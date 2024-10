Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto

La saga Faketoshi jusqu'à présent en bref, par Arthur van Pelt









Un de mes abonnés sur Twitter (non, pas 'komadori', c'est un apologiste de Craig Wright et pas vraiment un fan de mon travail) m'a récemment rappelé qu'il n'y a pas vraiment de bon, court et haut niveau Craig-is-not- Article sur Satoshi.





Bien sûr, il existe plusieurs poignées d'articles longs du soussigné qui contiennent des analyses approfondies très détaillées de nombreux aspects individuels de la fraude exécutée par Craig Wright au cours de sa quête toujours infructueuse pour être reconnu comme quelqu'un qu'il n'est clairement pas : Satoshi Nakamoto. . Mais il est tout à fait juste de dire que ces versions longues s’adressent principalement à un public de niche.





Alors voilà, cher lecteur. La version compressée et de plus haut niveau de l'ensemble de mon œuvre TL;DR Medium, avec encore une fois des tonnes de liens vers toutes les sources pertinentes, entrelacées dans une chronologie commençant en 2007, lorsque le vrai Satoshi a commencé à concevoir et à coder notre bien-aimé Bitcoin. Cette chronologie ne contiendra que les faits saillants des mensonges, des tromperies, des auto-appropriations et des contrefaçons de Craig Wright.





Permettez-moi de l'appeler humblement la mère de tous mes articles sur Craig « Faketoshi » Wright jusqu'à présent. Pour ceux qui ont besoin d’une introduction rapide et facile à digérer dans le monde du cosplay frauduleux de Craig Wright.





Allons-y.

Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec Craig Wright, de toute façon ?

Beaucoup. En gros, tout. Disons que Craig Wright devrait désormais être capable de breveter sans effort le concept « prouver un résultat négatif par tous les moyens possibles ». Parce que Craig Wright :





N'a jamais signé de message sur une adresse Satoshi Bitcoin connue qui pourrait être largement et publiquement vérifiée par sa signature

Au lieu de cela, il y en a d'autres qui ont pu signer des adresses Bitcoin sur sa soi-disant « liste Tulip Trust » de bitcoins extraits par Satoshi au cours de l'ère 2009-2010 (voir la section « L'année 2020 »), ce qui rend cette liste parfaitement claire. est un faux

»), ce qui rend cette liste parfaitement claire. est un faux N'a jamais déplacé aucun des bitcoins Satoshi connus

Au lieu de cela, il y en a d'autres qui ont pu déplacer (bloquer les subventions) des bitcoins de sa soi-disant « liste Tulip Trust » de bitcoins extraits de Satoshi au cours de l'ère 2009-2010, ce qui montre parfaitement (encore une fois) que cette liste est un faux.

N'a jamais utilisé l'un des mots de passe de Satoshi pour se connecter à l'un des forums ou autres plateformes que Satoshi a utilisé au cours de la période 2008-2010 pour publier un message

N'a jamais utilisé l'une des clés PGP de Satoshi

Pour aggraver les choses, Craig Wright n'a même jamais utilisé la boîte à outils PGP de Satoshi. Craig en 2009 : « J'utilise PGP Desktop ces jours-ci pour PGP. » Satoshi a utilisé GnuPG v1.4.7 (MingW32) .

N'a jamais utilisé l'une des adresses e-mail de Satoshi

N'a jamais proposé de matériel Satoshi jusqu'alors inconnu qui pourrait être vérifié auprès de l'un des premiers développeurs Bitcoin ou d'autres OG Bitcoin

N'a jamais fourni de « preuve Satoshi » physique ou numérique non falsifiée

Au lieu de cela, il n'a fourni que des centaines de pièces falsifiées et antidatées de « preuves Faketoshi »





Et non seulement la communauté Bitcoin le sait pertinemment, remarquent également les juges .

N'a jamais trouvé de témoins oculaires un tant soit peu crédibles capables de montrer des preuves physiques de son caractère Satoshi

Je ne peux tout simplement pas coder. Répétez : Craig Wright ne sait tout simplement pas coder (veuillez consulter le chapitre « 2. Codage du Bitcoin : Craig Wright a-t-il même les compétences ? » pour de nombreux exemples !)

N'a aucune correspondance en termes de stylométrie avec le vrai Satoshi

N'a pas été reconnu par l'Australian Taxation Office (ATO), qui a mené une enquête approfondie sur lui au cours de la période 2013-2015 – et qui mène actuellement une enquête criminelle contre lui – comme étant Satoshi. Au lieu de cela, ils ont déclaré début 2016 qu'ils croyaient fermement que « Craig Wright n'est pas le créateur de Bitcoin, et qu'il a peut-être créé le canular pour détourner l'attention de ses problèmes fiscaux », car la majeure partie des preuves de Craig ont été jugées « nulles sur la base d'une imposture ». . »

Pour ajouter, dans aucun des nombreux procès dans lesquels il est ou a été impliqué, il n'est reconnu par un juge ou un jury comme étant Satoshi Nakamoto.

Au lieu de cela, plusieurs juges ont récemment déterminé et statué qu’il n’avait pas été reconnu comme Satoshi de quelque manière que ce soit.

A été surpris en train de mentir et de réécrire faussement l'histoire à l'intérieur et à l'extérieur des salles d'audience à de nombreuses reprises, et pas seulement à propos de son caractère Satoshi autoproclamé.

Est bien connu pour son énorme coffre au trésor rempli de soi-même dans lequel il contredit complètement le vrai Satoshi Nakamoto, comme cet exemple :







et voici ce que le vrai Satoshi a dit-





J'ai développé un nouveau système de paiement électronique P2P open source appelé Bitcoin. Il est complètement décentralisé, sans serveur central ni parties de confiance, car tout est basé sur une preuve cryptographique plutôt que sur la confiance.





Quelques jours plus tard, le 15 février 2009, Satoshi soulignerait avec force à quel point le caractère décentralisé du Bitcoin était pour lui extrêmement important :





« J'espère qu'il est évident que c'est SEULEMENT [c'est moi qui souligne] la nature contrôlée de manière centralisée de ces systèmes qui les a condamnés. C'est la première fois que nous essayons un système décentralisé et non basé sur la confiance.





Permettez-moi d'être parfaitement clair à propos des citations de Satoshi Nakamoto ci-dessus : si l'on nie ou ne comprend pas l'importance, et encore moins ne soutient pas, la décentralisation complète de Bitcoin, alors on ne comprend pas Satoshi Nakamoto, alors on ne le fait pas. Je ne comprends pas Bitcoin, et puis on n’est certainement pas à 1 000% l’inventeur du Bitcoin. Arrêt complet.





