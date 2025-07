A VPN-ek magánéletet ígérnek, de gyakran az ellenkezőjét nyújtják

Internet neutrality isn’t guaranteed by swapping one watchdog for another.

Az utóbbi időben mindannyian egyre inkább ki vagyunk téve olyan hirdetéseknek, amelyek meghívnak bennünket – vagy arra késztetnek bennünket –, hogy feliratkozzunk egy VPN-re. Majdnem kényszerítő hangon használják: „Megfigyelnek rád”, „Az Ön IP-címe nem biztonságos”, „Találd meg a valódi magánéletet”. Gyakran mondják, hogy a marketing nem igényeket teremt, hanem felfedezi őket. És talán ez igaz. Ahogy megoldjuk az alapvető problémáinkat – az élelmiszer, a ruházat, a menedék, az egészségügy, az oktatás –, az „énünk” új aggodalmak felé fejlődik: még mindig jól akarunk élni, de most is figyelem nélkül. Új félelmek merülnek fel, de új vágypromises of solutions.

A VPN-eket (virtuális magánhálózatokat) a „cenzúra elkerülése”, „a magánélet védelme” vagy „az internet szabad böngészése” végső eszközeként forgalmazzák. Azonban ez a felfogás meglehetősen egyszerű – és sok esetben teljesen veszélyes. Olyan kontextusokban, ahol a hálózati semlegesség nem létezik, vagy ahol az állam maga az internet-hozzáférés infrastruktúráját szabályozza, a VPN-ek nem garantálják a cenzúra vagy a magánélet megőrzésének szabadságát.De még állami beavatkozás nélkül is, már átadjuk adatainkat az úgynevezett „megbízható” harmadik feleknek – mint ugyanazok a cégek, amelyek eladják nekünk a teljes magánélet illúzióját.Biztonságunkat anélkül delegáljuk, hogy valóban tudnánk, kiben bízunk.

Ebben a cikkben megpróbáljuk megvizsgálni, hogy a VPN-ek miért nem egy varázslatos megoldás, miért nem elég egyszerűen „cserélni a kezét”, hogy ki irányítja a hálózatot, és hogyan lehet visszafogni ezt a magánélet illúzióját.

Nem arról van szó, hogy ki ellenőrzi a hozzáférést, hanem arról, hogy senki ne ellenőrizze azt.

Volt egyszer egy nem-metaverse...

A metaverzió nem arról szól, hogy egy 3D fejhallgatót viseljen, és pszichofizikailag csatlakozzon egy virtuális világhoz.we’re already living in a primitive metaverseAmikor a beszélgetések üzenetküldő alkalmazásokon keresztül történnek, amikor az életünket szelektíven jelenítik meg a közösségi médiában, és amikor egyre inkább vásárolunk termékeket és szolgáltatásokat a képernyőkön keresztül, már ott vagyunk.transactionalA harc a szavazatok megnyeréséért vagy a több értékesítéséért egyaránt egy meghívás az algoritmushoz és a szociális mutatókhoz. „Mindent eladnak” – mondta egyszer egy barátom, miután szöveges üzenetet kapott (igen, egy régi iskolai SMS-t) autót ajánlott fel neki – csak egy héttel a versenytársak webhelyén.

A Google, az Apple, az Amazon, a Cisco... példák mindenhol megtalálhatók, és ezek a nagyvállalatok már részt vesznek a VPN üzletágban.De nem csak a vállalatok nyernek teret - a világ számos kormányzata aktívan formálja az internet-hozzáférés kialakítását, különösen a hálózati semlegesség tekintetében.Bizonyos esetekben közvetlenül szétszerelik, aláásva az egyenlő bánásmód elvét az adatforgalom tekintetében annak érdekében, hogy prioritásokat, ellenőrzéseket vagy korlátozásokat írjanak elő.





