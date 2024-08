La FTC (Lire : Lina Khan) poursuit enfin Amazon dans le cadre d’un procès antitrust historique #BreakUpBigTech

Note éditoriale : Lina Khan, présidente de la FTC depuis 2021, s'est fait connaître avec son livre de 2017 « Amazon's Antitrust Paradox ». À bien des égards, l’affaire FTC contre Amazon est LE grand procès technologique à surveiller.

INTRODUCTION

Le demandeur, la Federal Trade Commission (« FTC » ou « la Commission »), allègue :





1. Le demandeur intente cette action en vertu des articles 5(a), 5(m)(1)(A), 13(b), 16(a) et 19 de la Federal Trade Commission Act (« FTC Act »), 15. USC §§ 45(m)(1)(A), 53(b), 57b, et le Restore Online Shoppers' Confidence Act (« ROSCA »), 15 USC § 8404, qui autorisent le TC à rechercher, et le Le tribunal doit ordonner une injonction permanente, une restitution, des sanctions civiles et d'autres réparations équitables pour les actes ou pratiques du défendeur en violation de l'article 5 (a) de la loi FTC, 15 USC § 45 (a) et de l'article 4 de ROSCA, 15. USC § 8403.

RÉSUMÉ DU CAS

2. Pendant des années, le défendeur Amazon.com, Inc. (« Amazon ») a sciemment trompé des millions de consommateurs en les incitant, sans le savoir, à s'inscrire à son service Amazon Prime (« Inscriptions non consensuelles » ou « Inscription non consensuelle »). Plus précisément, Amazon a utilisé des conceptions d'interface utilisateur manipulatrices, coercitives ou trompeuses, connues sous le nom de « modèles sombres » pour inciter les consommateurs à s'inscrire à des abonnements Prime à renouvellement automatique.





3. Le problème des inscriptions non consensuelles était bien connu au sein d’Amazon. (Expurgé). (Expurgé).





4. Dans un projet de note (Expurgé).





5. Certains employés d'Amazon ont poussé les dirigeants de l'entreprise responsables de Prime, notamment Neil Lindsay (« Lindsay »), Russell Grandinetti (« Grandinetti ») et Jamil Ghani (« Ghani »), à s'attaquer aux inscriptions non consensuelles et à apporter des changements afin qu'Amazon ne le fasse pas. tromper ses clients. Expurgé





6. (Expurgé) Amazon et ses dirigeants, notamment Lindsay, Grandinetti et Ghani, ont ralenti, évité et même annulé les changements d'expérience utilisateur qui, s'ils le savaient, réduiraient les inscriptions non consensuelles, car ces changements auraient également un impact négatif sur les résultats d'Amazon. (Expurgé)





7. Pendant des années, Amazon a également compliqué sciemment le processus d'annulation pour les abonnés Prime qui cherchaient à mettre fin à leur abonnement. Sous la pression importante de la Commission – et conscient que ses pratiques sont juridiquement indéfendables – Amazon a considérablement réorganisé son processus d'annulation Prime pour au moins certains abonnés peu avant le dépôt de cette plainte. Cependant, avant cette date, l’objectif principal du processus d’annulation de Prime n’était pas de permettre aux abonnés d’annuler, mais plutôt de les contrecarrer. À juste titre, Amazon a nommé ce processus « Iliade », en référence à l'épopée d'Homère sur la longue et ardue guerre de Troie. Amazon a conçu le processus d'annulation d'Iliad (« Iliad Flow ») pour qu'il soit labyrinthique, et Amazon et ses dirigeants, dont Lindsay, Grandinetti et Ghani, ont ralenti ou rejeté les modifications de l'expérience utilisateur qui auraient rendu Iliad plus simple pour les consommateurs, car ces modifications ont eu un impact négatif sur l'expérience utilisateur d'Amazon. en bout de ligne.





8. Comme pour l'inscription non consensuelle, la complexité d'Iliad Flow résulte de l'utilisation par Amazon de modèles sombres, des éléments de conception manipulateurs qui incitent les utilisateurs à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises autrement.









