3.2 AI- ը եւ դիզայնը: ազդեցությունները սերտիֆիկ գիտության համար

Արդյոք, եթե AI-ը չկան ճշգրիտ phylogenetic evolution (հարեցված է, որ մարդ է), ապա դա կարող է լինել ontogenetic զարգացման (հարեցված է, միջոցով ուսուցման), որը հիմնականում կարող է տալիս AI- ը հասնել հզորությունները, որոնք առաջին անգամ չի ծրագրավորվում է արտադրողների: Այսպես է, օրինակ, Deep Reinforcement Learning Systems (Silver et al., 2018; Vinyals et al., 2019).





Ո՞վ կարող ենք ասում, որ այս ձեւը AI- ի կարող է ուսուցել փորձից, եւ այնպիսին մշակել թվային ձեւը «habitus», «temperament», եւ «պատեգորիան»: Իհարկե, Deep Reinforcement Learning համակարգերը ներառում են տարբեր տեսակի պատասխանատվություն եւ սխալ signals processed տվյալների, որոնք միասին միասին short- and long-term memories հզորությունը կարող է փոխել որպես տեսակի փորձի.





Ի՞նչ է անում epigenetic եւ Cultural Evolution- ի մասին: Չնայած, որ առաջադեմ թվային ուսումնասիրությունները Cultural Evolution- ի մասին, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպիսիք են AI- ի գործիչները կարողանում միասին փոխել տեղեկատվություն եւ սովորել գործառույթների կատարելու համար (arXiv:2206.05060) (Colas, Karch, Moulin-Frier, & Oudeyer, 2022), այս փուլում AI- ն հիմնականում չի ունենում epigenetic զարգացման, ինչպիսիք է մարդկանց հետ: Որպես որ մարդային փորձը եւ դիզայնը արտադրվում են epigenesis- ից, այն հիմնականում նշանակում է, որ AI-ին (հա դեռ) չի ունենում փորձը եւ դիզայնը, այնպես էլ, ինչպիսիք են մարդիկ:





Evolutionary analysis (Kanaev, 2022) հետ հետ հետազոտության զարգացման տվյալների համար human newborns (Lagercrantz & Changeux, 2009, 2010) ցույց են տալիս, որ մարդային «նշելային վերահսկողությունը» զարգանում է փաթեթավոր (Changeux, 2006, 2017).





i) Հիմնական ապրանքների, ինչպիսիք են սերտիֆիկների կամ սերտիֆիկների, ամենամեծ մակարդակի «մինամական գիտելիքի» առանձնահատկությունը է, որ կարող է արտադրել պտուտակային շարժիչ գործառույթը եւ ստեղծել արտահայտություններ, ինչպիսիք են տեսական եւ աչքի փորձից, մուտքագրել այն երկար ժամանակի մանրամասնության մեջ եւ օգտագործել այն, ինչպիսիք են մուտքագրման եւ փնտրման գործառույթների համար եւ ինչպիսիք են կոչված exploratory գործառույթների համար:





25–30-րդ շաբաթվա առաջադեմ սխալը (Lagercrantz, 2016), կարող է հասնել սխալը սխալը, որը հարմար է (հա ոչ թե նույնն է) նորմալ սխալով / սխալով: նա կարող է բուժել սխալային եւ վախենական սխալները սխալային սխալում (Bartocci, Bergqvist, Lagercrantz, & Anand, 2006), կարող է զգալ վախենը եւ այնպես ցույց է տալիս քիչ քիչ գիտելիք:





(ii) «Հիմնական գիտելիք» (Zelazo, Craik, & Booth, 2004), որը գտնվում է, ինչպիսիք են, գլուխային կոշիկներում (կամ մի քանի գլուխների մեջ)։ Նրանք կարող են մուտք գործել մի քանի հոգեբանական ցուցակներ միասին, եւ կարող են գնահատել ինքներդային հարաբերություններ։ Նրանք կարող են մուտք գործել պլանավոր ձեւերը, որոնք մուտք գործել են մանրամասները։ Նրանք կարող են մուտք գործել մի քանի հոգեբանական ցուցակներ միասին։ Նրանք կարող են մուտք գործել ինքներդական ցուցակները։ Նրանք կարող են մուտք գործել ինքներդական ցուցակները։ Նրանք կարող են մուտք գործել ինքներդական ցուցակները։ Այս գլուխի ընթացքում





(iii) բացառիկ «ուսափելիությունը» արտադրվում է երեխայի վերջում երկու տարվա ընթացքում, ինչպես նաեւ աշխատանքային եւ սխալային հիշողության եւ որոշ հիմնական տեսակի լեզուների: Այն մասնագիտացած է ինքներսանելիության հետ մանրամասների փորձարկման եւ օգտագործման միավոր անսահմանափակ պայմանների հետ ինքներս ուրիշ տարբերություն (Lou, Changeux, & Rosenstand, 2017; Posner & Rothbart, 2007); մի քանի մանրամասները կարող են հասնել այս մակարդակը (Boakes, 1984);