A hálózati semlegesség, néha hálózati semlegességnek is nevezik, az az elv, hogy az internetszolgáltatóknak (ISP-k) minden internetes kommunikációt egyenlő módon kell kezelniük, és a felhasználóknak és az online tartalomszolgáltatóknak következetes átviteli arányokat kell biztosítaniuk, függetlenül a tartalomtól, a weboldaltól, a platformtól, az alkalmazástól, a berendezés típusától, a forrás címétől, a célcímétől vagy a kommunikációs módszertől (azaz árkülönbözet nélkül). Forrás: Wikipedia

A leginkább aggasztó az, hogymost of society doesn’t even know this existsAmikor nyilvános diskurzusban jelenik meg, általában homályos címsorok mögött rejtőzik, vagy vitaként kerekedik fel arról, hogy az internetet alapvető közszolgáltatásnak kell-e tekinteni.What interests are at stake? Who benefits? Who gets left out?Nincs valódi nyilvános beszélgetés – csak a leghatalmasabb – és a leginkább infrastruktúrával rendelkező – döntéshozók által vezetett menetrend.

A digitális magánélet már nem a kiberbiztonságra összpontosító szoftverek kizárólagos tartománya: bárhol van érdeklődés, ott van egy tranzakció – és bárhol van egy tranzakció, ott vannak szereplők, akik értéket keresnek.Ami egykor egy etikai-filozófiai (még marginális) határ volt, amelyet a korai cypherpunks védett, most a főbb szereplők által meghódított területgé vált.

Phil Zimmermann nagy hozzájárulása - a PGP (Pretty Good Privacy) létrehozása 1991-ben, a tömeges internet elfogadásának hajnalán - mostseems to dissolve into a new possible dystopiaAz egyik, amelyben még a magánélet körüli diskurzust is a felügyeletet végző entitások együttesen választják.

Ez nem arról szól, hogy démonizáljuk az államokat vagy a nagyvállalkozásokat; a lényeg nem az, hogy elveszítsük a hangsúlyt - és ez a hangsúly a decentralizációra kell.Cypherpunks didn’t invent the VPNÁm ők helyezték el acultural and cryptographic foundationsjelenlegi szerepét, mint a digitális szuverenitás szélesebb ökoszisztémájának részét.Tor, decentralized networks, end‑to‑end encryption, and anonymity— míg a VPN-ek eredetileg a vállalati világból jelentek meg.

How VPNs work — and what they actually do

Egy VPN titkosított alagutat hoz létre a felhasználó eszközének és egy távoli szervernek, így a két csomópont közötti forgalom védett. Az OpenVPN, WireGuard vagy IPSec típusú alagút- és titkosítási biztonsági protokollokat használ, megakadályozva, hogy a közvetítők – például a helyi internetszolgáltató (ISP) vagy a felügyeleti ügynökségek – olvassák vagy módosítsák az adatokat.Bár ez a funkció elengedhetetlen, a kapcsolat (azaz a felhasználó) eredetének védelme ugyanolyan – vagy még fontosabb –.Valójában, mint korábban említettük, sok VPN szolgáltatást jobban értékesítenek erre a második funkcióra, mint az elsőre.A VPN a felhasználó valódi IP-címét a távoli kiszolgáló címével helyettesíti, segít elrejteni a helyüket, megkerülni a földrajzi korlátozásokat, vagy elkerülni a helyi cenzúra mechanizmusokat.

származás

Összefoglalva, a VPN fő technikai funkciói a következők:

A forgalom titkosítása a magánélet védelme érdekében.

Elrejti a felhasználó valódi IP-címét és helyét.

A régió-alapú blokkok megkerülése egy másik helyről való kapcsolat szimulálásával.

Biztonságos távoli hozzáférés lehetővé tétele, ahogyan az a vállalati környezetekben gyakori, amikor alkalmazottak vagy felhasználók csatlakoznak egy belső hálózathoz.

Ezek a funkciók segítenek megmagyarázni, hogy a VPN-ek miért kapcsolódnak a digitális szabadsághoz és anonimitáshoz.net neutralityvagy korlátlan hozzáférés.

VPNs do not prevent censorship

azauthoritarian regimesvagycountries where net neutrality is not guaranteedAz állam gyakran ellenőrzi az internet-hozzáférés fő pontjait, és jogi támogatással rendelkezik az internetszolgáltatók (ISP-k) számára, hogy segítsenek a felügyeletben, a cenzúrában vagy a szelektív tartalomblokkolásban.

Míg a legtöbb országban a VPN-ek nem minősülnek ISP-nek – mivel nem biztosítanak közvetlen internet-hozzáférést, hanem titkosítják és átirányítják a felhasználói forgalmat – más joghatóságokban, ahol a távközlési szolgáltatások súlyos állami ellenőrzés alatt állnak, a VPN-szolgáltatásokat kezelik.functionally as such. In these cases:

Az állam képes észlelni és blokkolni az illetéktelen VPN-ek használatát.

