速させます。 スケーラブルオンチェーンプライバシーの次の段階のブロック解除 KKRT Labs(「Kakarot」とも呼ばれる)は、Ethereumに等しい環境のための高性能証明アーキテクチャとモジュラーロールアップシステムの設計における深い専門知識を提供しています。 Vitalik Buterin、Starkware、Lambda Class、およびStake Capitalなどの投資家によってサポートされているKakarotは、Ethereum対応チェーンの最もスケーラブルで効率的な証明エンジンを構築することを目指し、生態系で最も強力なZKグループチームの1つとして認識されています。 ZamaとKKRT Labsは、Zamaプロトコル全体でスケーラビリティの取り組みを加速し、Ethereum、Solanaなどの公共チェーンで1秒間に1万件以上の機密取引をターゲットにします。 \n \n 「KKRT Labsは、ZamaのCEOであるRand Hindi氏は、「Zamaプロトコルを毎秒数万件のトランザクションに引き上げ、より速くスケールし、新しいレベルのパフォーマンスを達成する」と述べた。 「KKRT Labsは、ZamaのCEOであるRand Hindi氏は、「Zamaプロトコルを毎秒数万件のトランザクションに引き上げ、より速くスケールし、新しいレベルのパフォーマンスを達成する」と述べた。 統合、成長、そして未来のロードマップ 技術的な調和を超えて、ZamaとKKRT Labsは共通の哲学を共有しています:オープンソースのイノベーション、プライバシーファーストインフラストラクチャ、高度な暗号技術へのアクセスを民主化する信念。 両チームは、スケーラビリティと機密性が妥協ではなく、次世代の分散型システムの補完的な構築要素であるという確信に駆り立てられています。 \n \n イーサリアムと KKRT Labsの共同創設者であるVitalik Buterin氏は、「Kakarotは、イーサリアムにおける暗号技術の進歩に重要な役割を果たし、ZK-EVMの初期の先駆的な仕事から、プライバシーの保護のためのクライアント側の証明に至るまで、このチームの才能ある研究者や開発者が次に何をするかを見るのを楽しみにしている」と述べた。 イーサリアムと KKRT Labsの共同創設者であるVitalik Buterin氏は、「Kakarotは、イーサリアムにおける暗号技術の進歩に重要な役割を果たし、ZK-EVMの初期の先駆的な仕事から、プライバシーの保護のためのクライアント側の証明に至るまで、このチームの才能ある研究者や開発者が次に何をするかを見るのを楽しみにしている」と述べた。 ザマは KKRT Labs のシームレスな統合を確保することにコミットしています: \n \n \n チーム維持とリーダーシップ: KKRTの主要エンジニア、運営、リーダーシップは完全にZamaに移行します。 ロードマップの調整: KKRTの継続的なイニシアチブは、Zamaのより広範な製品とエンジニアリングのロードマップに最小限の干渉で統合されます。 \n \n ZCashの共同創設者兼StarkWareのCEOであるEli Ben Sasson氏は、「私は長年にわたり優れたKakarotチームと協力し、彼らが作ることができることを目撃する特権を持っていました。彼らは3年前に私たちのエンジニアの一部からシンプルなPoCを取得し、それを印象的な技術に変えました。彼らは高度な暗号化を使用してブロックチェーンをスケールするために必要なものを深く理解しています。 ZCashの共同創設者兼StarkWareのCEOであるEli Ben Sasson氏は、「私は長年にわたり優れたKakarotチームと協力し、彼らが作ることができることを目撃する特権を持っていました。彼らは3年前に私たちのエンジニアの一部からシンプルなPoCを取得し、それを印象的な技術に変えました。彼らは高度な暗号化を使用してブロックチェーンをスケールするために必要なものを深く理解しています。 \n \n 「Zamaに加わることは、ブロックチェーンにおける最後の主要な課題の1つをスケーリングするための専門知識をもたらすことを可能にします」と KKRT Labsの共同創設者であるClement Walter氏は付け加えた。 「Zamaに加わることは、ブロックチェーンにおける最後の主要な課題の1つをスケーリングするための専門知識をもたらすことを可能にします」と KKRT Labsの共同創設者であるClement Walter氏は付け加えた。 ザマについて ブロックチェーンのための最先端のFHEソリューションを構築する暗号化会社です。彼らのフラッグシッププロトコルであるザマ・プロトコルは、EthereumやSolanaなどの既存のチェーンにプライバシーの層を追加し、機密的な支払い、DeFi、その他を可能にします。ザマは、Pascal Paillier博士(FHEの先駆者)とRand Hindi博士(AIの創設者)によって設立され、FHEで最大の研究チームを持っており、Multicoin、Pantera、Protocol Labsなどの1.2Bの評価で150万ドルを調達しました。 . ザマ https://zama.org/ ザマ https://zama.org/ KKRT Labsについて ゼロ知識のR&D会社で、Ethereumに等しいシステムのためのモジュラー証明エンジンを構築することに焦点を当てており、暗号化とブロックチェーンアーキテクチャの専門家によって設立された KKRT Labsは、検証可能なコンピューティングをシンプルに、迅速に、そしてアクセス可能にすることを目指していました。 KKRTラボ KKRTラボ コンタクト Kirsty ジャーヴィス ライトアップ@luminouspr.com \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム