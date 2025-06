Hogyan tervezi a THENA a DeFi-t anélkül, hogy megszakítaná a likviditási medencéket

Can Liquidity Infrastructure Evolve Without Breaking? THENA Thinks So

A decentralizált finanszírozásban (DeFi) a változás gyakran költséggel jár, általában töredezettség vagy megszakítás formájában.A protokollok frissítésekor a felhasználók gyakran kénytelenek áthelyezni a tőkét, alkalmazkodni az új eszközökhöz, vagy teljesen elhagyni a pozíciókat.V3,3Más utat javasol.





ThénátBevezetés amodular liquidity systemamely idővel fejlődhet anélkül, hogy megzavarná a meglévő medencéket.PluginsAz intelligens szerződésmodulok, amelyek dinamikus viselkedést adnak a likviditási poolokhoz, a THENA célja, hogy alkalmazkodóképességet nyújtson anélkül, hogy újratelepítésre lenne szükség.





„A V3,3-at egy új fejezet kezdetének tartjuk – mind a THENA, mind a BNB Chain összes DeFi infrastruktúrája számára” – mondta Theseus, a THENA vezérigazgatója és társalapítója.

What Are Plugins and How Do They Work?

A bővítmények moduláris bővítmények a likviditási medencékhez.Hooksa Uniswap v4-ben, de épülnekAlgebra Integral, amely egy sor komposztálható eszköz az automatizált piaci készítők (AMM) számára. Gyakorlati értelemben a pluginek lehetővé teszik a poolok számára, hogy olyan logikát vezessenek be, mint:





Volatilitásalapú díjak, amelyek a piaci feltételek alapján automatikusan módosulnak

Csúszó díj skálák a kereskedési költségek és kockázatok optimalizálása érdekében

Brevis ZK Plugins, amelyek identitásalapú kedvezményeket kínálnak a nulla tudás bizonyítékával





Ezek a modulok csatlakoztathatók vagy frissíthetők anélkül, hogy arra kényszerítenék a felhasználókat, hogy likviditásukat egy új szerződésbe helyezzék.





E funkciók moduláris kialakításával a THENA a fejlesztők és a likviditási szolgáltatók számáraprogrammable poolsválaszolhat a valós idejű piaci feltételekre, felhasználói identitásokra vagy irányítási jelzésekre.

How V3,3 Changes the Game for Liquidity Providers

A V3.3 egyik kiemelkedő jellemzője aunified gauge systemEz lehetővé teszi mindkétmanual concentrated liquidity providers (CL LPs)és likviditási poolokat irányított, hogy részt vegyenek ugyanazon jutalmazási mechanizmusban.





A kézi LP-k meghatározhatnak egy egyéni árkategóriát a kereskedéshez, kapnak egyNFTálláspontját képviseli, majdstake that NFTegy mérőszámot. onnan jogosultak a keresésre$THE emissions, a protokoll jutalom token. Korábban a jutalmak gyakran korlátozódtak a kezelt medencékre vagy külön interfészekre.single pool-specific gauge, a kibocsátások elosztása a szavazatok alapjánveTHE holders.





Függetlenül attól, hogy a felhasználók a passzív, automatizált stratégiákat részesítik előnyben, vagy aktívan szeretnék kezelni a tőkét a szűk sávokon belül, most egyenlő feltételek mellett versenyezhetnek, és a teljesítmény és a részvétel alapján jutalmat kaphatnak.

Governance Overhaul: From Manual Voting to Cross-Chain Automation

A V3.3 irányítása a korábbi DeFi modellektől elhagyja aautomation and cross-chain accessA frissítés bevezeti:





Cross-chain szavazás nem kell a híd

Szavazati kitartás, hogy a preferenciák több korszakra átterjedjenek

A tartós befolyást kereső protokollok többéves átverési ütemezése

Chainlink Automatizálás olyan funkciókhoz, mint az automatikus szavazás, a jutalomkérelem és a token zárak kiterjesztése





Ezek az eszközök csökkentik a kormányzásban való részvételhez szükséges időt és erőfeszítést, és csökkentik a kisebb tulajdonosok előtt álló akadályt, akik gyakran elszakadnak a bonyolultság miatt.

"Ez a frissítés azokra a lépésekre összpontosít, amelyeket a DeFi-nek a közeljövőben meg kell tennie: moduláris, komposztálható és a tőkehatékonyságra összpontosít" - mondta Theseus.

Simplifying Liquidity Provisioning Through the Zapper Tool

A likviditási poolba való belépés hagyományosan két eszköz egyenlő arányban történő biztosítását igényli. Ez hatástalan lehet, különösen az új felhasználók számára.Kyber-powered Zapperamely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy:





Adjon meg egyetlen eszközt, hogy belépjen bármely poolba

Még a koncentrált likviditási (CL) medencékbe is beléphet kézi konfiguráció nélkül

Opcionálisan beállított egyéni árkategóriák aktív LP stratégiákhoz





Ez a funkció fontos ahhoz, hogy ösztönözze a szélesebb körű részvételt a DeFi-ben.Azáltal, hogy csökkenti a súrlódást a belépési ponton, a THENA komplex kereskedési stratégiákat tesz elérhetővé a felhasználók számára, akik nem professzionális piaci döntéshozók.

Migration Timeline and What Users Need to Know

A V3.3 frissítés élőben folytatódikMay 22Az új mérőeszközökre vonatkozó szavazás már megkezdődött, a hagyományos medencékhez kapcsolódó kibocsátásokat fokozatosan megszüntetikMay 29, amelyben a jutalmak teljes egészében átirányításra kerülnek a V3,3 poolokra.





AMigrációs útmutatórendelkezésre áll, valamint egy lépésről lépésre tervezett vizuális felület, amely segít a felhasználóknak, akár aktív LP-k, akár alkalmi token-tulajdonosok, az átmenet zökkenőmentesen.

My Opinion and Final Thoughts

A THENA V3.3-as frissítése az egyik legambiciózusabb technológiai változás a DeFi infrastruktúrában ebben az évben, amely több innovációt, moduláris intelligens szerződéseket, dinamikus likviditási stratégiákat, egységes jutalmazási rendszereket és automatizált irányítást egyesít.





A felhasználói élmény szempontjából a moduláris bővítmények és a Zapper eszközök hatása jelentős lehet. ahelyett, hogy arra kényszerítené a felhasználókat, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék és újratelepítsék, a THENA megpróbálja növelni a likviditástadaptive, miközben megőrzi a manuális és automatizált stratégiák közötti választást.





A valódi teszt azonban aecosystem adoptionHa a fejlesztők a Plugin rendszerre építenek, és a felhasználók zökkenőmentesen áttérnek a V3.3-ra, a THENA szabványt állíthat fel a jövőbeli protokollfrissítésekhez.





DeFi gyakran szenved attól, hogy néhány hónaponként újra feltalálja magát.ThénátA tét az, hogy fejlődhet anélkül, hogy arra kényszerítené közösségét, hogy újra kezdjen.