Revenons maintenant à la liste à puces du cosplayer de Satoshi Nakamoto, Craig Wright :





A fait preuve d'une incompétence totale à tous les niveaux en ce qui concerne ses connaissances Bitcoin : conception et technologie (comme l'explique Satoshi dans le livre blanc Bitcoin, sur le forum Bitcoin et ailleurs, y compris en privé avec les développeurs Bitcoin de l'ère 2008-2011), développement dynamique, juridique, social, économique… vous l'appelez, Craig l'a paralysé, ruiné ou détruit

Inspiré par la création, mais n'a apporté *aucune contribution* à sa base de code, d'un fork d'altcoin défaillant en novembre 2018 appelé BSV qui ressemble, dans une large mesure, à quelque chose de Bitcoin mais qui est en réalité un « protocole gravé dans la pierre ». (drapeau rouge : Satoshi était contre cela) contrefaçon minoritaire qui « stocke des données arbitraires » (un autre drapeau rouge : Satoshi était contre cela) d'un autre fork d'altcoin défaillant appelé Bcash (BCH) qui s'est séparé de Bitcoin en août 2017

Est bien connu pour une liste ahurissante de plagiats, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du domaine Bitcoin (une liste complète de ses plagiats peut être trouvée dans « Craig Wright : La fraude qui n'a pas réussi à atteindre les salles d'audience. Pourtant. »)













Je ne peux pas me rapprocher, même de loin, de plusieurs candidats Satoshi plus logiques, tels qu'Adam Back, Nick Szabo, Timothy May, Hal Finney, David Chaum - et n'oublions pas le regretté cypherpunk Len Sassaman (mais n'oublions pas non plus, aucun d'entre eux) des gens se sont déjà présentés comme candidats Satoshi)

Doit « rivaliser » pour le surnom de Satoshi contre environ une douzaine d’autres prétendants connus de Satoshi. Ces individus, dont deux purgent actuellement une peine de prison, sont tous également considérés comme des Faketoshis, tout comme Craig Wright, car aucun d’entre eux n’a fourni la moindre preuve… tout comme Craig Wright.





Passons maintenant à une brève histoire de Satoshi Nakamoto (2007-2011) et entrelaçons cette histoire avec l'histoire du cosplay Satoshi de Craig Wright (2014-présent). Le lecteur apprendra que 2014/2015 et 2019 ont été des années très productives pour Craig Wright. De nombreuses contrefaçons bâclées pour étayer la fausse affirmation selon laquelle il est Satoshi Nakamoto remontent à ces années-là.

Craig Wright contre Satoshi Nakamoto, la chronologie

Le prélude 1997-2006

Bien que Satoshi Nakamoto n'ait jamais indiqué, ni même laissé entendre, qu'il faisait quelque chose lié au Bitcoin au cours de ces années, Craig Wright a créé un récit faux et complètement démystifié selon lequel quelque chose appelé « BlackNet » était le prédécesseur du Bitcoin. En février 2019, il a même menti à propos de « BlackNet » dans le cadre de sa fausse déclaration sur Satoshi devant la CFTC.













Depuis qu’il a été complètement démystifié, Craig Wright semble avoir abandonné le mensonge du BlackNet ces derniers jours.

L'année 2007

Satoshi Nakamoto commence à coder Bitcoin. Et nous savons qu'il a commencé approximativement en mai 2007 car le 17 novembre 2008, il a déclaré à James A. Donald :





"Je crois que j'ai travaillé sur tous ces petits détails au cours de la dernière année et demie lors du codage, et il y en avait beaucoup."





Et le 18 juin 2010, Satoshi Nakamoto a répété sur le forum Bitcoin, lorsqu'on lui a demandé : « Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce design Satoshi ? »





« Depuis 2007. À un moment donné, j'ai été convaincu qu'il existait un moyen d'y parvenir sans aucune confiance et je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à y réfléchir. Une bien plus grande partie du travail consistait à concevoir plutôt qu’à coder.





Satoshi a également clairement indiqué qu'il avait d'abord exécuté la partie de codage Bitcoin et qu'il avait ensuite commencé à rédiger le livre blanc Bitcoin à la dernière minute, comme il l'a expliqué à Hal Finney le 8 novembre 2008 :









Craig Wright, de son côté… Sentant la pression d'une poignée de poursuites en diffamation qu'il a déclenchées début 2019, avec un hodlonaut le poursuivant même en Norvège pour un soi-disant redressement non déclaratoire, Craig a réalisé qu'il avait potentiellement besoin de beaucoup d'efforts pour le convaincre. Des « preuves Satoshi » à montrer à ses opposants dans ces procès.





Craig Wright s'est donc frénétiquement mis au travail, créant toutes sortes de documents contrefaits et de fichiers numériques antidatés censés donner l'impression, à première vue, qu'ils avaient été stockés et retrouvés dans le grenier de Satoshi Nakamoto.





L'une des contrefaçons créées par Craig en 2019 était un procès-verbal de réunion du BDO, qu'il a antidaté à août 2007. Cette contrefaçon est unique car c'est la seule que nous connaissions actuellement avec une date (antérieure) de 2007 .





Mais comme d'habitude, laissez à la communauté Bitcoin le soin de détruire rapidement toute crédibilité de la preuve de Craig et de transformer sa preuve Satoshi en l'élément suivant sur une liste toujours croissante de contrefaçons Faketoshi.









L'année 2008

Satoshi Nakamoto a commencé à rédiger le livre blanc Bitcoin et envoie un brouillon à quelques personnes comme Wei Dai et Adam Back. Il achète anonymement le domaine bitcoin.org, publie le livre blanc sur la plateforme Metzdowd de cypherpunk et partage le premier code source Bitcoin à des fins de révision avec quelques personnes. Parmi eux se trouve Hal Finney.









Craig Wright, quant à lui, a affirmé publiquement en 2019 avec un document (image ci-dessous, à gauche) qu'il avait choisi le surnom de Satoshi Nakamoto en janvier 2008. Ce document a été immédiatement démystifié comme une contrefaçon manifeste par la communauté Bitcoin. !





Pour ajouter l'insulte à l'injure, en septembre 2022, un rapport médico-légal de KPMG Norvège est devenu public après le procès norvégien Hodlonaut contre Wright, montrant exactement le même faux (image ci-dessous, à droite).





