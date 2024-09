"Un achat NFT ne vous donne pas automatiquement des droits de propriété."

Deux poids lourds américains du divertissement se sont retrouvés devant les tribunaux à la fin de l'année dernière en raison d'un vol présumé de propriété intellectuelle.





Miramax, basé à Los Angeles, a poursuivi le cinéaste Quentin Tarantino pour avoir prétendument violé un accord dans lequel ce dernier aurait accepté de renoncer à tous les droits d'auteur et marques de commerce du hit de 1994 "Pulp Fiction".





Pour la première fois, un tribunal américain aura enfin son avis sur les droits de propriété intellectuelle dans l'état des lieux de la technologie blockchain. Si tel est effectivement le cas, cette décision pourrait très bien devenir une affaire historique avec un impact significatif sur la façon dont les artistes et créateurs de NFT vont de l'avant.





Tarantino, connu pour ses films violents, néo-noirs et d'humour noir, a annoncé un plan de vente de NFT liés à "Pulp Fiction", un film qui lui a valu une reconnaissance mondiale.





Les NFT comprendraient des extraits du scénario du film et des commentaires audio. Tarantino a présenté la nature "secrète" ou surprise des NFT, expliquant que l'acheteur ne saura ce qu'il a acheté qu'après le transfert du NFT. Par conséquent, il n'y a aucun moyen que le public sache ce qui a été vendu.





Mais Miramax n'a rien de tout cela. La société affirme que Tarantino a commis une contrefaçon de marque. L'affaire soulève de nombreuses questions que les tribunaux vont maintenant devoir tenter de démêler. Cela n'augure rien de bon pour Tarantino, mais qu'est-ce que cela signifie pour les créateurs et les acheteurs de NFT ?

Problèmes de propriété intellectuelle

Que sont les droits de propriété intellectuelle ? Investopedia déclare : « La propriété intellectuelle est une large description catégorique de l'ensemble des actifs incorporels détenus et légalement protégés par une entreprise ou un individu contre une utilisation ou une mise en œuvre extérieure sans consentement. Un actif incorporel est un actif non physique détenu par une entreprise ou une personne.





Les créatifs sont influencés par le monde qui les entoure. Il les inspire et alimente leur désir de créer, d'exprimer, de fabriquer et de construire. Quand Andy Warhol a entrepris de créer la plus grande œuvre d'art pop, il n'a pas obtenu de licence de Campbell Soup ; techniquement, il enfreignait la loi lorsqu'il a réalisé son œuvre la plus célèbre.





Et en effet, les dirigeants de Campbell's étaient initialement très hésitants mais, progressivement, à mesure que leurs ventes augmentaient de la publicité gratuite, ils ont cédé et ont finalement accepté leur lien avec l'un des artistes les plus célèbres du XXe siècle. En fait, cinquante ans plus tard, Campbell Soup a même collaboré avec la Fondation Warhol en proposant des canettes en édition limitée , commémorant l'œuvre d'art.





Or la Warhol Foundation vient de vendre 5 Warhol NFTs pour un total de 3,4 millions de dollars. L'un de ces NFT est basé sur le célèbre tableau Campbell Soup. L'argent est allé à la Fondation pour couvrir les frais du musée Andy Warhol de Pittsburgh, qui a connu une baisse du nombre de visiteurs après COVID, et pour aider les artistes émergents qui souffrent également.





Rien n'indique sur le site Web de Christie's, le commissaire-priseur en ligne qui a vendu les NFT, que Campbell's Soup ait été indemnisé en tant que détenteurs de propriété intellectuelle . Une fois de plus, la soupe Campbell a été laissée de côté. Peut-être espèrent-ils une nouvelle augmentation des ventes.





Cela illustre simplement les eaux parfois troubles qui existent entre les créateurs et les titulaires de propriété intellectuelle et comment parfois cette relation peut être mutuellement bénéfique même sans un accord clair.





Et parfois, comme dans le cas de Pulp Fiction, les deux parties peuvent être agitées et cela peut conduire à des poursuites.





La propriété intellectuelle est conçue pour protéger les artistes et les créateurs afin que leurs actifs ne soient pas vendus ou utilisés d'une manière que le créateur n'avait pas prévue.





Cela peut inclure un logo, un nom commercial, des dessins, des illustrations ou même des idées.





C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas dessiner un personnage Disney et le vendre en tant qu'actif physique ou NFT. Disney a créé ces personnages et même si vous avez peut-être été les artistes et que votre œuvre peut être quelque peu originale, la ressemblance et l'idée créative appartiennent toujours à Disney.





Mais comme démontré, tout n'est pas si noir et blanc. Si nous revenons un instant à Pulp Fiction, John Travolta pourrait-il vendre un NFT d'une photographie de lui-même agissant dans Pulp Fiction ? C'est sa ressemblance après tout, mais Miramax le possède-t-il aussi ? Ou appartient-il à celui qui a pris la photo ?





Cela pourrait dépendre de ce qui était dans le contrat de John Travolta, mais la validité de l'un ou l'autre argument n'a jamais été testée devant les tribunaux. Vous pensez peut-être que c'est époustouflant, mais la popularité des NFT a transformé ce qui était autrefois un souvenir amusant en quelque chose qui vaut potentiellement des milliers ou (dans le cas du NFT de Quentin Tarantino ) des millions de dollars.





Un autre facteur est qu'un NFT peut également être n'importe quel type d'actif, de l'audio à une image, en passant par un texte, ce qui ouvre plus de possibilités et de flexibilité, ce qui entraîne des énigmes juridiques. Alors qu'autrefois nous étions limités par la capacité physique à créer quelque chose, les NFT n'ont presque plus de limites - et donc plus de confusion.





