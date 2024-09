State of the Noonion 2024 : HackerNoon continue de bloguer

Il s'agit d'une version redacted du bulletin d'information des actionnaires de HackerNoon rédigé par le PDG David Smooke et le COO Linh Smooke envoyé à 1,3k actionnaires. Photo : l’équipe HackerNoon lors d’une réunion à tous.





Les revenus sont en légère baisse, le trafic est en légère hausse, le rythme de développement de produits est en hausse, les dépenses sont en baisse et l'IA nous aide mais ne nous remplacera pas de sitôt 🙂

Voici quelques mises à jour de haut niveau depuis notre dernière lettre aux actionnaires, envoyée le 19 juin 2023 . Nous gardons cette mise à jour succincte, avec de nombreux liens disséminés, car nous avons en fait écrit de nombreuses mini-mises à jour tout au long de l'année.





📈 Trafic et éditorial à l'ère de l'IA

HackerNoon Lectorat et trafic 📈

Le lectorat et le trafic de HackerNoon restent plus forts que jamais : 2023 (surtout le second semestre) a été une excellente année pour le trafic. Avec flux d'inscription plus simples pour différents types de utilisateurs et Actions , des mécanismes de micro-engagement plus simples pour les utilisateurs ( commentaires ouverts pour tous les auteurs publiés , sondages, historique des votes et des commentaires pour les lecteurs , modèles faciles à utiliser pour les écrivains en herbe ), nous avons publié 18 659 histoires (contre 13 000 en 2022) et intégré 29 000 nouveaux écrivains (contre 22 000 en 2022). Je pense que c'est un énorme témoignage de notre priorité à l'humain protocole éditorial (nous documentons notre protocole à EditingProtocol.com , qui est alimenté par le CMS HackerNoon). Dans un monde où le contenu est inondé par l'IA, HackerNoon reste l'un des rares endroits sur Internet avec une deuxième règle humaine , un détecteur d'IA et de plagiat , et Communications bidirectionnelles entre éditeurs et rédacteurs .





Ce qui est encore plus encourageant, c’est que nous continuons à profiter de ce vent favorable jusqu’en 2024 :

Voici une liste des histoires/pages HackerNoon les plus performantes en 2023 :

Et voici une liste des histoires/pages HackerNoon les plus performantes depuis le début de l'année 2024 :





Nous avons continué à accroître notre audience grâce à la croissance de newsletters de niche. Notamment, La fiche de l'entreprise technologique, qui est un commentaire hebdomadaire rédigé par un éditeur sur notre données de classement des entreprises technologiques exclusives , a désormais dépassé les 100 éditions et plus de 45 000 abonnés. De plus, les 22 newsletters technologiques de niche (une pour chaque nouvelle catégorie) ont connu une croissance constante et totalisent désormais plus de 280 000 abonnés. Au total, nous envoyons bien plus d'un demi-million d'e-mails par jour (!)





AHREFs, le meilleur logiciel de référencement, classe HackerNoon.com au 2 750ème domaine le plus précieux au monde . Cela témoigne du renforcement de notre présence sur Internet au fil des années, de la publication de plus d'histoires de qualité jour après jour et année après année, et du reste de la volonté d'Internet de citer et de parler des histoires de HackerNoon. À titre de référence, voici quelques domaines classés de manière similaire et qui ont historiquement des valorisations beaucoup plus élevées, dont beaucoup sont également des destinations d'enseignement technologique axées sur la communauté : Kaggle à 2 802 , Heroku à 2 824 , Google Earth à 2 861 , Delaware à 2 870 , NextJS à 2 880 , GQ à 2 881 , Brun à 2 834 , À la recherche d'Alpha à 2 844 , Hôtels à 2 907 , Snap à 2 993 , Cal Tech à 2 999 , et 1Mot de passe à 3 011 . Voici une capture d'écran du 29/02/24 :