Bien entendu, KPMG Norvège a également déterminé, de manière encore plus détaillée , que le document que Craig Wright a montré devant la webcam en 2019 n'est bien que cela : un faux fait maison par Craig Wright.













Ensuite, il y a eu le cas de quelques ébauches de livres blancs Bitcoin du début de 2008 qui sont apparues dans le procès hodlonaut contre Wright Norvège.









Qu’est-ce que tout cela dit au lecteur ? Cela nous dit que Craig Wright a essentiellement créé cette nouvelle ligne de contrefaçons spécifiquement pour le procès hodlonaut contre Wright en Norvège, qui s'est déroulé du début 2019 à la fin 2022. Et Craig – à qui on a demandé de proposer la crème de la crème de son Satoshi Nakamoto preuves - a créé des dizaines de ces contrefaçons (antidatées à 2008) : fichiers de code source, autres brouillons de livres blancs, impressions, images, etc. Le service d'enquête médico-légale de KPMG Norvège a examiné les 71 documents et dossiers que Craig avait remis et a découvert qu'ils étaient tous… oh surprise… des faux.









Prêt pour une autre autonomie de Craig Wright ? C'est trop pour cet article de tous les cartographier, mais celui-ci est assez hilarant. En mai 2008, Craig a obtenu une maîtrise en droit à l'Université de Northumbria à Newcastle.













Ainsi, en mars 2019, Craig s'est vanté de ce fait , ce qui a conduit à la énième appropriation de Craig Wright. Car regardez ce que Satoshi Nakamoto a dit à Mike Hearn le 27 avril 2009 , presque un an après que Craig Wright ait obtenu son diplôme en droit…













Autres affirmations fausses mais entièrement démystifiées de Craig Wright selon lesquelles il aurait tenté de réécrire l'histoire du Bitcoin en 2008 : il a déclaré avoir posé la fibre optique jusqu'à Bagnoo (non, cela ne s'est pas produit), il a mis en place et entretenu un réseau Bitcoin de 60 à 70 ordinateurs (non , un réseau aussi massif n'était pas nécessaire pour lancer Bitcoin et n'existait que dans les rêves de Craig), et il a déclaré qu'il avait payé le domaine bitcoin.org avec sa carte de crédit (non, cela ne s'est pas produit non plus comme cette déclaration sur son blog n'a été soutenu qu'avec l'un de ses fameux faux).

L'année 2009

Le 3 janvier 2009, le bloc Bitcoin Genesis (alias bloc 0) a été créé par Satoshi Nakamoto. Le bloc 1 n’a cependant été exploité que le 9 janvier 2009. Le 8 janvier 2009, Satoshi a publié le logiciel Bitcoin v0.1.0 Alpha.





Hal Finney est le premier à « exécuter Bitcoin », et également la première personne à planter Bitcoin à l'état sauvage sur son appareil. Ensemble, Satoshi et Hal ont rapidement résolu le problème sans interrompre le réseau Bitcoin dans son ensemble.





Ensuite, Dustin Trammell – qui a commencé à exécuter un nœud complet Bitcoin quelques heures seulement avant Hal Finney – a rapidement suivi l'exécution du deuxième nœud minier Bitcoin début janvier 2009 aux côtés de Hal Finney lorsqu'il avait compris qu'il devait utiliser le menu du logiciel du nœud Bitcoin « Options – Générer des pièces ». ' pour activer l'exploitation minière.





Quelques mois après le début de 2009, Martti Malmi a rejoint Satoshi en tant que développeur Bitcoin et administrateur du site Web Bitcoin sur bitcoin.org. Fin 2009, juste après que Bitcoin ait commencé sa découverte de prix avec l'aide du même Martti Malmi qui a effectué la première transaction BTC-USD au monde avec la nouvelle bourse Bitcoin New Liberty Standard, et après que Satoshi ait changé Bitcoin d'un statut Alpha à un statut Beta peu de temps après. premier échange, ils ont également créé ensemble le Bitcoin Forum (un modèle gratuit du Simple Machines Forum), sous un sous-domaine de bitcoin.org.













Pendant ce temps, dans le camp Faketoshi… Une réécriture plus incompétente de l'histoire de Bitcoin est en préparation en 2014/2015. Jetons un coup d'œil au blog de Craig Wright. Lorsque Craig a commencé à cosplayer Satoshi en 2014, c'était initialement le seul endroit où il a laissé tomber son fil d'Ariane public, ce qui n'a cependant pas réussi à obtenir une plus grande popularité.





Il convient également de noter la démystification de l'explication de Craig Wright en 2019 sur la raison pour laquelle il y a six jours entre le bloc Genesis (bloc 0) et le bloc 1 : parce que, comme Craig l'a affirmé à plusieurs reprises à différentes occasions, Microsoft patch Tuesday, un déploiement mondial mensuel récurrent de Microsoft. mises à jour et correctifs, a interrompu et fermé son réseau Bitcoin le 3 janvier 2009, juste après la création du bloc Genesis de Bitcoin. Notre cosplayer a donc dû mettre en place un nouveau réseau Bitcoin, ce qui lui a pris six jours. Le bloc 1 n'a donc été créé que le 9 janvier 2009, selon Craig.





Cependant, en janvier 2009, l'événement mensuel Microsoft Patch Tuesday a été déployé à l'échelle mondiale par Microsoft le 13, soit dix jours APRÈS la création du bloc Genesis de Bitcoin et quatre jours APRÈS la création du bloc 1 de Bitcoin.





Oops. Craig Wright s'est fait éclater. Encore.

L'année 2010

Alors que cette année a commencé avec plusieurs gifles « d'égoïsme écrasant » et des coups de pied « de bêtises complètes » suivis d'un « les gens comme vous sont dangereux et doivent être dénoncés avant que quelqu'un en position de pouvoir ne croie réellement que vous savez de quoi vous parlez » uppercut à la fin, face à Craig Wright, par une personnalité Internet appelée « Thor (Marteau de Dieu) » sans parler de Bitcoin mais plutôt de « SMS Banking »…





Il est en même temps juste de dire que 2010 s'est terminée par un au revoir à Satoshi Nakamoto, qui a quitté la communauté de développement Bitcoin en décembre, avec style. Hal Finney, actif dans Bitcoin depuis sa création il y a plus de deux ans à ce stade, mais ignorant pour le moment son prochain départ, a déclaré à Satoshi qu'il considérait le code Bitcoin " un travail impressionnant " et certains de ses éléments qu'il avait étudiés. « des machines puissantes ».