Par exemple, si vous enregistriez un clip audio de votre opinion sur un film Disney, pourriez-vous ensuite le vendre en tant que NFT ? Est-ce votre propriété intellectuelle ou celle de Disney ? Ou que diriez-vous du Tweet de Jack Dorsey qui s'est vendu 2,9 millions de dollars ?





Dorsey devrait-il pouvoir vendre ce Tweet ou Twitter aurait-il dû prendre l'argent ? (Dorsey, alors que le fondateur de Twitter ne détient que 2% des actions ordinaires) Lorsque les médias sociaux entrent en scène, vous devez être prudent. Bien que l'auteur d'origine détienne la propriété intellectuelle, vous devez autoriser les médias sociaux à utiliser ce contenu à d'autres fins, potentiellement pour créer un NFT et le vendre sans jamais voir un centime.





Encore une fois, cela n'a pas été prouvé devant les tribunaux, nous ne savons donc pas avec certitude. En vertu du contrat de licence que vous n'avez certainement pas lu lors de votre première inscription à la plateforme, il accorde à la plateforme de médias sociaux une grande latitude et une grande flexibilité dans le choix de l'utilisation de votre contenu et n'est pas légalement autorisée à vous informer.





Si Facebook le voulait, il serait possible qu'ils puissent créer des NFT de leurs mèmes les plus populaires, potentiellement sans que l'argent ne revienne aux artistes.

Droits de propriété intellectuelle dans le contexte d'un actif sous-jacent

Quiconque envisage d'acheter un NFT doit comprendre ce qu'il obtient.

N'oubliez pas qu'un achat NFT ne vous donne pas automatiquement les droits de propriété sur l'actif sous-jacent ou vice versa. Pour posséder l'actif sous-jacent, vous aurez besoin d'un document distinct qui transfère les droits de propriété intellectuelle au nouveau propriétaire. Cela doit être clairement indiqué dans la documentation.





Généralement, la charge incombe à l'acheteur car il n'a aucun recours une fois la vente conclue. Cependant, décrire la cession (ou le transfert) des droits de propriété intellectuelle dans la vente de NFT peut facilement être compris si vous le décomposez en ses éléments les plus élémentaires.





Le vendeur (s'il détient les droits de propriété intellectuelle de l'actif sous-jacent) pourrait facilement transférer ces droits à l'acheteur. Mais tout doit être fait explicitement par écrit pour assurer le transfert officiel.





Il y a aussi la possibilité de vendre le NFT avec son actif sous-jacent (s'il y en a un). De cette façon, il devient plus facile pour l'acheteur d'obtenir une preuve de propriété.





Mais comme pour toute vente NFT par défaut, l'acheteur potentiel doit d'abord déterminer à qui appartient l' actif sous-jacent . Ceci est essentiel car l'absence de ces informations peut conduire à un litige plus tard et protège les collectionneurs d'être victime de fraude.





Comme tous les autres secteurs, les NFT ne sont pas à l'abri des escrocs et des fraudeurs, qui profiteront de l'effervescence du marché, de la méconnaissance de cette nouvelle innovation et de l'envie de gagner rapidement de l'argent pour escroquer, frauder, arnaquer et voler.





En tant que collectionneur, vous devez vous assurer que l'achat ne se concrétise que s'il existe des termes et conditions clairs concernant la propriété de l'une ou l'autre des parties. Cela évite tout litige sur les droits de propriété intellectuelle.





Lorsqu'il s'agit de sécuriser les droits de propriété intellectuelle et de s'assurer qu'il n'y aura pas de litiges futurs, les vendeurs et les acheteurs de NFT peuvent convenir d'une licence d'utilisation des droits sur l'actif sous-jacent dans un but spécifique.





Lorsque les questions de droits de propriété intellectuelle seront réglées, les propriétaires d'actifs numériques qui ont frappé leurs œuvres dans des NFT pourront incorporer le paiement de redevances dans le code des NFT. Cela signifie qu'une fois que l'acheteur vend l'actif, un certain pourcentage de la vente revient au propriétaire d'origine. C'est l'un des principaux avantages des NFT qui crée de nouvelles sources de revenus pour les créateurs.

Conclusion





Lorsque Bitcoin et les crypto-monnaies sont devenus une partie de la conscience publique, une grande partie du manque de compréhension et des idées fausses que les gens avaient à leur sujet était le résultat du manque de compréhension que les gens ont du fonctionnement de la monnaie et de l'argent - beaucoup pensent encore que leur monnaie est adossée à l'or qui a a cessé d'être une chose depuis Nixon !





Avec les NFT, nous voyons une situation similaire, où le manque de compréhension et les idées fausses des gens sont motivés par leur manque de compréhension du fonctionnement de la propriété intellectuelle - beaucoup ne savent pas que vous ne possédez pas les droits d'auteur sur une chose simplement parce que vous avez payé pour et que le transfert des droits d'auteur est un processus explicite qui doit être documenté pour avoir lieu.





Peu importe ce qu'il adviendra du procès entre Miramax et Quentin Tarantino, il devra y avoir plus de clarté entre ce qui est créativement acceptable et ce qui doit être autorisé.





Les NFT n'ont pas été prévus par les détenteurs de droits de propriété intellectuelle, les créateurs de contenu ou les législateurs, mais ils sont là pour rester. Nous devons nous adapter à ce marché de plusieurs milliards de dollars qui voit des millions de dollars changer de mains. Ces lignes floues et ces nouvelles réalités doivent être abordées par un plus grand partage d'informations, une meilleure éducation et de nouveaux cadres législatifs.

Par Hussein Hallak