A VPN-szolgáltatók kénytelenek lesznek átadni a felhasználói adatokat.

Egy állami engedély nélküli VPN használata illegális és büntetendő lehet.

A hálózati semlegesség hiányzik, ami azt jelenti, hogy bármilyen típusú forgalom megkülönböztethető.

Röviden, a VPN-ek csak technikai eszközök – nem érvényesíthetik a szabadságot vagy a semlegességet, ahol a jogi keret és az infrastruktúra aktívan megakadályozza.

From discourse to reality: VPNs in the real world

Mint korábban említettük, a VPN-ek nem az önzetlen mozgalmakból vagy a digitális szabadság védelmére adott filozófiai válaszokból születtek.They were created and developed by corporations– elsősorban a földrajzilag elosztott üzleti hálózatokon belüli biztonságos kapcsolatok biztosítására. Csak később – a 2001 utáni tömeges megfigyelés növekedésével – a VPN-ek az egyéni magánélet védelmére szolgáló „megoldások” népszerűvé váltak.

De mi a helyzet azokkal a platformokkal vagy vállalatokkal, amelyek ingyenes VPN szolgáltatásokat kínálnak, gyakran valami mással (például web böngészővel, biztonsági csomaggal stb.)?Ön valószínűleg a termék» »

Nincsenek VPN-ek Teréz anya - és ha van, akkor ő egyfajta.

Nézzük meg azokat az okokat, amelyek segítenek megmagyarázni ezeknek a szolgáltatásoknak a „ingyenes” modelljét:

Adatgyűjtés (kapcsolati idők, IP-címek, használati minták), amelyeket később harmadik felek részére értékesíthetnek, vagy nagymértékben monetizálható digitális profilok létrehozásához használhatnak.

Piactesztelés, a felhasználói bázis segítségével új szolgáltatásokkal kísérletezhet, mérheti a valós viselkedést és érvényesítheti a használhatósági modelleket.

Márkahűség és hírnév: Ingyenes VPN-t kínálhat marketingeszközként, pozícionálás céljából vagy vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR) stratégia részeként – különösen akkor, ha egy fizetett termékkel párosul.

Freemium modellek: korlátozott sebességű verziók, korlátozott számú szerver vagy korlátozott adatengedélyek – mindezek célja az ingyenes felhasználók fizetős előfizetőkké történő átalakítása. (És talán a leginkább zavaró kérdés: mit jelent pontosan a „korlátozott VPN”?

A paradoxon ebben az egészben az, hogy az emberek telepítenek egy VPN-t, hogy pontosan az ellenkezőjét tegyék annak, ami gyakran történik: a magánéletünket átruházzuk, azt gondolva, hogy védjük.

Most, azon túl, amit a VPN szolgáltatók kínálhatnak, ezek az eszközök konkrét jogi és joghatósági keretek között működnek. Végső soron a korlátozások politikai és jogi is. És itt jönnek létre az államok cselekedetei – vagy tétlenségei: sokan rájöttek, hogy az anonimitás eszközeinek szabad hozzáférése fenyegetést jelent az ellenőrzési képességükre.

Most nézzük meg, hogyan jelenik meg ez a jelenség különböző kontextusokban.

Kína: cenzúra és VPN blokkolás

Kína 2017 óta tiltja az illetéktelen VPN-ek használatát, és olyan fejlett technikákat alkalmaz, mint a Deep Packet Inspection (DPI), a portblokkolás és a VPN szerverek teljes IP feketelistája.

In October 2022, China carried out mass blocking of TLS VPN servers — shutting down ports, then full IP ranges when users tried to circumvent the block (TechCrunch, 2022).

Users attempting to access unauthorized VPNs face fines and income confiscation, such as a case in 2023 where a developer was sanctioned (ChinaDigitalTimes, 2023).

Major tech platforms have removed VPN apps from their stores within China, including Apple (BBC, 2017) and Amazon (Infosecurity Magazine, 2017). Tim Cook justified Apple’s move by stating that the company “would prefer not to remove the apps, but complies with local laws where it operates.”



