Miten THENA suunnittelee DeFi: n kehittymistä rikkomatta likviditeettikeskuksia

Can Liquidity Infrastructure Evolve Without Breaking? THENA Thinks So

hajautetussa rahoituksessa (DeFi) muutos tulee usein kustannuksella, yleensä hajanaisuuden tai häiriön muodossa. Kun protokollat päivittyvät, käyttäjät joutuvat usein siirtämään pääomaa, sopeutumaan uusiin työkaluihin tai luopumaan tehtävistä kokonaan.V3,3Hän ehdottaa eri reittiä.





TiinaEsittelyssä Amodular liquidity systemjoka voi kehittyä ajan myötä häiritsemättä olemassa olevia pulloja.Plugins, älykkäitä sopimusmoduuleja, jotka lisäävät dynaamista käyttäytymistä likviditeettikeskuksiin, THENA pyrkii tarjoamaan mukautettavuutta ilman uudelleenkäyttöä. Tämä voisi tarkoittaa alhaisempia kustannuksia käyttäjille, vähemmän likviditeetin jakautumista eri versioiden välillä ja sujuvampaa siirtymistä BNB Chain -pohjaisiin protokollisiin.





”Näemme V3,3:n uuden luvun aluksi – sekä THENA:lle että koko DeFi-infrastruktuurille BNB Chainilla”, sanoi THENA:n toimitusjohtaja ja perustaja Theseus.

What Are Plugins and How Do They Work?

Plugins ovat modulaarisia laajennuksia likviditeettikerroksille.HooksUniswap v4, mutta on rakennettu käyttämälläAlgebra Integral, joka on joukko kompostoitavia työkaluja automatisoiduille markkinakehittäjille (AMM). Käytännössä laajennukset antavat palloille mahdollisuuden ottaa käyttöön logiikkaa, kuten:





Volatiliteettiin perustuvat maksut, jotka mukautuvat automaattisesti markkinaolosuhteiden mukaan

Liukuvat palkkioasteikat optimoimaan kaupankäyntikustannukset verrattuna riskiin

Brevis ZK-laajennukset, jotka tarjoavat identiteettiin perustuvia alennuksia käyttämällä nolla-tietämyksen todisteita





Nämä moduulit voidaan liittää tai päivittää pakottamatta käyttäjiä siirtämään likviditeettinsä uuteen sopimukseen.





Tehden näistä ominaisuuksista modulaarisia, THENA tarjoaa kehittäjille ja likviditeetin tarjoajilleprogrammable poolsjotka voivat vastata reaaliaikaisiin markkinaolosuhteisiin, käyttäjän identiteetteihin tai hallinnollisiin signaaleihin.

How V3,3 Changes the Game for Liquidity Providers

Yksi V3:n merkittävimmistä ominaisuuksista onunified gauge systemTämä mahdollistaa molempienmanual concentrated liquidity providers (CL LPs)ja hallinnoivat likviditeettikuponkeja osallistumaan samaan palkitsemismekanismiin.





Manuaalinen LP: t voivat määrittää räätälöidyn hintaluokan kaupankäynnin, vastaanottaaNFTedustamaan asemaansa ja sen jälkeenstake that NFTSieltä he ovat oikeutettuja ansaitsemaan$THE emissions, protokollan palkkion tunnus. Aiemmin palkkiot olivat usein rajoitettuja hallittuihin pulloihin tai vaativat erillisiä rajapintoja.single pool-specific gauge, joissa päästöt jaetaan äänten perusteellaveTHE holders.





Riippumatta siitä, pitävätkö käyttäjät mieluummin passiivisia, automatisoituja strategioita tai haluavat aktiivisesti hallita pääomaa kapeissa ryhmissä, he voivat nyt kilpailla tasavertaisesti ja saada palkintoja suorituskyvyn ja osallistumisen perusteella.

