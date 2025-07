Por qué nunca te conseguirán y por qué está bien

Este boletín está patrocinado por.. nadie. Dicho esto, has leído el primer capítulo de¿Unf*ck tu pensamiento?DisponibleAquí para descargar:

Esta mañana me senté en un café en silencio.

No por intención, simplemente no me quedaba mucho que decir.

He estado hablando mucho últimamente sobre mi libro, sobre sobrepensar, sobre claridad y libertad y convertirse.Pero cuando estás en medio de compartir tu historia con el mundo, sucede algo extraño: empiezas a perder contacto con las partes de ella que nunca estaban destinadas a ser compartidas.

Comienzas a olvidar cuáles eran los pensamientos sagrados y cuáles eran estratégicos.

Así que me senté, dejé que el ruido se aclarara, y escribí una frase.

“Tu profundidad nunca fue pensada para ser comprendida por aquellos que viven en la superficie.”

Y luego, sin pensar en nada:

“Esto también funciona para tu ego”.

No estaba planificado.No era poético.Pero se sentía lo suficientemente verdadero como para detenerme.Porque en algún lugar de esas dos líneas era la verdadera razón por la que me sentía tan desconectado últimamente -no sólo de los demás, sino de mí mismo.

Durante la mayor parte de mi vida, he creído que ser mal entendido era uno de los peores sentimientos del mundo.

Y en muchos sentidos, lo es.

Cuando estás tratando de ser honesto, cuando estás haciendo el trabajo, cuando has encontrado el coraje de aparecer sin la máscara... y alguien todavía no lo consigue?túSe corta más profundamente de lo que el silencio jamás pudo.

Pero no es eso con lo que he estado luchando últimamente.

Porque no me han malinterpretado, yTampoco tienes.

Acabo de estardiluted.

Y la persona que lo hizo... era yo.

He simplificado mis palabras para que no me intimidaran. Suavizó mis pensamientos para que se sintieran más relevantes. Descargó mis insights para que no suenan como si estuviera intentando demasiado.

Rodeado de los bordes. Envuelto todo en una capa de calor y buenas intenciones.

No porque soy falso, sino porque he estado tratando de permanecer visible.alguien.

¿Y a cualquiera? ¿Y esa necesidad? ese silencio, esa hambre de hambre que se entiende?

Pertenece al ego.

Suena noble querer ser entendido.

Pero a veces es sólo una forma socialmente aceptable de decir:“Por favor, no se vaya”.

Así que comerciamos:

Nos diluimos a nosotros mismos para llegar a ser sabrosos, y luego culpamos al mundo por no saborear la verdad.

Esta mañana, me senté con el malestar de eso.

Porque tal vez el objetivo nunca fue ser comprendido por completo en primer lugar.

Tal vez eso es lo que el ego nos dice cuando está cansado de sentirse solo.

Y tal vez la integridad es más silenciosa de lo que esperábamos. No sonoro, no probado, no validado: simplemente intacto.

Aquí está lo que estoy manteniendo cerca ahora mismo:

If someone only sees your surface, it doesn’t mean your depth doesn’t exist.



Your ego will always want to be seen. Your soul just wants to be real.



You weren’t misunderstood. You were translated.



You don’t owe anyone a version of you that fits better.