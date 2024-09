P2P-Wirtschaft: An der Spitze einer Blockchain-Renaissance

Die gesamte Blockchain-Branche befindet sich derzeit in einem Zustand der Leere. In den letzten Jahren haben von ICOs bis DeFi, von NFTs bis zu Meme-Coins nur wenige Projekte der breiten Öffentlichkeit echte Innovationen oder Mehrwert geboten; die meisten jagen lediglich kurzfristigen Gewinnen und Spekulationsmöglichkeiten hinterher. Bei vielen erfahrenen Fachleuten sind die Zweifel am aktuellen Kurs der Branche gewachsen.





Ethereum-Kernentwickler Péter Szilágyi getwittert vor ein paar Tagen äußerte er Bedenken, ob er die falsche Branche gewählt habe, und offenbarte damit tiefe Enttäuschung. Seiner Ansicht nach wird die Blockchain-Branche zu einem Casino, das wenig mit Innovation oder Wertschöpfung zu tun hat, ganz zu schweigen von der Massenakzeptanz. Das ursprüngliche Ideal, dass Blockchain die Welt verändert, wurde durch das Spiel des Pumpens und Dumpens ersetzt.





Dies veranlasst uns zu der Frage: Warum ist das passiert? Wir glauben, dass der Grund letztlich bei Ethereum liegt, der Blockchain mit derzeit den meisten Benutzern und Anwendungen, die die gesamte Branche auf den falschen Weg geführt hat.

Der Irrweg von Ethereum: Alles auf die Blockchain bringen

Der größte Fehler bei Ethereums Ansatz ist das Beharren darauf, vollständig on-chain zu sein und alle Geschäftsprozesse auf der Blockchain abzulegen. Selbst Transaktionen, die problemlos Peer-to-Peer-Off-Chain-Transaktionen von zwei Personen durchgeführt werden könnten, sind auf einen netzwerkweiten Konsens angewiesen.





In der Weltanschauung von Ethereum scheinen nur vollständig on-chain-basierte Anwendungen als echte Blockchain-Anwendungen zu gelten. Egal, ob es sich um Finanz-, Gaming- oder soziale Apps handelt, alles on-chain zu platzieren, ist der „politisch korrekte“ Ansatz. Wenn die Hauptkette überlastet und unzureichend wird, werden weitere Ketten erstellt – Schicht 2, sogar Schicht 3. In jedem Fall müssen alle Geschäftsprozesse auf der Blockchain platziert werden. Und die Kette der unteren Schicht muss ihre Transaktionsdaten an die Kette der oberen Schicht oder eine Kette eines Drittanbieters veröffentlichen, um die sogenannte Datenverfügbarkeit sicherzustellen, und so weiter.





Das Ergebnis, alles in die Blockchain zu packen, ist eine unnötig überlastete Blockchain, deren Leistung nicht mithalten kann, was zu Überlastungen und hohen Transaktionsgebühren führt. Dies erweckt den Eindruck, dass Blockchain langsam und teuer ist, was zu einer schlechten Benutzererfahrung führt. Es gibt ein Sprichwort, dass man ein Produkt anbieten muss, das zehnmal besser ist als das, was bereits verfügbar ist, um erfolgreich zu sein – so waren beispielsweise die Telefone von Apple zehnmal besser als die von Nokia. Die Benutzererfahrung und die Kosten von Blockchain-Anwendungen sind heute jedoch weitaus schlechter als die von Web2, geschweige denn zehnmal besser. Dies macht die Massenakzeptanz zu einem unmöglichen Ziel. Infolgedessen kann Blockchain nur einer kleinen Gruppe von Menschen dienen, wie Spekulanten und Personen in der Grauzone, was unweigerlich zu einem kasinoähnlichen Zustand führt.

Zurück zu den Grundprinzipien: Worum geht es bei Blockchain wirklich?