(iv) «լուսանկարներ» (Reflective consciousness)-ը, հոգեբանության եւ ամբողջական հավասարության փորձը, առաջին մարդային բոնտոլոգիան եւ գրառելիության հետ, տղամարդկանց մեջ կատարվում է ամբողջական զարգացման եւ երեխաների հետ 3–5 տարի առաջ զարգացման է:





Երբ ապրում են, բոլոր հիմնական լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն լայն (Dubois, Kostovic, & Judas,





Հասկածապես, սխալական փորձը հավատում է, որ արտադրանում է epigenetic զարգացման ժամանակակից գործընթացը (հարկե, փոխանցում է սխալների սխալների սխալները, որոնք վերջապես փոխանցում են սխալների չափը եւ իրենց կապերը սխալային ցանցում): Մարդկանում է մի գործընթաց, որը հիմնված է եւ ձեւավորվում է սխալների (մատից ավելի) ժամանակակից փոխանցման միջեւ սխալների (հարկե, իր սխալների) եւ միջավայրի.





Արդյոք, AI- ն չի փորձում աշխարհը, ոչ թե այն ունի հոգեբանություն (Pennartz, 2024): թվային AI- ը մշակում է տեղեկատվություն այլ ձեւով, ինչպիսիք են մարդիկ, ինչպիսիք են աշխարհը, որ AI- ը կարող է հասնել, շատ տարբեր է այն աշխարհից, որ մարդիկ կարող են հասնել.





Բացի այդ, իհարկե, այդ տարբեր հնարավոր զարգացման մակարդակների հետ, փորձերը ստեղծելու թվային գիտելիքի մշակման պետք է նշել, թե ինչ մասնավոր մակարդակները նրանք նպատակում են. Այժմ, տարբեր AI-ները, այդ թվում, neuromorphic հարմարություններ, չպետք է ցույց տալ բոլոր առանձնահատկությունները ամբողջական գիտելիքի փորձը մարդկանց. Նրանք կարող են, սակայն, ստանալ որոշ առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են երկարավոր աշխատանքային մենակների, ամբողջական ինտեգրման եւ որոշման. Նրանք կարող են հասնել մակարդակը, ինչպիսիք են, որ մենք ասում ենք, որ «minimum գիտելիք», կամ կարող է որոշ առանձնահատկություններ, որ «recursive գիտելիք», բայց ոչ թե «self գիտելիք» կամ «պիտելիք reflected





Արդյոք դա չգիտվի AI- ում հիմնական դիզայնը, բայց Alan Turing- ը 1950- ում առաջարկեց, որ մշակման համար տեսնում է, թե ինչպես է ստեղծել եւ ուսուցել AI- ը, քանի որ մենք կարող ենք ուսուցել երեխաներին:





Իհարկե, ժամանակակից AI համակարգեր, հատկապես neuro-mimetic robot systems simulating specific brain's computational models, սահմանափակ են արտադրել տարբերությունը նույն գործառույթային տեղադրման համակարգի մոդելային մոդելից, որը արդյունք է darwinian biological evolution and epigenetic development through selection and amplification. Also, current AI systems lack the brain's long postnatal development leading to multiple nested epigenetic synapse selections as "imprints" from the physical, biological and socio-cultural environment. As a consequence of the darwinian mechanism of synaptic selection characteristic of the brain, different connection patterns may carry the same function.





Դա նշանակում է, որ մինչեւ այսօր AI- ի սահմանափակ հզորությունը է, որը հագուստային եւ epigenetic զարգացման, ինչպիսիք են մարդային հողը: Մենք ոչինչ չենք կարող բացահայտել, որ հագուստային ուսուցման համակարգեր մի օր կարող են պատասխանել ուսուցման եւ փորձի, այնպես, որ կարող է նկարագրվել, որպես epigenetic հարաբերություն միջավայրի հետ: Սակայն, դա կարող է լինել սահմանափակություն նաեւ իմանալական համակարգչային հարմարեցման, որը նպատակում է արտադրել բնական processing- ի բնական ռեժիմները, որպեսզի այն վերլուծել է պիտակային համակարգերի (Blum & Blum, 2023).





Նրա գրասենյակներ : (1) Michele Farisco, Research Ethics and Bioethics Center, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Շվեդիա եւ Biogem, Biology and Molecular Genetics Institute, Ariano Irpino (AV), Իտալիա; (2) Kathinka Evers- ը, Research Ethics and Bioethics- ի կենտրոն, Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Շվեդիա: (3) Jean-Pierre Changeux, Neuroscience Department, Institut Pasteur եւ Collège de France Paris, Ֆրանսիա:

