Miksi he eivät koskaan saa sinua - ja miksi se on ok

Tänä aamuna istuin kahvilassa hiljaisuudessa.

Ei tarkoituksenmukaisesti.En vain ollut paljon sanottavaa jäljellä.

Olen puhunut paljon viime aikoina - kirjastani, yliajattelusta, selkeydestä ja vapaudesta ja tulemisesta.Mutta kun olet keskellä tarinasi jakamista maailman kanssa, tapahtuu jotain outoa: alatte menettää kosketuksen sen osiin, joita ei ollut tarkoitus jakaa.

Alatte unohtaa, mitkä ajatukset olivat pyhiä ja mitkä strategisia.

Niinpä istuin, annoin melun rauhoittua ja kirjoitin yhden lauseen.

"Sinun syvyytesi ei koskaan ollut tarkoitus tulla ymmärretyksi niille, jotka asuvat pinnalla."

Ja sitten ajattelematta:

Se toimii myös egosi hyväksi.”

Se ei ollut suunniteltu.Se ei ollut runollinen.Mutta se tuntui riittävän totta pysäyttääkseni minut.Koska jossain näissä kahdessa rivissä oli todellinen syy, miksi olen tuntenut niin irti viime aikoina - ei vain muista, vaan itsestäni.

Suurin osa elämästäni olen uskonut, että väärinymmärrys oli yksi maailman pahimmista tunteista.

Ja monella tapaa se on.

Kun yrität olla rehellinen, kun teet työtä, kun olet löytänyt rohkeutta esiintyä ilman naamiota... ja joku ei vieläkään saa sitä?SinäSe leikkaa syvemmälle kuin hiljaisuus koskaan voisi.

Mutta se ei ole se, mitä olen kamppaillut viime aikoina.

Koska minua ei ole ymmärretty väärin, jaSinulla ei myöskään.

Olen juuri ollutdiluted.

Ja henkilö, joka teki sen... olin minä.

Olen yksinkertaistanut sanojani, jotta ne eivät pelottelisi. pehmentänyt ajatuksiani, jotta ne tuntuisivat enemmän merkityksellisiltä. Alensi oivalluksiani, jotta ne eivät kuulosta siltä, että yritän liian kovasti.

Ympäröi reunat. Kääri se kaikki lämpöä ja hyviä aikomuksia.

Ei siksi, että olen väärennös, vaan siksi, että olen yrittänyt pysyä näkyvissä –Joku.

Kuka sitä haluaisi? – Tämä hiljainen, nälkäinen nälkä on ymmärrettävä.

Se kuuluu egoon.

Kuulostaa jaloilta haluta tulla ymmärretyksi.

Mutta joskus se on vain sosiaalisesti hyväksyttävä tapa sanoa:”Älä ole hyvä, älä lähde.”

Meillä käydään kauppaa:

Me laimennamme itsemme, jotta meistä tulee maukkaita, ja sitten syytämme maailmaa siitä, että emme maista totuutta.

Tänä aamuna istuin tämän epämukavuuden kanssa.

Koska ehkä tavoite ei ollut koskaan täysin ymmärretty ensimmäisessä paikassa.

Ehkä se on juuri sitä, mitä ego kertoo meille, kun se on kyllästynyt tuntemaan itsensä yksin.

Ja ehkä kokonaisuus on hiljaisempi kuin odotimme. Ei äänekäs, ei todistettu, ei vahvistettu: Vain koskematon.

Tässä on se, mitä pidän lähellä tällä hetkellä:

If someone only sees your surface, it doesn’t mean your depth doesn’t exist.



Your ego will always want to be seen. Your soul just wants to be real.



You weren’t misunderstood. You were translated.



You don’t owe anyone a version of you that fits better.