A Deep Packet Inspection (DPI) egy olyan típusú adatfeldolgozás, amely részletesen ellenőrzi a számítógépes hálózaton keresztül küldött adatokat (csomagokat), és olyan intézkedéseket tehet, mint a riasztás, a blokkolás, az újbóli útválasztás vagy a naplózás.A Deep Packet Inspection-t gyakran használják az alkalmazás viselkedésének megalapozására, a hálózati használat elemzésére, a hálózati teljesítmény problémamegoldására, az adatok helyes formátumban történő biztosítására, a rosszindulatú kódok ellenőrzésére, a hallgatásra és az internet cenzúrára.[1] (A forrás a Wikipédia)

Ez a technikai taktikais part of a broader political strategyA közelmúltbeli jelentések szerint a VPN-ek elnyomása egybeesik a Kínai Kommunista Párt propaganda apparátusának fokozódásával, amelynek célja a hivatalos narráció megerősítése és az alternatív nézetekhez vagy ellentmondásokhoz való hozzáférés minimalizálása (Beszélgetés N’ West TN2024 után) az

Még akkor is, ha mindez szigorú vagy távoli rezsimekre korlátozódik, az igazság az, hogy később még finomabb maszkokat fogunk látni, amelyek hasonló szándékokat rejtenek.

Russia and Iran: strict regulation and state control

Russia requires VPN providers to register their users and cooperate with state security. As a result, several providers have been fined or even shut down for non-compliance. To reinforce this effort, Russia passed laws that penalize the promotion of unauthorized VPNs (Investing, 2023).

Apple removed 25 VPN apps from its App Store in Russia at the request of Roskomnadzor , the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Reuters, 2024).

Iran, since 2024, mandates state licenses for VPNs, which includes systematic handover of user data to intelligence services. A resolution from Iran’s Supreme Council of Cyberspace imposes strict restrictions on Internet access, further reinforcing state control over tools that enable censorship circumvention (Rferl, 2024).

VPNs that have handed over user data — willingly or under pressure

Egy hiperkapcsolt, de jogilag széttöredezett világban a VPN-ek nem működnek elszigetelt szigetekként.

In a case between Finland and Germany (2019), Finnish police forced a VPN provider to hand over user logs for a German investigation — despite the provider’s “no logs” policy (TorrentFreak, 2020).

Some free VPN services have been caught selling user data to third parties, undermining the very privacy they promised. In one incident alone, over 1.2 TB of data from seven different VPNs was leaked (NordVPN Blog, 2020).

Jurisdictions under the Five Eyes alliance — a surveillance cooperation network between the U.S., U.K., Canada, Australia, and New Zealand — require service providers to cooperate with state surveillance efforts (NordVPN Blog, 2018).

“No logs” is a policy declared by certain VPN providers stating that they do not store user activity records — such as visited websites, IP addresses, or connection duration. In theory, this means that even if a government were to request such information, there would be nothing to hand over.

— Adapted from the Electronic Frontier Foundation (EFF) and standard VPN privacy policies

The problem also lies in the fact that even where VPN use is prohibited or heavily restricted, many citizens still rely on alternative services to bypass censorship. However, when those VPNs come from unknown or untrustworthy sources, the risk doesn’t disappear — it simply changes hands. Surveillance, loss of privacy, or even identity theft may no longer come from the state, but from opaque operators with no name, no face, and no clear jurisdiction. The traffic is still being watched — just by someone else. And as we’ve suggested, this phenomenon isn’t limited to authoritarian regimes. It also occurs in contexts with strong democratic traditions.

Internetes semlegesség az Egyesült Államokban: szabadság?

Surprisingly — or perhaps not —Egy olyan technológiailag befolyásos országban, mint az Egyesült Államok, a hálózati semlegesség messze nem egy rögzített, megkérdőjelezhetetlen elv.FCC(Federal Communications Commission) és a legfontosabb bírósági határozatok.

Az egyik legjelentősebb eset a2014Ha az internetszolgáltatóComcastLetartóztatták a HortobágytNetflixAz ügy erőteljes nyilvános és politikai ellenállást váltott ki, feltárva, hogy az internetszolgáltatók hogyan zavarhatják bizonyos szolgáltatásokhoz való hozzáférést – ami káros a versenyre és az online szabadságra egyaránt.

