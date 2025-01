Comment trouver un emploi ou un stage dans le domaine des technologies avec ces 9 référentiels GitHub (Guide 2025)📚🔥

Bien que GitHub soit principalement connu pour le contrôle de version et l'hébergement de code, il cache également certaines des meilleures ressources pour les emplois et les stages dans le domaine des technologies.





J'ai sélectionné manuellement 9 de mes référentiels préférés avec des opportunités de carrière incroyables, réparties en catégories et avec des liens de candidature pour chacune.





Des rôles d'ingénierie logicielle aux stages axés sur l'IA, en passant par les emplois à distance et les opportunités open source, les débutants et les développeurs chevronnés sont les bienvenus !





J'espère que cet article vous sera utile pour décrocher l'emploi de vos rêves ou décrocher un stage ! Je vous souhaite bonne chance dans votre parcours professionnel dans le domaine technologique !





⭐ Étoiles GitHub : 35,2 K+





Une liste organisée de stages en informatique, logiciels, technologie et quantitatifs pour l'été 2025, mise à jour en collaboration par la communauté.





👉 https://github.com/SimplifyJobs/Summer2025-Internships





À qui s'adresse-t-il : Aux étudiants et aux jeunes diplômés dans des domaines techniques à la recherche d'opportunités de stage dans diverses entreprises.





Comment postuler : Parcourez la liste, identifiez les postes qui vous intéressent et suivez les liens de candidature fournis pour chaque opportunité.





⭐ Étoiles GitHub : 3,8 K+





Un répertoire complet de programmes de stages open source, avec calendrier, éligibilité, allocation et détails sur la pile technologique.





👉 https://github.com/deepanshu1422/List-Of-Open-Source-Internships-Programs





À qui s'adresse-t-il : aux débutants et aux développeurs expérimentés souhaitant contribuer à des projets open source et acquérir de l'expérience dans le secteur.





Comment postuler : Vérifiez les dates limites et les détails du programme indiqués et suivez les instructions de candidature officielles fournies pour chaque programme.





⭐ Étoiles GitHub : 1,8 K+





Une collection de stages en ingénierie logicielle et de postes pour les nouveaux diplômés. Postes mis à jour quotidiennement pour les États-Unis et l'international.





👉 https://github.com/speedyapply/2025-SWE-College-Jobs





À qui s'adresse-t-il : Idéal pour les étudiants poursuivant des études en informatique ou dans des domaines connexes et recherchant des rôles pratiques en ingénierie logicielle.





Comment postuler : utilisez les liens de candidature fournis et suivez les instructions pour soumettre votre candidature pour le poste.





⭐ Étoiles GitHub : 400+





Une liste dédiée aux emplois en intelligence artificielle, en apprentissage automatique et en science des données. Postes disponibles aux États-Unis et à l'international, et mis à jour quotidiennement.





👉 https://github.com/speedyapply/2025-AI-College-Jobs





À qui s'adresse-t-il : Idéal pour les étudiants intéressés par les technologies de l'IA et à la recherche de stages dans ce domaine en pleine croissance.





Comment postuler : Trouvez l'entreprise et le créneau qui vous intéressent et suivez les liens de candidature directs pour les postes de stage en IA.





⭐ Étoiles GitHub : plus de 30 000





Une liste complète d'entreprises favorables au travail à distance qui proposent des postes technologiques à l'échelle mondiale.





👉 https://github.com/remoteintech/remote-jobs





À qui s'adresse-t-il : aux développeurs, concepteurs et autres professionnels de la technologie de différents niveaux d'expérience à la recherche d'opportunités d'emploi entièrement à distance.





Comment postuler : Explorez les entreprises pour en savoir plus sur leurs piles technologiques, leur taille et leur mission, et postulez via les liens fournis.





⭐ Étoiles GitHub : 3,2 k+





Une collection d'emplois et de stages technologiques qui offrent un soutien à la relocalisation, vous aidant à trouver des postes dans les villes ou les pays de votre choix.





👉 https://github.com/AndrewStetsenko/tech-jobs-with-relocation





À qui s'adresse-t-il : Aux professionnels ouverts à l'international pour des rôles technologiques, cherchant à élargir leurs horizons et en quête de nouvelles aventures.





Comment postuler : Suivez les liens vers les pages carrières des entreprises et postulez directement aux postes concernés. Vous y trouverez également de nombreuses informations utiles sur les permis de travail, les visas, etc.





⭐ Étoiles GitHub : 7,8 K+





Une collection de candidatures qui ne nécessitent qu'un minimum de démarches. Cela permet aux candidats de se concentrer sur leur candidature plutôt que de remplir méticuleusement de longs formulaires.





👉 https://github.com/j-delaney/easy-application





À qui s'adresse-t-il : aux demandeurs d'emploi qui préfèrent des processus de candidature simples en téléchargeant leur CV et en expérimentant une expérience utilisateur simple.





Comment postuler : Utilisez les liens fournis vers les pages carrière de l'entreprise.





⭐ Étoiles GitHub : 46,4 K+





Un répertoire d'entreprises qui évaluent les candidats techniques par des méthodes non traditionnelles, évitant souvent les entretiens sur tableau blanc.





👉 https://github.com/poteto/hiring-without-whiteboards





À qui s'adresse-t-il : aux développeurs qui privilégient les défis pratiques de codage et la résolution de problèmes du monde réel plutôt que les entretiens théoriques.





Comment postuler : utilisez la liste pour trouver des entreprises, en savoir plus sur leur processus d'entretien et suivre leurs directives de candidature spécifiques.





⭐ Étoiles GitHub : 3,9 K+





Une liste de programmes qui récompensent les rédacteurs techniques pour la création de contenu, y compris des articles de blog dans le domaine informatique, des critiques techniques et des tutoriels.





👉 https://github.com/malgamves/CommunityWriterPrograms





À qui s'adresse-t-il : aux développeurs et aux rédacteurs qui cherchent à gagner de l'argent et à être reconnus grâce à la rédaction technique en partageant leur expertise et leurs idées.





Comment postuler : sélectionnez un programme, lisez les directives et soumettez directement vos propositions de contenu. Vous devrez peut-être fournir un lien vers un blog ou un exemple de travail.

