Plonje gwo twou san fon nan konsepsyon gwo teknoloji: Eksperyans fason ou nan pwodwi gwo

Travay kòm yon designer pwodwi nan gwo konpayi tankou Twitter, Meta, ak Lyft, mwen te temwen pwòp pwosesis konplèks nan inovasyon ki kondwi gran sa yo. Lide a nan yon sèl, lespri briyan ki mennen chanjman moniman se byen lwen soti nan verite a. Olye de sa, dekouvèt teknolojik se toujou rezilta efò kolektif ekip yo , eksperimantasyon solid yo, ak yon angajman enkondisyonèl pou konprann ak adrese bezwen itilizatè yo.

Lejann inovasyon an

Panse sou inovasyon, anjeneral nou imajine yon jeni solitè ki toudenkou vini ak yon lide revolisyonè oswa konsepsyon. Sa a se piman yon mit ak yon sèl danjere. Li twonpe epi li ale kont lespri kolaborasyon ak eksperyans ki vrèman kondwi pwogrè nan sektè teknoloji a.

Kòm yon kesyon de reyalite, inovasyon se yon pwodwi nan kolaborasyon. Vrè maji a rive lè divès gwoup moun rantre nan efò yo epi pataje talan yo, eksperyans yo, ak konesans yo pou adrese defi yo.





Li se apwòch kolaborasyon an ki asire ke devlopman yo pa sèlman flash nan klere endividyèl men yo soutni, évolutive, ak pwofondman entegre ak eksperyans itilizatè a nan mond reyèl la.

Kolaborasyon nan Travay: Istwa Siksè

Twitter: Atizay la sibtil nan konsepsyon itilizatè-santre





Ekspansyon Twitter a nan 280 karaktè sèvi kòm yon ilistrasyon pikan nan wòl nan kolaborasyon nan konsepsyon itilizatè-santre.

Inisyativ la te anrasinen nan yon gwo plonje nan konpòtman itilizatè yo ak bezwen, ki revele ke itilizatè ki konpoze tweet nan sèten lang, tankou Panyòl oswa Alman, yo trè fristre ak limit karaktè orijinal la.

Dekouvèt sa a te mete aksan sou bezwen pou yon espas pi fleksib pou ekspresyon. Desizyon an pou elaji konte karaktè a pa t sèlman sou ofri plis espas, men li te vize a anrichi eksperyans itilizatè a. Defi prensipal la se te prezève idantite debaz Twitter nan kominikasyon kout—apre tout, limit karaktè a nan 140 karaktè te mak komèsyal aplikasyon an pou plis pase yon deseni.





Nan rechèch nan yon solisyon elegant, ki lejè, ak klè nan pwoblèm sa a, nou te travay an kolaborasyon sere ak anpil ekip. Kòm pwoblèm nan te sansib sou plizyè nivo, li te dwe adrese nan tout ang posib. Solisyon an ki te lakòz se te yon efò entèdisiplinè ki kouvri atravè konsèpteur, enjenyè, analis done, ak plis ankò, tout k ap travay an konsè pou analize done, fè tès divès kalite, epi mande fidbak itilizatè.





Apwòch sa a iteratif, ki enfòme sou done montre kouman rechèch ki baze sou baz ak sentèz kolaborasyon ka mennen nan desizyon konsepsyon ki vrèman rezone ak baz itilizatè a. Apre analize enpak aktyalizasyon aplike a, nou te kontan jwenn ke pifò itilizatè toujou wè app a kòm yon fason kout pou pataje enfòmasyon.

Sijè travay Meta a: Konble bezwen itilizatè yo ak konsepsyon

Devlope karakteristik Sijè yo nan Espas Travay Meta a se yon lòt egzanp sou aplikasyon yon karakteristik ki adrese bezwen itilizatè yo ak amelyore eksperyans yo. Li te aplike kòm yon repons a bezwen itilizatè yo dekouvri kontni ki gen rapò pi fasil ak vit.





