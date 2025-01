Vezető szerep a termékfejlesztésben és az informatikai szolgáltatásokban: Sarat Chandra Routhu betekintése

A termékfejlesztésben és az IT-szolgáltatásokban való vezetés soha nem egyszerű. Sok mozgó alkatrésznek együtt kell működnie. Kiváló tehetségmegtartásra és együttműködésre van szükség a különböző csapatokon és a csapatok között is, és természetesen az innováció gyakorlatilag állandó követelmény.





Amikor egy új terméket aktívan fejlesztenek, a vezetőknek kezelniük kell a fejlesztési folyamat során felmerülő problémákat. Amikor egy termék egy kicsit régebbi, és megállja a helyét a piacon, a vezetőknek jelentős időt és erőforrást kell fordítaniuk annak biztosítására, hogy releváns maradjon.





Bemutatjuk Sarat Chandra Routhut, az IT vezető alakját, aki több mint tizenhat éves tapasztalattal rendelkezik a termékfejlesztés, az adatbázisok tervezése és az adatvédelmi megfelelés terén. Sarat 2008-ban kezdte pályafutását adatbázis-fejlesztőként, és végül több iparágban is vezető szerepet töltött be, beleértve az oktatást, a kiskereskedelmet és a technológiát. A Coherendz India Pvt. Ltd. IT-szolgáltatásokért felelős vezetőjeként dolgozott, ahol társalapítója volt a Vaave öregdiákok bevonására szolgáló platformnak, és segített felépíteni azt. A Coherendznél eltöltött időt követően csatlakozott a Sephorához, ahol különböző beosztásokat töltött be a vezető adatbázis-adminisztrátortól a vezető mérnökig, majd 2023-ban átváltott jelenlegi pozíciójába a Spruce Technology, Inc.-nél.





A Coherendz korai vezetőjeként Sarat kulcsszerepet játszott a Vaave fejlesztésében és marketingjében, több mint 100 sikeres projektet felügyelt, és a platformot vezető öregdiák-elköteleződési megoldásként pozicionálta. Ma a Vaave ügyfelei ezreit szolgálja ki világszerte, köztük vállalkozásokat, civil szervezeteket és oktatási intézményeket. Korai munkái segítettek létrehozni egy méretezhető, funkciókban gazdag platformot, amely azóta megbízható megoldássá vált a piacon.





A Vaave-nek nyújtott hozzájárulása mellett Sarat a Sephora adatvédelmi megfelelőségi területén is hatással volt. Itt töltött ideje alatt megtervezte és megvalósította a Consumer Privacy Rights portált, egy olyan vállalati szintű megoldást, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyakorolják adatvédelmi jogaikat az olyan szabályozások alapján, mint a CCPA. A folyamat automatizálásában végzett munkája 90%-kal csökkentette a manuális erőfeszítéseket, több százezer dollárt spórolt meg Sephora-nak.





"Miközben a Sephoránál dolgoztam, létrehoztam egy fogyasztói adatvédelmi jogokat kezelő portált az oldalhoz, amely lehetővé tette a felhasználók számára, hogy gyakorolhassák adatvédelmi jogaikat. Automatizáltam ezt a kezelési folyamatot, kilencven százalékkal minimalizálva a manuális erőfeszítéseket, ami végül több százezer dollárt spórolt meg a cégnek, – magyarázza Sarat.





Ez az úttörő munka az adatvédelmi megfelelés terén Sarat Trust Fellow tanúsítványának megszerzéséhez vezetett a OneTrusttól, végül pedig a Spruce Technology, Inc.-nél betöltött jelenlegi pozíciójához, ahol továbbra is megoldásokat kínál az adatvédelem, a megfelelőség és az informatikai kockázatkezelés terén a biztosítási, a kiskereskedelmi és a távközlési szektorban. .

Hogyan kezdődött

Sarat adatbázis-fejlesztőként kezdte pályafutását, és csúcskategóriás adatkonverziós projekteken dolgozott egy amerikai székhelyű ügyfél számára. Ezek a korai szerepkörök az adatbázis-kezelést és a jelentéskészítést foglalták magukban, erős alapot fektetve az adatbázis-tervezés és az adatmegoldások terén. Technikai szakértelme és problémamegoldó képessége gyorsan megérdemelte a növekvő felelősséggel járó szerepeket.





A Coherendz India Pvt. Ltd.-nél Sarat korai csapattagként csatlakozott, és kinevezték az IT-szolgáltatások vezetőjének. Ebben a szerepkörben társalapítója és vezetője volt a Vaave-nek, egy öregdiák-elköteleződési platformnak, amelynek célja az oktatási intézmények, civil szervezetek és vállalkozások hálózatépítési és bevonási igényeinek kielégítése. Sarat több mint 100 webes megoldás szállítását felügyelte, így a Vaave az ügyfelek igényeihez szabott, méretezhető és testreszabható platformként pozicionálta. Stratégiai hozzájárulása a Vaave fejlesztéséhez és marketingjéhez kulcsfontosságú volt a vállalat korai sikeréhez, és világszerte az intézmények számára megbízható megoldássá tette.