La différence entre la façon dont les gens percevaient Craig Wright et la façon dont ils percevaient Satoshi Nakamoto au cours de la même année ne pourrait pas être plus évidente, n'est-ce pas ?

L'année 2011

L'année 2011 est marquante, car c'est le moment où Craig Wright a appris, vers juillet, l'existence du Bitcoin de Satoshi. Trois mois après les derniers messages privés connus aux principaux développeurs Bitcoin du moment (Mike Hearn, Gavin Andresen et Martti Malmi) du vrai Satoshi « Je suis passé à autre chose. C'est entre de bonnes mains avec Gavin et tout le monde. « Nakamoto, nous trouvons Craig Wright mal orthographié Bitcoin de toutes sortes de manières : « bit coins », « Bit Coin », « (Bit Coin) », « BitCoin », sans jamais l'épeler comme Satoshi l'a fait en public.





Maintenant, laissez cela comprendre : le vrai Satoshi Nakamoto ne l'a jamais orthographié comme Craig Wright l'a fait en 2011, car Satoshi a toujours orthographié "Bitcoin" ou "bitcoin(s)".





Et il a fallu plusieurs années à Craig Wright pour s’en rendre compte.









L'année 2012

Le vrai Satoshi Nakamoto n’étant plus là, nous pouvons désormais nous concentrer uniquement sur Craig Wright. En juillet, Craig montre à son public en ligne qu'il connaît une chose ou deux sur les « métadonnées ». Cependant, ces connaissances ne sont pas suffisantes pour surprendre les experts légistes avec des contrefaçons numériques impeccables dans les années à venir.













Et ce ne sont pas seulement les métadonnées des contrefaçons de Craig qui révèlent sa négligence. Ci-dessous un exemple où l'ATO découvrirait en 2014/2015 que le contenu était une fabrication complète de la réalité, puisque Dave Kleiman n'a jamais rien eu à voir avec les sociétés britanniques mentionnées.





L'ATO a découvert que Craig Wright lui-même avait acheté ces sociétés en janvier 2014 pour les utiliser dans sa fraude fiscale de plusieurs millions de dollars à l'époque. À ce moment-là, Dave Kleiman n'était plus parmi les vivants pendant neuf mois.





L'année 2013

Encore une année très marquante. Alors que Craig Wright a acheté ses premières poignées de bitcoins sur la bourse de Mt Gox en avril. Est-ce que cela l'a redilé, pourrait-on se demander ? En regardant la soudaine frénésie d’écriture sur Bitcoin sur son blog – pas moins de quatre longs articles en trois jours – qui s’est immédiatement enflammée après ses premiers achats de Bitcoin, on pourrait le penser ! Voyons comment cela s'est passé en avril (copié de « Faketoshi, The Early Years, Part 1 ») :





27 avril 2013

Craig Wright achète 25,5 BTC sur Mt Gox. Ce sont les premiers bitcoins qu’il toucherait physiquement de sa vie.





27 avril 2013

Craig publie son premier article de blog sur Bitcoin : « Une diatribe sur Bitcoin »





Une partie révélatrice de son message déclare : « Le Bitcoin n’est pas la seule solution mais c’est la principale. […] J'ai fait mon pari et c'est contre tous ceux qui croient que la confiance nécessite une autorité centrale.





Cela ne semble pas que l’inventeur du Bitcoin parle ici, n’est-ce pas ? Au contraire, cela vous explique pourquoi Craig Wright n’a jamais fait référence à ces articles de blog jusqu’à présent…









27 avril 2013

Craig publie son deuxième article de blog sur Bitcoin : « Le hording est-il vraiment un problème avec Bitcoin ? »





28 avril 2013

Craig publie son troisième article de blog sur Bitcoin « Pourquoi Bitcoins ? »





29 avril 2013

Craig publie son quatrième article de blog sur Bitcoin « Is Bitcoin volatil ? »





Quelques semaines après son « redpilling », Craig a mis en place une fraude fiscale australienne assez massive avec des adresses Bitcoin qu'il a apparemment choisies au hasard dans la liste des riches en Bitcoin.





Comment savons-nous, malgré ses propres affirmations auprès de l'ATO, que Craig Wright n'a jamais possédé et encore moins contrôlé ces adresses Bitcoin aléatoires contenant 100 000 BTC ? Nous le savons, car l’ATO a demandé à plusieurs reprises au cours de la période 2013-2015 que Craig signe ces riches listes d’adresses. Cependant, Craig s'est toujours dégonflé face à ces demandes de signature avec des excuses boiteuses. Cela n'est donc jamais arrivé. L'ATO confirme :









Au lieu de cela, c'est ce qui s'est passé en 2019 sur l'une de ces adresses que Craig prétendait posséder et contrôler dans plusieurs documents falsifiés et antidatés qu'il avait créés à l'époque de la fraude fiscale australienne, documents qui sont devenus publics dans le procès Kleiman contre Wright :









Craig a également abusé de son « ami » décédé Dave Kleiman – décédé en avril de la même année – lors de sa fraude fiscale australienne en 2013. Dave, sa signature falsifiée a été trouvée sur plusieurs faux documents antidatés que Craig a créés pour favoriser cette fraude fiscale. La découverte de ces fausses signatures, et bien d'autres contrefaçons, divergences et histoires inconcevables de Craig Wright, mèneraient finalement au procès Kleiman contre Wright aux États-Unis en février 2018, lorsque le frère de Dave Kleiman, Ira, a traîné Craig devant le tribunal de Miami. Floride, l'accusant de toutes sortes de fraudes, notamment de « conversion ».













Pour faire court, le jury de l'affaire Kleiman contre Wright, après un procès de quatre semaines et des délibérations prolongées, a pénalisé Craig Wright en décembre 2021 pour la somme énorme de 100 000 000 $ après avoir mis fin à la fraude de Craig Wright (*) selon laquelle il commis en 2013 après la mort de Dave Kleiman, sous le label « Conversion ».





(*) l'article lié du soussigné a remporté un prix de 1 000 $ et a été publié sur le site Web du Nasdaq sous le titre « La dernière décision du tribunal n'est pas une victoire pour Craig Wright ou ses affirmations sur Satoshi ». 😎





Alors, comment le jury est-il arrivé à cette conclusion ?