Defi a se te entwitif kategorize ak sifas kontni nan yon fason ki te santi natirèl itilizatè yo. Pandan devlopman an, nou te aprann ke objektif konplèks sa a te mande yon gwo kolaborasyon atravè konpayi an. Pwosesis la te enplike tou de rechèch itilizatè, devlopman pwototip, ak fidbak iteratif. Atravè kolaborasyon ak tout ekip sa yo, nou metikuleu rafine karakteristik nan ak te pran an kont tout aspè ki enpòtan.





Kòm yon rezilta, nou te kreye sijè ki ka itilize pou gwoup pòs ki gen rapò. Sa a ede kenbe kontni òganize epi li fè li pi fasil pou jwenn pòs ki gen rapò atravè tout òganizasyon an. Ajoute karakteristik sa a siyifikativman amelyore angajman itilizatè yo ak dekouvèt kontni.

Pwojè sa a yon lòt fwa ankò mete aksan sou nesesite pou travay ann ekip kwa-fonksyonèl nan kreye solisyon ki pa sèlman satisfè, men depase atant itilizatè yo.





Eksperyans pou Inovasyon

Inovasyon nan gwo teknoloji anrasinen pwofondman nan eksperimantasyon. Chak karakteristik, aktyalizasyon, oswa nouvo sèvis ale nan yon pwosesis metikuleu nan tès ipotèz, sesyon fidbak itilizatè yo, ak devlopman iteratif.





Tès itilizatè se yon lòt gwo sous inovasyon. Atravè konpreyansyon bezwen itilizatè yo ak motif, yon konpayi ka kreye yon solisyon vrèman inogirasyon ki ta gen yon gwo efè pozitif sou divès kalite mezi epi li ka grandi pou vin yon estanda endistri.





Travay dèyè-sèn sa a enpòtan anpil pou valide chwa konsepsyon ak asire ke pwodwi final yo aliman ak bezwen itilizatè yo ak preferans yo. Mantalite eksperimantal la pèmèt ekip yo pivote baze sou insights, asire ke rezilta final la se yon pwodwi ke itilizatè yo jwenn valè ak angaje.

Navige nan konfli kreyatif

Kreye pwodwi ki gen enpak ak inovatè mande pou yon kolaborasyon Harmony nan mitan divès ekip. Konsèpteur, enjenyè, manadjè pwodwi, ak syantis done yo bezwen travay ansanm, chak pote pèspektiv inik yo sou tab la.





Sepandan, souvan, ekip ki enplike nan yon pwojè rankontre diferans nan opinyon ak pèspektiv, ki ka lakòz konfli oswa eseye pwouve enpòtans yon apwòch sou yon lòt. Moman tansyon sa yo, sepandan, bezwen konvèti soti nan bite nan etap etap nan pi gwo inovasyon atravè ankouraje dyalòg ak koute aktif nan mitan ekip yo.

Lè yo adrese nan bon fason, diferans sa yo ede fòme yon kilti nan panse kritik ak kreyatif rezoud pwoblèm ak mennen nan solisyon konsepsyon pi konplè ak byen awondi.

Yon chemen kolektif pou pi devan

Eksperyans mwen nan domèn konsepsyon te anseye m 'yon leson ki gen anpil valè: inovasyon ki gen sans nan teknoloji mande pou yon apwòch kolektif, iteratif, ak senpati. Apwòch sa a defi mit jeni solitè a epi mete aksan sou enpòtans travay ann ekip, konsepsyon ki santre sou itilizatè, ak metòd eksperimantal.





Pou tout moun nan konsepsyon teknoloji, mwen ta konseye anbrase pwosesis kolaborasyon an, kenbe konsantre prensipal la sou itilizatè a, ak kiltive kiryozite ak yon mantalite eksperimantal nan tout ekip yo nan konpayi an. Devlope pou inovasyon se yon defi, men li prezante tou opòtinite pou kwasans ak aprantisaj pou konpayi an ak rezilta nan solisyon ki ka gen yon enpak pwofon sou lavi itilizatè yo.





Si w enterese eksplore tèm sa yo pi lwen oswa pataje opinyon w, ann konekte. Mwen ankouraje w angaje w nan yon konvèsasyon pou dekouvri nouvo posiblite, elaji orizon kreyatif, epi pataje konesans ak eksperyans nan konsepsyon.