Válaszul a2015Az Obama-kormányzat alatt az FCC újraszabályozta az internet-hozzáférésttelecommunications service under Title II, olyan szabályok bevezetésével, amelyek megtiltották a forgalom blokkolását, torlódását és fizetett prioritását.

Azonban a2017Trump elnöksége alatt és az FCC elnöke, Ajit Pai alatt ezeket a szabályokat adminisztratív végzéssel hatályon kívül helyezték, azt állítva, hogy túlzott szabályozásról van szó, amely elnyomta az innovációt és a magánberuházásokat.

Azokkal a2021A kormányváltás során Biden elnök és az FCC újra felgyújtotta a hálózati semlegességre irányuló törekvést.2024bevezették a“Safeguarding Order”, számos eredeti védelem visszaállítása és jogorvoslati mechanizmusok biztosítása a fogyasztók és a kisvállalkozások számára.

Mégis, a politikai vezetés másik változásával – Donald Trump hivatalba lépését követően – megfordult a hullám.2025Az aSixth Circuit Court of Appeals(Ohio, Kentucky, Michigan és Tennessee államok)Ohio Telecom Association kontra FCCaz FCC-nek nem volt törvényes hatásköre a végzés végrehajtására.Safeguarding Orderbírósági határozatot, mielőtt még hatályba léphetne ezekben az államokban.





A határozat jellege (2. január 2025):

It was a judicial ruling by the Sixth Circuit Court of Appeals, not a new FCC order.

It struck down the 2024 restored rule , reverting the legal framework in that jurisdiction back to the previous standard (transparency regulation without Title II).

The decision can be appealed to the U.S. Supreme Court, which will decide whether to review the case.

Teljes körű határozat: https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca6/24-3497/24-3497-2025-01-02.html

But what’s the current situation, then?A szövetségi szinten jelenleg nincs teljes hálózati semlegesség szabály a bíróság határozatát követően. Csak néhány állami szintű törvény (például Kaliforniában, New Yorkban és Washingtonban) fenntartja saját védelmét. A Hatodik kör határozata azonnal végrehajtható – hacsak a Legfelsőbb Bíróság nem fellebbez és nem törli. Amíg ez nem történik meg, vagy amíg a Kongresszus új jogszabályokat nem fogad el, nincs egységes szövetségi keret.

Ez a széttagolt környezet olyan helyzetbe hozza a fogyasztókat, ahol az internetes forgalom egyenlő kezelése teljes mértékben az állami jogtól függ - és a Legfelsőbb Bíróság jövőbeli döntéseitől vagy a Kongresszus jogalkotási intézkedésétől.

Ennek a vitatott lépésnek a magyarázata A szabályozás deregulációjának előmozdítása a távközlési beruházások és a verseny ösztönzése érdekében.Az érv azt állítja, hogy a korábbi szabályozások túlzottak voltak és visszatartották a gazdasági növekedést.A gyakorlatban azonban a dereguláció gyakran a digitális jogok rovására a nagyvállalatoknak kedvez.

Például több jelentés és panasz kimutatta, hogy bizonyos távközlési szolgáltatók kiváltságokat adtak saját szolgáltatásaiknak vagy kereskedelmi szövetségeseiknek, olyan platformok kárára, mint a Facebook vagy a Google – aláásva a tisztességes és semleges verseny elvét.usage capsés a teremtésfast lanesaz előnyben részesített tartalom (A Verge2017-ben) az

Case studies and legislation in Europe, Latin America, and Africa

Europe: Balancing Privacy and Security with Emerging Challenges to Net Neutrality

Az Európai Unióban, bár a VPN-ek használata nem tilos, aggodalmak nőnek a közelgő kezdeményezések miatt, mint példáulvédelemésChat ellenőrzésamely jelentősen befolyásolhatja a felhasználó magánéletét azáltal, hogy szükségessé teheti abackdoorsEzeket az intézkedéseket a gyermekek szexuális zaklatása elleni online anyagok (CSAM) kivizsgálásának és leküzdésének jogos és sürgős szükségessége vezérli, és fontos lépést jelentenek a kiskorúak védelme és a digitális biztonság biztosítása felé.

Azonban a vita középpontjában a titkosítás integritására és a hálózati semlegességre gyakorolt szélesebb körű következményeknek is kell állniuk.Ezek gyengítése veszélyeztetheti valamennyi felhasználó magánéletét, és megnyitja az ajtót a nagyobb visszaélések és sebezhetőségek előtt.

