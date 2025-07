Ki jan yo pa janm jwenn ou - ak poukisa sa a se ok

sa a newsletter se sipòte pa.. pa gen okenn moun. Lè sa a te di, ou te li premye a nanUnf *ck panse ou?DisponibKite pou download:

Nan yon kafe jodi a, mwen te santi nan silans.

Pa gen okenn objektif. Mwen jis pa gen anpil ankò te di.

Mwen te pale anpil dènyèman - sou liv mwen, sou overthinking, sou clarity ak libète ak devlope. Men, lè ou se nan mitan nan pataje istwa ou ak mond lan, yon bagay enteresan pase: ou kòmanse pèdi kontak ak pati nan li ki pa te janm fèt yo pataje.

Ou kòmanse oblije ki pens yo te sante, ak ki te estratejik.

Se konsa, mwen te mete tèt mwen, pèmèt zwazo a sove, epi li te ekri yon sentans.

"Pwouj ou pa te janm fèt yo dwe konprann pa moun ki ap viv sou sifas la."

Lè sa a, san yo pa panse:

Li travay pou ego ou, tou. "

Li pa te planifye. Li pa te poetik. Men, li te sanble reyèlman ase yo detann m '. Paske yon kote nan de liy sa yo te rezon ki reyèl la mwen te santi konsa dekonekte dènyèman - pa sèlman nan lòt moun, men nan tèt mwen.

Pifò nan lavi m ', mwen te kwè ke yo te mal konprann te youn nan pi mal santiman nan mond lan.

Epi nan anpil fason, li se.

Kòm ou ap eseye yo dwe onèt, lè ou ap fè travay la, lè ou te jwenn coraj yo parèt san mas ... ak yon moun toujou pa jwenn li?ouLi koupe pi profond pase silans te janm kapab.

Men, sa a se pa sa mwen te batay ak dènye a.

Mwen pa te mal konprann. EpiPa gen anyen.

Mwen jis tediluted.

Epi moun ki te fè sa a ... te mwen.

Mwen te senpifye mo mwen pou yo pa pral intimidate. Soude tèt mwen pou yo santi yo plis relatif. Downplayed entèlijans mwen pou yo pa sanble ke mwen te eseye trè difisil.

Rounded soti nan kantite yo. Envèti li tout nan yon kouch nan cho ak bon intentions.

Pa paske mwen se false. Men, paske mwen te eseye yo rete vizib - pouYon moun.

Pou nenpòt moun. Ak sa a bezwen? Sa a silenn, gnaving famas yo dwe konprann?

Li nan ego a.

Li sonje nobleman yo vle konprann.

Men, pafwa li se jis yon fason sosyalman akseptab di:Tanpri, tanpri pa ale. »

Se konsa, nou komès:

Nou dilye tèt nou yo pou yo vin apwopriye, epi Lè sa a, nou blame mond lan pou pa tès verite a.

Nan dimanch sa a, mwen te sove ak ankouraje sa a.

Poukisa objektif la te pa janm dwe konplètman konprann an premye.

Potansyèlman, sa a se jis sa ki ego a di nou lè li se fatige nan santi yon sèl.

Epi ta ka totalite a se pi silenn pase nou te espere. Pa klè, pa t 'provize, pa valide: jis san danje.

Isit la se sa mwen kenbe tou pre kounye a:

If someone only sees your surface, it doesn’t mean your depth doesn’t exist.



Your ego will always want to be seen. Your soul just wants to be real.



You weren’t misunderstood. You were translated.



You don’t owe anyone a version of you that fits better.