Falcon Finance og backed pioneer onchain afkast fra tokeniserede aktier

BVI, British Virgin Island, 28. oktober 2025/Chainwire/--Falcon Finance, den første universelle sikkerhedsinfrastruktur, der driver onchain-liquiditet og afkast, har annonceret, at det har indgået partnerskab med Backed for at integrere xStocks i Falcons sikkerhedsramme. Dette markerer den første virkelige kapitalintegration, der omdanner tokeniserede aktier til produktive, afkastbærende aktiver inden for DeFi. Indførelsen af Backed's kompatible tokeniserede aktier giver Falcon Finance-brugere mulighed for at monetere USDf ved hjælp af xSTOCKs. Aktiver, der understøttes af Falcon som en del af Backed-integrationen, omfatter TSLAx, NVDAx, MSTRx, SPYx og CRCLx. I modsætning til syntetiske instrumenter eller CFD'er støttes xStocks fuldt ud af de tilsvarende underliggende aktier, der holdes hos regulerede custodians. Samarbejdet med Backed udvider rækkevidden af sikkerhedsstillede aktiver, der understøttes af Falcon. Som et resultat kan brugerne minde USDf, Falcon's overcollateraliserede syntetiske dollar, ved hjælp af populære tokeniserede aktier. Denne bestemmelse giver DeFi-brugere mulighed for at låne mod xStockss uden behov for at bruge krypto sikkerhed. Falcon-brugere, der vælger at bruge real-world-aktiver, kan kombinere deres lave volatilitet med DeFi's likviditet og komposibilitet. xStocks handler frit, mens Chainlink orakler sporer prisen på de underliggende aktiver og virksomhedens aktier, hvilket sikrer gennemsigtig og nøjagtig værdiansættelse på tværs af alle markedsforhold.

Andrei Grachev, Founding Partner hos Falcon Finance sagde: "Dette partnerskab udvider DeFi's rækkevidde til den traditionelle finansielle økonomi. med xStocks kan brugerne holde eksponering for virksomheder som Tesla eller Nvidia, mens de frigiver stabil, afkastbærende likviditet.

David Henderson, Head of Growth på Backed Finance, tilføjede: "Med xStocks bringer vi ikke kun traditionel finansiering ind i blockchain rails, vi bygger noget nyt. integrationen med Falcon Finance viser, hvad der er muligt, når du bygger for tilgængelighed og komposibilitet, med tokeniserede aktier, der udvikler sig ud over værdiskabelser, til byggeblokke for den nye økonomi." Partnerskabet repræsenterer et gennembrud i forbindelse med at forbinde regulerede finansielle instrumenter med åben DeFi-infrastruktur og opbygge en bro mellem Wall Street og decentraliseret finansiering. Falcon Finance's syntetiske dollar, USDf, er vokset til over $ 2,1 milliarder i udbud, støttet af mere end $ 2,25 milliarder i reserver fra den seneste attesteringscyklus. Tokeniserede real-world-aktiver er en af de hurtigst voksende onchain-vertikaler, men størstedelen af deres $ 12B i værdi forbliver passive instrumenter. Falcon og Backed's samarbejde repræsenterer en milepæl, der omdanner tokeniserede aktier til produktive sikkerhedsstillelse, der bryder compliant TradFi-produkter med DeFi's åbne likviditet og gennemsigtighed. Om støtten Backed, der blev grundlagt i 2021, er en schweiziskbaseret udsteder af tilladelsesløse tokens, der sporer værdien af børsnoterede aktier og ETF'er. https://backed.fi/ Om Falcon Finance Falcon Finance bygger en universel sikkerhedsinfrastruktur, der omdanner enhver likvid aktiv, herunder digitale aktiver, valuta-støttede tokens og tokeniserede real-world aktiver, til USD-peget onchain likviditet. Ved at bygge bro mellem on-chain og off-chain finansielle systemer giver Falcon institutioner, protokoller og kapitalallokatorer en nem måde at låse op for stabil og afkastskabende likviditet fra de aktiver, de allerede besidder. https://falcon.finance/ Kontakt med Grundlæggende partner Andrey Grachev Falcon finansiering På press@falcon.finance