Depuis que nous avons lancé HackerNoon, nous avons survécu à de nombreux sites et produits technologiques que nous avons (pour la plupart) admirés : Vice , Artefact , Protocole , Avenir , Apple VE , InVision , Le Messager, IRL (mdr) , Métaportail , Actualités BuzzFeed , Anki , Google+ , Le mélangeur de Microsoft , Se reproduire, MaisonFête , Essentiel , Le contour , Bodega , Plongeon , Téléphones LG , Nuzzel , Mandoline , Rapide , Argo IA, Cerf-volant , Faucon minou , Oudayy , Mûre (encore), Jeux révélateurs , Revue , et bien sûr, Quibi . Nous ne nous réjouissons pas de la disparition de ces entreprises (pour la plupart) à impact, mais cela nous rappelle que HackerNoon continue de bloguer.









💰 Revenus et développement commercial

Revenu net 📉amist marchés baissiers & licenciements massifs en technologie et médias

Les revenus et les dépenses sont en baisse en 2023 sur un an. Nous avons réalisé des recettes redacted en 2023, et dépensé environ redacted - une légère baisse par rapport à 2022. Notre bénéfice net reste stable ; cependant, nous avons du rattrapage à faire en 2024. Notre projection de revenus pour 2024 est redacted , et nos prévisions de dépenses seront redacted en 2024. Nous sommes déterminés à être à nouveau rentables en 2024, 2025 et au-delà.









Blogs d'affaires

Nous avons peaufiné notre Blogs d'affaires pour inclure de meilleurs retours pour les clients et de meilleures marges pour HackerNoon. Nous avons construit un flux en libre-service pour demander un essai de blog d'entreprise , a augmenté les prix par publication et amélioré les performances par publication premium en ajoutant 12 traductions linguistiques , création de fichiers audio multi-voix , promotion sociale payante gérée et un meilleur service client. En 2023, nous avons intégré 609 nouvelles entreprises et publié 1 624 bonnes histoires d'entreprise , en moyenne un revenu net de redacted / histoire (par rapport au revenu net de 2022 de redacted / histoire).





Il est encourageant de constater que jusqu'à présent en 2024, nous avons réalisé environ la moitié de notre chiffre d'affaires en Blogs d'affaires , surpassant les deux Annonces de niche et Concours d'écriture . Non seulement c’est bien parce que le contenu est au cœur de notre valeur commerciale, mais aussi parce qu’il s’agit d’un véritable inventaire illimité, indépendant du trafic passé ou futur, nous pouvons toujours publier un autre article de blog.





De plus, nous avons constaté une demande accrue de publication de communiqués de presse provenant de services de presse, avec des clients tels que Fil de chaîne , Fil Financier , Fil de jeu , et BTCWire . Nous développons une solution de communiqués de presse technologique personnalisée qui inclut la distribution sur les sites de communiqués de presse traditionnels en plus de la distribution par défaut des blogs d'entreprise, sur les réseaux sociaux, audio, multilingues, par courrier électronique et sur site.









Startups de l'année 2023 conclue avec plus de 623 000 votes, 30 000 startups et plus de 1 000 gagnants ! Les gagnants et les nominés étaient enthousiasmés, vous pouvez voir un avant-goût de leur enthousiasme sur Twitter/X , LinkedInJ ) , et autour du web . Nos pages d'actualités à feuilles persistantes sont à jour Plus de 12 000 entreprises au total couverts (classement S&P 500, entreprises publiques et startups). Entreprises avec un régulier Evergreen Page peut revendiquer, modifier et également mettre à niveau sa page à un Evergreen Premium avec plus de contrôle sur leur présence sur Internet. Notre ensemble de données unique conservant l'actualité de ces entreprises est également hébergé sur Visage câlin ( leur PDG & Le directeur technique a commenté ) et réutilisé par MongoDB !