Début 2011, avant même que Craig Wright ne connaisse le Bitcoin, Dave Kleiman a créé W&K Info Defense Research LLC. Craig s'est associé à Dave en tant qu'arme embauchée, mais finalement non rémunérée, et ensemble, ils ont tenté de décrocher quatre projets informatiques au sein de l'organisation américaine de la sécurité intérieure. Cela a cependant échoué et W&K a été dissoute en 2012 sans jamais percevoir de revenus. Dans la seconde moitié de 2013, après la mort de Dave Kleiman, Craig Wright a frauduleusement transformé ces quatre projets qui n'ont jamais vu le jour en quelque chose de minage de Bitcoin/logiciel/IP qui n'a jamais eu lieu non plus, en utilisant de fausses déclarations et plusieurs contrefaçons. une affaire devant la Cour suprême australienne dans laquelle Craig était à la fois demandeur et défendeur (parce que Dave Kleiman n'était plus en vie). Miraculeusement, le juge australien a approuvé les fausses affirmations de Craig en novembre 2013 et, sur le papier, Craig « possédait » désormais près de 57 millions de dollars de logiciels Bitcoin et de propriété intellectuelle qu'il avait créés à partir de rien. Craig a ensuite utilisé ce logiciel Bitcoin et cette propriété intellectuelle obtenus frauduleusement sur papier dans sa fraude fiscale australienne dans les années qui ont suivi 2013. Dans la section « L'année 2015 », nous apprendrons comment cela s'est terminé…





Revenons à Kleiman contre Wright. Trois mois plus tard, en mars 2022, la juge fédérale Beth Bloom a ajouté 43 132 492,48 $ supplémentaires en intérêts antérieurs au jugement, endettant Craig pour un total de 143 132 492,48 $. Et d’ajouter que depuis décembre 2021, une horloge d’intérêts post-jugement d’environ 1 000 à 1 500 dollars par jour est également toujours en cours.





Cependant, pas un centime de ces montants n'a été versé par Craig Wright au moment de la rédaction – janvier 2023 – à W&K Info Defense Research LLC (comme l'a déclaré la société de Dave Kleiman, désormais dirigée par Ira Kleiman).









L'année 2014

Le cosplay Satoshi de Craig Wright a débuté en janvier avec une allusion à l'ATO, et avec un message encore plus clair dans un e-mail adressé à la succession Kleiman un mois plus tard :





« Votre fils Dave et moi sommes deux des trois personnes clés derrière Bitcoin »









Sous la pression croissante des enquêtes de l'ATO, Craig Wright a jeté les bases du mythe Tulip Trust en octobre en rachetant la société vide-étagères Tulip Trading Ltd, située aux Seychelles. Par la suite, il a commencé à créer une ligne de contrefaçons pour donner l'impression que Tulip Trust (une coentreprise de Tulip Trading Ltd et Wright International Investments Ltd) faisait partie des activités commerciales de Craig liées au Bitcoin depuis la création de Bitcoin.





Ce n’était bien sûr pas le cas.





Plus d'informations ici : « La contrefaçon de la liste de fiducie Tulip de Craig Wright — Une histoire complète »

L'année 2015

Cette année, Craig Wright a fraudé Calvin Ayre avec un faux portefeuille en papier lors d'un processus de sauvetage. À ce moment-là, l'ATO a demandé que Craig rembourse des millions de dollars dans des déclarations de revenus indûment reçues, ainsi que des pénalités, mais Craig n'a pas été en mesure de répondre à ces demandes.





Capture d'écran tirée de « The Faketoshi Tale of 1Feex ».









Pour ceux qui sont intéressés, l'ATO a publié plusieurs rapports et transcriptions au cours de ces années, recensant la fraude fiscale commise par Craig Wright à cette époque et détruisant les nombreux villages Potemkine qu'il avait établis. Craig, son cosplay de Satoshi n'était, et n'est toujours, qu'un de ces villages Potemkine. Ces rapports et transcriptions valent la peine d’être lus, laissez-moi vous le dire !









La citation suivante tirée d’un des rapports de l’ATO résume bien toute la situation fiscale de Craig Wright. Comme Craig, sa réclamation Satoshi est mêlée à son escroquerie fiscale, il est tout à fait juste de dire qu'elle est construite sur les mêmes sables mouvants frauduleux, une fausse réclamation qui peut également être considérée comme une « nullité basée sur l'imposture ».





Vous vous souvenez du résumé Kleiman contre Wright dans « L'année 2013 » ? Jetez maintenant un œil au paragraphe 95 ci-dessous, comment l'ATO a jugé ce village Potemkine.





« De plus, nous n'acceptons pas que la procédure judiciaire devant la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud ait abouti à une quelconque acquisition par vous de logiciels et/ou de propriété intellectuelle auprès de W&K, ou à une quelconque acquisition par vous de logiciels et/ou de propriété intellectuelle auprès de W&K pour la valeur revendiquée. Le NSWSC n’a examiné aucune preuve ni tiré de conclusions de fait quant à l’existence ou à la valeur du logiciel que vous auriez prétendument acquis auprès de W&K à la suite de la procédure.





En effet. Jugé village Potemkine déjà en 2015.





À la fin de l'année, Wired et Gizmodo , qui déclaraient avoir reçu du matériel de quelqu'un qui avait piraté Craig Wright – une affirmation à laquelle presque personne ne croit, beaucoup croient fermement que Craig s'est lui-même doxé –, ont tous deux publié des articles « révélant » que Craig Wright était peut-être Satoshi Nakamoto. Aussi vite que ces articles ont été mis en ligne, ils ont été corrigés avec des clauses de non-responsabilité , en raison de nombreuses divergences et preuves frauduleuses(*) trouvées dans et autour du « paquet dox ».





"Cet article a été mis à jour pour clarifier les affirmations de Wright, et le titre a été modifié pour indiquer clairement que WIRED ne croit plus que Wright soit probablement le créateur de Bitcoin ." (c'est moi qui souligne)





(*) Comme une fausse clé PGP 'Satoshi' antidatée insérée rétroactivement dans un article de blog de Craig Wright de 2008 entre 2012 et 2014, comme le rapporte Vice dans son article du 9 décembre 2015 " Les clés PGP de Satoshi sont probablement antidatées et pointent vers un canular". ».





Un aperçu complet et démystifié de toutes les affirmations de Craig Wright selon lesquelles « J'ai été piraté » peut être trouvé dans mon article « Votre Honneur, le chien a mangé mes devoirs ! ».

