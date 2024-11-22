如何利用这 9 个 GitHub 存储库找到技术工作或实习机会（2025 年指南）📚🔥

虽然 GitHub 主要以版本控制和托管代码而闻名，但它也隐藏了一些技术工作和实习的最佳资源。





我手动精选了 9 个我最喜欢的存储库，它们提供了令人惊叹的职业机会，分为多个类别，每个类别都有申请链接。





从软件工程职位到以人工智能为重点的实习、远程工作和开源机会，欢迎初学者和经验丰富的开发人员！





我希望这篇文章能帮助你找到理想的工作或获得实习机会！祝你在科技职业生涯中一切顺利！





⭐ GitHub 星星数：35.2K+





这是 2025 年夏季计算机科学、软件、技术和量化实习的精选列表，由社区合作更新。





👉 https://github.com/SimplifyJobs/Summer2025-Internships





适用对象：寻求各公司实习机会的技术领域大学生和应届毕业生。





如何申请：浏览列表，确定感兴趣的角色，然后按照每个机会提供的申请链接进行操作。





⭐ GitHub 星星数：3.8K+





开源实习计划的综合目录，包含时间表、资格、津贴和技术堆栈重点详细信息。





👉 https://github.com/deepanshu1422/List-Of-Open-Source-Internships-Programs





适用对象：有兴趣为开源项目做出贡献并获得行业经验的初学者和经验丰富的开发人员。





如何申请：查看列出的截止日期和项目详情，并按照每个项目提供的官方申请说明进行操作。





⭐ GitHub 星星数：1.8K+





软件工程实习和新毕业生职位集合。每日更新美国和国际范围内的职位。





👉 https://github.com/speedyapply/2025-SWE-College-Jobs





适用对象：非常适合攻读计算机科学或相关学位并寻求实际软件工程职位的学生。





如何申请：使用提供的申请链接并按照说明提交该职位的申请。





⭐ GitHub 星星数：400+





人工智能、机器学习和数据科学职位的专门列表。美国和国际上都有职位空缺，每日更新。





👉 https://github.com/speedyapply/2025-AI-College-Jobs





适用对象：非常适合对人工智能技术感兴趣并希望在这个不断发展的领域寻找实习机会的大学生。





如何申请：找到您感兴趣的公司和领域，然后按照 AI 实习职位的直接申请链接。





⭐ GitHub 星星数：30K+





一份在全球范围内提供技术职位的远程友好型公司的综合列表。





👉 https://github.com/remoteintech/remote-jobs





适用对象：寻求完全远程工作机会的各种经验水平的开发人员、设计师和其他技术专业人士。





如何申请：探索公司以了解有关其技术堆栈、规模和使命的更多信息，并通过提供的链接申请。





⭐ GitHub 星星数：3.2K+





提供搬迁支持的技术工作和实习集合，帮助您在您选择的城市或国家找到职位。





👉 https://github.com/AndrewStetsenko/tech-jobs-with-relocation





适用对象：愿意到国际上从事技术工作、希望拓展视野、寻求新冒险的专业人士。





如何申请：点击链接进入公司招聘页面，直接申请相关职位。此外，还有大量有关工作许可、签证等的宝贵信息。





⭐ GitHub 星星数：7.8K+





一组只需极少申请即可完成的工作申请。这让求职者可以专注于申请，而不必一丝不苟地填写冗长的表格。





👉 https://github.com/j-delaney/easy-application





适用对象：喜欢通过上传简历来简化申请流程并体验直观用户体验的求职者。





如何申请：利用提供的链接进入公司职业页面。





⭐ GitHub 星星数：46.4K+





通过非传统方法评估技术候选人的公司名录，通常避免白板面试。





👉 https://github.com/poteto/hiring-without-whiteboards





适用对象：重视实际编码挑战和现实问题解决而非理论面试的开发人员。





如何申请：使用列表查找公司，了解有关其面试流程的更多信息，并遵循其特定的申请指南。





⭐ GitHub 星星数：3.9K+





奖励技术作家创作内容的计划列表，包括 IT 领域的博客文章、技术评论和教程。





👉 https://github.com/malgamves/CommunityWriterPrograms





适用对象：希望通过分享专业知识和见解，通过技术写作赚钱和获得认可的开发人员和作家。





申请方式：选择一个项目，阅读指南，然后直接提交内容提案。您可能需要提供博客链接或样本作品。

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