Ez az alapvető termékfejlesztési tapasztalat jelentette Sarat betörését a végpontokig terjedő termékalkotás felé, megnyitva az utat a Sephora and Spruce Technologynál elért eredményeihez, ahol most az adatvédelmi megfelelés, az adatbázis-tervezés és az IT-szolgáltatások terén kamatoztatja szakértelmét.

Az ügyfél, a fejlesztés és a piac

Miután a Jawaharlal Nehru Műszaki Egyetemen megszerezte a számítástechnikai alapképzést, Sarat pályafutását az egyesült államokbeli ügyfelek számára adatmegoldások szállításával kezdte. Korai adatbázis-fejlesztői feladatai közé tartozott a riportkészítés és az adatkezelés, ami bizonyította alkalmasságát az összetett ügyféligények és megoldások kezelésére.





A Coherendznél eltöltött időre gondolva Sarat hangsúlyozza a termékfejlesztés és a piaci igények összehangolásának fontosságát. A Vaave sikere vezető öregdiákok bevonására szolgáló platformként a funkciókban gazdag kialakításának és stratégiai pozíciójának köszönhető. Sarat megosztja:





"Mind a termékfejlesztésben, mind az értékesítésben és a marketingben való részvételem kulcsfontosságú volt abban, hogy a Vaave az öregdiákok bevonásának vezető platformja legyen. A termékfejlesztési oldalon egy funkciókban gazdag, méretezhető platformot építettünk, amely megfelel az intézmények speciális igényeinek, és testreszabást kínál. , hálózati eszközök és értéknövelt szolgáltatások, például rendezvényszervezés és adománygyűjtő modulok."





Hozzáteszi: "Értékesítési és marketing fronton a termék mély ismerete lehetővé tette számomra, hogy hatékonyan kommunikáljam a termék előnyeit a potenciális ügyfelekkel. Szorosan együttműködtem a csapattal, hogy célzott üzeneteket dolgozzak ki, amelyek a döntéshozók felé rezonálnak, és kezelik a fájdalmas pontjaikat és bemutatva, hogyan változtathatja Vaave az öregdiákok elköteleződését."





A fejlesztés és a marketing közötti összhang megerősítette az ügyfelek és a partnerek iránti bizalmat, ami végső soron a szájról szájra történő ajánlásokat eredményezte, és biztosította a Vaave hosszú távú sikerét. Az ügyfelek visszajelzéseinek tervezésébe való beépítésével a Vaave minőségi és megbízhatósági hírnevet szerzett, lehetővé téve, hogy megfeleljen az intézmények változó igényeinek világszerte. Kínálatai – beleértve az öregdiákok adatkezelését, adománygyűjtését, toborzását és rendezvényszervezését – tovább emelték az öregdiákok bevonásának elsőrangú megoldásává.

Váltsunk sebességet

Amikor Sarat 2014-ben elkezdett dolgozni a Sephorával, a cég már ikonikus név volt a globális szépség- és e-kereskedelmi iparágban. A franciaországi székhelyű és az LVMH tulajdonában lévő Sephora hírneve a luxustermékeken túl a környezetbarát kezdeményezések, a változatos termékkínálat és az inkluzív foglalkoztatási gyakorlatok iránti elkötelezettségig is kiterjedt.





Nagy, multinacionális vállalatként a Sephora prioritásként kezelte a helyi és nemzetközi adatvédelmi szabályozások betartását, felismerve, hogy a jogsértések jelentős szankciókhoz vezethetnek, és befolyásolhatják márkájának hírnevét. Az adatvédelmi megfelelés hangsúlyozása megalapozta Sarat kulcsfontosságú szerepét.





A Sephoránál a Sarat felépítette az első fogyasztói adatvédelmi jogokat kezelő portált, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyakorolják adatvédelmi jogaikat olyan szabályozási keretek alapján, mint például a CCPA. Ez a vállalati szintű platform jelentette a Sephora első vállalkozását a dedikált adatvédelemmel kapcsolatos technológia terén, bizonyítva Sarat azon képességét, hogy nagyszabású mérnöki kezdeményezéseket vezessen, és megalapozza szakértelmét a megfelelőségi automatizálás terén. A portálon végzett munkája révén sikeresen csökkentette az adatvédelmi kérelmek feldolgozásának idejét hetekről percekre, automatizálta a folyamat 90%-át, és több százezer dollárt takarított meg a Sephora manuális erőfeszítéseiből.