Zunächst einmal müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass Blockchain ein Werkzeug ist, ein Mittel zum Zweck. Eine echte Blockchain-Anwendung erfordert nicht, dass alle Geschäftsprozesse vollständig on-chain sind. Der Schlüssel liegt darin, die Bedürfnisse der Benutzer zu erfüllen, darunter monetäre Freiheit, Marktfreiheit, inhaltliche Freiheit, soziale Freiheit und mehr.





Wie wir alle wissen, wird Bitcoin, der Ursprung der Blockchain, allgemein als die dezentralste Blockchain und die wertvollste Kryptowährung anerkannt. Allerdings ist nur wenigen Menschen bewusst, dass in der Bitcoin Whitepaper Satoshi Nakamoto erwähnte weder „Blockchain“ noch „Dezentralisierung“. Stattdessen verwendete er den Begriff „Peer-to-Peer“ (P2P) und platzierte ihn sogar direkt im Titel – „Bitcoin: Ein Peer-to-Peer-System für elektronisches Bargeld“.





Ein P2P-Dienst ist eine dezentrale Plattform, auf der zwei Personen ohne Zwischenhändler direkt miteinander interagieren. Wenn wir zu den Grundprinzipien zurückkehren und darüber nachdenken, was Blockchain wirklich ist, fällt uns eine einfache Erklärung ein: Blockchain ist im Wesentlichen ein P2P-Netzwerk.





Tatsächlich ist das, was wir als „On-Chain“ bezeichnen, eigentlich die Konsensschicht, die auf dem P2P-Netzwerk aufgebaut ist. Viele Geschäftsprozesse müssen jedoch nicht On-Chain sein und auf der Konsensschicht basieren; sie können direkt auf der P2P-Netzwerkschicht abgewickelt werden. Wenn Alice beispielsweise Bob bezahlen möchte, wäre es ideal, wenn Alice das Geld direkt und Peer-to-Peer an Bob sendet und nicht über unnötige Vermittler (z. B. Konsensvalidatoren oder Blockproduzenten). Dieser Ansatz ist nicht nur schneller, sondern bietet natürlich auch Datenschutz.





Darüber hinaus werden durch die Entwicklung von Anwendungen auf der P2P-Netzwerkebene Leistungsengpässe und hohe Transaktionsgebühren vermieden, wodurch die Erstellung wirklich nützlicher Anwendungen ermöglicht wird, die eine breite Akzeptanz finden können.

P2P-Wirtschaft: Machen Sie P2P wieder großartig

Wir plädieren für eine P2P-Wirtschaft, in der Menschen Transaktionen autonom auf Peer-to-Peer-Basis durchführen können. Die Rolle der Blockchain-Konsensschicht besteht hier darin, die Bildung und Abwicklung von Transaktionen zu erleichtern und zu koordinieren, nicht darin, deren Ausführung zu übernehmen.





In dieser Architektur arbeiten das P2P-Netzwerk und die Konsensschicht parallel. Das P2P-Netzwerk dient als Marktplatz für den Informationsaustausch, auf dem Verbraucher und Produzenten verhandeln und Angebote austauschen. Die Konsensschicht kann bei Bedarf Smart Contracts bereitstellen und so sicherstellen, dass der dezentrale Markt reibungslos funktioniert.





Die P2P-Wirtschaft kann die Bedürfnisse der Benutzer wirklich erfüllen und bessere Lösungen bieten als traditionelle zentralisierte Dienste. Zu den praktischen Anwendungsfällen zählen Peer-to-Peer-Zahlungen, dezentrale Speicherung, dezentrales Computing und mehr. Hier ist ein konkretes Beispiel.





In einem P2P-Rechennetzwerk möchte Alice eine schwere Rechenaufgabe für eine Woche an Bobs Computercluster auslagern. Sie treffen eine Peer-to-Peer-Vereinbarung. Bob bietet als Anbieter den Rechendienst an, während Alice als Benutzerin in Stablecoins mit einer „Streaming-Zahlungsmethode“ über einen Zahlungskanal zahlt, der auf der Menge der verbrauchten Rechenressourcen basiert. Wenn Bob die Berechnung nicht bereitstellt, kann Alice die Zahlung stoppen; wenn Alice nicht zahlt, kann Bob den Dienst einstellen. Der gesamte Prozess ist unkompliziert, schützt die Privatsphäre und ist nicht auf Vermittler angewiesen. Noch wichtiger ist, dass er die Konsensschicht der Blockchain nicht übermäßig belastet.





