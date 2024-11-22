ReadWrite
paint-brush
Как найти работу или стажировку в сфере технологий с помощью этих 9 репозиториев GitHub (руководство 2025 года)📚🔥к@madzadev
1,352 чтения
1,352 чтения

Как найти работу или стажировку в сфере технологий с помощью этих 9 репозиториев GitHub (руководство 2025 года)📚🔥

к Madza4m2024/11/22
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript
tldt arrow
en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
RU

Слишком долго; Читать

Изучите 9 репозиториев GitHub с вакансиями и стажировками в сфере технологий на 2025 год, которые идеально подойдут студентам и профессионалам, ищущим потрясающие возможности карьерного роста.

Companies Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - Как найти работу или стажировку в сфере технологий с помощью этих 9 репозиториев GitHub (руководство 2025 года)📚🔥
Madza HackerNoon profile picture
0-item

Хотя GitHub в первую очередь известен системой контроля версий и хостинга кода, он также скрывает некоторые из лучших ресурсов для технических вакансий и стажировок.


Я вручную отобрал 9 моих любимых репозиториев с потрясающими возможностями карьерного роста, разделил их по категориям и добавил ссылки на подачу заявок для каждой из них.


От должностей инженеров-программистов до стажировок в сфере искусственного интеллекта, удаленной работы и возможностей работы с открытым исходным кодом — мы приветствуем как новичков, так и опытных разработчиков!


Надеюсь, эта статья будет вам полезна, чтобы получить работу своей мечты или стажировку! Желаю вам удачи в вашей технической карьере!

1. Летние стажировки 2025 г.


⭐ Звезды GitHub: 35,2 тыс.+


Тщательно отобранный список стажировок в области компьютерных наук, программного обеспечения, технологий и количественных расчетов на лето 2025 года, обновляемый совместно с сообществом.


👉 https://github.com/SimplifyJobs/Summer2025-Стажировки


Для кого: Студенты колледжей и недавние выпускники технических вузов, ищущие возможности стажировки в различных компаниях.


Как подать заявку: просмотрите список, определите интересующие вас должности и перейдите по ссылкам для подачи заявок, предоставленным для каждой вакансии.

2. Программы стажировок по открытому исходному коду


⭐ Звезды GitHub: 3,8 тыс.+


Полный каталог программ стажировок с открытым исходным кодом с указанием сроков, требований, стипендий и подробной информацией о технологическом стеке.


👉 https://github.com/deepanshu1422/List-Of-Open-Source-Internships-Programs


Для кого: Для начинающих и опытных разработчиков, желающих внести свой вклад в проекты с открытым исходным кодом и получить опыт работы в отрасли.


Как подать заявку: проверьте сроки и подробную информацию о программе, а также следуйте официальным инструкциям по подаче заявки, предоставленным для каждой программы.

3. Вакансии в колледжах SWE в 2025 году


⭐ Звезды GitHub: 1,8 тыс.+


Коллекция стажировок по программной инженерии и новых позиций для выпускников. Ежедневно обновляемые вакансии как для США, так и для международного масштаба.


👉 https://github.com/speedyapply/2025-SWE-College-Jobs


Для кого: Идеально подходит для студентов, изучающих компьютерные науки или смежные дисциплины и ищущих практические должности в сфере разработки программного обеспечения.


Как подать заявку: воспользуйтесь предоставленными ссылками для подачи заявки и следуйте инструкциям, чтобы подать заявку на должность.

4. Рабочие места в колледжах ИИ в 2025 году


⭐ Звезды GitHub: 400+


Специальный список вакансий в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и науки о данных. Доступные вакансии как для США, так и для других стран, обновляются ежедневно.


👉 https://github.com/speedyapply/2025-AI-College-Jobs


Для кого: Отлично подойдет студентам колледжей, интересующимся технологиями искусственного интеллекта и ищущим стажировки в этой развивающейся области.


Как подать заявку: Найдите интересующую вас компанию и нишу и перейдите по прямым ссылкам на подачу заявок на стажировку в сфере искусственного интеллекта.

5. Удаленная работа


⭐ Звезды GitHub: 30 тыс.+


Полный список компаний, предлагающих удаленную работу и технические вакансии по всему миру.