A Consumer Privacy Rights portálon kívül Sarat élen járt az Enterprise Data Mapping megvalósításában, amely rendszer összekapcsolta a személyazonosításra alkalmas adatok (PII) metaadatait a belső rendszerekkel és külső szállítókkal. Ez a kezdeményezés megerősítette a Sephora adatkezelési keretrendszerét, lehetővé téve az információbiztonsági csapat számára, hogy robusztus ellenőrzéseket és értékeléseket hozzanak létre, miközben racionalizálják az adatvédelmi előírásoknak, például a CCPA-nak és a GDPR-nak való megfelelést.





A Sarat a Dynatrace Observability révén bevezette a Real User Monitoring (RUM) funkciót is, amely forradalmasította a Sephora képességét a teljesítményproblémák észlelésére és megoldására. A proaktív felügyelet megvalósításával a Sarat segített a vállalatnak biztosítani a zökkenőmentes felhasználói élményt a nagy forgalmú promóciós események során, elkerülve a fennakadásokat és javítva a rendszer megbízhatóságát.





Az adatvédelmi tervezés és a megfelelőség a szélesebb kiberbiztonsági tartomány szerves részét képezik. A növekvő kiberfenyegetések és az egyre bonyolultabb szabályozás miatt a szervezeteknek proaktív intézkedéseket kell hozniuk az érzékeny adatok védelme érdekében. Sarat automatizálási és adatkezelési munkája közvetlenül kezelte ezeket a kihívásokat, és segítette a Sephorát az adatsértéssel és a szabályozási kockázatokkal szembeni ellenálló képesség kialakításában. Az adatvédelmi tervezés és a kiberbiztonsági elvek összehangolásával biztosította, hogy az érzékeny információk ne csak a jogosult felhasználók számára hozzáférhetők legyenek, hanem a rendszereken keresztül is biztonságosan kezelhetők legyenek.





"A Consumer Privacy Rights portál átalakította a Sephora adatkezelési képességeit" - magyarázza Sarat. "Racionalizálni tudtuk az adatvédelmi kérelmek kezelését, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan és hatékonyan gyakorolhassák jogaikat. Az automatizálás nemcsak a manuális erőfeszítéseket minimalizálta, hanem jelentősen lecsökkentette a feldolgozási időt is, aminek valódi pénzügyi hatása volt."





Ezeknek a projekteknek a sikere nemcsak a Sephora működését javította, hanem hozzájárult Sarat 2023-ban történő felvételéhez a Spruce Technology, Inc.-hez, ahol továbbra is adatvédelmi megfelelést és vállalati szintű megoldásokat kínál ügyfelei számára olyan iparágakban, mint a biztosítás, a kiskereskedelem és a távközlés. A területen szerzett elismert szakértelmével a OneTrust Trust Fellow címet is elnyerte, amely vezető szerepet tölt be az adatvédelmi, biztonsági és irányítási technológiák terén.

Vezetésfejlesztés és kihívások leküzdése

A tehetséges csapatok összeállításától az erőforrások bölcs felhasználásáig és a kihívások proaktív megoldásáig Sarat mindent megtett. Útját a gyakorlatias vezetési stílus határozta meg, amely nagyra értékeli az együttműködést és a nyitott kommunikációt, azokat az elveket, amelyeket a Coherendznél töltött korai napjaitól kezdve a Sephora-nál és most a Spruce Technology-nál végzett munkája során alkalmazott.





Sarat megosztja: "Úgy gondolom, hogy a termékfejlesztésnek közös erőfeszítésnek kell lennie, ezért gyakorlati megközelítést alkalmaztam. Szorosan együttműködtem a fejlesztőkkel és a tervezőkkel, így készen álltam a kérdések megválaszolására és az ötletek megvitatására. Bátorítottam a nyílt párbeszédet és a probléma- megoldani, értékelni az egyes csapattagok hozzájárulását. Ez nem csak a morált javította, hanem az ütemterv szerint elvégzett minőségi munkát is.”





Sarat csapatvezetéssel és problémamegoldással kapcsolatos megközelítése különösen értékesnek bizonyult a Sephoránál végzett munkája során, ahol olyan összetett projektekkel foglalkozott, mint a Consumer Privacy Rights portál, az Enterprise Data Mapping és a Real User Monitoring (RUM) fejlesztése. Ezek a kezdeményezések zökkenőmentes együttműködést igényeltek az információbiztonsági és adatkezelési csapatokkal a belső rendszereknek a szabályozási követelményekkel való összehangolása és a rendszer teljesítményének javítása érdekében.





„Az adatleképezés különösen nagy kihívást jelentett” – magyarázza Sarat. "Meg kellett azonosítanunk és összehangolnunk az összes személyazonosításra alkalmas információ metaadatait a belső rendszereken és a külső szállítókon keresztül, biztosítva a fejlődő szabályozásoknak való megfelelést. Az eredmény egy robusztus irányítási keretrendszer lett, amely ésszerűsítette az adatbiztonságot és a szabályozás betartását."





