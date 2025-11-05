Zama anuncia la adquisición estratégica de KKRT Labs para escalar la confidencialidad en las blockchain públicas

París, Francia, 5 de noviembre de 2025/Chainwire/-- , la empresa de criptografía detrás del Protocolo Blockchain Confidential de Zama, anunció hoy que ha adquirido , una empresa pionera de investigación y desarrollo enfocada en la escalación de blockchain utilizando Zero-Knowledge Proofs. Zama Laboratorios de KRT Zama Laboratorios de KRT Esta adquisición estratégica refuerza la profundidad técnica de Zama en los rollos de escalabilidad y validez de blockchain (ZK), al tiempo que acelera su capacidad para ofrecer confidencialidad de alto rendimiento a todas las blockchain públicas. Desbloquear la próxima fase de la confidencialidad en cadena escalable KKRT Labs (también conocido como “Kakarot”) trae una profunda experiencia en el diseño de arquitecturas de prueba de alto rendimiento y sistemas de rollup modulares para entornos equivalentes a Ethereum. Apoyado por inversores como Vitalik Buterin, Starkware, Lambda Class y Stake Capital, Kakarot es reconocido como uno de los equipos de ZK-rollup más fuertes en el ecosistema, con el objetivo de construir el motor de prueba más escalable y eficiente para cadenas compatibles con Ethereum. Al unir fuerzas, Zama y KKRT Labs acelerarán los esfuerzos de escalabilidad en todo el Protocolo Zama, apuntando a más de 10.000 transacciones confidenciales por segundo en cadenas públicas como Ethereum, Solana y otras.

"KKRT Labs ha reunido uno de los mejores equipos de ZK-rollup del mundo", dijo Rand Hindi, CEO de Zama. "Juntos, vamos a escalar más rápido y alcanzar nuevos niveles de rendimiento, llevando el Protocolo Zama a decenas de miles de transacciones por segundo". Integración, crecimiento y plan de ruta futuro Más allá del alineamiento técnico, Zama y KKRT Labs comparten una filosofía común: una creencia en la innovación de código abierto, la infraestructura de confidencialidad primero y la democratización del acceso a la tecnología criptográfica avanzada. Ambos equipos han sido impulsados por la convicción de que la escalabilidad y la confidencialidad no son compromisos, sino pilares complementarios para la próxima generación de sistemas descentralizados. \n \n Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum y inversor de KKRT Labs, dijo: “Kakarot ha desempeñado un papel significativo en avanzar el estado de las tecnologías criptográficas en Ethereum, desde su primer trabajo pionero en ZK-EVMs hasta su trabajo en la prueba del lado del cliente para la preservación de la privacidad. Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum y inversor de KKRT Labs, dijo: "Kakarot ha desempeñado un papel significativo en avanzar el estado de las tecnologías criptográficas en Ethereum, desde su primer trabajo pionero en ZK-EVMs hasta su trabajo en la prueba del lado del cliente para la preservación de la privacidad. Zama se compromete a garantizar una integración suave de KKRT Labs:


Mantenimiento del equipo y liderazgo: los ingenieros clave, las operaciones y el liderazgo de KKRT pasarán por completo a Zama. Alineamiento de la hoja de ruta: las iniciativas en curso de KKRT se integrarán en la hoja de ruta más amplia de productos e ingeniería de Zama con una interrupción mínima. \n \n Eli Ben Sasson, cofundador de ZCash y CEO de StarkWare, dijo: “He tenido el privilegio de colaborar con el equipo excepcional de Kakarot a lo largo de los años y ser testigo de primera mano de lo que pueden construir.Han logrado un enorme éxito al tomar un PoC simple de algunos de nuestros ingenieros hace tres años y convertirlo en una tecnología impresionante.Tienen un profundo entendimiento de lo que es necesario para escalar blockchain usando criptografía avanzada, y estoy emocionado de verlos dedicando su experiencia a la escala y la privacidad. Eli Ben Sasson, cofundador de ZCash y CEO de StarkWare, dijo: "He tenido el privilegio de colaborar con el equipo excepcional de Kakarot a lo largo de los años y ser testigo de primera mano de lo que pueden construir.Han logrado un enorme éxito al tomar un PoC simple de algunos de nuestros ingenieros hace tres años y convertirlo en una tecnología impresionante.Tienen un profundo entendimiento de lo que es necesario para escalar blockchain usando criptografía avanzada, y estoy emocionado de verlos dedicando su experiencia a la escala y la privacidad.

"Unirnos a Zama nos permite llevar nuestra experiencia hacia la escalación de uno de los últimos grandes desafíos en blockchain: la confidencialidad", agregó Clément Walter, cofundador de KKRT Labs. "Siempre hemos creído que la escalabilidad y la confidencialidad son esenciales para la adopción de blockchain, y al unir fuerzas con Zama podemos finalmente hacer que la financiación confidencial en cadena de alto rendimiento y baja latencia sea una realidad". Sobre Zama es una empresa de criptografía que construye soluciones FHE de última generación para blockchain. Su protocolo líder, el Protocolo Zama, agrega una capa de confidencialidad a las cadenas existentes como Ethereum y Solana, permitiendo el pago confidencial, DeFi y más. Zama fue fundada por el Dr. Pascal Paillier (Pionero de FHE) y el Dr. Rand Hindi (fundador de la IA exitosa), tiene el mayor equipo de investigación en FHE, y recaudó $ 150m a una valoración de $ 1.2b de Multicoin, Pantera, Protocol Labs, y otros. Para aprender más sobre Zama, los usuarios pueden visitar https://zama.org/

Sobre KKRT Labs fue una empresa de investigación y desarrollo de conocimiento cero enfocada en la construcción de motores de prueba modulares para sistemas equivalentes a Ethereum. Fundada por expertos en criptografía y arquitectura de blockchain, KKRT Labs tenía el objetivo de hacer que la computación verificable fuera simple, rápida y accesible. Contacto Kirchner Jarvis carpintería@luminouspr.com