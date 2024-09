Economía P2P: Liderando un renacimiento de la cadena de bloques

Actualmente, toda la industria blockchain se encuentra en un estado de vacío. En los últimos años, desde las ICO hasta las DeFi, desde los NFT hasta las monedas meme, pocos proyectos han ofrecido innovación o valor real al público en general; la mayoría simplemente busca ganancias a corto plazo y oportunidades especulativas. Para muchos profesionales experimentados, las dudas sobre el camino actual de la industria han ido en aumento.





Péter Szilágyi, desarrollador principal de Ethereum tuiteó Hace unos días, expresó su preocupación por si había elegido la industria equivocada y reveló una profunda decepción. En su opinión, la industria blockchain se está convirtiendo en un casino, que tiene poco que ver con la innovación o la creación de valor, y mucho menos con la adopción masiva. El ideal original de blockchain cambiando el mundo ha sido reemplazado por el juego de bombeo y dumping.





Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué ha sucedido esto? Creemos que la razón en última instancia radica en Ethereum, la cadena de bloques con mayor número de usuarios y aplicaciones en la actualidad, lo que lleva a toda la industria por el camino equivocado.

El camino equivocado de Ethereum: poner todo en cadena

El mayor error del enfoque de Ethereum es la insistencia en estar completamente dentro de la cadena de bloques, intentando poner todos los procesos comerciales en la cadena de bloques. Incluso las transacciones que podrían ser completadas fácilmente entre pares fuera de la cadena por dos personas se ven obligadas a depender del consenso de toda la red.





En la visión del mundo de Ethereum, parece que solo las aplicaciones que están completamente en la cadena se consideran verdaderas aplicaciones de blockchain. Ya sean aplicaciones financieras, de juegos o sociales, poner todo en la cadena es el enfoque "políticamente correcto". Cuando la cadena principal se congestiona y se vuelve insuficiente, se crean más cadenas: de capa 2, incluso de capa 3. En cualquier caso, todos los procesos comerciales deben colocarse en la cadena de bloques. Y la cadena de la capa inferior debe publicar sus datos de transacciones en la cadena de la capa superior o en una cadena de terceros para garantizar la denominada disponibilidad de datos, y así sucesivamente.





El resultado de poner todo en cadena es una cadena de bloques innecesariamente sobrecargada, con un rendimiento incapaz de seguir el ritmo, lo que genera congestión y tarifas de transacción elevadas. Esto da la impresión de que la cadena de bloques es lenta y costosa, lo que resulta en una mala experiencia de usuario. Hay un dicho que dice que es necesario ofrecer un producto diez veces mejor que lo que ya está disponible para tener éxito, como los teléfonos de Apple que eran diez veces mejores que los de Nokia. Sin embargo, la experiencia de usuario y el costo de las aplicaciones de cadena de bloques hoy en día son mucho peores que los de la Web2, y mucho menos diez veces mejores. Esto hace que la adopción masiva sea un objetivo imposible. Como resultado, la cadena de bloques solo puede servir a un pequeño grupo de personas, como los especuladores y los que trabajan en industrias grises, lo que inevitablemente resulta en un estado similar a un casino.

Volviendo a los primeros principios: ¿de qué se trata realmente Blockchain?

En primer lugar, debemos tener claro que la cadena de bloques es una herramienta, un medio para un fin. Una verdadera aplicación de la cadena de bloques no requiere que todos los procesos de negocio estén completamente dentro de la cadena. La clave es satisfacer las necesidades de los usuarios, incluidas la libertad monetaria, la libertad de mercado, la libertad de contenido, la libertad social y más.





Como todos sabemos, Bitcoin, el origen de la cadena de bloques, es ampliamente reconocido como la cadena de bloques más descentralizada y la criptomoneda más valiosa. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta de que en el mundo de Bitcoin Libro blanco Satoshi Nakamoto nunca mencionó ni la “cadena de bloques” ni la “descentralización”. En cambio, utilizó el término “peer-to-peer” (P2P), incluso colocándolo directamente en el título: “Bitcoin: un sistema de efectivo electrónico entre pares”.





Un servicio P2P es una plataforma descentralizada en la que dos personas interactúan directamente entre sí sin un intermediario externo. Cuando volvemos a los principios básicos y repensamos qué es realmente la cadena de bloques, nos viene a la mente una explicación sencilla: la cadena de bloques es esencialmente una red P2P.





La verdad es que lo que llamamos “on-chain” es en realidad la capa de consenso construida sobre la red P2P. Sin embargo, muchos procesos comerciales no necesitan estar en la cadena y dependen de la capa de consenso; pueden manejarse directamente en la capa de red P2P. Por ejemplo, si Alice quiere pagarle a Bob, la forma ideal sería que Alice le envíe el dinero directamente a Bob de manera peer to peer en lugar de a través de intermediarios innecesarios (por ejemplo, validadores de consenso o productores de bloques). Este enfoque no solo es más rápido, sino que también brinda protección de la privacidad de manera natural.