A Real User Monitoring (RUM) meghozta a maga bonyolultságát, mivel a proaktív felügyeleti eszközök bevezetése a működési munkafolyamatok megváltoztatását igényelte. "A Dynatrace révén a RUM lehetővé tette számunkra, hogy megelőzzük a teljesítményproblémákat, különösen a nagy forgalmú kampányok során, zökkenőmentes élményt biztosítva a felhasználók számára és növelve a rendszer általános megbízhatóságát" - teszi hozzá.





"Ez a módszer továbbra is jó szolgálatot tesz nekem" - mondja Sarat. "Amikor az Egyesült Államokba költöztem, hogy a Coherendzből való kilépést követően karrieremet előremozdítsam, ugyanezt a módszert alkalmaztam a Sephora és most a Spruce Technology projektjeimre. A gyors fejlesztési módszereket, amelyeket finomítottam, valamint az adatvédelmi jogok automatizálása és a fogyasztóvédelem terén végzett munkámat. a beleegyezéskezelés rendkívül agilisnak bizonyult a változó piaci igényekre és a szabályozási változásokra való reagálásban."





Alkalmazkodó vezetése és műszaki szakértelme révén Sarat folyamatosan hajtotta a fejlődést, miközben leküzdötte a kihívásokat, biztosítva, hogy projektjei megfeleljenek mind az ügyfelek elvárásainak, mind pedig a megfelelési követelményeknek a gyors ütemű, nagy téttel járó környezetben.

Állandó innováció

Sarat pályafutása során a folyamatos fejlődés kultúrája mellett szállt síkra, soha nem nyugodott meg a status quo-val. Az innovációhoz való hozzáállása túlmutat az egyes termékek sikerén, mivel továbbra is elkötelezett amellett, hogy személyesen és szakmailag is fejlődjön, hogy megfeleljen az IT-szolgáltatások, az adatvédelem és a megfelelőség folyamatosan változó igényeinek.





"Soha nem hittem a status quo-ban, és mindig keresem a lehetőségeket, hogy javítsam a már meglévőn. Mindig többet akarok tanulni és fejlődni, mind személyesen, mind szakmailag. Elfogadtam, hogy mindig van még mit tanulni és hogy mindig vannak jobb módszerek a dolgok elvégzésére” – mondja.





A kiberbiztonsággal összefüggésben a Sarat adatvédelmi és megfelelőségi mérnöki innovációi orvosolják a személyazonosításra alkalmas adatok (PII) védelmének kritikus hiányosságait. Az olyan megoldások bevezetésével, mint az automatizált megfelelőségi munkafolyamatok, a robusztus adatleképezési keretrendszerek és a valós idejű megfigyelés, lehetővé tette a szervezetek számára, hogy csökkentsék a működési kockázatokat, miközben biztosítják a szigorú adatvédelmi törvények betartását.





"Az adatvédelem és a megfelelőség tervezése már nem kötelező érvényű – alapvetően fontosak a bizalomépítéshez a digitális korban" – hangsúlyozza Sarat. "Az ezeken a területeken végzett munkám egy szélesebb küldetést tükröz, hogy biztosítsam, hogy a szervezetek ne csak megfeleljenek az előírásoknak, hanem biztonságban is legyenek a felmerülő kiberfenyegetések ellen."





A Coherendz, Sephora és most a Spruce Technology cégnél betöltött szerepében Sarat megmutatta, hogy az elkötelezett vezetés és az állandó innovációra való összpontosítás milyen átalakuló változásokat idézhet elő az ügyfelek és a végfelhasználók számára egyaránt. Az olyan projektekben végzett munkája, mint a Vaave, a Consumer Privacy Rights portál, az Enterprise Data Mapping és a Real User Monitoring (RUM) bizonyítja, hogy proaktív módon kezeli a felmerülő kihívásokat, miközben a minőségre és a megfelelőségre összpontosít.





A Sarat előretekintve olyan jövőt képzel el, ahol a kiberbiztonság és az adatvédelem zökkenőmentesen beépül az IT-szolgáltatások minden aspektusába, az automatizálás és a proaktív kockázatkezelés vezérelve. Az innovatív megoldások támogatása iránti elkötelezettsége továbbra is úttörő szerepet tölt be az iparágban, biztosítva, hogy a szervezetek magabiztosan navigálhassanak a fejlődő digitális környezetben. Előremutató megközelítésével és rendíthetetlen elhivatottságával Sarat az elkövetkező években alakítja az IT-szolgáltatások, az adatvédelmi megfelelés és a kiberbiztonság jövőjét.