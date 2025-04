Naptha.AI, une plateforme d'IA modulaire pour agents autonomes, est ravie d'annoncer le lancement de la première version de sa plateforme logicielle collaborative multi-agents, qui permettra aux développeurs de créer des applications d'IA, de mener des recherches en IA et de faire évoluer des agents d'IA coopératifs sur le Web agentique, et de permettre la coordination autonome d'un million d'agents d'IA à partir de plus de 16 modèles open source, dans différents cadres et langages.





Naptha.AI , cofondée par Mark Schmidt, PDG, et le Dr Richard Blythman, directeur scientifique, fournit aux développeurs un cadre de déploiement conçu pour intégrer des agents spécialisés capables de collaborer dans un large éventail d'industries. Plutôt que de concurrencer les cadres existants, la plateforme permet à différents agents de fonctionner sur des architectures, des appareils et des ensembles de données hétérogènes, facilitant ainsi un écosystème décentralisé qui offre une coopération, une évolutivité et des avantages économiques plus intelligents. En octobre, Naptha.AI a annoncé avoir obtenu un financement de pré-amorçage de 6 millions de dollars, codirigé par Arche Capital et Cyber Fund, avec la participation de Seed Club Ventures, le premier investisseur de Stability AI, et d'autres business angels et capital-risqueurs de premier plan du secteur.





Jusqu'à très récemment, le consensus général sur la voie vers l'intelligence artificielle générale était qu'elle dépendait d'une centralisation croissante, de dépenses massives et d'un engagement énorme en matière de matériel et d'infrastructures physiques. Dans cette vision, l'AGI est perçue comme une entité unique et monolithique. Cependant, cette vision a radicalement changé au cours des deux dernières semaines et correspond beaucoup plus étroitement à la vision de Naptha.AI de l'AGI comme un réseau décentralisé de milliards à milliers de milliards d'agents travaillant ensemble.





La plateforme est open source et une version hébergée sera proposée. Le logiciel (le nœud Naptha) peut être téléchargé pour fonctionner sur des ordinateurs portables et des serveurs, et regroupe tout ce dont vous avez besoin pour exécuter des agents et d'autres modules localement, et pour leur permettre de coopérer avec d'autres agents sur le réseau. Voici quelques composants clés :





Une interface de modèle standardisée qui permet une interaction transparente avec plus de 16 modèles open source, unifiant les appels d'outils et les sorties structurées.

Communication d'agent interopérable via la prise en charge de HTTP, WebSockets et gRPC, permettant aux agents de différents frameworks et langages de collaborer.

Stockage décentralisé des connaissances et de la mémoire, fournissant des environnements tels que des réseaux sociaux basés sur des agents, des sites d'emploi et des espaces collaboratifs utilisant un stockage local et décentralisé.

Cadre d'orchestration évolutif, utilisant le traitement asynchrone, les files d'attente de messages et les bases de données pour coordonner jusqu'à 1 million d'agents.

Auto-hébergé et open source, disponible pour un déploiement local sur des ordinateurs portables et des serveurs, avec une version hébergée en option pour une accessibilité plus large.





Le lancement de la plateforme multi-agents de Naptha.AI représente un changement de paradigme dans la manière dont l'intelligence artificielle est développée, déployée et mise à l'échelle. Traditionnellement, la recherche et le développement en IA étaient dominés par de grandes entités centralisées ayant accès à d'immenses ressources informatiques. Naptha.AI bouleverse ce modèle en permettant aux agents d'IA décentralisés et interopérables de fonctionner de manière indépendante tout en collaborant dans des environnements divers. Cela ouvre la voie aux petites équipes, aux chercheurs indépendants et aux entreprises pour exploiter des capacités d'IA avancées sans nécessiter d'investissements importants en infrastructure.





En outre, l’accent mis par Naptha.AI sur la coopération évolutive entre agents a de profondes implications pour les secteurs qui dépendent de l’automatisation, de la finance et de la logistique aux soins de santé et à la cybersécurité. En standardisant la communication entre agents et en permettant le stockage permanent des connaissances, les nœuds Naptha facilitent des interactions IA plus dynamiques et plus sensibles au contexte. Cette évolution améliore non seulement l’accessibilité et l’efficacité de l’IA, mais jette également les bases d’un véritable Web agentique, où les agents intelligents peuvent gérer de manière autonome les flux de travail, optimiser la prise de décision et débloquer de nouveaux modèles économiques dans un environnement ouvert et sans confiance.





L'introduction par Naptha.AI de sa plateforme décentralisée et multi-agents marque un tournant important dans l'évolution de l'IA. La capacité de la plateforme à évoluer depuis de petites expériences jusqu'à des réseaux massifs d'agents coopérants la positionne comme un acteur de changement dans les industries à la recherche de solutions d'IA plus intelligentes et plus flexibles.



Alors que l’industrie s’éloigne des modèles monolithiques et centralisés pour se diriger vers des réseaux décentralisés, Naptha.AI est sur le point de mener la charge en favorisant des applications d’IA plus accessibles, plus efficaces et plus innovantes.