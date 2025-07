Чому вони ніколи не отримають вас - і чому це добре

Цей бюлетень спонсорується ... ніхто. що сказано, ви прочитали першу главуUnf*ck Ваше мисленняДоступніТут для скачування:

Цього ранку я сидів у кафе в тиші.

Не з метою, я просто не мав багато сказати.

Останнім часом я багато розмовляю про свою книгу, про переосмислення, про ясність і свободу і про те, як стати.Але коли ви перебуваєте в середині того, щоб поділитися своєю історією зі світом, відбувається щось дивне: ви починаєте втрачати зв'язок з частинами цієї книги, які ніколи не мали бути розділені.

Ви починаєте забувати, які думки були священними, а які стратегічними.

Тому я сів, дозволив шуму заспокоїтися і написав одне речення.

«Ваша глибина ніколи не повинна була бути зрозуміла тими, хто живе на поверхні».

А потім, не замислюючись:

Це також впливає на ваше его».

Це не було заплановано, це не було поетичним, але це здалося достатньо правдивим, щоб зупинити мене, тому що десь в цих двох напрямках була справжня причина, чому я відчував себе так роз'єднаним останнім часом - не тільки від інших, але і від самого себе.

Більшу частину свого життя я вірив, що непорозуміння – це одне з найгірших почуттів у світі.

І в багатьох відношеннях, це так.

Коли ви намагаєтеся бути чесними, коли ви робите роботу, коли ви знайшли сміливість з'явитися без маски ... і хтось все ще не отримує його?ТиВона різає глибше, ніж змогла коли-небудь мовчати.

Але це не те, з чим я боровся останнім часом.

Тому що мене не неправильно зрозуміли, іВи теж не маєте.

Я тільки що бувdiluted.

І той, хто це зробив – це я.

Я спростив свої слова, щоб вони не залякали. Зміцнив мої думки, щоб вони відчували себе більш пов'язаними. Знімав мої уявлення, щоб вони не звучали, як я намагався занадто важко.

Закругли з країв, обгорнули все в шар тепла і добрих намірів.

Не тому, що я фальшивий, а тому, що я намагаюся залишатися видимим – щобХтось.

Що таке голодний, нудний, нудний, нудний, нудний?

Вона належить до его.

Звучить благородно, коли хочеться бути зрозумілим.

Але іноді це просто соціально прийнятний спосіб сказати:«Прошу не йти».

Тому ми торгуємо:

Ми розбавляємо себе, щоб стати смачними, а потім звинувачуємо світ у тому, що він не смакував істину.

Цього ранку я сидів з цим дискомфортом.

Тому що, можливо, мета ніколи не була повністю зрозуміла спочатку.

Можливо, це саме те, що говорить нам его, коли він втомився від відчуття самотності.

І, можливо, цілісність більш тиха, ніж ми очікували.Не гучна, не доведена, не підтверджена: Просто непошкоджена.

Ось те, що я тримаю поруч зараз:

If someone only sees your surface, it doesn’t mean your depth doesn’t exist.



Your ego will always want to be seen. Your soul just wants to be real.



You weren’t misunderstood. You were translated.



You don’t owe anyone a version of you that fits better.