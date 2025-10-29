Falcon Finance a podporovaný průkopník Onchain Výnosy z tokenizovaných akcií

BVI, Britské Panenské ostrovy, 28. října 2025/Chainwire/--Falcon Finance, první univerzální kolaterální infrastruktura napájející likviditu a výnosy na řetězci, oznámila, že se spojila s Backed, aby integrovala xStocks do rámce kolaterálu společnosti Falcon. To představuje první integraci reálného kapitálu, která promění tokenizované akcie v produktivní, výnosné aktiva v rámci DeFi. Zavedení kompatibilních tokenizovaných akcií společnosti Backed umožňuje uživatelům Falcon Finance minovat USDf pomocí xSTOCK.Aktiva podporovaná společností Falcon v rámci podporované integrace zahrnují TSLAx, NVDAx, MSTRx, SPYx a CRCLx. Na rozdíl od syntetických nástrojů nebo CFD jsou xStocks plně podpořeny odpovídajícími podkladovými akciemi drženými u regulovaných depozitářů. Spolupráce s Backed rozšiřuje rozsah kolaterálních aktiv podporovaných společností Falcon. V důsledku toho mohou uživatelé minovat USDf, Falconův syntetický dolar, pomocí populárních tokenizovaných akcií. Toto ustanovení umožňuje uživatelům DeFi půjčovat proti xStocks bez nutnosti využívat krypto kolaterál. Uživatelé Falcon, kteří se rozhodnou využít reálné aktivum, mohou kombinovat svou nízkou volatilitu s likviditou a kompozibilitou DeFi. xStocks obchoduje volně, zatímco Chainlink oracles sleduje cenu podkladových aktiv a firemních akcií, což zajišťuje transparentní a přesné oceňování ve všech tržních podmínkách. \n \n Andrei Grachev, zakládající partner společnosti Falcon Finance, uvedl: „Toto partnerství rozšiřuje dosah společnosti DeFi do tradiční finanční ekonomiky.S xStocks mohou uživatelé udržet expozici společnostem, jako jsou Tesla nebo Nvidia, při odemykání stabilní likvidity, která přináší výnosy. Andrei Grachev, zakládající partner společnosti Falcon Finance, uvedl: „Toto partnerství rozšiřuje dosah společnosti DeFi do tradiční finanční ekonomiky.S xStocks mohou uživatelé udržet expozici společnostem, jako jsou Tesla nebo Nvidia, při odemykání stabilní likvidity, která přináší výnosy. \n \n David Henderson, vedoucí růstu v Backed Finance, dodal: „S xStocks nejen přinášíme tradiční finance do blockchainu, ale budujeme něco nového.Integrace s Falcon Finance ukazuje, co je možné, když budujete pro přístupnost a kompozibilitu, s tokenizovanými akciemi, které se vyvíjejí nad rámec skladů hodnoty, do stavebních bloků pro novou ekonomiku.“ David Henderson, vedoucí růstu v Backed Finance, dodal: „S xStocks nejen přinášíme tradiční finance do blockchainu, ale budujeme něco nového.Integrace s Falcon Finance ukazuje, co je možné, když budujete pro přístupnost a kompozibilitu, s tokenizovanými akciemi, které se vyvíjejí nad rámec skladů hodnoty, do stavebních bloků pro novou ekonomiku.“ Partnerství představuje průlom v propojení regulovaných finančních nástrojů s otevřenou infrastrukturou DeFi a budování kompatibilního mostu mezi Wall Street a decentralizovaným financováním. Syntetický dolar společnosti Falcon Finance, USDf, se zvýšil na více než 2,1 miliardy dolarů v nabídce, podpořeno více než 2,25 miliardami dolarů v rezervách od posledního certifikačního cyklu. Tokenizovaná reálná aktiva jsou jednou z nejrychleji rostoucích on-chain vertikálů, ale většina jejich 12B USD v hodnotě zůstává pasivními nástroji.Spolupráce společnosti Falcon a Backed představuje milník, který transformuje tokenizované akcie na produktivní kolaterál, který spojuje kompatibilní produkty TradFi s otevřenou likviditou a transparentností společnosti DeFi. O podpoře Společnost Backed, založená v roce 2021, je švýcarským emitentem tokenů bez povolení, které sledují hodnotu veřejně kótovaných akcií a ETF. Její vlajková loď, xStocks, poskytuje kompatibilní, 1:1-podporované tokenizované akcie dostupné v několika blockchain ekosystémech. https://backed.fi/ https://backed.fi/ O společnosti Falcon Finance Falcon Finance buduje univerzální zajišťovací infrastrukturu, která přeměňuje jakékoli likvidní aktiva, včetně digitálních aktiv, tokenů podporovaných měnou a tokenizovaných aktiv reálného světa, na likviditu v USD. Prostřednictvím propojení on-chain a off-chain finančních systémů Falcon dává institucím, protokolům a alokátorům kapitálu jednoduchý způsob, jak odemknout stabilní a výnosovou likviditu z aktiv, která již drží. https://falcon.finance/ https://falcon.finance/ Kontaktujte zakládající partner Andrej Grachov Falcon Finance Tisková zpráva press@falcon.finance \n \n Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Tento příběh byl publikován jako tisková zpráva Chainwire v rámci HackerNoon Business Blogging Program. Programy Programy