Ähnliche dezentrale Dienste wie BitTorrent sind im Internet seit vielen Jahren beliebt und haben bewiesen, dass sie die Bedürfnisse der Benutzer effektiv erfüllen und in gewissem Maße zentralen Diensten überlegen sind. Die P2P-Wirtschaft kann auf dieser Grundlage aufbauen, indem sie Stablecoin-Zahlungen einbezieht, um solche verteilten Systeme zu verbessern. Wir glauben, dass die Peer-to-Peer-Stablecoin-Zahlungsinfrastruktur wie das Lightning Network von Bitcoin und das CKB Fiber Network in den kommenden Jahren deutlich ausgereifter sein wird und die Entwicklung der P2P-Wirtschaft erheblich vorantreiben wird.

Die P2P-Wirtschaft wird eine Blockchain-Renaissance anführen

Die P2P-Wirtschaft eröffnet ein neues Paradigma und bietet einen neuen Entwicklungspfad für die Blockchain-Industrie. Im Vergleich zum aktuellen, von Ethereum dominierten Pfad bietet die P2P-Wirtschaft die folgenden Vorteile.





Die P2P-Wirtschaft befasst sich mit Problemen der realen Welt, die eine echte Benutzernachfrage und praktische Anwendungsszenarien (z. B. P2P-Zahlung, dezentrale Speicherung) aufweisen. Dies ist seit Jahren gründlich bewiesen und kein eingebildetes Bedürfnis. Sie kann tatsächlich Wert schaffen und ist nicht nur ein Instrument zur Spekulation.

In der P2P-Wirtschaft muss die meiste Geschäftslogik nicht in der Kette sein, wodurch Leistungsengpässe und Probleme mit Transaktionsgebühren vermieden werden. Dadurch wird das Benutzererlebnis erheblich verbessert und eine breite Akzeptanz wahrscheinlicher.

Die P2P-Wirtschaft verwendet Stablecoin-Zahlungen, was es für Benutzer leicht verständlich macht und es für Teilnehmer bequem macht, Servicekosten und Einnahmen zu bewerten. Die Verwendung von Stablecoins schwächt auch die spekulative Darstellung der Token-Ausgabe.





Darüber hinaus wird die P2P-Wirtschaft eine Renaissance herbeiführen und der Blockchain-Industrie dabei helfen, ihre ursprüngliche Vision, die Welt zu verändern, auf folgende Weise wiederzuentdecken.





Dezentralisierung von Diensten : Viele Dienste können auf P2P-dezentralisierte Weise neu implementiert werden, wie etwa Zahlungen, Speicher, Computing und sogar VPN-Dienste. Der P2P-Weg kann ein besseres Benutzererlebnis bieten als bestehende zentralisierte Lösungen.



Zahlungsgleichheit : P2P-Zahlungen ermöglichen jedem die gleichberechtigte Teilnahme an Transaktionen. Es gibt keine zentralisierten Finanzinstitute, keine Markteintrittsbarrieren und keine Situationen, in denen große Unternehmen kleinere Teilnehmer ausnutzen.



Massenakzeptanz : P2P-Netzwerke sind offener und integrativer, gehen besser auf die Bedürfnisse der Benutzer ein und bringen mit größerer Wahrscheinlichkeit die breite Öffentlichkeit in die Blockchain, wodurch eine Massenakzeptanz erreicht wird.



Insgesamt ist die P2P-Wirtschaft bereit, das lange übersehene P2P-Konzept wiederzubeleben, ihm neues Leben einzuhauchen und es zu nutzen, um der Blockchain-Branche neue Energie zu verleihen und eine neue Blockchain-Renaissance herbeizuführen.