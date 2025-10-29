Falcon Finance dan Pendukung Pioneer Onchain Pengembalian dari Saham Tokenized

BVI, British Virgin Island, 28 Oktober 2025/Chainwire/--Falcon Finance, infrastruktur kolateralisasi universal pertama yang mendukung likuiditas dan pengembalian onchain, telah mengumumkan bahwa mereka telah bermitra dengan Backed untuk mengintegrasikan xStocks ke dalam kerangka jaminan Falcon. Ini menandai integrasi ekuitas dunia nyata pertama yang mengubah saham tokenisasi menjadi aset produktif yang membawa pengembalian dalam DeFi. Pengenalan ekuitas tokenisasi Backed memungkinkan pengguna Falcon Finance untuk meminjam USDf menggunakan xSTOCK. aset yang didukung oleh Falcon sebagai bagian dari integrasi Backed termasuk TSLAx, NVDAx, MSTRx, SPYx, dan CRCLx. Tidak seperti instrumen sintetis atau CFD, xStocks sepenuhnya didukung oleh ekuitas dasar yang sesuai yang dipegang dengan dewan yang diatur. mereka memberikan eksposur ekonomi langsung ke saham nyata sementara tetap dapat ditransfer secara bebas sebagai token ERC-20 dan SPL. Kolaborasi dengan Backed memperluas jangkauan aset jaminan yang didukung oleh Falcon. Hasilnya, pengguna dapat meminjam USDf, dolar sintetis Falcon yang overcollateralized, menggunakan saham tokenized populer. ketentuan ini memungkinkan pengguna DeFi untuk meminjam terhadap xStocks tanpa perlu menggunakan jaminan crypto. Pengguna Falcon yang memilih untuk menggunakan aset dunia nyata dapat menggabungkan volatilitas rendah mereka dengan likuiditas dan komposibilitas DeFi. xStocks berdagang secara bebas, sementara Chainlink oracles melacak harga aset dasar dan saham perusahaan, memastikan penilaian transparan dan akurat di semua kondisi pasar. \n \n Andrei Grachev, Founding Partner di Falcon Finance, mengatakan: “Kemitraan ini memperluas jangkauan DeFi ke dalam ekonomi keuangan tradisional. dengan xStocks, pengguna dapat mempertahankan eksposur terhadap perusahaan seperti Tesla atau Nvidia sambil membuka likuiditas yang stabil dan menghasilkan penghasilan. David Henderson, Head of Growth di Backed Finance, menambahkan: "Dengan xStocks, kami tidak hanya membawa keuangan tradisional ke dalam jalur blockchain, kami membangun sesuatu yang baru. integrasi dengan Falcon Finance menunjukkan apa yang mungkin ketika Anda membangun untuk aksesibilitas dan komposibilitas, dengan ekuitas token yang berkembang melampaui penyimpanan nilai, menjadi blok bangunan untuk ekonomi baru." Kemitraan ini mewakili terobosan dalam menghubungkan instrumen keuangan yang diatur dengan infrastruktur DeFi terbuka, membangun jembatan yang mematuhi antara Wall Street dan keuangan terdesentralisasi. Dolar sintetis Falcon Finance, USDf, telah tumbuh menjadi lebih dari $ 2,1 miliar dalam pasokan, didukung oleh lebih dari $ 2,25 miliar dalam cadangan pada siklus sertifikasi terbaru. Aset dunia nyata tokenisasi adalah salah satu vertikal onchain yang paling cepat tumbuh, tetapi sebagian besar dari nilai $ 12B mereka tetap menjadi instrumen pasif. kolaborasi Falcon dan Backed mewakili batu loncatan yang mengubah saham tokenisasi menjadi jaminan produktif, menghubungkan produk TradFi yang mematuhi dengan likuiditas terbuka dan transparansi DeFi. Tentang dukungan Didirikan pada tahun 2021, Backed adalah penerbit token tanpa izin yang berbasis di Swiss yang melacak nilai ekuitas dan ETF yang terdaftar secara publik. garis produk terkemuka, xStocks, menyediakan ekuitas token yang sesuai, didukung 1: 1 yang tersedia di berbagai ekosistem blockchain. https://backed.fi/ https://backed.fi/ Hal yang dapat dilakukan di Falcon Finance Falcon Finance membangun infrastruktur jaminan universal yang mengubah aset likuid apa pun, termasuk aset digital, token yang didukung dengan mata uang, dan aset dunia nyata yang ditandai dengan token, menjadi likuiditas pada rantai yang ditandai dengan USD. Dengan menghubungkan sistem keuangan onchain dan offchain, Falcon memberikan lembaga, protokol, dan alokator modal cara sederhana untuk membuka likuiditas yang stabil dan menghasilkan pengembalian dari aset yang sudah mereka miliki. https://falcon.finance/ Kontaknya Mitra pendiri Andrey Grachev Keuangan Falcon Pendaftaran di falcon.finance