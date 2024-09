Economia P2P: Liderando um Renascimento do Blockchain

Toda a indústria de blockchain atualmente se encontra em um estado de vazio. Nos últimos anos, de ICOs a DeFi, de NFTs a moedas meme, poucos projetos ofereceram inovação ou valor real ao público em geral; a maioria está simplesmente buscando ganhos de curto prazo e oportunidades especulativas. Para muitos profissionais experientes, as dúvidas sobre o caminho atual da indústria têm crescido.





Desenvolvedor principal do Ethereum, Péter Szilágyi tweetou há alguns dias, expressando preocupações sobre se ele havia escolhido a indústria errada, revelando profunda decepção. Em sua visão, a indústria de blockchain está se tornando um cassino, tendo pouco a ver com inovação ou criação de valor, muito menos adoção em massa. O ideal original de blockchain mudando o mundo foi substituído pelo jogo de bombear e despejar.





Isso nos leva a perguntar: por que isso aconteceu? Acreditamos que a razão, em última análise, está no Ethereum, o blockchain atualmente com o maior número de usuários e aplicativos, levando toda a indústria para o caminho errado.

O Caminho Equivocado do Ethereum: Colocando Tudo na Cadeia

O maior erro na abordagem do Ethereum é a insistência em estar totalmente on-chain, tentando colocar todos os processos de negócios no blockchain. Mesmo transações que poderiam ser facilmente concluídas peer-to-peer off-chain por dois indivíduos são forçadas a depender do consenso de toda a rede.





Na visão de mundo do Ethereum, parece que apenas aplicativos totalmente on-chain são considerados verdadeiros aplicativos blockchain. Sejam finanças, jogos ou aplicativos sociais, colocar tudo on-chain é a abordagem “politicamente correta”. Quando a cadeia principal fica congestionada e insuficiente, mais cadeias são criadas — Camada 2, até mesmo Camada 3. Em qualquer caso, todos os processos de negócios devem ser colocados no blockchain. E a cadeia de camada inferior deve publicar seus dados de transação para a cadeia de camada superior ou uma cadeia de terceiros para garantir a chamada disponibilidade de dados, e assim por diante.





O resultado de colocar tudo na cadeia é um blockchain desnecessariamente sobrecarregado, com desempenho incapaz de acompanhar, levando a congestionamento e altas taxas de transação. Isso dá a impressão de que o blockchain é lento e caro, resultando em uma experiência ruim para o usuário. Há um ditado que diz que você precisa oferecer um produto dez vezes melhor do que o que já está disponível para ter sucesso — como os telefones da Apple eram dez vezes melhores que os da Nokia. No entanto, a experiência do usuário e o custo dos aplicativos blockchain hoje são muito piores do que os da Web2, muito menos dez vezes melhores. Isso torna a adoção em massa uma meta impossível. Como resultado, o blockchain só pode atender a um pequeno grupo de pessoas, como especuladores e aqueles em indústrias cinzentas, resultando inevitavelmente em um estado semelhante ao de um cassino.

Voltando aos primeiros princípios: do que realmente se trata o Blockchain?

Primeiro, precisamos deixar claro que o blockchain é uma ferramenta, um meio para um fim. Uma verdadeira aplicação de blockchain não requer que todos os processos de negócios estejam totalmente on-chain. A chave é atender às necessidades do usuário, incluindo liberdade monetária, liberdade de mercado, liberdade de conteúdo, liberdade social e muito mais.





Como todos sabemos, o Bitcoin, a origem do blockchain, é amplamente reconhecido como o blockchain mais descentralizado e a criptomoeda mais valiosa. No entanto, poucas pessoas percebem que no Bitcoin whitepaper , Satoshi Nakamoto nunca mencionou “blockchain” nem “descentralização”. Em vez disso, ele usou o termo “peer-to-peer” (P2P), até mesmo colocando-o diretamente no título — “Bitcoin: Um Sistema de Dinheiro Eletrônico Peer-to-Peer”.





Um serviço P2P é uma plataforma descentralizada em que dois indivíduos interagem diretamente um com o outro sem um intermediário de terceiros. Quando retornamos aos primeiros princípios e repensamos o que blockchain realmente é, uma explicação direta vem à mente — blockchain é essencialmente uma rede P2P.





A verdade é que o que chamamos de “on-chain” é, na verdade, a camada de consenso construída sobre a rede P2P. No entanto, muitos processos de negócios não precisam estar on-chain e dependem da camada de consenso; eles podem ser manipulados diretamente na camada de rede P2P. Por exemplo, se Alice quiser pagar Bob, a maneira ideal seria Alice enviar o dinheiro diretamente para Bob de forma peer-to-peer em vez de por meio de intermediários desnecessários (por exemplo, validadores de consenso ou produtores de blocos). Essa abordagem não é apenas mais rápida, mas também fornece proteção de privacidade naturalmente.