La curation de catégories verticales diversifie les flux de revenus

Nous avons organisé toute notre bibliothèque de plus de 100 000 histoires et 50 000 balises dans 22 catégories . Cela divise la bibliothèque en 22 points de départ, comme /ai , / nuage , / entreprise , pour n'en nommer que quelques-uns. Les annonceurs achètent désormais des catégories entières pour s'assurer emplacements d'annonces pertinents pour le contenu sur notre site. Nous avons combiné redacted dans les publicités de niche et les panneaux d'affichage en 2023, par rapport au total redacted dans le seul panneau d'affichage en 2022. Cela signifie que chaque page vue sur la page vaut 11 % de plus !





RH, Réduction de la masse salariale, « tailler les graisses »

David et Linh ont tous deux réduit leur masse salariale de 50 % en 2023, et nous continuerons à réduire considérablement nos salaires en 2024 jusqu'à ce que l'entreprise se remette sur les rails. Nous avons également réduit nos effectifs de moitié. HackerNoon a commencé 2023 avec 40 collaborateurs et a commencé 2024 avec seulement 20.





Expérimentations avec de nouveaux stocks en 2023 et au-delà

Nous avons présenté Tableau d'emploi de HackerNoon avec notre partenaire européen, Bio d'emploi . Nous avons appris en 2022 et 2023 que annonces ciblées, spécialisées et pertinentes convertissez plus d'annonceurs et de partenaires commerciaux à long terme que nos panneaux d'affichage habituels à navigation supérieure.





Nous avons également lancé le Documentaire HackerNoon ! Il s’agit d’une preuve de concept pour une série documentaire sur l’avenir d’Internet. Cela coûte 2,99 $ et constitue un excellent moyen de passer 30 minutes de votre temps tout en soutenant HackerNoon.





En 2024, nous étudions attentivement les publicités programmatiques pour capitaliser plus efficacement sur notre trafic stable et de qualité.









🚀 Révision de l'infrastructure et développement de produits

HackerNoon 3.0

La grande refactorisation. En tant que plateforme qui fabrique des logiciels entièrement en interne, nous avons le choix avec quelles entreprises technologiques s'associer . À partir de mi-2023, nous avons décidé de migrer notre base de données backend de Firestore/Google vers Mongodb, notre technologie frontend de Vercel premium vers une combinaison de Vercel/Svelkit et notre hébergeur de messagerie de Sendgrid vers Elastic. La suppression de Firestore réduit considérablement le nombre de lectures pour lesquelles nous payons, et la suppression de SendGrid réduit considérablement le coût par e-mail envoyé. Non seulement ces refactorisations rendront HackerNoon plus léger, plus simple et plus efficace, mais elles contribueront également à réduire nos coûts de production d'environ 25 à 35 %.









Notre application mobile officiellement lancé et a déjà connu 9 itérations depuis septembre 2023 ! Nous étions brièvement le les 100 meilleures applications aux États-Unis, au Vietnam, au Brésil et en Ukraine pendant le mois de lancement. Avec la dernière version (version 1.9 ), les utilisateurs peuvent lire , écrire , écouter , et soumettre n'importe quelle histoire à HackerNoon. Et nous avons ajouté 12 langues supplémentaires pour lire notre principale bibliothèque d'histoires technologiques. Cette mise à jour constitue un engagement à aider les technologues non seulement à créer plus facilement du contenu, mais également à atteindre et servir des lecteurs du monde entier à partir de leurs appareils mobiles. Plus de notes de version sur l'application mobile.