At the same time, Europe has been a firm defender of net neutrality.A nyílt internet szabályozása (Európai Bizottság 2015/2120Biztosítja, hogy az internetszolgáltatók egyenlő módon kezeljék az összes adatforgalmat – megkülönböztetés, korlátozás vagy beavatkozás nélkül – függetlenül a küldőktől, a fogadóktól, a tartalmaktól, az alkalmazástól vagy a szolgáltatástól.

However, the growing pressure for increased surveillance and data access — as seen with ProtectEU and Chat Control — could create tensions with these principles. If ISPs are required to inspect or filter traffic, even for narrowly defined purposes, it could set a precedent that uEz aláássa a nyílt internet eszményképét, hogy a hálózati semlegességet meg kell védeni.The real debate should center on whether security imperatives can be balanced with the fundamental right to privacy and an open internet — one that includes the uninterrupted use of VPNs (or their future alternatives) as a core component of that openness.

Latin America: Freedom within Regulatory Frameworks and Net Neutrality as a Pillar

A legtöbb latin-amerikai országban a VPN használata továbbra is legális, és a hálózati semlegességgel és az adatvédelmi keretekkel való együttélés kulcsfontosságú.The region generally leans toward protecting online freedoms, with net neutrality playing an important role in that focus.Nézzünk néhány releváns példát:

Brazília: A Marco Civil da Internet (Brazília internetes polgári jogi keretrendszere) olyan mérföldkövet jelentő jogszabály, amely kifejezetten védi a hálózati semlegességet. Biztosítja, hogy az internetszolgáltatók nem tudják megkülönböztetni az adatcsomagok kezelésének módját, garantálva az online szolgáltatások és alkalmazások egyenlő versenyfeltételeit – beleértve a VPN-eken keresztül hozzáférhetőket is. Igaz, hogy az internetszolgáltatóknak jogi célból legfeljebb 12 hónapig meg kell őrizniük a forgalmi naplókat (ami a szabadság és a felügyelet közötti egyensúlyt tükrözi), de a hálózati semlegesség iránti elkötelezettség továbbra is szilárd.

Argentína és Uruguay: Mindkét ország megkapta az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerinti megfelelőségi határozatot. Ez megkönnyíti a határokon átnyúló VPN-műveleteket anélkül, hogy további kötelezettségeket írna elő, ami pozitív lépés az adatok és szolgáltatások szabad áramlásához. Ami a hálózati semlegességet illeti, miközben törvényeik nem olyan egyértelműek, mint Brazíliában, mindkét szabályozási keretrendszer általában támogatja a forgalomban a megkülönböztetésmentességet. Argentínában az Audiovizuális Kommunikációs Szolgáltatásokról szóló törvényt (Law 26.522) egyes értelmezésekben a semlegességet közvetett módon támogatják.

Chile: Az adatvédelmi törvény 2024-es reformja létrehozott egy adatvédelmi ügynökséget, és megerősítette a felhasználók digitális jogait. Bár nem korlátozza vagy korlátozza közvetlenül a VPN használatát, a személyes adatok védelmének ez a fejlődése fontos a szélesebb digitális ökoszisztéma számára. Chile volt az első ország Latin-Amerikában, amely elfogadta a hálózat semlegességéről szóló törvényt – a 20.453 (2010) törvényt –, amely megtiltja az internetszolgáltatóknak, hogy blokkolják, zavarják, megkülönböztessék vagy más módon korlátozzák bármely felhasználó jogát arra, hogy bármilyen jogszerű tartalmat, alkalmazást vagy szolgáltatást használjon, küldjön, fogadjon vagy kínáljon az interneten keresztül.

Africa: Direct Restrictions and Content Control with Challenges to Net Neutrality

Néhány afrikai országban a közvetlen VPN-korlátozásokat a „illegális tartalom” szabályozására irányuló erőfeszítések közé sorolják, egy meghatározás gyakran homályos. Ez általában a gyengébb vagy nem létező hálózati semlegesség keretrendszerekkel átfedődik.Míg az olyan országok, mint Egyiptom, Marokkó, Dél-Afrika és Nigéria, rugalmasabb vagy strukturáltabb megközelítéseket alkalmaznak a VPN-ek használatára – konkrét korlátozásokkal –, mások sokkal szigorúbb politikákat tartanak fenn.