Además, la creación de aplicaciones en la capa de red P2P evita cuellos de botella en el rendimiento y tarifas de transacción elevadas, lo que permite la creación de aplicaciones verdaderamente útiles que pueden lograr una adopción masiva.

Economía P2P: Hagamos que el P2P vuelva a ser grandioso

Abogamos por una economía P2P en la que las personas puedan ejecutar transacciones de forma autónoma de igual a igual. El papel de la capa de consenso de la cadena de bloques aquí es facilitar y coordinar la formación y liquidación de transacciones, no hacerse cargo de su ejecución.





En esta arquitectura, la red P2P y la capa de consenso funcionan en paralelo. La red P2P funciona como un mercado para el intercambio de información, donde los consumidores y productores negocian e intercambian ofertas. La capa de consenso puede proporcionar contratos inteligentes si es necesario, lo que garantiza el funcionamiento sin problemas del mercado descentralizado.





La economía P2P puede satisfacer verdaderamente las necesidades de los usuarios y brindar mejores soluciones que los servicios centralizados tradicionales. Algunos casos prácticos de uso incluyen pagos entre pares, almacenamiento descentralizado, computación descentralizada y más. A continuación, se presenta un ejemplo específico.





En una red de computación P2P, Alice quiere externalizar una tarea de computación pesada al clúster de computadoras de Bob durante una semana. Llegan a un acuerdo entre pares. Bob, como proveedor, ofrece el servicio de computación, mientras que Alice, como usuaria, paga en monedas estables utilizando un método de "pago en tiempo real" a través de un canal de pago basado en la cantidad de recursos informáticos consumidos. Si Bob no proporciona el cálculo, Alice puede detener el pago; si Alice no paga, Bob puede interrumpir el servicio. Todo el proceso es sencillo, protege la privacidad y no depende de intermediarios. Más importante aún, no supone una carga excesiva para la capa de consenso de la cadena de bloques.





Servicios descentralizados similares, como BitTorrent, han sido populares en Internet durante muchos años, demostrando que satisfacen eficazmente las necesidades de los usuarios y son, hasta cierto punto, superiores a los servicios centralizados. La economía P2P puede construir sobre esta base incorporando pagos con monedas estables para mejorar dichos sistemas distribuidos. Creemos que en los próximos años, la infraestructura de pago entre pares con monedas estables, como la red Lightning de Bitcoin y la red CKB Fiber, madurará significativamente, lo que impulsará en gran medida el desarrollo de la economía P2P.

La economía P2P liderará un renacimiento de la cadena de bloques

La economía P2P abre un nuevo paradigma y ofrece un nuevo camino de desarrollo para la industria blockchain. En comparación con el camino actual dominado por Ethereum, la economía P2P tiene las siguientes ventajas.





La economía P2P aborda problemas del mundo real con demandas genuinas de los usuarios y escenarios de aplicación prácticos (por ejemplo, pagos P2P, almacenamiento descentralizado). Esto ha sido ampliamente demostrado durante años, en lugar de ser una necesidad imaginaria. Realmente puede crear valor en lugar de simplemente proporcionar herramientas para la especulación.

En la economía P2P, la mayor parte de la lógica empresarial no necesita estar en cadena, lo que elimina los cuellos de botella en el rendimiento y los problemas de tarifas por transacción. Como resultado, la experiencia del usuario mejora enormemente, lo que hace más probable la adopción masiva.

La economía P2P utiliza pagos con monedas estables, lo que facilita la comprensión por parte de los usuarios y facilita la evaluación de los costos y los ingresos de los servicios por parte de los participantes. El uso de monedas estables también debilita la narrativa especulativa de la emisión de tokens.





Además, la economía P2P provocará un renacimiento, ayudando a la industria blockchain a redescubrir su visión original de cambiar el mundo de las siguientes maneras.





Descentralización de servicios : muchos servicios pueden reimplementarse de manera descentralizada P2P, como pagos, almacenamiento, computación e incluso servicios VPN. El método P2P puede ofrecer una mejor experiencia de usuario que las soluciones centralizadas existentes.



Igualdad de pagos : los pagos P2P permiten que todos participen por igual en las transacciones. No existen instituciones financieras centralizadas, no hay barreras de entrada y no hay situaciones en las que las grandes entidades se aprovechen de los participantes más pequeños.



Adopción masiva : las redes P2P son más abiertas e inclusivas, abordan mejor las necesidades de los usuarios y tienen más probabilidades de atraer al público en general a la cadena de bloques, logrando una adopción masiva.



En general, la economía P2P está preparada para revivir el concepto P2P, que durante mucho tiempo se había ignorado, dándole nueva vida y utilizándolo para inyectar nueva energía a la industria blockchain, liderando un nuevo renacimiento de blockchain.