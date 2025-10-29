BVI, British Virgin Island, 28. oktobra 2025./Chainwire/--Falcon Finance, prva univerzalna infrastruktura za kolateralizovanje koja pokreće likvidnost i prinos na lancu, objavila je da je sklopila partnerstvo sa kompanijom Backed kako bi integrisala xStocks u Falconov okvir kolaterala. Ово обележава прву интеграцију капитала у реалном свету која претвара токенизоване акције у продуктивне, приносне имовине у ДеФи-у. Uvođenje kompatibilnih tokenizovanih akcija kompanije Backed omogućava korisnicima kompanije Falcon Finance da montiraju USDf koristeći xSTOCKs. Sredstva koja Falcon podržava kao deo Backed integracije uključuju TSLAx, NVDAx, MSTRx, SPYx i CRCLx. За разлику од синтетичких инструмената или ЦФД-а, кСтоцкс су у потпуности подржани одговарајућим основним акцијама које држе регулисани чувари.Они пружају директну економску изложеност стварним акцијама док остају слободно преносиви као ЕРЦ-20 и СПЛ токени. Сарадња са Бацкед-ом проширује опсег сигурносних средстава које подржава Фалцон. Као резултат, корисници могу искористити УСДф, Фалцон-ов прекомерни синтетички долар, користећи популарне токенизоване акције.Ова одредба омогућава ДеФи корисницима да позајмљују против кСтоцкс-а без потребе да користе крипто осигурање. Корисници Фалцон-а који бирају да користе средства из стварног света могу комбиновати своју ниску волатилност са ликвидношћу и композибилности ДеФи-а. кСтоцкс тргује слободно, док Цхаинлинк оракули прате цену основних средстава и корпоративних акција, осигуравајући транспарентну и прецизну вредновање у свим тржишним условима. \n \n Андреј Грацхев, оснивачки партнер у Фалцон Финанце-у, рекао је: „Ово партнерство проширује досег ДеФи-а у традиционалну финансијску економију. Са кСтоцкс-ом, корисници могу задржати изложеност компанијама као што су Тесла или Нвидиа док откључавају стабилну, профитабилну ликвидност. Андреј Грацхев, оснивачки партнер у Фалцон Финанце-у, рекао је: „Ово партнерство проширује досег ДеФи-а у традиционалну финансијску економију. Са кСтоцкс-ом, корисници могу задржати изложеност компанијама као што су Тесла или Нвидиа док откључавају стабилну, профитабилну ликвидност. \n \n Дејвид Хендерсон, шеф раста у Бацкед Финанце, додао је: "Са кСтоцкс, ми не само да доносе традиционалне финансије у блоцкцхаин релове, ми градимо нешто ново.Интеграција са Фалцон Финанце показује шта је могуће када се гради за приступачност и компонованост, са токенизованим акцијама који се развијају изван складишта вредности, у грађевинске блокове за нову економију." Дејвид Хендерсон, шеф раста у Бацкед Финанце, додао је: "Са кСтоцкс, ми не само да доносе традиционалне финансије у блоцкцхаин релове, ми градимо нешто ново.Интеграција са Фалцон Финанце показује шта је могуће када се гради за приступачност и компонованост, са токенизованим акцијама који се развијају изван складишта вредности, у грађевинске блокове за нову економију." Партнерство представља пробој у повезивању регулисаних финансијских инструмената са отвореном ДеФи инфраструктуром, стварајући усклађени мост између Валл Стреет-а и децентрализованог финансирања. Синтетички долар Фалцон Финанцеа, УСДф, порастао је на више од 2,1 милијарде долара у понуди, подржано више од 2,25 милијарди долара у резервама од најновијег циклуса атестирања. Tokenizovana realna sredstva su jedna od najbrže rastućih vertikala na lancu, ali većina njihovih 12B dolara u vrednosti ostaje pasivni instrumenti.Falcon i Backedova saradnja predstavlja mejl koji pretvara tokenizovane akcije u produktivnu garanciju, povezujući kompatibilne TradFi proizvode sa otvorenom likvidnošću i transparentnošću DeFi-a. О подршци Основана 2021. године, Бацкед је швајцарски издавач без дозволе токена који прати вредност јавно тргованих акција и ЕТФ-а. Његова водећа линија производа, кСтоцкс, пружа усклађене, 1: 1 подржане токенизоване акције доступне у више блоцкцхаин екосистема. https://backed.fi/ https://backed.fi/ Falcon Finansije Falcon Finance gradi univerzalnu infrastrukturu obezbeđenja koja pretvara bilo koju likvidnu imovinu, uključujući digitalnu imovinu, tokene podržane valutama i tokenizovane realne imovine, u likvidnost na lancu zasnovanu na dolarima. Мостовањем онцхаин и оффцхаин финансијских система, Фалцон даје институцијама, протоколима и алокаторима капитала једноставан начин за откључавање стабилне и генеришуће ликвидности из средстава која већ поседују. https://falcon.finance/ https://falcon.finance/ Контакт Оснивачки партнер Андреј Грачев Фалкон финансије Пресс@фалкон.финанце \n \n Ова прича је објављена као саопштење за штампу од стране Цхаинвире-а у оквиру ХацкерНоун'с Бусинесс Блогинг Програма. Ова прича је објављена као саопштење за штампу од стране Цхаинвире-а у оквиру ХацкерНоун'с Бусинесс Блогинг Програма. Програм Програм