L'année 2016

Après avoir lu les rapports de l'ATO, le lecteur ne sera pas surpris, j'en suis sûr, qu'en janvier 2016, les responsables de l'ATO aient clairement fait savoir au Weekend Australian ce qu'ils « croyaient fermement » à la fausse affirmation de Craig Wright sur Satoshi.













En mai, après un mois de préparation comprenant des séances de formation pour les médias, Craig Wright n'a pas réussi à impressionner avec une révélation " Satoshi signe " pour laquelle il a même créé un faux site Web SiliconAngle, et il a finalement abandonné ses efforts avec une fausse tentative de suicide et un boiteux. excuse publique.













En raison de cet échec total de signature, le journaliste de la BBC Rory Cellan-Jones, Gavin Andresen et Jon Matonis n'ont jusqu'à présent jamais renvoyé le BTC qu'ils avaient payé à l'adresse Bitcoin du bloc 9 appartenant à Satoshi, dont Craig avait affirmé qu'il possédait la clé privée.





Également en 2016, le livre blanc Bitcoin a fait l’objet d’une enquête pour voir s’il aurait pu être rédigé par Craig Wright. La conclusion : non.





« IBT a fait appel à Juola & Associates, une société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui utilise une technique connue sous le nom de stylométrie pour déterminer les auteurs de textes anonymes. Juola a comparé les écrits de Wright avec des textes attribués à Nakamoto. La société suit les textes de Nakamoto depuis des années. John Noecker, scientifique en chef chez Juola & Associates, a déclaré qu'il ne croyait pas que Wright soit l'auteur du livre blanc sur le Bitcoin, basé sur des textes linguistiques. Il a utilisé un outil d'analyse appelé Envelope qui condense des millions de caractéristiques linguistiques que l'entreprise a étudiées pendant des années. »—« L'analyse de texte confirme que Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto »





Un autre événement marquant en 2016 a été la publication de « The Satoshi Affair » d'Andrew O'Hagan. Andrew avait suivi et interviewé Craig Wright et son entourage entre novembre 2015 et mai 2016, pour soutenir la révélation (ratée) de Satoshi. Ces derniers jours, Craig a menti en affirmant qu'Andrew O'Hagan était censé écrire sur la société nChain.

L'année 2017

Nous pouvons être brefs sur l'année 2017. C'était essentiellement une année où Craig Wright pansait ses blessures, et il a gardé les choses sur ses fausses affirmations de Satoshi assez discrètes. Il s'était lié d'amitié avec Roger Ver en 2015, et lorsque le fork Bitcoin Bcash (BCH) a été lancé en août, Craig a suivi son ami Roger et a commencé à soutenir Bcash.













Le livre incontournable de Jonathan Bier, « The Blocksize War » (chapitre « Faketoshi »), note cette période :





« Il y avait également de nombreuses preuves de fraude et de tromperie commises par M. Wright que les petits bloqueurs pouvaient signaler. Par exemple, M. Wright a édité son blog, daté de 2008, sept ans plus tard, en 2015, pour donner l'impression qu'il écrivait un article sur la crypto-monnaie à l'époque, même si un instantané du blog de 2014 n'inclut pas ce commentaire sur la crypto-monnaie. En s'associant à lui, les grands bloqueurs ont énormément nui à leur cause. (c'est moi qui souligne) Cela a repoussé de nombreuses masses indécises au milieu, les convainquant de rester neutres ou de rejoindre le côté des petits blocs. Convaincre et persuader ces gens, tel était le but de la guerre de blocs. Ce n’est que bien après la fin de la guerre, en novembre 2018, que les restes des grands bloqueurs se sont finalement séparés de Craig ; enfin, la plupart d’entre eux en tout cas.

L'année 2018

Le début de l’année 2018 nous montre un Craig Wright tel que nous ne l’entendrons plus jamais dans les années suivantes. À partir d’une interview de Jimmy Nguyen intitulée « A Bitcoin Cash World », nous pouvons écrire (avance rapide jusqu’à 34 :35) les citations suivantes :





« Nous collaborons donc avec de nombreux groupes en ce moment. Nous venons d'annoncer le projet Electrum Cash qui va en quelque sorte augmenter les transactions privées, la fongibilité et bien plus encore au sein de Bitcoin [Cash], ce qui permettra en réalité aux gens de commencer à le traiter comme de l'argent liquide. Je sais, beaucoup de gens n'aimeront pas cela dans certains domaines, parce que lorsque nous en aurons fini avec l'ajout de seuils aveugles et quelques autres choses, ce sera vraiment fongible. Il n'y aura aucune analyse de la chaîne de réseau. Ils ne relieront pas les choses aux portefeuilles, il n'y aura aucun de ces services comme ceux que nos amis en Russie vendent en ce moment. Là où ils arrivent, le gouvernement qui a acheté Bitcoin, je suis désolé, nous allons complètement foirer votre discours sur celui-là et gâcher fondamentalement tout ce que vous voulez faire pour essayer de comprendre l'histoire de Bitcoin. En gros, vous pouvez revenir individuellement en tant que gouvernement à la façon dont fonctionne l'argent liquide et nous allons revenir à l'argent fongible. [applaudissements] Alors, ceux qui investissent leur argent dans l'analyse de la chaîne, je suis désolé que nous allons faire de votre vie un cauchemar. […] J'ai également été en communication avec les principaux groupes de développeurs Bitcoin Cash et ils sont évidemment très importants car ils aident et consacrent de leur temps aux implémentations logicielles qui sont si essentielles au succès de Bitcoin Cash et nous l'avons annoncé avec ils prévoient d'avoir, vous savez, tous les six mois à partir de mai de cette année [2018] des mises à niveau de protocole parce que nous ne voulons plus les appeler des hard forks, ce sont des mises à niveau de protocole logiciel. (souligne le mien)





Cependant, moins d'un an plus tard, Craig Wright, son récit de 2017/début 2018, qui ressemble encore un peu à Satoshi pour le passant occasionnel sans aucune connaissance du Bitcoin, ferait demi-tour complet et s'éloignerait de tout ce qui rappelle Satoshi. Nakamoto.





Le nouveau récit de Craig est désormais un « protocole gravé dans le marbre » (Satoshi a déclaré « la conception de base gravée dans le marbre »), suivi plus tard par « le gel et la reconduction des pièces avec l'outil notaire » (Satoshi a déclaré : « Les transactions Bitcoin peuvent être suffisamment irréversibles en une heure. ou deux. " et " Les pièces perdues ne font que donner une valeur légèrement plus élevée aux pièces des autres. Considérez cela comme un don à tout le monde. ".