Além disso, a criação de aplicativos na camada de rede P2P evita gargalos de desempenho e altas taxas de transação, permitindo a criação de aplicativos realmente úteis que podem alcançar adoção em massa.

Economia P2P: Faça o P2P ser ótimo novamente

Defendemos uma Economia P2P onde as pessoas podem executar transações de forma autônoma de forma peer-to-peer. O papel da camada de consenso do blockchain aqui é facilitar e coordenar a formação e liquidação de transações, não assumir sua execução.





Nessa arquitetura, a rede P2P e a camada de consenso operam em paralelo. A rede P2P serve como um mercado para troca de informações, onde consumidores e produtores negociam e trocam ofertas. A camada de consenso pode fornecer contratos inteligentes se necessário, garantindo que o mercado descentralizado funcione sem problemas.





A Economia P2P pode realmente atender às necessidades do usuário e fornecer melhores soluções do que os serviços centralizados tradicionais. Casos de uso prático incluem pagamentos peer-to-peer, armazenamento descentralizado, computação descentralizada e muito mais. Aqui está um exemplo específico.





Em uma rede de computação P2P, Alice quer terceirizar uma tarefa de computação pesada para o cluster de computadores de Bob por uma semana. Eles chegam a um acordo ponto a ponto. Bob, como provedor, oferece o serviço de computação, enquanto Alice, como usuária, paga em stablecoins usando um método de “pagamento por streaming” por meio de um canal de pagamento com base na quantidade de recursos de computação consumidos. Se Bob não fornecer a computação, Alice pode interromper o pagamento; se Alice não pagar, Bob pode descontinuar o serviço. Todo o processo é direto, protege a privacidade e não depende de intermediários. Mais importante, não coloca uma carga excessiva na camada de consenso do blockchain.





Serviços descentralizados semelhantes, como o BitTorrent, são populares na internet há muitos anos, provando que atendem efetivamente às necessidades do usuário e são, até certo ponto, superiores aos serviços centralizados. A Economia P2P pode se basear nessa fundação incorporando pagamentos de stablecoin para aprimorar esses sistemas distribuídos. Acreditamos que, nos próximos anos, a infraestrutura de pagamento de stablecoin ponto a ponto, como a Lightning Network do Bitcoin e a CKB Fiber Network, amadurecerá significativamente, avançando muito o desenvolvimento da Economia P2P.

A economia P2P liderará um renascimento do blockchain

A Economia P2P abre um novo paradigma, oferecendo um novo caminho de desenvolvimento para a indústria de blockchain. Comparada com o caminho atual dominado pelo Ethereum, a Economia P2P tem as seguintes vantagens.





A Economia P2P aborda problemas do mundo real com demanda genuína do usuário e cenários de aplicação prática (por exemplo, pagamento P2P, armazenamento descentralizado). Isso foi completamente comprovado por anos, em vez de ser uma necessidade imaginária. Pode realmente criar valor, em vez de meramente fornecer ferramentas para especulação.

Na Economia P2P, a maior parte da lógica de negócios não precisa estar on-chain, eliminando gargalos de desempenho e problemas de taxas de transação. Como resultado, a experiência do usuário é muito melhorada, tornando a adoção em massa mais provável.

A Economia P2P usa pagamentos de stablecoin, tornando fácil para os usuários entenderem e conveniente para os participantes avaliarem os custos e a receita do serviço. O uso de stablecoins também enfraquece a narrativa especulativa da emissão de tokens.





Além disso, a Economia P2P trará um renascimento, ajudando a indústria de blockchain a redescobrir sua visão original de mudar o mundo das seguintes maneiras.





Descentralização de serviços : Muitos serviços podem ser reimplementados de forma descentralizada P2P, como pagamentos, armazenamento, computação e até mesmo serviços VPN. A maneira P2P pode oferecer uma melhor experiência de usuário do que as soluções centralizadas existentes.



Igualdade de Pagamento : Pagamentos P2P permitem que todos participem igualmente das transações. Não há instituições financeiras centralizadas, nem barreiras de entrada, nem situações em que grandes entidades tiram vantagem de participantes menores.



Adoção em massa : as redes P2P são mais abertas e inclusivas, atendendo melhor às necessidades dos usuários e têm mais probabilidade de atrair o público em geral para o blockchain, alcançando adoção em massa.



No geral, a Economia P2P está pronta para reviver o conceito de P2P, há muito negligenciado, dando-lhe nova vida e usando-o para injetar energia renovada na indústria de blockchain, liderando um novo renascimento da tecnologia.