Tanzánia (2020-as szabályozás, 2023 óta hatályos): Az ország megtiltja a VPN-ek használatát a szabályozó hatóság előzetes jóváhagyása nélkül. A meg nem felelés pénzbírságot vagy akár börtönbüntetést is eredményezhet, ha a szolgáltatás nem regisztrálható. Ez az egyik leginkább korlátozó VPN-szabályozás a világon. A szilárd hálózati semlegességre vonatkozó jogszabályok hiánya Tanzániában több szabadságot biztosít az internetszolgáltatók számára a forgalom kezelésére, amely magában foglalhatja a szolgáltatások megakadályozását vagy blokkolását – különösen azokat, amelyeket a kormány problémásnak tart. Ez olyan környezetet teremt, amelyben a VPN-ek használata és a tartalomhoz való hozzáférés korlátozott.

Malabo-i Egyezmény (2023 júniusától hatályos): Ez az Afrikai Unió egészére kiterjedő kiberbiztonsági és adatvédelmi keretrendszer alapot teremthet a szigorúbb nemzeti szintű szabályozáshoz. Bár a kiberbiztonság megerősítésére irányul, az olyan eszközökre vonatkozó korlátozások növelésére is lehetőséget teremthet, mint a VPN-ek – különösen akkor, ha azokat nem kíséri robusztus hálózati semlegesség-védelem.

Érdemes hozzátenni, hogy Egyiptom, Marokkó, Dél-Afrika és Nigéria kiemelkedik a kontinens kulcsfontosságú szereplőiként fejlettebb digitális piacaik és jobban meghatározott szabályozási keretrendszereik miatt – és ezért vannak kifejezetten említve.Egyptszigorú büntetéseket alkalmaz a VPN-ek használatára, amelyek célja a blokkolások megkerülése, a mély csomagellenőrzési technikák segítségével;Moroccoszabályozza a kriptográfiai technológiák behozatalát, és bizonyos fokú ellenőrzést gyakorol a kritikus tartalmak felett;South Africaáltalában lehetővé teszi a VPN széles körű használatát, de korlátozza azt a szerzői jogi védelem megkerülésével kapcsolatban; ésNigeria, miközben kevésbé specifikus szabályozással rendelkezik, elősegíti a dinamikus digitális növekedést, amelynek középpontjában a hozzáférés bővítése és az infrastruktúra javítása áll.Ezek ellenére mind a négy ország viszonylag nyitottabb környezetet és nagyobb elvárásokat kínál a hálózati semlegesség és a digitális jogok terén a többi afrikai országhoz képest.

Egy réteg kérdése: hol van a valódi hatalom?

Amikor csatlakozunk az internethez, ezt egy olyan protokollok halomán keresztül tesszük, amelyek a fizikaiaktól a logikaiig mennek, attól, hogy mi adja át az adatokat, hogy mi ad értelmet ennek az átvitelnek.

Hálózati interfész (fizikai réteg)

Az internet (IP layer)

közlekedés (TCP és UDP)

Alkalmazás (amit használunk: szociális hálózatok, streaming, szolgáltatások stb.)

The real dispute happens mostly between the transport and application layers.Míg a szállítási rétegnek semlegesnek kell lennie – azaz lehetővé kell tennie, hogy az összes adat megkülönböztetés nélkül áramoljon –the application layera hatalom központjává vált, ahol néhány vállalat a digitális élmény tervezését, monetizálását és ellenőrzését összpontosítja.

Az alkalmazási réteg és a közlekedési réteg közötti konfliktus nem pusztán technikai: a réteg feletti ellenőrzésért folytatott küzdelem „értéknöveli”, nem szükségszerűen a felhasználók számára valóban fontos értéket. Más szóval, arról van szó, hogy ki közvetíti, ki rögzíti a figyelmet és az adatokat, ki határozza meg a digitális élmény szabályait.Az a réteg, amelyik a legtöbbet számláz (vagy a legnagyobb politikai ellenőrzést gyakorolja), nem mindig az, amelyik a legtöbbet járul hozzá.Eközben a felhasználó csapdába esett a versengő rétegek között, és egyik sem garantálja a szuverenitást, a magánéletet vagy a valódi szabadságot.