À partir de 2018, nous constatons également que le dénigrement de Faketoshi s’intensifie à nouveau dans le secteur du Bitcoin et, plus largement, de celui des crypto-monnaies. Quelques exemples :









Le 23 mai, on retrouve ce clip court mais hilarant sur YouTube. Il est évidemment juste de dire que Craig Wright est critiqué partout dans le monde pour sa fausse affirmation sur Satoshi.









D'un courriel de juin 2018, nous apprenons que Craig Wright fait l'objet d'une enquête criminelle de la part de l'ATO. Ces enquêtes criminelles prennent facilement dix ans, voire plus, et il est donc probable qu’elles ne se termineront que d’ici un à trois ans (2023-2025).





Rencontrez Melanie Johnston, enquêteuse criminelle du département Évasion fiscale et criminalité — Groupes privés et particuliers à haut réseau de l'ATO.









Juin voit également Craig Wright affronter le développeur Bitcoin Peter Todd. Craig tweete le 29 : « Ça y est. Va te faire foutre, tout-petit. Je vais restaurer mes écrits. Vous voulez de la concurrence… allez vous faire foutre. Je passe en mode milliardaire complet. Tu veux ça. Vous comprenez. Vous avez demandé cela. Vous n’aimerez pas ce qui s’en vient ! Vous pensez que je ne peux pas choisir ce que je prouve, à qui…. montre ".





Pour prouver son « mode milliardaire », Craig montre plusieurs images de « ses » actifs sur Twitter, parmi lesquelles un yacht chic et évidemment pas bon marché.













Mais Craig possédait-il vraiment ce yacht en 2018 ? Non.





« Mais il y avait quelque chose d’étrange dans la photo du yacht. D’une part, la résolution était inférieure à celle des autres photos. Il y avait également un drapeau islandais Hvítbláinn. Wright est australien. Cela m’a incité à approfondir un peu la question. Et comme toute personne dotée d’un demi-cerveau qui a peur de se faire prendre au piège, j’ai recherché l’image à l’envers sur Google. Cela m'a amené sur Freelancertours.com, où ils hébergent exactement la même image. Je ne peux pas interroger Craig Wright à ce sujet car il m'a bloqué sur Twitter, son site Web personnel n'est plus en ligne et la société pour laquelle il travaille, nChain, n'a pas répondu à mes e-mails. — Ian Demartino, CoinJournal





Dans l’ensemble, le décor est en train d’être préparé pour ce qui s’en vient : Craig déclenchant une pléthore de poursuites judiciaires dans les années à venir.





Entre-temps, Craig Wright a inspiré ses fans, ses adeptes et ses sponsors comme Calvin Ayre à créer une imitation de Bcash (BCH) en novembre 2018. Ils ont donc dérivé BSV de Bcash, gravé le nouveau protocole dans le marbre, abandonné le concept open source et le modèle de consensus Nakamoto. que Satoshi avait conçu et construit, ils ont mis en place un développement centralisé autour de nChain et de l'association BSV, ils ont commencé à pomper des données arbitraires dans la blockchain BSV, ils ont arrêté de prendre en charge les nœuds complets, ils ont refusé de prendre en charge toute mise à l'échelle hors chaîne, et à la place ils n'ont plus que gros blocs 'Gigameg'.





Ouais, tout ce qui va à l'encontre de Satoshi Nakamoto, de sa conception, de ses conseils et de ses instructions. Par conséquent, BSV est actuellement une monstruosité blockchain paralysée, centralisée, non évolutive et défaillante, qui ne ressemble même pas de loin à quoi que ce soit de Bitcoin que Satoshi Nakamoto approuverait.









L'année 2019

La série de litiges de Craig Wright commence avec pas moins de cinq affaires de diffamation. Craig en abandonnera quelques-uns (Vitalik Buterin, Adam Back – qui est remboursé à 100 % de ses frais) et perdra tous les autres (Roger Ver, Peter McCormack et hodlonaut).





En 2019, Craig Wright a expulsé deux personnes de sa Team Satoshi (Dave Kleiman et David Rees) pour les remplacer par deux autres personnes (Gareth Williams et Donald Lynam). A noter que trois de ces quatre personnes sont décédées avant le début du cosplay de Craig en 2014.





Un événement notable en 2019 a eu lieu en mai, lorsqu'il est devenu connu que Craig Wright avait déposé une réclamation pour droit d'auteur aux États-Unis auprès du Copyright Office sur le livre blanc Bitcoin et des parties du code source Bitcoin. En conséquence, le prix de l’altcoin BSV a temporairement explosé avant de revenir à sa tendance baissière à long terme. Un porte-parole de Craig a expliqué : « Il s'agit de la première reconnaissance par une agence gouvernementale de Craig Wright en tant que Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. », mais cette explication a été immédiatement fermement rejetée par le Copyright Office .





«Lorsque le Bureau du droit d'auteur reçoit une demande d'enregistrement, le demandeur certifie la véracité des déclarations faites dans les documents soumis. Le Bureau du droit d'auteur n'enquête pas sur la véracité des déclarations faites. […] Un enregistrement représente une revendication d'un intérêt dans une œuvre protégée par la loi sur le droit d'auteur, et non une détermination de la véracité des revendications qui y sont contenues. (c'est moi qui souligne) Il est possible que plusieurs réclamations défavorables soient enregistrées auprès du Bureau du droit d'auteur. Le Bureau du droit d'auteur ne dispose pas de procédure d'opposition pour les enregistrements de droits d'auteur, comme les procédures disponibles au Bureau des brevets et des marques pour les enregistrements de brevets et de marques. Les litiges concernant les revendications d'un enregistrement peuvent être entendus devant les tribunaux fédéraux, y compris les litiges concernant la paternité d'une œuvre.





Sans surprise, les auto-propriétés de Craig Wright se sont également poursuivies en 2019...





