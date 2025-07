Kodėl jie niekada negaus tavęs - ir kodėl tai gerai

Šis naujienlaiškis yra rėmėjas.. niekas. tai sakant, jūs perskaitėte pirmąjį skyriųUnf*ck Jūsų mąstymasprieinamasAtsisiųskite čia:

Šį rytą sėdėjau kavinėje tyloje.

Ne dėl tikslo, tiesiog neturėjau daug ką pasakyti.

Pastaruoju metu aš daug kalbu apie savo knygą, apie pernelyg didelį mąstymą, apie aiškumą, laisvę ir tapimą.Bet kai jūs esate savo istorijos dalijimosi su pasauliu viduryje, atsitinka kažkas keisto: jūs pradedate prarasti ryšį su jos dalimis, kurios niekada neturėjo būti bendrinamos.

Jūs pradedate pamiršti, kurios mintys buvo šventos, o kurios – strateginės.

Taigi aš atsisėdau, palikau triukšmą ir parašiau vieną sakinį.

"Jūsų gylis niekada neturėjo būti suprantamas tiems, kurie gyvena ant paviršiaus."

Ir tada, negalvodamas apie tai:

Tai veikia ir jūsų ego.“

Tai nebuvo planuota. Tai nebuvo poetiška. Bet tai atrodė pakankamai tiesa, kad mane sustabdytų. nes kažkur tose dviejose eilutėse buvo tikroji priežastis, dėl kurios pastaruoju metu jaučiausi taip atjungta – ne tik nuo kitų, bet ir nuo savęs.

Didžiąją dalį savo gyvenimo aš tikėjau, kad būti suprastam buvo vienas blogiausių jausmų pasaulyje.

Ir daugeliu atžvilgių, tai yra.

Kai bandote būti sąžiningi, kai darote darbą, kai radote drąsos pasirodyti be kaukės ... ir kas nors vis dar to negauna?JūsJis pjauna giliau, nei tyla kada nors galėjo.

Bet tai ne tai, su kuo pastaruoju metu kovoju.

Nes manęs nesuprato irJūs taip pat neturite.

Aš ką tik buvaudiluted.

Ir tas, kuris tai padarė... buvau aš.

Aš supaprastinau savo žodžius, kad jie nebūtų įbauginti. sušvelnino mano mintis, kad jie jaustųsi labiau susiję.

Apsuptas nuo kraštų, apvyniotas visa tai šilumos ir gerų ketinimų sluoksniu.

Ne todėl, kad esu melagingas, bet todėl, kad bandžiau likti matomas –Kažkas.

Ir tai reikia visiems.Tai tyli, gniuždanti badas, kad būtų suprantama?

Tai priklauso nuo ego.

Garsiai skamba noras būti suprastam.

Bet kartais tai tik socialiai priimtinas būdas pasakyti:„Prašau neiti“

Todėl mes prekiaujame:

Mes atskiedžiame save, kad taptume skanūs, o tada kaltiname pasaulį, kad nesuprantame tiesos.

Šį rytą sėdėjau su tuo diskomfortu.

Kadangi galbūt tikslas niekada nebuvo visiškai suprastas iš pradžių.

Galbūt tai yra tai, ką ego mums sako, kai jis pavargęs nuo jausmo vienišas.

Ir galbūt vientisumas yra tyliau, nei mes tikėjomės.Ne garsiai, ne įrodyta, ne patvirtinta: Tiesiog nepažeista.

Štai ką šiuo metu laikau arti:

If someone only sees your surface, it doesn’t mean your depth doesn’t exist.



Your ego will always want to be seen. Your soul just wants to be real.



You weren’t misunderstood. You were translated.



You don’t owe anyone a version of you that fits better.