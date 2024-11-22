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Bu 9 GitHub Deposuyla Teknoloji Alanında İş veya Staj Nasıl Bulunur (2025 Rehberi)📚🔥ile@madzadev
1,352 okumalar
1,352 okumalar

Bu 9 GitHub Deposuyla Teknoloji Alanında İş veya Staj Nasıl Bulunur (2025 Rehberi)📚🔥

ile Madza4m2024/11/22
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Çok uzun; Okumak

Öğrenciler ve muhteşem kariyer fırsatları arayan profesyoneller için ideal olan 2025 teknoloji işleri ve stajları için 9 GitHub deposunu keşfedin.

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GitHub, esas olarak sürüm kontrolü ve kod barındırma amacıyla bilinse de aynı zamanda teknoloji işleri ve stajlar için en iyi kaynaklardan bazılarını da içinde barındırıyor.


Harika kariyer fırsatları içeren en sevdiğim 9 veri tabanını kategorilere ayırdım ve her biri için uygulama bağlantıları ekledim.


Yazılım mühendisliği rollerinden yapay zeka odaklı stajlara, uzaktan çalışmalardan açık kaynaklı fırsatlara kadar, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler aramıza katılabilir!


Umarım bu makale hayalinizdeki işe girmeniz veya staj pozisyonunu güvence altına almanız için faydalı olur! Teknoloji kariyer yolculuğunuzda size bol şans dilerim!

1. Yaz Stajları 2025


⭐ GitHub yıldızları: 35.2K+


Topluluk tarafından iş birliğiyle güncellenen, 2025 Yazı için bilgisayar bilimi, yazılım, teknoloji ve nicel alanlardaki stajların derlenmiş listesi.


👉 https://github.com/SimplifyJobs/Summer2025-Stajlar


Kimler için: Çeşitli şirketlerde staj fırsatları arayan teknik alanlarda okuyan üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar.


Başvuru nasıl yapılır: Listeye göz atın, ilginizi çeken rolleri belirleyin ve her fırsat için sağlanan başvuru bağlantılarını takip edin.

2. Açık Kaynak Staj Programları


⭐ GitHub yıldızları: 3.8K+


Zaman çizelgesi, uygunluk, burs ve teknoloji yığını odaklı ayrıntılarıyla açık kaynaklı staj programlarının kapsamlı bir dizini.


👉 https://github.com/deepanhu1422/List-Of-Open-Source-Internships-Programs


Kimler için: Açık kaynaklı projelere katkıda bulunmak ve sektör deneyimi kazanmak isteyen yeni başlayanlar ve deneyimli geliştiriciler.


Başvuru nasıl yapılır: Listelenen son başvuru tarihlerini ve program ayrıntılarını kontrol edin ve her program için sağlanan resmi başvuru talimatlarını izleyin.

3. SWE Kolej İşleri 2025


⭐ GitHub yıldızları: 1.8K+


Yazılım mühendisliği stajları ve yeni mezun pozisyonları koleksiyonu. Hem ABD hem de uluslararası kapsam için günlük olarak güncellenen roller.


👉 https://github.com/speedyapply/2025-SWE-College-Jobs


Kimler için: Bilgisayar bilimi veya ilgili alanlarda eğitim gören ve uygulamalı yazılım mühendisliği rolleri arayan öğrenciler için mükemmeldir.


Başvuru nasıl yapılır: Verilen başvuru bağlantılarını kullanın ve role başvurunuzu göndermek için talimatları izleyin.

4. AI Kolej İşleri 2025


⭐ GitHub yıldızları: 400+


Yapay zeka, makine öğrenimi ve veri bilimi işlerinin özel bir listesi. Hem ABD hem de uluslararası alanda mevcut roller ve günlük olarak güncellenir.


👉 https://github.com/speedyapply/2025-AI-College-Jobs


Kimler için: Yapay zeka teknolojileriyle ilgilenen ve bu büyüyen alanda staj arayan üniversite öğrencileri için idealdir.


Başvuru nasıl yapılır: İlginizi çeken şirketi ve alanı bulun ve yapay zeka staj pozisyonları için doğrudan başvuru bağlantılarını takip edin.