24 mai 2019

Craig Wright : « Bitcoin est un système gravé dans le marbre. Si le protocole est modifié, il montre et démontre qu’il ne s’agit pas de Bitcoin. Lorsque les personnes impliquées ont modifié les règles, cela a eu un impact sur l’ensemble de leur écosystème : il s’agit d’une structure de pouvoir centralisée. Ils vous escroquent lorsqu’ils mentent sur la décentralisation et vous disent qu’ils n’ont pas la capacité de changer les choses mais qu’ils modifient ensuite les règles. »





Cependant, Satoshi Nakamoto a déclaré le 13 février 2009 :

« [Bitcoin] peut être programmé pour suivre n’importe quel ensemble de règles. Je considère Bitcoin comme une base et une première étape. Vous avez d’abord besoin d’une monnaie P2P de base normale qui fonctionne. Une fois cela établi et éprouvé, l’argent intelligent et dynamique constitue une prochaine étape facile.

L'année 2020

Et boum ! Tout ce qui reste de la crédibilité déjà épouvantable de Craig Wright en tant que candidat compétent de Satoshi est détruit en mai, lorsque sa soi-disant liste Tulip Trust est signée 145 fois par les véritables propriétaires des adresses que Craig prétendait posséder.









Et bien sûr, nous trouvons davantage de propriétaires de Craig Wright en 2020.





8 août 2020

Craig Wright : « Vous ne possédez pas votre bitcoin parce que vous avez une clé. Tout comme vous ne possédez pas l’argent de votre compte bancaire car vous disposez d’un mot de passe. Vous possédez du bitcoin lorsque vous l’avez valablement obtenu. Les lois de la propriété et de l'échange ne sont pas nouvelles. La simple possession d'une clé ne confère pas la propriété. De la même manière qu’avoir une copie d’une clé de maison ne vous donne pas la propriété d’une maison, une clé ne vous donne pas la propriété du bitcoin. »





Satoshi Nakamoto a cependant déclaré le 12 février 2009 :

« Il n'existe pas de mode hors ligne dans lequel les doubles dépenses sont attrapés et humiliés après coup, car cela nécessiterait que les participants aient une identité. Le propriétaire d’une pièce est simplement celui qui possède sa clé privée. Les transactions transfèrent uniquement la propriété.

L'année 2021

La Crypto Open Patent Alliance (COPA) déclenche un procès très attendu en 2021 contre Craig Wright, avec un procès prévu au premier trimestre 2024.









Et à la fin de l'année, Roger Ver (MemoryDealers sur Reddit) explique pourquoi il est certain que Craig Wright est un fraudeur et certainement pas Satoshi Nakamoto.





Non seulement parce que notre cosplayer n'a pas accepté l'offre de signature du développeur Bitcoin Greg Maxwell, mais aussi parce qu'il avait soudainement, par accident, « oublié » une fonctionnalité très essentielle que Satoshi avait codée dans Bitcoin dès le départ : la somme de contrôle, un outil de vérification. l'intégrité des données des adresses Bitcoin.





Oops. Une autre énorme participation de Craig Wright qui lui a coûté cher, car il avait perdu le soutien d'un membre encore assez célèbre de la communauté altcoin en 2018 !









L'année 2022

Non seulement le lecteur attentif découvre à nouveau une poignée de Craig Wright, mais les faits les plus remarquables cette année sont les juges qui se prononcent contre Craig Wright comme étant Satoshi. Quelques citations tirées de mon article « Craig Wright And The Judges » où se trouvent les sources de ces citations.





Premièrement, la fausse excuse de Craig concernant l'autisme, qu'il a également utilisée dans l'affaire Kleiman contre Wright, s'effondre totalement dans le procès Wright contre McCormack. Extrait du jugement d’août 2022 du juge Chamberlain :





« J'ai gardé à l'esprit ce que le Dr Wright a dit à propos de son autisme et de ses effets sur la façon dont il explique les choses aux autres. Mais la preuve présentée au par. L'article 41 de la première déclaration du Dr Wright n'a pas été simplement expliqué de manière inadéquate ou malheureuse. Le vice n’était pas qu’il omettait le contexte explicatif, mais plutôt que ce qu’il disait était carrément faux à presque tous les égards importants. […] S'il n'y avait pas eu les arguments délibérément faux du Dr Wright quant au préjudice grave, une indemnisation plus que minime aurait été appropriée, même si le montant aurait été réduit pour refléter le fait que M. McCormack a été incité à faire ces déclarations. il l’a fait et, ayant conclu que le Dr Wright n’était pas un témoin de la vérité , j’aurais rejeté dans son intégralité son argumentation quant à la détresse qu’il prétend avoir subie. (souligne le mien)





Craig Wright a donc pratiquement perdu cette affaire, mais comme Peter McCormack avait abandonné la soi-disant défense de la vérité, Craig s'est quand même vu accorder des dommages-intérêts pour diffamation d'un montant insultant et bas, de 1,00 £.

Dans son jugement de décembre , le juge Chamberlain ajouterait (en soulignant le mot « non » dans « non établi ») :





« […] en regardant la « vue d'ensemble », le Dr Wright n'a reçu que des dommages-intérêts minimes, donc M. McCormack est la partie gagnante […] Il est important d'être clair que le Dr Wright n'a pas établi qu'il est Satoshi. » (c'est moi qui souligne)





Deuxièmement, nous pouvons également trouver des citations dans le jugement du procès hodlonaut contre Wright qui a abouti en octobre à Oslo, en Norvège.





« Le tribunal estime que l'hodlonaut avait des motifs factuels suffisants pour affirmer que Wright avait menti et triché dans sa tentative de prouver qu'il était Satoshi Nakamoto. […] Le tribunal souligne que les preuves apportées dans l'affaire ne sont pas adaptées pour modifier l'opinion dominante selon laquelle Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto.





D'autres poursuites intentées par Craig Wright en 2022 concernent les développeurs de Bitcoin (l'affaire de piratage Pineapple, qu'il a perdu de haut niveau sur le fond de l'affaire, mais Craig a été autorisé à faire appel) et il y a des poursuites contre plusieurs échanges Bitcoin et, encore une fois. , les développeurs de Bitcoin pour « faire passer BTC pour Bitcoin ».





Cher lecteur, nous avons maintenant touché la pointe de l'iceberg, une version fortement compressée, de la fraude, des contrefaçons et de la tromperie de Craig Wright. Beaucoup d’entre vous penseront probablement désormais que « Craig Wright est un véritable clown ».





Et il l’est, bien sûr.





Mais n’oubliez pas que c’est ce que vivent des personnes comme Deborah Kobza lorsqu’elles se rendent compte qu’elles ont été la véritable victime de la fraude de Craig Wright.









À suivre avec quelques mises à jour annuelles supplémentaires, j'en suis sûr.





Merci d'avoir lu, les amis, et à la prochaine fois !









Également publié ici .