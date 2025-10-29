Falcon Finance y Pioneer Onchain Retorno Apoyado de Acciones Tokenizadas

BVI, Islas Vírgenes Británicas, 28 de octubre de 2025/Chainwire/--Falcon Finance, la primera infraestructura de cobertura universal que impulsa la liquidez y el rendimiento en cadena, ha anunciado que se ha asociado con Backed para integrar xStocks en el marco de cobertura de Falcon. Esto marca la primera integración de capital en el mundo real que convierte las acciones tokenizadas en activos productivos y rentables dentro de DeFi. La introducción de las acciones tokenizadas compatibles de Backed permite a los usuarios de Falcon Finance minar USDf utilizando xSTOCKs. Los activos respaldados por Falcon como parte de la integración Backed incluyen TSLAx, NVDAx, MSTRx, SPYx y CRCLx. A diferencia de los instrumentos sintéticos o CFDs, xStocks están totalmente respaldados por las acciones subyacentes correspondientes mantenidas con custodios regulados. La colaboración con Backed amplía el rango de activos de garantía respaldados por Falcon. Como resultado, los usuarios pueden minar USDf, el dólar sintético sobrecollateralizado de Falcon, utilizando acciones tokenizadas populares. Esta disposición permite a los usuarios de DeFi prestar contra xStocks sin necesidad de utilizar garantía criptográfica. Los usuarios de Falcon que elijan utilizar activos del mundo real pueden combinar su baja volatilidad con la liquidez y la compostabilidad de DeFi. xStocks comercia libremente, mientras que los oráculos de Chainlink rastrean el precio de los activos subyacentes y las acciones corporativas, asegurando una valoración transparente y precisa en todas las condiciones de mercado. \n \n Andrei Grachev, socio fundador de Falcon Finance, dijo: “Esta asociación amplía el alcance de DeFi a la economía financiera tradicional.Con xStocks, los usuarios pueden mantener la exposición a empresas como Tesla o Nvidia al mismo tiempo que desbloquean una liquidez estable y de rendimiento. Andrei Grachev, socio fundador de Falcon Finance, dijo: “Esta asociación amplía el alcance de DeFi a la economía financiera tradicional.Con xStocks, los usuarios pueden mantener la exposición a empresas como Tesla o Nvidia al mismo tiempo que desbloquean una liquidez estable y de rendimiento. \n \n David Henderson, jefe de crecimiento de Backed Finance, añadió: “Con xStocks, no estamos solo trayendo la financiación tradicional a las pistas de blockchain, estamos construyendo algo nuevo.La integración con Falcon Finance muestra lo que es posible cuando se construye para la accesibilidad y la compostabilidad, con acciones tokenizadas evolucionando más allá de los almacenes de valor, en bloques de construcción para la nueva economía”. David Henderson, jefe de crecimiento de Backed Finance, añadió: “Con xStocks, no estamos solo trayendo la financiación tradicional a las pistas de blockchain, estamos construyendo algo nuevo.La integración con Falcon Finance muestra lo que es posible cuando se construye para la accesibilidad y la compostabilidad, con acciones tokenizadas evolucionando más allá de los almacenes de valor, en bloques de construcción para la nueva economía”. La asociación representa un avance en la conexión de instrumentos financieros regulados con la infraestructura de DeFi abierta, construyendo un puente de conformidad entre Wall Street y la financiación descentralizada. El dólar sintético de Falcon Finance, USDf, ha crecido a más de $2.1 mil millones en oferta, respaldado por más de $2.25 mil millones en reservas a partir del último ciclo de certificación. Los activos tokenizados en el mundo real son una de las verticales en cadena que crecen más rápidamente, pero la mayoría de sus 12 mil millones de dólares en valor siguen siendo instrumentos pasivos.La colaboración de Falcon y Backed representa un hito que transforma las acciones tokenizadas en garantías productivas, uniendo los productos TradFi compatibles con la liquidez abierta y la transparencia de DeFi. Sobre el respaldo Fundada en 2021, Backed es un emisor suizo de tokens sin permiso que rastrea el valor de las acciones y ETFs listados públicamente. su línea de productos líder, xStocks, proporciona acciones tokenizadas compatibles, respaldadas 1:1, disponibles en varios ecosistemas de blockchain. https://backed.fi/ https://backed.fi/ Más sobre Falcon Finance Falcon Finance está construyendo una infraestructura universal de garantía que convierte cualquier activo líquido, incluyendo activos digitales, tokens respaldados por moneda y activos tokenizados del mundo real, en liquidez en cadena en dólares estadounidenses. Al conectar los sistemas financieros en cadena y fuera de cadena, Falcon ofrece a las instituciones, protocolos y alocadores de capital una forma sencilla de desbloquear la liquidez estable y generadora de rendimiento de los activos que ya poseen. https://falcon.finance/ https://falcon.finance/ Contacto Socio fundador Andréi Grachov Financiación de Falcon Press@falcon.finance Envío \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon. El programa El programa