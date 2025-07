Por que eles nunca vão te conseguir - e por que isso é bom

Este boletim é patrocinado por... ninguém. Dito isto, você leu o primeiro capítulo deUnf*ck o seu pensamento?DisponívelAqui para download:

Esta manhã eu estava sentado em um café em silêncio.

Não por intenção, só não tinha muito a dizer.

Eu tenho falado muito ultimamente – sobre meu livro, sobre sobrepensar, sobre clareza e liberdade e tornar-se.Mas quando você está no meio de compartilhar sua história com o mundo, algo estranho acontece: você começa a perder contato com as partes dela que nunca estavam destinadas a ser compartilhadas.

Você começa a esquecer quais pensamentos eram sagrados e quais eram estratégicos.

Então eu me sentei, deixei o barulho se acalmar e escrevi uma frase.

“Sua profundidade nunca foi para ser compreendida por aqueles que vivem na superfície.”

E depois, sem pensar:

“Isso também funciona para o seu ego.”

Não foi planejado.Não foi poético.Mas parecia verdadeiro o suficiente para me parar.Porque em algum lugar nessas duas linhas foi a verdadeira razão pela qual me senti tão desconectado ultimamente – não apenas dos outros, mas de mim mesmo.

Durante a maior parte da minha vida, acreditei que ser mal compreendido era um dos piores sentimentos do mundo.

E de muitas maneiras é.

Quando você está tentando ser honesto, quando você está fazendo o trabalho, quando você encontrou a coragem de aparecer sem a máscara... e alguém ainda não consegue?VocêEla corta mais fundo do que o silêncio jamais poderia.

Mas não é com isso que eu tenho lutado ultimamente.

Porque eu não fui mal compreendido eVocê também não tem.

Acabo de serdiluted.

E a pessoa que fez isso... fui eu.

Eu simplifiquei minhas palavras para que elas não intimidassem. suavizou meus pensamentos para que eles se sentissem mais relatáveis. baixou meus insights para que eles não soassem como se eu estivesse tentando muito.

Enrolei tudo em uma camada de calor e boas intenções.

Não porque eu seja falso, mas porque estou tentando permanecer visível – paraalguém.

Para qualquer um. E essa necessidade? essa fome silenciosa e gritante para ser compreendida?

Isso pertence ao ego.

Parece nobre querer ser entendido.

Mas às vezes é apenas uma maneira socialmente aceitável de dizer:“Por favor, não vá embora”.

Então nós negociamos:

Nós nos diluímos para nos tornarmos saborosos e então culpamos o mundo por não saborear a verdade.

Esta manhã, fiquei sentado com o desconforto disso.

Porque talvez o objetivo nunca fosse totalmente compreendido em primeiro lugar.

Talvez seja isso que o ego nos diz quando está cansado de se sentir sozinho.

E talvez a totalidade seja mais silenciosa do que esperávamos.Não alto, não comprovado, não validado: Simplesmente intacto.

Aqui está o que eu estou segurando perto agora:

If someone only sees your surface, it doesn’t mean your depth doesn’t exist.



Your ego will always want to be seen. Your soul just wants to be real.



You weren’t misunderstood. You were translated.



You don’t owe anyone a version of you that fits better.