Governance Overhaul: From Manual Voting to Cross-Chain Automation

V3.3:n hallinto poikkeaa aiemmista DeFi-malleista keskittymälläautomation and cross-chain accessPäivitys tuo esiin:





Ristiriitainen äänestys ilman sillan tarvetta

Äänestä pysyvyys niin, että mieltymykset siirtyvät useiden aikakausien yli

Usean aikakauden lahjonnan suunnittelu kestävää vaikutusvaltaa tavoitteleville protokollille

Chainlink Automation ominaisuuksille, kuten automaattiselle äänestykselle, palkkionvaatimuksille ja token-lukkojen laajentamiselle





Nämä työkalut vähentävät hallintoon osallistumiseen tarvittavaa aikaa ja vaivaa ja alentavat esteitä pienemmille omistajille, jotka usein irtautuvat monimutkaisuuden vuoksi.

"Tämä päivitys keskittyy vaiheisiin, joita DeFi: n on toteutettava lähitulevaisuudessa: modulaarinen, kompostoitava ja keskittynyt pääoman tehokkuuteen", Theseus sanoi.

Simplifying Liquidity Provisioning Through the Zapper Tool

Likviditeettikeskukseen pääseminen edellyttää perinteisesti kahden omaisuuserän tarjoamista yhtä suurina osuuksina.Tämä voi olla tehotonta erityisesti uusille käyttäjille.Kyber-powered Zapper, jonka avulla käyttäjät voivat:





Tarjoa yksi omaisuus jokaisen poolin sisääntuloon

Jopa keskitetyn likviditeetin (CL) pulloihin ilman manuaalista konfigurointia

Vaihtoehtoisesti mukautetut hintaluokat aktiivisille LP-strategioille





Tämä ominaisuus on tärkeä laajemman osallistumisen kannustamiseksi DeFi: hen. Vähentämällä kitkaa sisääntulopaikassa THENA tekee monimutkaisia kaupankäyntistrategioita käyttäjille, jotka eivät ole ammattimaisia markkinatakaajia.

Migration Timeline and What Users Need to Know

V3.3 päivitys jatkuuMay 22, jossa äänestys uusista mittareista on jo avattu. Perinteisiin palloihin liittyvät päästöt poistetaan vaiheittainMay 29, jolloin palkinnot ohjataan kokonaan V3,3 poolille.





A onMaahanmuuttoopason saatavilla sekä askel askeleelta visuaalinen käyttöliittymä, joka on suunniteltu auttamaan käyttäjiä, olivatpa ne sitten aktiivisia LP: t tai satunnaisia token-haltijoita, siirtymään sujuvasti.

My Opinion and Final Thoughts

THENA:n V3.3-päivitys on yksi tämän vuoden teknisesti kunnianhimoisimmista muutoksista DeFi-infrastruktuurissa.Se yhdistää useita innovaatioita, modulaarisia älykkäitä sopimuksia, dynaamisia likviditeettistrategioita, yhtenäisiä palkitsemisjärjestelmiä ja automatisoitua hallintoa yhdellä rajapinnalla.





Käyttäjäkokemuksen näkökulmasta modulaaristen lisäosien ja Zapper-työkalujen vaikutus voi olla merkittävä. Sen sijaan, että käyttäjät joutuisivat jatkuvasti seuraamaan ja uudelleen käyttöön, THENA yrittää lisätä likviditeettiäadaptive, säilyttäen samalla valinnan manuaalisten ja automatisoitujen strategioiden välillä.





Todellinen testi on kuitenkinecosystem adoptionJos kehittäjät rakentavat Plugin-järjestelmää ja käyttäjät siirtyvät V3.3:een sujuvasti, THENA saattaa asettaa standardin tuleville protokollan päivityksille.





DeFi kärsii usein itsensä uudelleen keksimisestä muutaman kuukauden välein.TiinaVedonlyönti on, että se voi kehittyä pakottamatta yhteisöä aloittamaan uudelleen.

