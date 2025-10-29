Falcon Finance ja tuettu Pioneer Onchain tuotto tokenisoiduista osakkeista

BVI, Brittiläinen Neitsytsaari, 28. lokakuuta 2025/Chainwire/--Falcon Finance, ensimmäinen yleismaailmallinen vakuusinfrastruktuuri, joka tukee ketjun likviditeettiä ja tuottoa, on ilmoittanut, että se on tehnyt yhteistyötä Backedin kanssa xStocksin integroimiseksi Falconin vakuuskehykseen. Tämä merkitsee ensimmäistä reaalimaailman osakkeiden integrointia, joka muuttaa tokenisoidut osakkeet tuottaviksi, tuottoisiksi varoiksi DeFi: ssä. Backedin vaatimustenmukaisten tokenisoitujen osakkeiden käyttöönotto mahdollistaa Falcon Finance -käyttäjien rahanpesun USDf: llä käyttäen xSTOCKia. Falconin tukemat varat osana Backed-integraatiota ovat TSLAx, NVDAx, MSTRx, SPYx ja CRCLx. Toisin kuin synteettiset instrumentit tai CFD:t, xStocks tukee täysin säännellyillä säilyttäjillä pidettävien vastaavien taustalla olevien osakkeiden toimintaa. Yhteistyö Backedin kanssa laajentaa Falconin tukemien vakuuksien valikoimaa. Tämän seurauksena käyttäjät voivat lunastaa USDf: n, Falconin ylijäämäisen synteettisen dollarin, käyttämällä suosittuja tokenisoituja osakkeita. Falconin käyttäjät, jotka valitsevat reaalimaailman varojen käytön, voivat yhdistää alhaisen volatiliteettinsa DeFi: n likviditeettiin ja kompostoitavuuteen. xStocks kauppaa vapaasti, kun taas Chainlink oracles seuraa taustalla olevien varojen ja yritystoimien hintaa, mikä takaa läpinäkyvän ja tarkan arvostuksen kaikissa markkinaolosuhteissa. \n \n Andrei Grachev, Falcon Finance -yhtiön perustajajäsen sanoi: ”Tämä kumppanuus laajentaa DeFi:n ulottuvuutta perinteiseen rahoitustalouteen. xStocksin avulla käyttäjät voivat säilyttää altistumisensa yrityksille, kuten Tesla tai Nvidia, samalla kun ne avaavat vakaan, tuottoa tuottavan likviditeetin. Andrei Grachev, Falcon Finance -yhtiön perustajajäsen sanoi: ”Tämä kumppanuus laajentaa DeFi:n ulottuvuutta perinteiseen rahoitustalouteen. xStocksin avulla käyttäjät voivat säilyttää altistumisensa yrityksille, kuten Tesla tai Nvidia, samalla kun ne avaavat vakaan, tuottoa tuottavan likviditeetin. \n \n David Henderson, kasvujohtaja Backed Finance, lisäsi: "XStocksilla emme vain tuo perinteistä rahoitusta lohkoketjuun, vaan rakennamme jotain uutta. integrointi Falcon Finance -yhtiön kanssa osoittaa, mitä on mahdollista, kun rakennetaan saavutettavuutta ja kompostoitavuutta, jossa tokenisoidut osakkeet kehittyvät arvon varastojen ulkopuolelle, rakennuspalikoiksi uudelle taloudelle." David Henderson, kasvujohtaja Backed Finance, lisäsi: "XStocksilla emme vain tuo perinteistä rahoitusta lohkoketjuun, vaan rakennamme jotain uutta. integrointi Falcon Finance -yhtiön kanssa osoittaa, mitä on mahdollista, kun rakennetaan saavutettavuutta ja kompostoitavuutta, jossa tokenisoidut osakkeet kehittyvät arvon varastojen ulkopuolelle, rakennuspalikoiksi uudelle taloudelle." Kumppanuus edustaa läpimurtoa säänneltyjen rahoitusvälineiden yhdistämisessä avoimeen DeFi-infrastruktuuriin ja rakentaa siltaa Wall Streetin ja hajautetun rahoituksen välille. Falcon Financen synteettinen dollari, USDf, on kasvanut yli 2,1 miljardin dollarin tarjontaan, jota tukevat yli 2,25 miljardin dollarin reservit viimeisimmän varmennusjakson aikana. Tokenisoidut reaalimaailman omaisuuserät ovat yksi nopeimmin kasvavista vertikaaleista, mutta suurin osa niiden 12 miljardin dollarin arvosta on edelleen passiivisia välineitä. Falconin ja Backedin yhteistyö edustaa virstanpylvää, joka muuttaa tokenisoidut osakkeet tuottaviksi vakuuksiksi, yhdistämällä TradFi-tuotteet DeFi: n avoimeen likviditeettiin ja avoimuuteen. Noin tuettu Vuonna 2021 perustettu Backed on Sveitsissä toimiva luvattomien tokenien liikkeeseenlaskija, joka seuraa julkisesti noteerattujen osakkeiden ja ETF: n arvoa. Sen lippulaiva-tuotevalikoima, xStocks, tarjoaa vaatimustenmukaisia, 1: 1 tukemia tokenisoituja osakkeita, jotka ovat saatavilla useissa blockchain-ekosysteemeissä. https://backed.fi/ https://backed.fi/ Lisää aiheesta Falcon Finance Falcon Finance rakentaa yleismaailmallista vakuusinfrastruktuuria, joka muuttaa kaikki likvidit varat, mukaan lukien digitaaliset varat, valuuttapohjaiset tokenit ja tokenisoidut reaalimaailman varat, USD-pegged likviditeetiksi. Yhdistämällä ketju- ja off-chain-rahoitusjärjestelmiä Falcon tarjoaa laitoksille, protokollille ja pääomanjakijoille yksinkertaisen tavan vapauttaa vakaa ja tuottoa tuottava likviditeetti jo hallussaan olevista varoista. https://falcon.finance/ https://falcon.finance/ Yhteydenotot Säätiön kumppani Andrei Grachev Falcon rahoitus Pääkirjoitus: press@falcon.finance \n \n Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Tämä tarina julkaistiin Chainwiren lehdistötiedotteena HackerNoonin Business Blogging Program -ohjelman puitteissa. Ohjelma Ohjelma