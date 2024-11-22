Как найти работу или стажировку в сфере технологий с помощью этих 9 репозиториев GitHub (руководство 2025 года)📚🔥

Хотя GitHub в первую очередь известен системой контроля версий и хостинга кода, он также скрывает некоторые из лучших ресурсов для технических вакансий и стажировок.





Я вручную отобрал 9 моих любимых репозиториев с потрясающими возможностями карьерного роста, разделил их по категориям и добавил ссылки на подачу заявок для каждой из них.





От должностей инженеров-программистов до стажировок в сфере искусственного интеллекта, удаленной работы и возможностей работы с открытым исходным кодом — мы приветствуем как новичков, так и опытных разработчиков!





Надеюсь, эта статья будет вам полезна, чтобы получить работу своей мечты или стажировку! Желаю вам удачи в вашей технической карьере!





⭐ Звезды GitHub: 35,2 тыс.+





Тщательно отобранный список стажировок в области компьютерных наук, программного обеспечения, технологий и количественных расчетов на лето 2025 года, обновляемый совместно с сообществом.





👉 https://github.com/SimplifyJobs/Summer2025-Стажировки





Для кого: Студенты колледжей и недавние выпускники технических вузов, ищущие возможности стажировки в различных компаниях.





Как подать заявку: просмотрите список, определите интересующие вас должности и перейдите по ссылкам для подачи заявок, предоставленным для каждой вакансии.





⭐ Звезды GitHub: 3,8 тыс.+





Полный каталог программ стажировок с открытым исходным кодом с указанием сроков, требований, стипендий и подробной информацией о технологическом стеке.





👉 https://github.com/deepanshu1422/List-Of-Open-Source-Internships-Programs





Для кого: Для начинающих и опытных разработчиков, желающих внести свой вклад в проекты с открытым исходным кодом и получить опыт работы в отрасли.





Как подать заявку: проверьте сроки и подробную информацию о программе, а также следуйте официальным инструкциям по подаче заявки, предоставленным для каждой программы.





⭐ Звезды GitHub: 1,8 тыс.+





Коллекция стажировок по программной инженерии и новых позиций для выпускников. Ежедневно обновляемые вакансии как для США, так и для международного масштаба.





👉 https://github.com/speedyapply/2025-SWE-College-Jobs





Для кого: Идеально подходит для студентов, изучающих компьютерные науки или смежные дисциплины и ищущих практические должности в сфере разработки программного обеспечения.





Как подать заявку: воспользуйтесь предоставленными ссылками для подачи заявки и следуйте инструкциям, чтобы подать заявку на должность.





⭐ Звезды GitHub: 400+





Специальный список вакансий в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и науки о данных. Доступные вакансии как для США, так и для других стран, обновляются ежедневно.





👉 https://github.com/speedyapply/2025-AI-College-Jobs





Для кого: Отлично подойдет студентам колледжей, интересующимся технологиями искусственного интеллекта и ищущим стажировки в этой развивающейся области.





Как подать заявку: Найдите интересующую вас компанию и нишу и перейдите по прямым ссылкам на подачу заявок на стажировку в сфере искусственного интеллекта.





⭐ Звезды GitHub: 30 тыс.+





Полный список компаний, предлагающих удаленную работу и технические вакансии по всему миру.





👉 https://github.com/remoteintech/remote-jobs





Для кого: Разработчики, дизайнеры и другие технические специалисты с разным уровнем опыта, ищущие возможности полностью удаленной работы.





Как подать заявку: Изучите компании, чтобы узнать больше об их технологических стеках, размере и миссии, и подайте заявку, перейдя по предоставленным ссылкам.





⭐ Звезды GitHub: 3,2 тыс.+





Подборка вакансий и стажировок в сфере технологий, которые предлагают поддержку при переезде и помогают вам найти работу в городах и странах по вашему выбору.





👉 https://github.com/AndrewStetsенко/tech-jobs-with-relocation





Для кого: Профессионалы, готовые к работе на международных технических должностях, желающие расширить свои горизонты и ищущие новых приключений.





Как подать заявку: перейдите по ссылкам на страницы вакансий компании и подайте заявку напрямую на соответствующие должности. Также много ценной информации о разрешениях на работу, визах и т. д.





⭐ Звезды GitHub: 7,8 тыс.+





Коллекция заявлений о приеме на работу, которые требуют минимума для подачи заявления. Это позволяет кандидатам сосредоточиться на своем заявлении, а не на скрупулезном заполнении длинных форм.





👉 https://github.com/j-delaney/easy-application





Для кого: Соискатели, которые предпочитают простые процессы подачи заявления путем загрузки своего резюме и пользуются простым пользовательским интерфейсом.





Как подать заявку: воспользуйтесь предоставленными ссылками на страницы вакансий компании.





⭐ Звезды GitHub: 46,4 тыс.+





Справочник компаний, которые оценивают технических кандидатов нетрадиционными методами, часто избегая собеседований с использованием белой доски.





👉 https://github.com/poteto/hiring-without-whiteboards





Для кого: Разработчики, которые ценят практические задачи по программированию и решение реальных проблем больше, чем теоретические собеседования.





Как подать заявку: воспользуйтесь списком, чтобы найти компании, узнать больше о процессе собеседования и следовать их конкретным инструкциям по подаче заявки.





⭐ Звезды GitHub: 3,9 тыс.+





Список программ, которые поощряют технических писателей за создание контента, включая записи в блогах в сфере ИТ, технические обзоры и учебные пособия.





👉 https://github.com/malgamves/CommunityWriterPrograms





Для кого: Разработчики и писатели, желающие зарабатывать деньги и признание с помощью написания технических текстов, делясь своим опытом и идеями.





Как подать заявку: Выберите программу, прочтите руководство и отправьте предложения по контенту напрямую. Возможно, вам потребуется предоставить ссылку на блог или пример работы.

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