Ultimately, we must ask ourselves: who intermediates and who is marginalized, who captures the data (and thus attention and decisions), and who sets the boundaries of the digital experience.

A megoldás: decentralizált hálózati infrastruktúra.

Az igazi hosszú távú megoldás a semlegesség, a magánélet és a cenzúra elleni ellenállás biztosítására egy decentralizált internetes infrastruktúra, amelyet kollektíven kezelnek és tartanak fenn.

A legígéretesebb megközelítések közé tartoznak:

Mesh és közösségi hálózatok: minden csomópont aktív résztvevő, aki mind hozzáférést biztosít, mind pedig hozzáférést kap. Az olyan projektek, mint az Althea vagy a LibreMesh, megmutatják, hogy a közösségek hogyan szervezhetik meg magukat a helyi összekapcsolhatósági hálók létrehozása érdekében anélkül, hogy nagy szolgáltatókra kellene támaszkodniuk.

Blockchain-alapú protokollok a csatlakozási ösztönzőkhez: A platformok, mint a Helium vagy a SpaceCoin tokeneket használnak a lefedettséget és a sávszélességet biztosító csomópontok koordinálására és jutalmazására.Továbbá a Bitcoin és más kriptovaluták sikere bizonyította az elosztott ösztönző mechanizmusok hatékonyságát a megalapozott erőstruktúrák kihívásában és átalakításában, megerősítve, hogy a blockchain-alapú modellek a távközlési ökoszisztéma valódi változási motorjai lehetnek.

Szövetkezetek és civil szervezetek: együttműködési modellek, mint például a Guifi.net Katalóniában vagy a szomszédságszervezetek kezdeményezései, amelyek az optikai szál vagy a rádiókapcsolat infrastruktúráját kezelik, elkerülve a központosított vállalatoktól vagy kormányoktól való függést.

Hibrid P2P-blockchain rendszerek: olyan platformok, amelyek közvetlen peer-to-peer adatcserét ötvöznek elosztott könyvelési nyilvántartással, lehetővé téve mind a csomagátvitelet, mind annak nyomon követhetőségét, hogy ki ad melyik erőforrásokat.

These solutions eliminate single points of failure and control, raise the cost of censorship, and democratize access to the Internet.A szállítási és alkalmazási rétegek több résztvevő (felhasználók, validátorok stb.) között történő elosztásával elősegítik ade facto neutralityképes ellenállni mind a gazdasági, mind a politikai nyomásnak.

Conclusion (necessary)

Amikor a semlegességről, a magánélet védelméről és a cenzúra ellenállásáról beszélünk, nem elegendő decentralizált protokollokat tervezni – szükségünk van egy technológiailag tudatos és politikailag aktív állampolgárra.

Amikor felmerül a blockchain világ, gyakran emlékszem a Bitcoin osztályokra (és a hálózati semlegességhez fűződő erős kapcsolatokra), ahol azt mondják, hogy ha az internet-hozzáférést egy ország vagy szolgáltató korlátozza, egy „mágikus” VPN használata elegendő lenne a blokkok megkerüléséhez.A valóság, mint láttuk, egészen más: minden az országtól, a konkrét alkalmazástól, a szolgáltató politikájától és az egyes szolgáltatásokba helyezett bizalom szintjétől függ.

Ez a látszólagos könnyedség – ez a digitális kényelem – a szabadság illúzióját hozza létre, miközben megerősíti az alárendeltséget: a szuverenitásunkat átlátszatlan szereplőkre ruházzuk át cserébe mindenért, ami „csak működik” erőfeszítés nélkül.

Csak keresztüldigital education with civic awareness- ahol nemcsak megtanuljuk, hogyan kell használni a hardvert vagy a szoftvert, hanem megértjük, hogy ki irányítja az infrastruktúrát, milyen értékek állnak az egyes tervezések mögött, és hogyan szervezhetjük meg, hogy átalakítsuk őket - kritikus polgárokká válhatunk, akik képesek a semlegesség és a magánélet valódi garanciáit követelni.

Digitális oktatás polgári tudatossággal

What good is a neutral system if the path to reach it is controlled?

Mire jó egy semleges rendszer, ha a hozzá vezető út ellenőrzött?

Itt van a paradoxon:the only way to preserve online freedom is to renounce passive comfort and embrace technological civics.