5. Uzaktan Çalışma İşleri


⭐ GitHub yıldızları: 30K+


Dünya çapında teknoloji rolleri sunan uzaktan çalışmaya uygun şirketlerin kapsamlı listesi.


👉 https://github.com/remoteintech/remote-jobs


Kimler için: Tamamen uzaktan çalışma fırsatları arayan, farklı deneyim seviyelerindeki geliştiriciler, tasarımcılar ve diğer teknoloji profesyonelleri.


Başvuru nasıl yapılır: Şirketleri inceleyerek teknoloji alanları, büyüklükleri ve misyonları hakkında daha fazla bilgi edinin ve verilen bağlantılar aracılığıyla başvuruda bulunun.

6. Yer Değiştirmeli Teknoloji İşleri


⭐ GitHub yıldızları: 3,2K+


Tercih ettiğiniz şehir veya ülkelerde iş bulmanıza yardımcı olan, taşınma desteği sunan teknoloji işleri ve stajları koleksiyonu.


👉 https://github.com/AndrewStetsenko/tech-jobs-with-relocation


Kimler için: Teknoloji alanındaki roller için uluslararası alanda çalışmaya açık, ufuklarını genişletmek isteyen ve yeni maceralar arayan profesyoneller.


Nasıl başvurulur: Şirketin kariyer sayfalarına giden bağlantıları takip edin ve ilgili rollere doğrudan başvurun. Ayrıca, çalışma izinleri, vizeler vb. hakkında birçok değerli bilgi.

7. Kolay Uygulama


⭐ GitHub yıldızları: 7,8K+


Başvuruda bulunmak için asgari düzeyde bilgi gerektiren iş başvuruları koleksiyonu. Bu, adayların uzun formları titizlikle doldurmak yerine başvurularına odaklanmalarını sağlar.


👉 https://github.com/j-delaney/easy-application


Kimler için: Özgeçmişlerini yükleyerek basit başvuru süreçlerini tercih eden ve basit UX deneyimi yaşamak isteyen iş arayanlar.


Başvuru nasıl yapılır: Şirketin kariyer sayfalarına ait sağlanan bağlantılardan yararlanın.

8. Beyaz Tahta Olmadan İşe Alma


⭐ GitHub yıldızları: 46,4K+


Geleneksel olmayan yöntemlerle teknik adayları değerlendiren ve çoğunlukla beyaz tahta mülakatlarından kaçınan şirketlerin dizini.


👉 https://github.com/poteto/hiring-without-whiteboards


Kimler için: Teorik görüşmelerden çok pratik kodlama zorluklarına ve gerçek dünya problem çözümlerine değer veren geliştiriciler.


Başvuru nasıl yapılır: Şirketleri bulmak, mülakat süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve özel başvuru yönergelerini takip etmek için listeyi kullanın.

9. Topluluk Yazar Programları


⭐ GitHub yıldızları: 3.9K+


BT alanındaki blog yazıları, teknoloji incelemeleri ve eğitimler de dahil olmak üzere içerik oluşturan teknik yazarları ödüllendiren programların listesi.


👉 https://github.com/malgamves/CommunityWriterPrograms


Kimler içindir: Teknik yazım yoluyla uzmanlıklarını ve içgörülerini paylaşarak para ve ün kazanmak isteyen geliştiriciler ve yazarlar.


Nasıl başvurulur: Bir program seçin, yönergeleri okuyun ve içerik tekliflerini doğrudan gönderin. Bir blog bağlantısı veya örnek çalışma sağlamanız gerekebilir.

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Yazmak her zaman tutkum olmuştur ve insanlara yardım etmek ve ilham vermek bana zevk veriyor. Öne çıkmak veya ortak olmak istiyorsanız, iletişime geçmekten çekinmeyin!

Ayrıca burada da yayınlandı.


Miro-Prog
L O A D I N G
. . . comments & more!

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Madza@madzadev
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purcat-imgprogramming #web-development #coding #tech-careers #github #job-hunting #tech-jobs #internships #tech-internship

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