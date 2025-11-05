Париж, Франция, 5 ноября 2025/Chainwire/-- , криптографическая компания за конфиденциальным протоколом Zama Blockchain, сегодня объявила, что приобрела , пионерская компания по исследованиям и разработкам, ориентированная на масштабирование блокчейн с использованием доказательств нулевых знаний. Зама Лаборатории ККРТ Зама Лаборатории ККРТ Это стратегическое приобретение укрепляет техническую глубину Zama в блокчейн масштабируемости и валидности (ZK), а также ускоряет его способность обеспечивать высокие показатели конфиденциальности для всех публичных блокчейн. Открытие следующего этапа масштабируемой конфиденциальности Onchain KKRT Labs (также известная как «Kakarot») приносит глубокий опыт в проектировании высокопроизводительных пробных архитектур и модульных систем для эквивалентных средам Ethereum. Поддерживаемый такими инвесторами, как Vitalik Buterin, Starkware, Lambda Class и Stake Capital, Kakarot признан одной из сильнейших команд ZK-rollup в экосистеме, направленной на создание наиболее масштабируемого, эффективного пробного двигателя для совместимых с Ethereum цепей. Объединив усилия, Zama и KKRT Labs ускорят усилия по масштабированию по протоколу Zama, нацеливаясь на 10,000+ конфиденциальных транзакций в секунду на публичных цепочках, таких как Ethereum, Solana и другие. \n \n «KKRT Labs собрала одну из лучших команд ZK-rollup в мире, — сказал Рэнд Хинди, генеральный директор Zama. — Вместе мы будем масштабироваться быстрее и достигать новых уровней производительности, приводя Zama Protocol к десяткам тысяч транзакций в секунду». «KKRT Labs собрала одну из лучших команд ZK-rollup в мире, — сказал Рэнд Хинди, генеральный директор Zama. — Вместе мы будем масштабироваться быстрее и достигать новых уровней производительности, приводя Zama Protocol к десяткам тысяч транзакций в секунду». Интеграция, рост и будущая дорожная карта Помимо технического согласования, Zama и KKRT Labs разделяют общую философию: веру в инновации с открытым исходным кодом, инфраструктуру с приоритетом для конфиденциальности и демократизацию доступа к передовым криптографическим технологиям. Обе команды были побуждены убеждением, что масштабируемость и конфиденциальность не являются компромиссом, а дополнительными строительными блоками для следующего поколения децентрализованных систем. \n \n Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum и инвестор KKRT Labs, сказал: «Kakarot сыграл значительную роль в продвижении состояния криптографических технологий в Ethereum, от их ранней пионерской работы над ZK-EVM до их работы на стороне клиента, доказывающей сохранение конфиденциальности. Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum и инвестор KKRT Labs, сказал: «Kakarot сыграл значительную роль в продвижении состояния криптографических технологий в Ethereum, от их ранней пионерской работы над ZK-EVM до их работы на стороне клиента, доказывающей сохранение конфиденциальности. Zama стремится обеспечить бесперебойную интеграцию KKRT Labs: \n \n \n Поддержание команды и лидерство: ключевые инженеры, операции и руководство KKRT полностью перейдут в Zama. Уравнение дорожной карты: текущие инициативы KKRT будут интегрированы в более широкую продуктовую и инженерную дорожную карту Zama с минимальными прерываниями. \n \n Эли Бен Сасон, соучредитель ZCash и генеральный директор StarkWare, сказал: «Я имел привилегию сотрудничать с исключительной командой Kakarot на протяжении многих лет и быть свидетелем из первых рук того, что они могут построить.Они добились огромного успеха, взяв простой PoC от некоторых наших инженеров три года назад и превратив его в впечатляющую технологию. Эли Бен Сасон, соучредитель ZCash и генеральный директор StarkWare, сказал: «Я имел привилегию сотрудничать с исключительной командой Kakarot на протяжении многих лет и быть свидетелем из первых рук того, что они могут построить.Они добились огромного успеха, взяв простой PoC от некоторых наших инженеров три года назад и превратив его в впечатляющую технологию. \n \n «Присоединение к Zama позволяет нам принести наш опыт к масштабированию одной из последних крупных проблем в блокчейн: конфиденциальности», — добавил Клемент Уолтер, соучредитель KKRT Labs. — «Мы всегда верили, что масштабируемость и конфиденциальность имеют важное значение для принятия блокчейн, и, объединившись с Zama, мы можем, наконец, сделать высокопропускное, низкозадерживающееся конфиденциальное финансирование на цепочке реальностью». «Присоединение к Zama позволяет нам принести наш опыт к масштабированию одной из последних крупных проблем в блокчейн: конфиденциальности», — добавил Клемент Уолтер, соучредитель KKRT Labs. — «Мы всегда верили, что масштабируемость и конфиденциальность имеют важное значение для принятия блокчейн, и, объединившись с Zama, мы можем, наконец, сделать высокопропускное, низкозадерживающееся конфиденциальное финансирование на цепочке реальностью». О Заме является криптографической компанией, которая строит современные решения FHE для блокчейна. Их флагманский протокол, Протокол Zama, добавляет слой конфиденциальности к существующим цепочкам, таким как Ethereum и Solana, позволяя конфиденциальным платежам, DeFi и многое другое. Zama была основана доктором Паскалем Пайльером (Пионер FHE) и доктором Рэндом Хинди (основателем вышедшего ИИ), имеет самую большую исследовательскую команду в FHE, и собрала $ 150 млн при оценке в $ 1,2 млрд от Multicoin, Pantera, Protocol Labs и других. Чтобы узнать больше о Zama, пользователи могут посетить . Зама https://zama.org/ Зама https://zama.org/ О KKRT Labs Компания KKRT Labs, основанная экспертами в области криптографии и блокчейн-архитектуры, стремилась сделать проверяемые вычисления простыми, быстрыми и доступными. Лаборатории ККРТ Лаборатории ККРТ Контакт Кирсти Джарвис Киргизия@luminouspr.com \n \n Эта история была опубликована как пресс-релиз Chainwire в рамках Программы Бизнес-блогов HackerNoon. Эта история была опубликована как пресс-релиз Chainwire в рамках Программы Бизнес-блогов HackerNoon. Программа Программа