Réseau de publication technologique de niche alimenté par le CMS HackerNoon (bêta)

En quelques clics, un compte HackerNoon peut se transformer en un site autonome. Cette année, nous construisons un réseau de plus de 500 sites via le CMS HackerNoon en mettant l'accent sur la conservation et la distribution du contenu open source de la plus haute qualité au monde. Les sites HackerNoon sont désormais mis en ligne chaque semaine. Voici quelques exemples d'en-cours : ApprendreRepo.com , Méméologie.tech , HackerNoon.tech , EditingProtocol.com , Escholar.tech , TextModels.tech , Blog.DavidSmooke.Net , HackerNoon.LinhDaoSmooke.com , PublicDomain.tech , JuridiquePDF.tech , OpenDatasets.tech , Rôtis.tech , CompanyBrief.tech , StoryTemplates.tech , SupportNoon.com , Auteur inconnu.tech , Noonion.tech , HackerEvents.tech , CherElon.tech , Blog.Slogging.com , CoinWikis.com , Noonification.com , HistoriqueEmails.com , et bien d'autres à venir !





De belles pages de destination alimentées par le CMS HackerNoon

Nous avons également commencé à héberger de nombreuses pages en interne à l'aide de notre propre générateur de pages, plutôt que d'utiliser des CMS tiers comme Squarespace, Wix ou Strikingly. Exemples de certaines de ces pages de destination internes utilisant notre propre générateur de pages : Application mobile HackerNoon , Internet 2.5 , Pourquoi publier des pages ( Contenu , # Startups , # IA , # La programmation ), À propos de la page , Slogging.com , Pages de témoignage ( Écrivains , Clients , Lecteurs ), & Concours d'écriture .





Intégration technologique

Afin de rendre le système de gestion de contenu qui alimente HackerNoon le meilleur de sa catégorie, nous ne pouvons pas tout construire nous-mêmes. Nous intégrons de nombreuses solutions et technologies de premier ordre. Certaines des intégrations CMS récentes notables incluent :









Nouvelle expérience de découverte de recherche et partenariat renouvelé avec Algolia

Encore une autre année de notre partenariat mutuellement bénéfique (nous les payons via des publicités en nature !) Algolia nous aide à indexer et à découvrir magnifiquement notre contenu, pendant que nous diffusons leur annonce sur notre page de recherche & barre de recherche .





S'orienter vers la philosophie pixelisée d'Internet et utiliser la conception open source comme canal d'adoption

La bibliothèque d'icônes Pixel sont les 1 440 icônes originales utilisées sur HackerNoon, et elles sont désormais open source et disponibles sur GitHub , Figma (1,6k utilisateurs), et comme un package NPMjs. Cela s'appuie sur notre version open source du Version 2.0 de la police HackerNoon , ce qui va jusqu'à 3k téléchargements sur DaFont. L'utilisation de nos icônes et polices dans d'autres sites et applications est une approbation subtile de la manière de publier de HackerNoon, et notre réseau de sites CMS détenus étendra cette utilisation.





Aider les technologues à se commercialiser

HackerMidi valide les contributions et une expertise dans l'industrie technologique. En plus de saisir l'appel à l'action (liens vers votre portfolio, newsletter, emplois ou ailleurs), mettre à jour vos profils de réseaux sociaux , et remplir votre biographie courte et longue , nous permettons désormais également aux utilisateurs de afficher leur travail et leurs antécédents professionnels et classer les meilleurs écrivains par catégories technologiques (expédié cette semaine, il a écrivains très excité ).









💁 Comment pouvez-vous aider ?

Parrainage, parrainage, parrainage : nous avons récemment expérimenté un programme de parrainage de ventes de blogs d'entreprise pour un pack de 12 ou 52 crédits (valeur de base de 4 788 $ et 15 548 $ respectivement). Si vous pensez pouvoir aider les clients à publier leurs annonces, articles de blog ou documentation technique avec HackerNoon, nous serons plus qu'heureux de partager les détails du programme de parrainage avec vous !









Cordialement,

PDG David Smokey et COO Linh Dao Smokee , HackerMidi









PS Si vous recherchez des mises à jour plus régulières de HackerNoon, je vous recommande de vous abonner au Balise #hackernoon-produit , hackernoon.tech , et/ou le tag #hackernoon .









PPS Voici quelques reportages récents sur HackerNoon sur le Web :