👉 https://github.com/remoteintech/remote-jobs


Для кого: Разработчики, дизайнеры и другие технические специалисты с разным уровнем опыта, ищущие возможности полностью удаленной работы.


Как подать заявку: Изучите компании, чтобы узнать больше об их технологических стеках, размере и миссии, и подайте заявку, перейдя по предоставленным ссылкам.

6. Технические вакансии с переездом


⭐ Звезды GitHub: 3,2 тыс.+


Подборка вакансий и стажировок в сфере технологий, которые предлагают поддержку при переезде и помогают вам найти работу в городах и странах по вашему выбору.


👉 https://github.com/AndrewStetsенко/tech-jobs-with-relocation


Для кого: Профессионалы, готовые к работе на международных технических должностях, желающие расширить свои горизонты и ищущие новых приключений.


Как подать заявку: перейдите по ссылкам на страницы вакансий компании и подайте заявку напрямую на соответствующие должности. Также много ценной информации о разрешениях на работу, визах и т. д.

7. Простота применения


⭐ Звезды GitHub: 7,8 тыс.+


Коллекция заявлений о приеме на работу, которые требуют минимума для подачи заявления. Это позволяет кандидатам сосредоточиться на своем заявлении, а не на скрупулезном заполнении длинных форм.


👉 https://github.com/j-delaney/easy-application


Для кого: Соискатели, которые предпочитают простые процессы подачи заявления путем загрузки своего резюме и пользуются простым пользовательским интерфейсом.


Как подать заявку: воспользуйтесь предоставленными ссылками на страницы вакансий компании.

8. Наем без досок


⭐ Звезды GitHub: 46,4 тыс.+


Справочник компаний, которые оценивают технических кандидатов нетрадиционными методами, часто избегая собеседований с использованием белой доски.


👉 https://github.com/poteto/hiring-without-whiteboards


Для кого: Разработчики, которые ценят практические задачи по программированию и решение реальных проблем больше, чем теоретические собеседования.


Как подать заявку: воспользуйтесь списком, чтобы найти компании, узнать больше о процессе собеседования и следовать их конкретным инструкциям по подаче заявки.

9. Программы для писателей сообщества


⭐ Звезды GitHub: 3,9 тыс.+


Список программ, которые поощряют технических писателей за создание контента, включая записи в блогах в сфере ИТ, технические обзоры и учебные пособия.


👉 https://github.com/malgamves/CommunityWriterPrograms


Для кого: Разработчики и писатели, желающие зарабатывать деньги и признание с помощью написания технических текстов, делясь своим опытом и идеями.


Как подать заявку: Выберите программу, прочтите руководство и отправьте предложения по контенту напрямую. Возможно, вам потребуется предоставить ссылку на блог или пример работы.

Вам понравились ресурсы? Вот еще 👇


Присоединяйтесь к более чем 6000 другим людям, чтобы получать лучшие ресурсы, инструменты, советы по производительности и карьерному росту в сфере DEV, которые я нахожу, подписавшись на мою рассылку !

Инструментарий разработчика

Также свяжитесь со мной в Twitter , LinkedIn и GitHub !


Писательство всегда было моей страстью, и мне доставляет удовольствие помогать и вдохновлять людей. Если вы хотите стать участником или партнером, не стесняйтесь обращаться !

Также опубликовано здесь .


Miro-Prog
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Madza HackerNoon profile picture
Madza@madzadev
Sharing the latest AI insights, essential tools, and productivity secrets to fuel your career growth!
Read my stories

БИРКИ

purcat-imgprogramming #web-development #coding #tech-careers #github #job-hunting #tech-jobs #internships #tech-internship

ЭТА СТАТЬЯ БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА В...

Permanent on Arweave
Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite
Also published here

ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

Article Thumbnail
Утечка информации о системе Claude Sonnet 3.5: судебно-медицинский анализ
by tyingshoelaces
Jan 01, 1970
#ai
Article Thumbnail
Как улучшить ваш рабочий процесс в 10 раз: 17 основных приложений
by madzadev
Jan 01, 1970
#web-development
Article Thumbnail
Нажмите, чтобы заработать: Telegram может привлечь следующие 10 миллиардов пользователей криптовалюты до Соланы
by web3tales
Jan 01, 1970
#cryptocurrency
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas